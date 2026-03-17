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Cronaca

Emergenza Sibaritide

Due giorni di piogge intense mettono in ginocchio il territorio: allagamenti, strade interrotte e famiglie costrette a lasciare le case

 

17 marzo, 2026
ULTIMA ORA
Jonio cosentino

Trionto in piena, Mirto Crosia allagata: Mazza denuncia l’assenza di manutenzione e chiude le scuole a Caloveto

Il sindaco: SS106 bloccata con un metro d’acqua tra Toscano, Pietrapaola e Mandatoriccio. «Servono prevenzione, cura dei fiumi e ricambio degli idraulico-forestali»
Redazione
Trionto in piena, Mirto Crosia allagata: Mazza denuncia l’assenza di manutenzione e chiude le scuole a Caloveto\n
La decisione

Corigliano-Rossano, riaperta anche la Statale 106: scuole chiuse pure domani 18 marzo

Il Comune: strade comunali tutte percorribili, ma restano criticità nelle zone basse colpite da tracimazioni. Stasi: «Situazione in miglioramento, ma ancora punti insidiosi e interventi in corso»
Redazione
Corigliano-Rossano, riaperta anche la Statale 106: scuole chiuse pure domani 18 marzo\n
La sentenza

Sparatoria di Acri, non fu tentato omicidio: Algieri condannato per lesioni aggravate

In sede di rito abbreviato, il gup del tribunale di Cosenza ha riqualificato il fatto. La procura aveva chiesto una condanna a oltre sei anni di carcere
Antonio Alizzi
Sparatoria di Acri, non fu tentato omicidio: Algieri condannato per lesioni aggravate\n
Pesante bilancio

Maltempo in Calabria: il ciclone Jolina flagella la Sibaritide, “Salice” ancora in ginocchio

Abitazioni allagate e strade trasformate in canali in contrada Ricota Grande. I cittadini della località turistica: «Emergenza annunciata per carenze strutturali»
Francesco Roberto Spina
Maltempo in Calabria:\u00A0il ciclone Jolina flagella la Sibaritide, “Salice” ancora in ginocchio\n

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Società

Calabrese per il Sì: «Serve separare le carriere per garantire davvero il giudice terzo»

L’avvocato del Comitato Sì: funzioni già distinte, ma «la terzietà richiede carriere separate». Nel mirino «correntismo» e «influenza ANM» sul Csm. Difesa di sorteggio, due Csm e Alta Corte

17 marzo 2026
Ore 17:35
Calabrese per il Sì: «Serve separare le carriere per garantire davvero il giudice terzo»
Società

Fiordalisi spinge per il Sì: «I cittadini chiedono una giustizia più effettiva e controllabile» | VIDEO

A Paola il procuratore della Repubblica lega il consenso alla separazione delle carriere alla domanda di un sistema meritocratico: «Oggi esistono tante cordate, più o meno occulte...»

17 marzo 2026
Ore 16:57
Fiordalisi spinge per il Sì: «I cittadini chiedono una giustizia più effettiva e controllabile» | VIDEO
Cronaca

Emergenza Sibaritide, un intero territorio sott'acqua

Due giorni di piogge intense mettono in ginocchio il territorio: allagamenti, strade interrotte e famiglie costrette a lasciare le case

 

17 marzo 2026
Ore 14:03
<p>Emergenza Sibaritide, un intero territorio sott'acqua</p>
Video

Cetraro, affonda un'imbarcazione di lusso lunga 25 metri

17 marzo 2026
Ore 10:57
<p>Cetraro, affonda un'imbarcazione di lusso lunga 25 metri</p>
Cronaca

Emergenza Sibaritide, un intero territorio sott'acqua

Due giorni di piogge intense mettono in ginocchio il territorio: allagamenti, strade interrotte e famiglie costrette a lasciare le case

 

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Cetraro, affonda un'imbarcazione di lusso lunga 25 metri

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Cetraro, affonda un'imbarcazione di lusso lunga 25 metri

17 marzo 2026
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Ciclone Jolina

Anche Pietrapaola colpita dal maltempo: esonda il torrente Acquaniti. Il sindaco chiede lo stato emergenza

Ore difficili per il comune ionico, interventi immediati tra volontari e amministrazione: «Macchina comunale attiva, ma ora servono ristori per cittadini e imprese»
Redazione Cronaca
Anche Pietrapaola colpita dal maltempo: esonda il torrente Acquaniti. Il sindaco chiede lo stato emergenza\n
Frane e allagamenti

«È un disastro, siamo terrorizzati»: il ciclone Jolina devasta lo Jonio cosentino, Crosia in ginocchio 

I cittadini cercano di salvare ciò che resta tra fango e detriti. Strade, lungomare e abitazioni mostrano i segni della violenza del maltempo, mentre cresce l’appello alla responsabilità collettiva. Il sindaco Aiello: «Abbiamo bisogno di mani e solidarietà»
Francesco Roberto Spina
«È un disastro, siamo terrorizzati»: il ciclone Jolina\u00A0devasta lo Jonio cosentino, Crosia in ginocchio\u00A0\n
Il caso

Morte di Simona Vanessa, la Procura di Cosenza chiede l’archiviazione

Per la bambina di otto anni morta nel luglio 2025 al parco acquatico “Santa Chiara” di Rende, nessuna responsabilità penale: decisiva la perizia medico-legale
Antonio Alizzi
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Sentenza di primo grado

Tentò di uccidere un buttafuori, Luca Occhiuzzi condannato a 16 anni

Accolta in toto la richiesta della Dda di Catanzaro (compresa l’aggravante mafiosa) nei confronti del presunto esponente del gruppo Scornaienchi di Cetraro. Intanto riconosciuta l’ingiusta detenzione ad Attilio Brusca
Antonio Alizzi
Tentò di uccidere un buttafuori, Luca Occhiuzzi condannato a 16 anni\n
Emergenza

Sibaritide sott’acqua: esondano fiumi e fiumare, evacuazioni e danni diffusi – VIDEO

Due giorni di piogge intense mettono in ginocchio il territorio: allagamenti, strade interrotte e famiglie costrette a lasciare le case
Redazione
Sibaritide sott’acqua: esondano fiumi e fiumare, evacuazioni e danni diffusi –\u00A0VIDEO\n
Maltempo

Corigliano Rossano, allagamenti e strade impraticabili: rottura argine sul Muzzolito

Il sindaco Flavio Stasi fa il punto sull’emergenza: criticità diffuse nella rete secondaria, disagi nelle contrade e traffico interrotto sulla Statale 106 e sulla SP190
Matteo Lauria
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Primo bilancio

Piogge record e smottamenti, il ciclone tiene la Calabria sotto pressione: centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco

Il centro operativo nazionale ha pre-allertato squadre del Lazio da mobilitare in caso di particolari criticità. Lucia: «Frane e allagamenti in tutta la regione. Ieri la giornata più complicata»
Luana Costa
Piogge record e smottamenti,\u00A0il ciclone tiene la Calabria sotto pressione:\u00A0centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco\n
Momenti drammatici

Travolto dalla piena, salvato all’ultimo istante: intervento eroico dei Vigili del Fuoco a Cardeto

Resta intrappolato con il trattore nel torrente Sant’Agata, mentre l’acqua continua a salire. Decisivo l’intervento dei soccorritori che, con una manovra ad altissimo rischio, riescono a portarlo in salvo
Redazione Cronaca
Travolto dalla piena, salvato all’ultimo istante: intervento eroico dei Vigili del Fuoco a Cardeto\n
La precisazione

Blitz della Guardia di Finanza al Comune di Villapiana, il commissario: «La partecipata BSV è estranea»

Il funzionario prefettizio Gentile commenta l’acquisizione di documenti in Municipio da parte delle Fiamme Gialle: «le carte non riguardano la società che gestisce la raccolta dei rifiuti»
Matteo Lauria
Blitz della Guardia di Finanza al Comune di Villapiana, il commissario: «La partecipata BSV è estranea»\n
Nessun ferito

Cetraro, yacht milionario imbarca acqua nel porto durante la notte | VIDEO

Imbarcazione di lusso e lunga 25 metri colpita dal mare agitato mentre tentava l’ormeggio: salvi i membri dell’equipaggio, indagini in corso
Redazione
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maltempo

Crosia, situazione drammatica: evacuazione immediata per frane e allagamenti | VIDEO

Ordinanza del sindaco dopo il peggioramento meteo: abitazioni a rischio lungo fiumi e torrenti, disagi anche sulla SS 106
Redazione
Crosia, situazione drammatica:\u00A0evacuazione immediata per frane e\u00A0allagamenti | VIDEO
Le motivazioni

Sentenza per Patitucci, la Cassazione demolisce la sentenza d’appello su Manna e Petrini: «Prove travisate»

Durissime le motivazioni della sesta sezione penale con le quali ha smontato in toto il giudizio di secondo grado di Salerno. Ora i giudici dovranno rivalutare tutto: ricostruzione del fatto, dichiarazioni dell’ex giudice e intercettazioni audio-video
Antonio Alizzi
Sentenza per Patitucci, la Cassazione demolisce la sentenza d’appello su Manna e Petrini: «Prove travisate»\n
Maltempo in Calabria

Il ciclone Jolina sferza lo Jonio: statale 106 trasformata in una piscina, disagi a Corigliano Rossano

Allagamenti e problemi alla viabilità dopo un’altra notte di precipitazioni. Carreggiata invasa dall’acqua e circolazione difficile mentre l’associazione Basta vittime commenta: «Strada da quarto mondo»
Redazione Cronaca
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I controlli

Cirò Marina, blitz dei carabinieri: scoperti 18 chili di marijuana in un’abitazione abbandonata 

Droga individuata e sequestrata nel corso di un servizio di controllo del territorio nel Crotonese insieme a bustine di plastica destinate al confezionamento delle dosi
Redazione Cronaca
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Interrogatori di garanzia

Tentata estorsione mafiosa, scena muta per Giuseppe Ciliberti e Alessandro Scorza

I due indagati davanti al gip di Catanzaro si sono avvalsi della facoltà di non rispondere rispetto ai fatti contestati tra Spezzano Albanese e San Lorenzo del Vallo
Antonio Alizzi
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Prevenzione

Dopo il caso Acri scatta l’allerta nelle scuole, stop all’uscita autonoma

In provincia di Cosenza cresce la preoccupazione tra famiglie e istituti dopo l’episodio segnalato alla “Pastrengo”: una dirigente del Tirreno rafforza le misure di sicurezza
Redazione
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Le richieste dei cittadini

Il Crati torna a fare paura: «Pulire gli argini e il letto del fiume»

Il comitato civico “I Guardiani del Crati” ha deciso di avviare un’assemblea permanente per sollecitare interventi rapidi nella fascia jonica cosentina
Matteo Lauria
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Maltempo

Allerta arancione ancora in Calabria: l’elenco delle scuole chiuse. Domani gialla sul Tirreno cosentino | ELENCO

La perturbazione legata al ciclone insiste sulla regione: piogge diffuse, vento forte e Ionio agitato. Instabilità attesa fino a mercoledì con nuovo calo termico
Redazione
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l’indagine

Villapiana, acquisiti atti della società di gestione dei rifiuti: controlli negli uffici comunali

Le Fiamme Gialle di Sibari alla ricerca di documenti sulla partecipata BSV. Oggi incontro pubblico dell’ex sindaco Vincenzo Ventimiglia
Matteo Lauria
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PROSEGUONO LE INDAGINI

Caso botulino a Diamante, Crisanti ordina nuovi accertamenti sul food truck sequestrato: campioni inviati all’Istituto Superiore di Sanità

Il professore Andrea Crisanti, microbiologo, divulgatore scientifico e volto noto della tv, è stato nominato consulente tecnico dagli avvocati Francesco Liserre e Natalia Branda, difensori del titolare del food truck rosso di Viale Galuco
Francesca Lagatta
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