Il ricordo di Ilaria Sol...

Il ricordo di Ilaria Sollazzo e la battaglia contro la violenza: parla la sorella Maria Pia

Il racconto del femminicidio di Scalea: il dolore, la figlia di Ilaria e l’impegno nelle scuole per prevenire altre tragedie

20 gennaio, 2026
scalea · omicidio
ciclone harry

Bufera di neve sulla Sila: SS107 imbiancata e traffico a rischio | VIDEO

Oltre mezzo metro di neve sulla Silana-Crotonese nel tratto cosentino, automobilisti invitati alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti
Redazione
Bufera di neve sulla Sila: SS107 imbiancata e traffico a rischio | VIDEO
L’ARRIVO DEL PORPORATO

Pizzaballa a Cosenza, parla l’Arcivescovo Checchinato: «Ci legheremo ancora di più alla Terra Santa»

Il presule della diocesi bruzia, ai nostri microfoni, non nasconde l’emozione per l’arrivo del porporato. A coordinare il tutto Simone Tropea, cosentino che ha vissuto per lungo tempo a Gerusalemme: «Un evento reso possibile soprattutto grazie all’impegno di Sergio Mazzuca»
Francesco La Luna
Pizzaballa a Cosenza, parla l’Arcivescovo Checchinato: «Ci legheremo ancora di più alla Terra Santa»\n
Verso il Referendum

Riforma della Giustizia, la Camera penale di Cosenza incontra gli imprenditori e spiega le ragioni del SI

Il presidente Roberto le Pera: «Una menzogna affermare che sia a rischio l’autonomia dei giudici»
Redazione
Riforma della Giustizia, la Camera penale di Cosenza incontra gli imprenditori e spiega le ragioni del SI\n
Allerta meteo

Calabria piegata dal maltempo, tutti gli aggiornamenti sul ciclone Harry nell’edizione straordinaria del tg alle ore 11 su LaC Tv

Notizie in tempo reale, commenti degli esperti e collegamenti dalle aree più colpite della nostra regione. A seguire una nuova puntata di Dentro la Notizia dedicata all’allerta meteo
Redazione
Calabria piegata dal maltempo, tutti gli aggiornamenti sul ciclone Harry nell’edizione straordinaria del tg alle ore 11 su LaC Tv\n

Video

Cetraro, in sette ai domiciliari per favoreggiamento latitanza Occhiuzzi

21 gennaio 2026
Ore 06:55
Cetraro, in sette ai domiciliari per favoreggiamento latitanza Occhiuzzi
Video

Intensa nevicata in Sila, sensibili accumuli lungo la SS 107

21 gennaio 2026
Ore 07:24
Intensa nevicata in Sila, sensibili accumuli lungo la SS 107
L’intervista

Il ricordo di Ilaria Sollazzo e la battaglia contro la violenza: parla la sorella Maria Pia | VIDEO

Il racconto del femminicidio di Scalea: il dolore, la figlia di Ilaria e l’impegno nelle scuole per prevenire altre tragedie
Antonio Alizzi
Il ricordo di Ilaria Sollazzo\u00A0e la battaglia contro la violenza: parla la sorella Maria Pia | VIDEO\n
Rigenerazione culturale

Cerisano Factory, aperta la call per le Residenze di Artista nel borgo

Il Comune lancia la manifestazione di interesse del progetto Borgo Swing, finanziato dal PNRR: arte, musica e audiovisivo al centro della rinascita culturale.
Redazione
Cerisano Factory, aperta la call per le Residenze di Artista nel borgo\n
L’inaugurazione

Belvedere marittimo, di nuovo operativo lo sportello postale “Polis” della frazione marina

Una struttura moderna e tecnologicamente all’avanguardia dove è possibile richiedere tutti i certificati dell’Anpr, il cedolino della pensione e il rilascio del passaporto
Redazione
Belvedere marittimo, di nuovo operativo lo sportello postale “Polis” della frazione marina\n
FINALMENTE SI PARTE

Consulta dei calabresi nel mondo, ci siamo: al via l’iter per la formazione

A darne comunicazione il consigliere regionale Orlandino Greco: «Non appena raccoglieremo le candidature, l’istituzione sarà formata già nel mese di febbraio»
Redazione
Consulta dei calabresi nel mondo, ci siamo: al via l’iter per la formazione\n
Prevenzione e ricerca

Le Arance della Salute tornano in 3.000 piazze italiane: stand AIRC anche a Cosenza

Il 24 gennaio volontari e scuole sostengono la ricerca sul cancro con arance, miele e marmellate. Dati, obiettivi e iniziative per la prevenzione
Redazione
Le Arance della Salute tornano in 3.000 piazze italiane: stand AIRC anche a Cosenza\n
Collaborazioni strategiche

Montalto Uffugo, l’Amministrazione Faragalli attiva incarichi gratuiti per scuola, salute e sicurezza

Professionisti esterni affiancheranno il Comune in progetti dedicati a istruzione, benessere alimentare e prevenzione incendi. Obiettivo: rafforzare competenze e qualità dei servizi
Redazione
Montalto Uffugo, l’Amministrazione Faragalli attiva incarichi gratuiti per scuola, salute e sicurezza\n
Aggressione ai carabinieri

Carabinieri investiti a Corigliano-Rossano, la denuncia del Nuovo Sindacato: “Non siamo carne da macello”

Dopo l’investimento volontario di due militari della Radiomobile, il Nuovo Sindacato Carabinieri attacca duramente lo Stato e chiede pene più severe e tutele reali per chi opera in divisa
Redazione
Carabinieri investiti a Corigliano-Rossano, la denuncia del Nuovo Sindacato: “Non siamo carne da macello”\n
Scuola–Lavoro

Castrovillari, l’Istituto “Fermi Pitagora Calvosa” presenta i nuovi percorsi PCTO: nasce la Casa Editrice simulata

All’Auditorium dell’I.T.C. studenti, docenti, famiglie e partner esterni hanno illustrato progetti conclusi, attività in corso e le nuove linee del triennio, con un focus sul percorso dedicato alla creazione di una casa editrice simulata
Redazione
Castrovillari, l’Istituto “Fermi Pitagora Calvosa” presenta i nuovi percorsi PCTO: nasce la Casa Editrice simulata\n
Ambiente e giovani

Sila Young Reporters, aperto il bando per 30 giovani narratori della Riserva della Biosfera

Il Parco Nazionale della Sila seleziona under 35 per una redazione diffusa che racconterà territori, comunità e valori UNESCO attraverso formazione, storytelling e attività social
Redazione
Sila Young Reporters, aperto il bando per 30 giovani narratori della Riserva della Biosfera\n
Volontariato

Un ponte di solidarietà tra Calabria e Africa: monsignor Savino presenta "Oasis de Misericorde"

Nasce una nuova realtà dedicata al supporto degli invisibili. Un progetto di dignità a cura del vescovo della diocesi di Cassano all’Ionio che unisce il territorio alla missione in Congo per tutelare i bambini e i più fragili
Franco Sangiovanni
Un ponte di solidarietà tra Calabria e Africa: monsignor Savino presenta \"Oasis de Misericorde\"\n
DIFFICOLTÀ CRESCENTI

Sempre più nuovi poveri a Cosenza: «Il 42% della provincia in difficoltà»

Il direttore dell’osservatorio sulle nuove povertà, Antonio Belmonte, ai nostri microfoni spiega una situazione costantemente critica: «Serve un miglioramento del welfare su tutti i livelli»
Francesco La Luna
Sempre più nuovi poveri a Cosenza: «Il 42% della provincia in difficoltà»
L’ARRIVO DEL PORPORATO

Cosenza, per la Madonna del Pilerio ci sarà anche il Cardinale Pizzaballa

Il Patriarca latino di Gerusalemme, impegnato da anni nel contrasto al genocidio della popolazione palestinese, sarà in città nei giorni della festa patronale: prevista una cena per i bambini di Gaza
Francesco La Luna
Cosenza, per la Madonna del Pilerio ci sarà anche il Cardinale Pizzaballa\n
L'intervista

Marcello Manna: «Lo scioglimento del Comune di Rende non trova alcun riscontro nei fatti accertati in sede penale» | VIDEO

L’ex sindaco, assolto nel processo Reset, torna a parlare della vicenda giudiziaria. Picconata anche alla giustizia amministrativa e un parere netto sulla separazione delle carriere
Antonio Alizzi
Marcello Manna: «Lo scioglimento del Comune di Rende non trova alcun riscontro nei fatti accertati in sede penale»\u00A0| VIDEO\n
Welfare e inclusione

“Passi in avanti”, la Calabria rafforza il sostegno ai giovani con disabilità e disturbi dello spettro autistico

Presentati i risultati del programma regionale dedicato ai Centri Polivalenti di Cosenza e Crotone. Occhiuto: “Investiremo di più, autonomia e lavoro devono diventare obiettivi reali”
Redazione
“Passi in avanti”, la Calabria rafforza il sostegno ai giovani con disabilità e disturbi dello spettro autistico\n
Memoria civile

Rende dedica una panchina a Giulio Regeni a dieci anni dalla scomparsa

Il Comune organizza una cerimonia pubblica il 24 gennaio per ricordare il ricercatore italiano ucciso al Cairo e chiedere ancora verità e giustizia
Alessia Principe
Rende dedica una panchina a Giulio Regeni a dieci anni dalla scomparsa\n
Maltempo estremo

Quando scatta l’allerta rossa: rischi concreti per la popolazione e regole da seguire per proteggersi

Non è solo un avviso meteo: indica il massimo livello di rischio. Eventi violenti, allagamenti e disagi diffusi richiedono comportamenti responsabili e l’adesione alle indicazioni della Protezione Civile
Redazione Attualità
Quando scatta l’allerta rossa: rischi concreti per la popolazione e regole da seguire per proteggersi\n
Un luogo da salvare

Rende, la Casa del Gelso rischia la chiusura: parte la petizione per salvare il centro spirituale dei Gesuiti

Lo storico punto di riferimento fondato da Padre Pino Stancari potrebbe lasciare spazio a uno studentato PNRR. La comunità si mobilita per impedirne la scomparsa
Alessia Principe
Rende, la Casa del Gelso rischia la chiusura: parte la petizione per salvare il centro spirituale dei Gesuiti\n
Outdoor Calabria

Sila3Vette 2026 compie dieci anni e diventa una rete: dalla Sila all’Aspromonte fino al Pollino

Il decennale si trasforma in un progetto regionale che unisce Trail, territori e promozione sostenibile. Nuovi eventi, percorsi estremi e un grande cartellone di iniziative il 28 febbraio
Redazione
Sila3Vette 2026 compie dieci anni e diventa una rete: dalla Sila all’Aspromonte fino al Pollino\n
Bingo!

La maestra di Nocera Terinese che insegna a Rende stravince ad Affari Tuoi

Il “pacco nero” conservato fino all’ultimo conteneva 75mila euro: «Voglio realizzare un progetto per bambini con disabilità»
Redazione
La maestra di Nocera Terinese che insegna a Rende stravince ad Affari Tuoi\n
Che fortuna!

Fagnano Castello, vinti 70mila euro al SuperEnalotto

Centrato un “5” nell’esercizio commerciale di Maria Parisa in via Mafalda di Savoia
Redazione
Fagnano Castello, vinti 70mila euro al SuperEnalotto\n
