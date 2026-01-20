Il ricordo di Ilaria Sollazzo e la battaglia contro la violenza: parla la sorella Maria Pia

Il presule della diocesi bruzia, ai nostri microfoni, non nasconde l’emozione per l’arrivo del porporato. A coordinare il tutto Simone Tropea, cosentino che ha vissuto per lungo tempo a Gerusalemme: «Un evento reso possibile soprattutto grazie all’impegno di Sergio Mazzuca»
All’Auditorium dell’I.T.C. studenti, docenti, famiglie e partner esterni hanno illustrato progetti conclusi, attività in corso e le nuove linee del triennio, con un focus sul percorso dedicato alla creazione di una casa editrice simulata
Nasce una nuova realtà dedicata al supporto degli invisibili. Un progetto di dignità a cura del vescovo della diocesi di Cassano all’Ionio che unisce il territorio alla missione in Congo per tutelare i bambini e i più fragili
Non è solo un avviso meteo: indica il massimo livello di rischio. Eventi violenti, allagamenti e disagi diffusi richiedono comportamenti responsabili e l’adesione alle indicazioni della Protezione Civile