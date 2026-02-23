Francesco Perri e la musica come strumento di crescita collettiva

«L’Educazione alla Teatralità, dunque, deve abitare le scuole e, come detto, trova finalmente la sua legittimazione nell’offerta formativa delle scuole italiane di ogni ordine e grado con le Indicazioni strategiche per l’utilizzo didattico delle attività teatrali a scuola»
Oltre duemila visitatori, eventi interdisciplinari, tecnologie immersive e inclusione sociale: il Museo di Zoologia del Sistema Museale di Ateneo dell’Università della Calabria diventa una piazza viva della conoscenza tra ricerca, scuola e territorio
Appuntamento mercoledì alle ore 18 presso Villa Rendano. Il volume offre uno sguardo intenso sulla sua parabola professionale nell’olimpo dello spettacolo: dalla televisione al cinema, fino ai grandi eventi
Dal 15 febbraio al 21 maggio torna il Festival Rovito InCanto. In cartellone jazz contemporaneo, tributi a Pino Daniele, chitarra classica e flamenco, sperimentazione vocale e l’opera buffa di Pergolesi
Il regista ripercorre la nascita del film dedicato a Giancarlo Siani: «Non fu un successo immediato, ma è cresciuto nel tempo». Il ricordo di Libero De Rienzo e la riflessione sul cinema italiano di oggi.
Tra gli scrittori calabresi premiati: Marisa Manzini con “Il coraggio di Rosa” (Rubbettino); don Ennio Stamile con “Lazare. Sogni di un concasseur” (Castelvecchi); Rossella Scherl con “Pepi l’americano” (Rubbettino); Pasquale Melissari con “Logica dell’ingiustizia. Abuso della ragione” (Autonomi)
La proiezione del film di Vincenzo Alfieri e il dialogo con l’attore Francesco Di Leva hanno trasformato una mattina di festival in un momento di educazione civica emozionale dedicato alla memoria di Willy Monteiro Duarte
Giulio Malatacca dell’associazione Lav Romanò, promotrice dell’iniziativa: «Riconoscere lo sterminio di queste popolazioni significa ammettere che il razzismo che lo ha prodotto è ancora vivo. Negare questa memoria serve a proteggere i pregiudizi del presente». Appuntamento mercoledì 11 febbraio alla Ubik di Cosenza