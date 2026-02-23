Social
Cultura

Francesco Perri e la musica come strumento di crescita collettiva

Il direttore del Conservatorio "Giacomantonio" di Cosenza parla del successo della trasmissione Quattro Quarti in onda su LaC

23 febbraio, 2026
L’intervista

Francesco Perri e la (sua) musica come strumento di crescita collettiva | VIDEO

Il direttore del Conservatorio “Giacomantonio” di Cosenza reduce dallo straordinario successo della trasmissione Quattro Quarti andata in onda su LaC
Ernesto Mastroianni
Francesco Perri e la (sua) musica come strumento di crescita collettiva | VIDEO\n
Donne e libri

Tra affetti e silenzi: Mariannina Giannone, poetessa dimenticata dell’Ottocento calabrese 

Una vita breve e ostinata tra Acri e Seminara, versi nati in clausura, patriottismo risorgimentale e un talento coltivato contro i limiti imposti alle donne del tempo
Nuccia Benvenuto
Tra affetti e silenzi: Mariannina Giannone, poetessa dimenticata dell’Ottocento calabrese\u00A0\n
Cultura ionica

Cariati, “Libri al Museo” riparte: Caridi presenta il libro sul Cardinale Ruffo

Sabato 28 febbraio al Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni la quarta edizione apre con “Il Cardinale Ruffo e la straordinaria avventura del 1799”
Redazione
Cariati, “Libri al Museo” riparte: Caridi presenta il libro sul Cardinale Ruffo\n
Patrimonio e memoria

A Villa Giulia il catalogo dei tesori Bilotti Ruggi d’Aragona: la storia di un mecenate tra archeologia e collezionismo

La direttrice del Museo Etrusco presenta il volume che ricostruisce la nascita e l’evoluzione della collezione Bilotti Ruggi d’Aragona, una delle più significative dell’antiquaria italiana
Redazione
A Villa Giulia il catalogo dei tesori Bilotti Ruggi d’Aragona: la storia di un mecenate tra archeologia e collezionismo\n

Cultura

Francesco Perri e la musica come strumento di crescita collettiva

Il direttore del Conservatorio "Giacomantonio" di Cosenza parla del successo della trasmissione Quattro Quarti in onda su LaC

23 febbraio 2026
Ore 14:24
Società

Referendum giustizia, scontro all’Unical tra Conte e Mulè sul voto

Il leader M5S lega l’esito alla tenuta del governo Meloni, mentre il deputato FI difende il merito della riforma e invita al sì.

 

23 febbraio 2026
Ore 12:11
Società

"Il Potere del Sonno": un libro prezioso da tenere sul comodino

21 febbraio 2026
Ore 15:24
Società

Le Pera: «Autonomia garantita, due CSM e sorteggio contro le correnti»

Separazione delle carriere, Roberto Le Pera (Camera Penale Cosenza) difende il Sì e attacca le “menzogne” del No

20 febbraio 2026
Ore 16:30
Società

"Il Potere del Sonno": un libro prezioso da tenere sul comodino

21 febbraio 2026
Ore 15:24
Società

Le Pera: «Autonomia garantita, due CSM e sorteggio contro le correnti»

Separazione delle carriere, Roberto Le Pera (Camera Penale Cosenza) difende il Sì e attacca le “menzogne” del No

20 febbraio 2026
Ore 16:30
Cultura

Francesco Perri e la musica come strumento di crescita collettiva

Il direttore del Conservatorio "Giacomantonio" di Cosenza parla del successo della trasmissione Quattro Quarti in onda su LaC

23 febbraio 2026
Ore 14:24
Società

Referendum giustizia, scontro all’Unical tra Conte e Mulè sul voto

Il leader M5S lega l’esito alla tenuta del governo Meloni, mentre il deputato FI difende il merito della riforma e invita al sì.

 

23 febbraio 2026
Ore 12:11
Società

"Il Potere del Sonno": un libro prezioso da tenere sul comodino

21 febbraio 2026
Ore 15:24
Società

Le Pera: «Autonomia garantita, due CSM e sorteggio contro le correnti»

Separazione delle carriere, Roberto Le Pera (Camera Penale Cosenza) difende il Sì e attacca le “menzogne” del No

20 febbraio 2026
Ore 16:30
Cultura

Francesco Perri e la musica come strumento di crescita collettiva

Il direttore del Conservatorio "Giacomantonio" di Cosenza parla del successo della trasmissione Quattro Quarti in onda su LaC

23 febbraio 2026
Ore 14:24
Società

Referendum giustizia, scontro all’Unical tra Conte e Mulè sul voto

Il leader M5S lega l’esito alla tenuta del governo Meloni, mentre il deputato FI difende il merito della riforma e invita al sì.

 

23 febbraio 2026
Ore 12:11
Eventi

“Leggere per… Ballare”: sbarca a Rende Alice nel Paese delle Meraviglie

L’evento unisce scuole, coreografi e giovani talenti in un’unica grande produzione collettiva. Lo spettacolo previsto lunedì 23 febbraio al Cineteatro Garden
Rito antico

A Saracena “Santu Liune” e i fuochi della memoria: Cronaca di una catarsi collettiva ai piedi del Pollino

Tra falò e processione il borgo calabrese rinnova il rito. Quando la fede ha l’odore della resina e il sapore del moscato
Gianfranco Donadio*
Calcio romantico

La “Favola della Morrone” nel libro di Raffaele Tarantino

L’autore ed ex calciatore racconta cosa ha reso leggendaria una delle società calcistiche più amate di Cosenza
Assunta De Francesca
Riti antichi

Laino Borgo espone “’A Corajisima”: la Quaresima diventa rito di comunità

La bambola di pezza vestita a lutto sarà appesa in ognuna delle sette contrade: fuso e patata “spennata” scandiscono le settimane fino a Pasqua
Redazione
il libro

L’esperienza sul campo si fa romanzo: Francesco Rattà debutta con “L’incastro dei cocci”

il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Francesco Rattà firma il suo esordio letterario: un giallo realistico che mescola intrighi, narcotraffico e tensione investigativa
Redazione
il ricordo

La scissione dell’atomo verbale. Settant’anni di Franco Dionesalvi, chirurgo del senso

La sua voce continua a deragliare fuori dai binari della commemorazione formale. La ritroviamo ogni volta che una piazza si riempie per un’idea e non per un selfie
Gianfranco Donadio*
Teatro civile

“La Zattera” arriva a San Fili: un viaggio che brucia pelle e coscienza

Domenica 22 febbraio al Teatro Gambaro l’inedito della Compagnia della Pigna, scritto da Raffaele Galiero e diretto da Francesca Manna: in scena corpi, mare e umanità
Redazione
l’intervento

La disciplina teatrale a scuola, assenza ingiustificata. Un ritardo lungo 10 anni

«L’Educazione alla Teatralità, dunque, deve abitare le scuole e, come detto, trova finalmente la sua legittimazione nell’offerta formativa delle scuole italiane di ogni ordine e grado con le Indicazioni strategiche per l’utilizzo didattico delle attività teatrali a scuola»
Mariarosaria Alessandra Bianco*
Presidio culturale

Oltre le teche: all’Unical il Museo di Zoologia diventa laboratorio sociale tra scienza, mito, tecnologia e inclusione

Oltre duemila visitatori, eventi interdisciplinari, tecnologie immersive e inclusione sociale: il Museo di Zoologia del Sistema Museale di Ateneo dell’Università della Calabria diventa una piazza viva della conoscenza tra ricerca, scuola e territorio
Redazione Attualità
Il caso letterario

“L’uragano. Sole, fulmini e saette”: a Cosenza la presentazione del libro di Lucio Presta

Appuntamento mercoledì alle ore 18 presso Villa Rendano. Il volume offre uno sguardo intenso sulla sua parabola professionale nell’olimpo dello spettacolo: dalla televisione al cinema, fino ai grandi eventi
Redazione
Musica e teatro

Rovito InCanto, al via la seconda edizione: cinque serate tra jazz, omaggi, chitarre e lirica

Dal 15 febbraio al 21 maggio torna il Festival Rovito InCanto. In cartellone jazz contemporaneo, tributi a Pino Daniele, chitarra classica e flamenco, sperimentazione vocale e l’opera buffa di Pergolesi
Redazione
la star

Primavera del Cinema, Marco Risi a Cosenza nel ricordo di Giancarlo Siani

Il regista ha ricordato la genesi di quello che considera il suo film più riuscito che racconta la storia del giornalista assassinato dalla camorra poco più di 40 anni fa
Alessia Principe
Eventi

Dai laboratori di teatro al workshop di fotografia: a Cosenza al via il progetto Ridere di cuore

In programma nei locali dell’Istituto comprensivo Spirito Santo varie attività tra cui yoga della risata, installazioni artistiche, giochi e momenti riflessivi di comunità
Redazione
Cultura locale

San Basile si racconta, giornata tra tradizioni arbëreshë e comunità

Ecomuseo del Coscile e del Garga promuove un evento gratuito tra laboratori, passeggiate e degustazioni nel borgo arbëreshë
Redazione
Eventi culturali

Unical, applausi per Guenzi: ora arriva Emma Dante al Tau

Grande successo per “Morte accidentale di un anarchico”. Domenica in scena “L’Angelo del focolare” nella rassegna L’Altro Teatro
Redazione
L’intervista

Marco Risi e “Fortapàsc” per la Primavera del cinema di Cosenza: «L’immagine di Siani non mi ha mai lasciato»

Il regista ripercorre la nascita del film dedicato a Giancarlo Siani: «Non fu un successo immediato, ma è cresciuto nel tempo». Il ricordo di Libero De Rienzo e la riflessione sul cinema italiano di oggi.
Alessia Principe
PREMIATA ANCHE LA CALABRIA

Festiva IusArteLibri, al premio “II Ponte della legalità” riconoscimenti anche per gli scrittori calabresi

Tra gli scrittori calabresi premiati: Marisa Manzini con “Il coraggio di Rosa” (Rubbettino); don Ennio Stamile con “Lazare. Sogni di un concasseur” (Castelvecchi); Rossella Scherl con “Pepi l’americano” (Rubbettino); Pasquale Melissari con “Logica dell’ingiustizia. Abuso della ragione” (Autonomi)
Francesca Lagatta
Valle del Crati

Donazione storica al Museo Leoncavallo: spartiti e bozzetti originali a Montalto

Protagonista dell’iniziativa è la storica Casa Editrice Sonzogno, che sostenne Leoncavallo fin dalla pubblicazione della sua opera più celebre, Pagliacci
Redazione
Primavera del cinema

Oltre 700 studenti al Cinema Citrigno per “40 Secondi”: la lezione silenziosa di un film che parla ai ragazzi

La proiezione del film di Vincenzo Alfieri e il dialogo con l’attore Francesco Di Leva hanno trasformato una mattina di festival in un momento di educazione civica emozionale dedicato alla memoria di Willy Monteiro Duarte
Redazione
L’intervista

«Il silenzio sul Samudaripen non è un caso»: a Cosenza un incontro sul genocidio dimenticato di rom e sinti

Giulio Malatacca dell’associazione Lav Romanò, promotrice dell’iniziativa: «Riconoscere lo sterminio di queste popolazioni significa ammettere che il razzismo che lo ha prodotto è ancora vivo. Negare questa memoria serve a proteggere i pregiudizi del presente». Appuntamento mercoledì 11 febbraio alla Ubik di Cosenza
Redazione Cultura
