Referendum giustizia, scontro all’Unical tra Conte e Mulè sul voto

Nell’aula Solano, sul ponte scoperto dell’Ateneo Calabrese, l’incontro degli studenti di Pedagogia dell’Antimafia con il procuratore di Catanzaro, Salvatore Curcio, e il direttore della DIA del capoluogo regionale, Beniamino Fazio
Il consigliere regionale: «Credo vada garantito l'accesso gratuito alle necessarie prestazioni, comprese quelle psicologiche, di specialistica ambulatoriale e le prestazioni nell'ambito della riabilitazione, farmacologiche connesse alla violenza subita
Ad affermarlo Maria Pia Scilinguo, attivista del collettivo “Aula Studio Liberata”: «Il rettore ha concesso la proroga al 30 giugno, gli abbiamo chiesto di lavorare affinché possano venire qui con le famiglie»
Tra le fronde secolari della Tenuta Bocchineri, Carmine ha realizzato un rifugio unico senza utilizzare neppure un chiodo. Il documentarista Natalino Stasi racconta la dimora sospesa tra i rami di una quercia monumentale
Dalla Casa delle Culture al Museo del Presente, l’intellettuale ha rivoluzionato il capoluogo bruzio con interventi artistici, festival letterari e iniziative di poesia partecipata. La sua influenza resta un esempio di coraggio e creatività civica
Il magistrato dialogherà con gli studenti del corso di Pedagogia dell’Antimafia. Nel suo intervento il ruolo dell’educazione nel rompere la cultura dell’omertà e nel pr o muovere una cittadinanza consapevole
Dopo la circolare del governo sui controlli negli istituti, parlano l’ex preside e l’attuale dirigente del Liceo Pitagora: «Serve prevenzione educativa e stabilizzazione di psicologi ed educatori. Gli istituti scolastici non sono nè carceri nè aeroporti»
L’evento questa mattina nello spazio antistante la chiesa di San Domenico. Il parroco: «Ricordiamo il suo amore per la pace e il suo richiamo a costruire ponti e non muri». Presente anche il vescovo Checchinato
L’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” vive l’ennesimo cambio di dirigenza in corso d’anno. Tra continui avvicendamenti e incertezze amministrative, a tenere in piedi la scuola sono docenti, famiglie e personale amministrativo
Lo specialista: «Psoriasi e dermatite atopica sono malattie diverse ma spesso intrecciate: condividono meccanismi immunologici e sfide cliniche. Oggi, grazie a biologici e medicina di precisione, possiamo offrire cure sempre più mirate e personalizzate»