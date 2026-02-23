Social
Società

Referendum giustizia, scontro all’Unical tra Conte e Mulè sul voto

Il leader M5S lega l’esito alla tenuta del governo Meloni, mentre il deputato FI difende il merito della riforma e invita al sì.

 

23 febbraio, 2026
LOTTA FRA I CUBI

L'Unical toglie ossigeno alla ‘ndrangheta: incontro su formazione e informazione

Nell’aula Solano, sul ponte scoperto dell’Ateneo Calabrese, l’incontro degli studenti di Pedagogia dell’Antimafia con il procuratore di Catanzaro, Salvatore Curcio, e il direttore della DIA del capoluogo regionale, Beniamino Fazio

Francesco La Luna
<p>L'Unical toglie ossigeno alla ‘ndrangheta: incontro su formazione e informazione</p>
La mozione

Violenza di genere, Mattiani propone l’esenzione dal ticket sanitario per le vittime e per gli orfani di femminicidio

Il consigliere regionale: «Credo vada garantito l'accesso gratuito alle necessarie prestazioni, comprese quelle psicologiche, di specialistica ambulatoriale e le prestazioni nell'ambito della riabilitazione, farmacologiche connesse alla violenza subita

Redazione
Violenza di genere, Mattiani propone l’esenzione dal ticket sanitario per le vittime e per gli orfani di femminicidio
Dissesto e ritardi

Patto Civico: «La burocrazia fa annegare la Calabria». Il caso Grondo e Sibari

Il dottore forestale Simone Valentini denuncia iter lunghi e opere mai partite: «Non è solo clima». Proposte su mappatura del rischio, snellimento autorizzazioni e interventi su alvei e boschi
Redazione
Patto Civico: «La burocrazia fa annegare la Calabria». Il caso Grondo e Sibari\n
Complimenti!

Aprigliano dietro le quinte del festival di Sanremo con il tecnico Rai Mauro Tedesco

Il sindaco del comune del Savuto Alessandro Porco: «Con impegno, serietà e competenza si possono raggiungere traguardi importanti»
Redazione
Aprigliano dietro le quinte del festival di Sanremo con il tecnico Rai Mauro Tedesco\n

Viaggiare sicuri

A2, completate le prove di carico nei pressi dello svincolo di Altilia Grimaldi

I dati raccolti saranno ora oggetto di elaborazione e di ulteriori approfondimenti tecnici, finalizzati alla definizione della valutazione di sicurezza
Redazione
A2, completate le prove di carico nei pressi dello svincolo di Altilia Grimaldi\n
Elettrodotto Montalto

Il Comitato “Insieme per la Salute” rilancia: «Interrare i cavi a Pianette e Lucchetta. Basta silenzi dalle istituzioni»

Dopo mesi di attesa il Comitato torna a riunirsi: critiche a Comune, Provincia e Regione. «Serve una mobilitazione popolare, la salute non è negoziabile»
Redazione
Il Comitato “Insieme per la Salute” rilancia: «Interrare i cavi a Pianette e Lucchetta. Basta silenzi dalle istituzioni»\n
Che fortuna

A Luzzi centrato un “5” da oltre 20mila euro al SuperEnalotto

La vincita registrata in un tabacchi di via Incoronata nel centro cittadino. Il jackpot del concorso più amato dagli italiani sale oltre i 125 milioni
Redazione
A Luzzi centrato un “5” da oltre 20mila euro al SuperEnalotto\n
Impegno civile

“Africa e dintorni”, la lezione di umanità di Sergio Crocco al Rotary Club Rende

Al Villa Fabiano una serata di testimonianza, amicizia e impegno civile con il fondatore della Terra di Piero
Redazione
“Africa e dintorni”, la lezione di umanità di Sergio Crocco al Rotary Club Rende\n
Alloggi universitari

Unical, gli studenti denunciano: «Case fatiscenti e posti insufficienti. Altro che eccellenza»

Le accuse degli universitari: graduatorie lente, residenze degradate, disagi quotidiani e risposte assenti. «Il diritto allo studio non può convivere con muffa, infiltrazioni e attese infinite»
Redazione
Unical, gli studenti denunciano: «Case fatiscenti e posti insufficienti. Altro che eccellenza»\n
MASSIMO IMPEGNO

«Ricongiungimento familiare per studenti e studentesse Unical palestinesi»

Ad affermarlo Maria Pia Scilinguo, attivista del collettivo “Aula Studio Liberata”: «Il rettore ha concesso la proroga al 30 giugno, gli abbiamo chiesto di lavorare affinché possano venire qui con le famiglie»
Francesco La Luna
«Ricongiungimento familiare per studenti e studentesse Unical palestinesi»\n
il peggio è alle spalle

Meteo Cosenza, dopo 40 giorni di piogge e mareggiate ecco il cielo sereno

In risalita anche il termometro che si aggirerà intorno ai 16-18°C su gran parte delle coste calabresi con punte fino ai 20°C nelle aree più interne specie cosentine
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, dopo 40 giorni di piogge e mareggiate ecco il cielo sereno\n
Trasporti in Calabria

Torino-Rossano in aereo con 30 euro ma arrivare a Crotone è un calvario

Il racconto di una lavoratrice calabrese: volo low cost e coincidenze rapide all’andata, ma rientri all’alba e infrastrutture carenti
Matteo Lauria
Torino-Rossano in aereo\u00A0con 30 euro ma arrivare a Crotone è un calvario\n
Storie

A Rogliano la magia della casa sull’albero che unisce ingegno, natura e sogni d’infanzia in Calabria

Tra le fronde secolari della Tenuta Bocchineri, Carmine ha realizzato un rifugio unico senza utilizzare neppure un chiodo. Il documentarista Natalino Stasi racconta la dimora sospesa tra i rami di una quercia monumentale
Francesco Graziano
A Rogliano la magia della casa sull’albero che unisce ingegno, natura e sogni d’infanzia in Calabria\n
Memoria viva

Settant’anni di Franco Dionesalvi, Cosenza ricorda la poesia e le Invasioni urbane che hanno cambiato la città

Dalla Casa delle Culture al Museo del Presente, l’intellettuale ha rivoluzionato il capoluogo bruzio con interventi artistici, festival letterari e iniziative di poesia partecipata. La sua influenza resta un esempio di coraggio e creatività civica
Gianfranco Donadio*
Settant’anni di Franco Dionesalvi,\u00A0Cosenza ricorda\u00A0la poesia e le Invasioni urbane che hanno cambiato la città\n
Appello dei vescovi

Migranti sulle spiagge, la Cec: «Meno arrivi, più morti. Non possiamo tacere»

Nel documento la Conferenza episcopale calabra cita almeno 15 corpi tra Calabria e Sicilia dopo il ciclone Harry e chiede corridoi umanitari e risorse alle Procure per dare un nome alle vittime
Redazione
Migranti sulle spiagge, la Cec: «Meno arrivi, più morti. Non possiamo tacere»\n
L’iniziativa

Patto educativo contro la ’ndrangheta, l’incontro di Unical e Dia con il procuratore Curcio in DIRETTA sui social LaC

Il magistrato dialogherà con gli studenti del corso di Pedagogia dell’Antimafia. Nel suo intervento il ruolo dell’educazione nel rompere la cultura dell’omertà e nel pr o muovere una cittadinanza consapevole
Redazione Attualità
Patto educativo contro la ’ndrangheta, l’incontro di Unical e Dia\u00A0con il procuratore\u00A0Curcio in DIRETTA sui social LaC\n
Dissesto e metodo

Frane sull’Alto Tirreno, ingegneri e architetti: «Tecnici in cabina di regia, non solo in cantiere»

Ghionna e Greco accolgono l’iniziativa dei sindaci ma chiedono un cambio di metodo: competenze tecnico-scientifiche coinvolte già nella strategia e nel nuovo PAI
Redazione
Frane sull’Alto Tirreno, ingegneri e architetti: «Tecnici in cabina di regia, non solo in cantiere»\n
Gli interventi

Sicurezza a scuola, i metal detector non convincono. Arturi: «Non sono la soluzione», Trecroci: «Misura inattuabile»

Dopo la circolare del governo sui controlli negli istituti, parlano l’ex preside e l’attuale dirigente del Liceo Pitagora: «Serve prevenzione educativa e stabilizzazione di psicologi ed educatori. Gli istituti scolastici non sono nè carceri nè aeroporti»
Paolo Mazza
Sicurezza a scuola, i metal detector non convincono.\u00A0Arturi: «Non sono la soluzione», Trecroci: «Misura inattuabile»\n
L’intervista

Dormire poco accorcia la vita, Garritano: «Vi svelo i benefici del sonno su corpo e mente» | VIDEO 

Il biologo nutrizionista e sleep coach: «Le cause dell’insonnia sono molteplici, ma una corretta alimentazione, uno stile di vita equilibrato e una sana routine contribuiscono a farci riposare meglio»
Emilia Canonaco
Dormire poco accorcia la vita, Garritano: «Vi svelo i benefici del sonno su corpo e mente» | VIDEO\u00A0\n\n\n
Addio al documento cartaceo

Rende, open day per il rinnovo della carta d’identità

Scopri quali sono i giorni che l’Ufficio anagrafe dedicherà all’iniziativa
Redazione
Rende, open day per il rinnovo della carta d’identità\n
L’evento

Ad Acri la prima piazza italiana dedicata a Papa Francesco, dal Piemonte anche la signora Orsola: «Porto i saluti dei parenti di Bergoglio»

L’evento questa mattina nello spazio antistante la chiesa di San Domenico. Il parroco: «Ricordiamo il suo amore per la pace e il suo richiamo a costruire ponti e non muri». Presente anche il vescovo Checchinato
Francesco Roberto Spina
Ad Acri la prima piazza italiana dedicata a Papa Francesco, dal Piemonte anche la signora Orsola: «Porto i saluti dei parenti di Bergoglio»\n
Verso il voto

Referendum magistratura, scontro sulle carriere tra timori e attese di riforma

A Corigliano-Rossano confronto tra Coppola e Moleti su separazione, Csm e rapporti tra poteri in vista del voto costituzionale di marzo 2026
Matteo Lauria
Referendum magistratura, scontro sulle carriere tra timori e attese di riforma\n
Scuola in emergenza

IC Rende Quattromiglia, cinque dirigenti in cinque anni: instabilità cronica e una comunità che resiste

L’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” vive l’ennesimo cambio di dirigenza in corso d’anno. Tra continui avvicendamenti e incertezze amministrative, a tenere in piedi la scuola sono docenti, famiglie e personale amministrativo
Redazione
IC Rende Quattromiglia, cinque dirigenti in cinque anni: instabilità cronica e una comunità che resiste\n
L’intervista

Cosenza ospita il congresso nazionale di dermatologia, Pietro Morrone: «IA ausilio fondamentale per i pazienti oncologici»

Lo specialista: «Psoriasi e dermatite atopica sono malattie diverse ma spesso intrecciate: condividono meccanismi immunologici e sfide cliniche. Oggi, grazie a biologici e medicina di precisione, possiamo offrire cure sempre più mirate e personalizzate»
Battista Bruno
Cosenza ospita il congresso nazionale di dermatologia, Pietro Morrone: «IA ausilio fondamentale per i pazienti oncologici»\n
