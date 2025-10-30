Sapori di terra e di mare, ecco i migliori ristoranti da Acri a San Vincenzo La Costa
Dopo aver percorso la costa e gustato i sapori del mare, il viaggio gastronomico prosegue verso l’interno della provincia di Cosenza, dove l’ospitalità è più intima e i profumi della montagna si mescolano a quelli della brace. Acri, Bisignano, Rose, Luzzi, San Fili e i piccoli borghi dell’entroterra, come San Vincenzo La Costa, custodiscono una cucina che parla di tradizione vera, fatta di mani che impastano, di carni alla griglia e di primi tirati al ferretto come una volta.
Qui ogni ristorante è un incontro: il sorriso del proprietario, un calice di vino rosso locale e un piatto che racconta la storia di una famiglia. Dai sapori robusti de Il Carpaccio alle pizze creative di Vadolì, fino ai profumi rustici degli agriturismi immersi nel verde, ogni tappa rivela la genuinità di una Calabria che non smette di sorprendere.
Il Carpaccio
Indirizzo: Contrada Cocozzello 197/a, 87041 Acri Italia
Dettagli:
Specialità della casa: antipasti con 15 pietanze, prosciutto artigianale, salumi di maiale nero, carpaccio di podolica, pasta fatta a mano, lagane al matterello, maccheroni al ferretto, bistecca di podolica e carne alla brace di legna.
Recensioni:
• “Ristorante caratteristico, servizio eccellente, tempestivo e cortese anche col ristorante a pieno regime. Buonissima cucina tradizionale, vista mozzafiato. Cena con amici.”
• “Prodotti di qualità e locali. Atmosfera con luci soffuse e calma, in modo da poter parlare con gli altri commensali senza dover urlare. Titolare molto simpatico.”
• “Abbiamo avuto il piacere di trascorrere un pranzo davvero eccezionale, dove le pietanze richiamano splendidamente la tradizione calabrese. Sapori autentici e genuini, qualità ottima. Il proprietario è squisito e accogliente. Appena arrivi ti offrono un aperitivo di benvenuto con bruschette al pomodoro e ’nduja calda.”
SPQR – Pizzeria Ristorante di Roberto Crivaro
Indirizzo: Contrada Piano Ghiande 4, 87037 San Fili Italia
Dettagli:
Trattoria con bar e pizzeria a conduzione familiare, cucina tradizionale calabrese, possibilità di mangiare all’aperto nel patio estivo.
Recensioni:
• “Invece del solito pranzo domenicale oggi siamo stati con la famiglia a pranzo fuori. Locale accogliente e organizzato, a 5 minuti da casa, qualità ottima.”
• “Posto consigliatissimo: ottimo cibo, ottima pizza, personale educato ed eccellente. Top.”
• “Su suggerimento di amici abbiamo cenato qui: aspettative superate. Impasto leggero, ingredienti di qualità, prezzi bassi. Esperienza molto positiva.”
• “Esperienza positiva. Location caratteristica, servizio ottimo, polpette di carne e melanzane buonissime. Bistecca di vitella alla brace e patate mpacchiuse eccezionali.”
Agriturismo Il Carro Ristorante Pizzeria
Indirizzo: Via Antonio Gramsci, 87037 San Fili Italia
Dettagli:
Agriturismo immerso nel verde a pochi chilometri da Rende, con prodotti dell’azienda agricola, vini e cucina casereccia.
Recensioni:
• “Pranzo buonissimo e abbondante. Personale gentilissimo e proprietari disponibili. Cibo di alta qualità e freschezza.”
• “Di passaggio per il mare ci siamo fermati al Carro. Cibo casereccio e ottimo, porzioni abbondanti, personale sorridente. Consigliato.”
• “Locale pieno ma servizio rapido. Antipasto ricco, primi eccellenti, grigliata mista e contorni abbondanti. Personale professionale, ambiente pulito e prezzo contenuto.”
Ritrovo della Montagna
Indirizzo: Contrada Berarda, 87040 San Vincenzo La Costa Italia
Recensioni:
• “Dopo il migliore olio e i migliori fichi, ecco un’altra eccellenza di San Vincenzo: la pizza! Buonissima, leggerissima, super.”
• “Locale un po’ fuori mano ma che vale la pena raggiungere. Pinsa di alto livello, grande varietà di gusti, personale disponibile e solare.”
• “Ottima location per gustare la miglior pizza e pinza accompagnata da buona birra alla spina. Servizio ottimo e accoglienza perfetta.”
Agriturismo Pingitore
Indirizzo: Contrada Marzi 3, 87040 Luzzi Italia
Dettagli:
Agriturismo immerso nel verde con vista sulla valle del Crati. Stile rustico, cucina tipica, camere e piscina.
Recensioni:
• “Come sempre cortesia e cordialità non mancano. Ottimi i primi e l’antipasto, rapporto qualità-prezzo molto buono. Peccato per la strada dissestata.”
• “Siamo stati una sola notte ma ottima esperienza. Titolari gentilissimi, camere belle, piscina curata. Cucina buona e tipica, colazione dolce varia. Bravi.”
• “Ci siamo trovati benissimo. Eugenio, il titolare, gentilissimo e disponibile. Colazioni e cene buonissime. Formula B&B con mezza pensione super.”
Al Terrazzo Restaurant
Indirizzo: Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, 87040 Rose Italia
Dettagli:
Alta cucina in cornice elegante e rilassante, ideale per colazioni, pranzi e cene.
Recensioni:
• “Faccio colazione tutte le mattine al bar Al Terrazzo. Qualità top, servizio impeccabile, eleganza e cortesia. Uno dei migliori bar pasticceria della provincia.”
• “Cortesia e ottime materie prime. Ambiente pulito ed elegante. Ho portato colleghi da tutta Italia, tutti soddisfatti. Da riprovare con la famiglia.”
Il Castagno
Indirizzo: Via Giuranda 13, 87030 San Vincenzo La Costa Italia
Recensioni:
• “Antipasto abbondante, primi da chef stellato, servizio accurato, proprietario gentile, prezzo incredibile.”
• “Personale professionale, proprietario accogliente, cibo ottimo e abbondante. Sicuramente ci ritornerò.”
• “Posto eccellente, servizio veloce, ambiente pulito, cibo di qualità dall’antipasto caldo alla frutta di stagione.”
Ristorante del Cacciatore
Indirizzo: Contrada Gammarossa 37, 87041 Acri Italia
Dettagli:
Cucina tipica calabrese, specialità di carne e pizze con prodotti genuini. Servizio cortese e veloce.
Recensioni:
• “Se amate la carne, questo posto è un vero paradiso. Tagli di qualità eccellente, cotture perfette, cura nei dettagli. Personale cordiale, ambiente caldo e accogliente, perfetto per ogni occasione.”
• “Ambiente accogliente e personale gentile. Cibo ottimo, prodotti tipici e di grande qualità. Torneremo sicuramente.”
• “Bellissimo posto, personale gentilissimo, proprietari eccezionali, cucina buonissima. Tagliatelle ai porcini super top, polpette imperdibili. Da provare.”
Panoramik
Indirizzo: Via Alcide De Gasperi 315, 87041 Acri Italia
Dettagli:
Gestione familiare, due sale per ristorante e pizzeria, corte esterna per degustazioni estive. Cucina regionale, pasta fresca fatta in casa e carne alla griglia.
Recensioni:
• “A Ferragosto siamo stati in otto persone e ci siamo trovati benissimo. Servizio veloce e cordiale, piatti freschi e gustosi, porzioni generose e qualità sopra le aspettative.”
• “Buona cucina, ottimo polpo e patate. Le tagliatelle ai porcini un po’ insipide, ma buono il tiramisù.”
• “Antipasti sorprendenti: carpaccio di manzo con stracciata e mirtilli saporito ed equilibrato, antipasto misto di mare un tripudio di sapori. Risotto agli scampi con burro al tartufo un’esperienza. Servizio impeccabile.”
Vadolì
Indirizzo: Via Salvatore Scervini 21, 87041 Acri Italia
Recensioni:
• “Una pizzeria che merita davvero. Lo staff è estremamente preparato, cortese e sempre attento. Tra gli antipasti consiglio il maritozzo e i buns, vere chicche. Pizze eccezionali, impasto leggero e ben lavorato, abbinamenti fantasiosi e materie prime di qualità.”
• “Siamo andati con la famiglia su consiglio di un’amica. Ne è valsa la pena: pizza al top, ingredienti super, provate la tonno e cipolle. Buonissima! Personale all’altezza, complimenti a tutti.”
• “La pizzeria Vadolì è una vera scoperta. Pizza buonissima, impasto leggerissimo e digeribile. Anche gli antipasti sono eccezionali, con gusti sorprendenti e cura evidente dietro ogni piatto.”
La Tettoia
Indirizzo: Contrada Filiciuzzi, 87041 Acri Italia
Recensioni:
• “Tutto ottimo, dal menù al servizio e al conto. Antipasto della casa abbondante e vario, fusillo al castrato ottimo, carne morbidissima, mi ha ricordato quella di nonna.”
• “Quando si dice ottimo e abbondante, questo è il posto giusto. Personale cortese e accogliente. Buonissimi piatti tipici calabresi. Consigliato.”
• “Posto accogliente, cibo ottimo come il servizio. Esperienza da ripetere. Luogo facilmente raggiungibile, situato sulla strada.”
Albergo Ristorante Pizzeria Mafalda
Indirizzo: Contrada Macchia di Don Michele 18, Torano Castello Italia
Recensioni:
• “Fermati per caso, accolti calorosamente. Piatti tipici calabresi cucinati benissimo, vicino all’uscita autostrada. Consigliato.”
• “In cerca di un posto per pranzare ci siamo fermati per caso. Accoglienza familiare, cibo e prezzo soddisfacenti. Cucina casereccia e titolare disponibile.”
• “Vuoi gustare la pizza napoletana? Questo è il luogo adatto: leggera, genuina e gustosa. Personale qualificato, luogo tranquillo. Consigliatissimo.”
Gusto West
Indirizzo: Piazza C.A. Dalla Chiesa 26, Cittadella Mediocrati (Bisignano) Italia
Dettagli:
Steakhouse, birreria e B&B. Possibilità di consegna o ritiro.
Recensioni:
• “Sono andato la prima volta anni fa e tornato di recente: sempre soddisfatto e contento. Tutto al top.”
• “Locale molto bello e cibo eccellente. Cordialità e gentilezza del personale. Ci ritorneremo presto.”
• “Abbiamo soggiornato al B&B Gusto West per qualche giorno: camera pulita e confortevole, cura nei dettagli, proprietario disponibile. Servizio oltre le aspettative, consigliatissimo.”
