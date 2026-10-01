Social
Home page>Cronaca>Caro vita, protesta a Co...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Caro vita, protesta a Cosenza: parla Vittoria Morrone

Protesta contro il caro vita su corso Mazzini a Cosenza. Vittoria Morrone de La Base: «Le famiglie calabresi sono veramente in ginocchio».

1 ottobre, 2026
Tag
Cosenza · carburanti
ULTIMA ORA
Il caso

Follia a Siderno, ragazzino indiano massacrato da coetanei in pieno centro: il video finisce sui social

I carabinieri hanno già identificato i giovanissimi responsabili del pestaggio avvenuto sabato scorso sul corso principale
Ilario Balì
Follia a Siderno, ragazzino indiano massacrato da coetanei in pieno centro: il video finisce sui social\n
Mobilitazione contro rincari

Caro vita, protesta su corso Mazzini. Morrone: «In Calabria situazione insostenibile per le famiglie» | VIDEO

La rappresentante de La Base Cosenza richiama povertà, inflazione, costo dei carburanti e carenze del trasporto pubblico regionale
Patrizia De Napoli
Caro vita, protesta su corso Mazzini. Morrone: «In Calabria situazione insostenibile per le famiglie» | VIDEO\n
massima attenzione

A2, traffico bloccato verso Reggio Calabria per un mezzo pesante in avaria

Circolazione ferma circa otto chilometri prima dello svincolo di Rogliano-Grimaldi. Pesanti ripercussioni sulla viabilità: si raccomandano prudenza e percorsi alternativi
Redazione
A2, traffico bloccato verso Reggio Calabria per un mezzo pesante in avaria\n
Verso l’udienza preliminare

Appalti e sanità, la Procura di Catanzaro chiede il processo per 35 persone: nel mirino gare d’appalto e concorsi pubblici – NOMI

Nel procedimento contestati, a vario titolo, corruzione, concussione, gare pilotate, truffa e falso. Riconosciute parte offesa l’Azienda ospedaliera Mater Domini, l’Ao Pugliese-Ciaccio e l’Università Magna Graecia di Catanzaro
Alessia Truzzolillo
Appalti e sanità, la Procura di\u00A0Catanzaro chiede il processo per 35 persone: nel mirino gare d’appalto e concorsi pubblici –\u00A0NOMI\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cronaca

Caro vita, protesta a Cosenza: parla Vittoria Morrone

Protesta contro il caro vita su corso Mazzini a Cosenza. Vittoria Morrone de La Base: «Le famiglie calabresi sono veramente in ginocchio».

1 ottobre 2026
Ore 16:46
Caro vita, protesta a Cosenza: parla Vittoria Morrone
Economia e Lavoro

I 50 anni di Legacoop calabria

29 settembre 2026
Ore 10:39
I 50 anni di Legacoop calabria

Samurai Jay a Rende per l'ultimo live del Settembre rendese

Samurai Jay a Rende per l'ultimo live del Settembre rendese
Società

Cosenza, lavori allo stadio Marulla

28 settembre 2026
Ore 10:25
Cosenza, lavori allo stadio Marulla

Samurai Jay a Rende per l'ultimo live del Settembre rendese

Samurai Jay a Rende per l'ultimo live del Settembre rendese
Società

Cosenza, lavori allo stadio Marulla

28 settembre 2026
Ore 10:25
Cosenza, lavori allo stadio Marulla
Cronaca

Caro vita, protesta a Cosenza: parla Vittoria Morrone

Protesta contro il caro vita su corso Mazzini a Cosenza. Vittoria Morrone de La Base: «Le famiglie calabresi sono veramente in ginocchio».

1 ottobre 2026
Ore 16:46
Caro vita, protesta a Cosenza: parla Vittoria Morrone
Economia e Lavoro

I 50 anni di Legacoop calabria

29 settembre 2026
Ore 10:39
I 50 anni di Legacoop calabria

Samurai Jay a Rende per l'ultimo live del Settembre rendese

Samurai Jay a Rende per l'ultimo live del Settembre rendese
Società

Cosenza, lavori allo stadio Marulla

28 settembre 2026
Ore 10:25
Cosenza, lavori allo stadio Marulla
Cronaca

Caro vita, protesta a Cosenza: parla Vittoria Morrone

Protesta contro il caro vita su corso Mazzini a Cosenza. Vittoria Morrone de La Base: «Le famiglie calabresi sono veramente in ginocchio».

1 ottobre 2026
Ore 16:46
Caro vita, protesta a Cosenza: parla Vittoria Morrone
Economia e Lavoro

I 50 anni di Legacoop calabria

29 settembre 2026
Ore 10:39
I 50 anni di Legacoop calabria
il caso

Morte di Momo, il legale della famiglia chiede nuovi accertamenti sulla dinamica della caduta

L’avvocata Chiara Penna, che ha assunto la difesa della madre Nabila Jabri, ha chiesto alla Procura di Cosenza sopralluoghi tecnici, rilievi tridimensionali, analisi dei filmati e l’acquisizione completa della documentazione sanitaria
Redazione
Morte di Momo, il legale della famiglia chiede nuovi accertamenti sulla dinamica della caduta\n
la decisione

Prostituzione minorile e violenza sessuale a Mirto-Crosia, assolto l’ex fidanzato

La Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto le richieste della difesa: «Il fatto non sussiste». Annullata la precedente condanna dopo il rinvio disposto dalla Cassazione
Redazione
Prostituzione minorile e violenza sessuale a Mirto-Crosia, assolto l’ex fidanzato\n
l’inchiesta

Presunti falsi collaudi alla Motorizzazione di Cosenza, gli atti su Marra e i punti da chiarire

La vicenda dell’Alfa Romeo Stelvio tra la ricostruzione dell’accusa, la documentazione prodotta dalla difesa e il pronunciamento del Tribunale del Riesame
Redazione
Presunti falsi collaudi alla Motorizzazione di Cosenza, gli atti su Marra\u00A0e i punti da chiarire\n
Segnali preoccupanti

Ecomafie, Calabria quarta per reati ambientali: 17mila ettari bruciati dagli incendi. La ’ndrangheta punta le aziende agricole

Il report di Legambiente fotografa una Calabria ancora tra le regioni più colpite: i casi sono 2.862. Calano i reati ambientali, ma crescono gli illeciti e resta gravissimo il fenomeno degli roghi boschivi: 656 dolosi su 765
Redazione Cronaca
Ecomafie, Calabria quarta per reati ambientali: 17mila ettari bruciati dagli incendi. La ’ndrangheta punta le aziende agricole\n
Inchiesta antimafia

’Ndrangheta, blitz nella Piana di Gioia Tauro: 12 arresti della Dda di Reggio Calabria - NOMI

Tra i reati ipotizzati estorsione, violenza privata, detenzione illegale di armi e spaccio di stupefacenti. Operazione dei carabinieri di Gioia Tauro
Redazione Cronaca
’Ndrangheta, blitz nella Piana di Gioia Tauro: 12 arresti della Dda di Reggio Calabria - NOMI
Allarme botulino

Intossicazione da conserve domestiche: medico salvato a Reggio Calabria, escluso il rischio di lotti contaminati

La diagnosi immediata del sanitario e l'arrivo dell'antidoto da Cosenza al GOM in meno di due ore hanno garantito la sua sicurezza

Elisa Barresi
Intossicazione da conserve domestiche: medico salvato a Reggio Calabria, escluso il rischio di lotti contaminati
macabra scoperta

Ritrovato cadavere l’ultrasettantenne scomparso a Cariati: era in un’area privata

L’uomo aveva lasciato la propria automobile a circa 300 metri dal punto in cui è stato successivamente rinvenuto il corpo
Matteo Lauria
Ritrovato cadavere l’ultrasettantenne scomparso a Cariati: era in un’area privata\n
Controlli

Cosenza, servizio “alto impatto” all’Autostazione: 200 persone identificate e un’espulsione

Operazione interforze nella giornata del 29 settembre con Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Provinciale
Redazione
Cosenza, servizio “alto impatto” all’Autostazione: 200 persone identificate e un’espulsione\n
L’inchiesta

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Salvatore Giglio a Cutro: la moglie e il figlio accusati di omicidio e occultamento di cadavere – NOMI 

Emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei riguardi dei due familiari dell’uomo, scomparso il 21 settembre 2024. Secondo le accuse, il 69enne sarebbe stato ucciso in casa e il corpo gettato nel fiume Tacina
Redazione Cronaca
Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Salvatore Giglio a Cutro: la moglie e il figlio accusati di omicidio e occultamento di cadavere –\u00A0NOMI\u00A0\n
presidio permanente

Davoli, protesta contro il caro carburante: SS 106 bloccata e traffico in tilt

La mobilitazione andrà avanti ad oltranza. I manifestanti denunciano non solo il prezzo del gasolio alle stelle ma anche l’aumento dei costi di produzione 
Rossella Galati
Davoli, protesta contro il caro carburante: SS 106 bloccata e\u00A0traffico in tilt\n
Relazioni pericolose

La ’Ndrangheta come un Centro per l’impiego: «Diecimila euro per un posto di lavoro alle Ferrovie»

Così i boss di Archi avrebbero deciso le assunzioni. Nelle informative di Epicentro un capillare sistema di condizionamento che si spinge sino ai sindacati. Verbali, intercettazioni e riscontri Inps ricostruiscono il potere mafioso sulle banchine della Calabria
Pablo Petrasso
La ’Ndrangheta come un Centro per l’impiego: «Diecimila euro per un posto di lavoro alle Ferrovie»\n
Le motivazioni

Inquinamento del fiume Crati, la Cassazione conferma la condanna di Vincenzo Cerrone

Respinto il ricorso del direttore dell’impianto di depurazione: per la Suprema Corte provato il deterioramento delle acque
Antonio Alizzi
Inquinamento del fiume Crati, la Cassazione conferma la condanna di Vincenzo Cerrone\n
Sangue sulle strade

Incidente sulla Statale 106 a Cropani: morto un ciclista nello scontro tra un’auto e una bici elettrica

Impatto sulla Statale Jonica nel Catanzarese. Indagini per ricostruire la dinamica dei fatti mentre il traffico è stato regolato a senso unico alternato: rallentamenti per gli automobilisti in transito
Redazione Cronaca
Incidente sulla Statale 106 a Cropani: morto un ciclista nello scontro tra un’auto e una bici elettrica\n
Scontro legale

Giudice di Cosenza sospeso da funzioni e stipendio: «Molestie a una 18enne, le mostrò i genitali». Lui nega tutto

Il Csm ha disposto la sospensione cautelare del magistrato, indagato a Salerno dopo la denuncia di una ragazza che avrebbe subito un approccio in città. Il magistrato contesta la ricostruzione e annuncia ricorso. La scena sarebbe durata in tutto 20 secondi 
Redazione Cronaca
Giudice di Cosenza sospeso da funzioni e stipendio: «Molestie a una 18enne, le mostrò i genitali». Lui nega tutto\n
Dal Palazzaccio

Giuseppe Borrelli nel mirino dell’Antimafia, sorveglianza speciale e confische: due bocciature dalla Cassazione

Per la Suprema Corte non basta la mera vicinanza a un clan: carente anche la motivazione sulla pericolosità generica
Antonio Alizzi
Giuseppe Borrelli nel mirino dell’Antimafia, sorveglianza speciale e confische: due bocciature\u00A0dalla Cassazione\n
Scontro fatale

Tragico incidente in pieno centro a Corigliano Rossano, perde la vita un ragazzo di 25 anni

La vittima è Francesco Arturi. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’impatto
Matteo Lauria
Tragico incidente in pieno centro a Corigliano Rossano, perde la vita un ragazzo di 25 anni\n
Le motivazioni

Appalto pulizie all’Asp di Cosenza, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar

Accolta l’istanza cautelare di Team Service. Congelato l’annullamento dell’aggiudicazione da 37,4 milioni in attesa del merito
Antonio Alizzi
Appalto pulizie all’Asp di Cosenza, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar\n
In ospedale

Bambini con disturbi gastrointestinali ricoverati a Catanzaro: frequentano lo stesso asilo

I piccoli sono ricoverati in pediatria e tenuti sotto osservazione. Le loro condizioni non sono giudicate gravi. In corso accertamenti per capire l’origine dell’infezione
Redazione Cronaca
Bambini con disturbi gastrointestinali ricoverati a Catanzaro: frequentano lo stesso asilo\n
La replica difensiva

Bergamini, Cataldo Intrieri attacca la Procura di Castrovillari: «Una seduta spiritica a caccia di fantasmi»

Il co-difensore di Isabella Internò commenta la chiusura dell’inchiesta su Roberto Internò: «Speriamo che a novembre si ritorni al reale»
Redazione
Bergamini, Cataldo Intrieri attacca la Procura di Castrovillari: «Una seduta spiritica a caccia di fantasmi»\n
La morte del centrocampista

Bergamini, l’ipotesi della Procura di Castrovillari: «Roberto Internò avrebbe partecipato all’omicidio del calciatore»

Avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte dell’ufficio diretto dal procuratore capo Alessandro D’Alessio. Nel mirino degli investigatori l’uccisione e la successiva messinscena sulla Statale 106
Antonio Alizzi
Bergamini, l’ipotesi della Procura di Castrovillari: «Roberto Internò avrebbe partecipato all’omicidio del calciatore»\n
1
...
PIÙ LETTI
1
macabra scoperta

Ritrovato cadavere l’ultrasettantenne scomparso a Cariati: era in un’area privata

2
Appello congiunto

Stop alla raccolta della plastica da parte di Corepla: nove sindaci del Cosentino scrivono al prefetto

3
Inchiesta antimafia

’Ndrangheta, blitz nella Piana di Gioia Tauro: 12 arresti della Dda di Reggio Calabria – NOMI

4
Allarme botulino

Intossicazione da conserve domestiche: medico salvato a Reggio Calabria, escluso il rischio di lotti contaminati

5
Altri sconti

Eni taglia anche le bollette: sconto del 30% su luce e gas e prezzo fisso per due anni