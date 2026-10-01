Caro vita, protesta a Cosenza: parla Vittoria Morrone

Nel procedimento contestati, a vario titolo, corruzione, concussione, gare pilotate, truffa e falso. Riconosciute parte offesa l’Azienda ospedaliera Mater Domini, l’Ao Pugliese-Ciaccio e l’Università Magna Graecia di Catanzaro
L’avvocata Chiara Penna, che ha assunto la difesa della madre Nabila Jabri, ha chiesto alla Procura di Cosenza sopralluoghi tecnici, rilievi tridimensionali, analisi dei filmati e l’acquisizione completa della documentazione sanitaria
Il report di Legambiente fotografa una Calabria ancora tra le regioni più colpite: i casi sono 2.862. Calano i reati ambientali, ma crescono gli illeciti e resta gravissimo il fenomeno degli roghi boschivi: 656 dolosi su 765
Emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei riguardi dei due familiari dell’uomo, scomparso il 21 settembre 2024. Secondo le accuse, il 69enne sarebbe stato ucciso in casa e il corpo gettato nel fiume Tacina
Così i boss di Archi avrebbero deciso le assunzioni. Nelle informative di Epicentro un capillare sistema di condizionamento che si spinge sino ai sindacati. Verbali, intercettazioni e riscontri Inps ricostruiscono il potere mafioso sulle banchine della Calabria
Impatto sulla Statale Jonica nel Catanzarese. Indagini per ricostruire la dinamica dei fatti mentre il traffico è stato regolato a senso unico alternato: rallentamenti per gli automobilisti in transito
Il Csm ha disposto la sospensione cautelare del magistrato, indagato a Salerno dopo la denuncia di una ragazza che avrebbe subito un approccio in città. Il magistrato contesta la ricostruzione e annuncia ricorso. La scena sarebbe durata in tutto 20 secondi
Avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte dell’ufficio diretto dal procuratore capo Alessandro D’Alessio. Nel mirino degli investigatori l’uccisione e la successiva messinscena sulla Statale 106