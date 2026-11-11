Frode fiscale, maxiblitz della Guardia di Finanza

La Corte d’Appello di Catanzaro ha riesaminato il caso dopo l’annullamento della Cassazione. Il maresciallo dei carabinieri forestali era accusato di aver favorito gli interessi delle cosche nel settore boschivo
Il raggiro in un “Compro Oro” del centro. L’uomo avrebbe mostrato un tesserino contraffatto e convinto una commessa a consegnargli una busta di preziosi. Decisivo l’intervento di un maresciallo libero dal servizio. Refurtiva interamente recuperata
VIDEO | Diversi istituti scolastici sono stati evacuati in mattinata per un presunto allarme bomba, segnalato da una mail anonima inviata a scuole di varie città italiane. Le forze dell’ordine stanno effettuando le verifiche dopo aver messo in sicurezza studenti e personale
La Squadra Mobile ha arrestato un uomo dopo un inseguimento per le vie cittadine. Secondo la ricostruzione della Procura, durante la fuga avrebbe lanciato dal finestrino una busta con 600 grammi di cocaina. Altri stupefacenti sarebbero stati trovati nell’abitazione. Il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere
La Procura aveva chiesto quattro anni di reclusione. La difesa ha contestato l’assenza di elementi che collegassero Marras agli stupefacenti trovati nel 2019 nell’abitazione di cui era intestatario del contratto d’affitto
Dalle stanze di Crotone a «conti di bin Laden» e carte di credito clandestine da milioni di euro. Nella monumentale memoria depositata dalla Dda di Catanzaro nel processo Glicine vengono ricostruite le attività della squadra di pirati informatici arruolata dal clan Megna per movimentare capitali in tutta Europa
Blitz patrimoniale della Guardia di finanza su disposizione del Tribunale di Catanzaro, su proposta della Dda. Nel mirino immobili, terreni, aziende, conti correnti, titoli e due cavalli tra Cirò Marina e Botricello
Il presidente del Tribunale Loredana De Franco ha modificato l’ordine di servizio: le cancellerie penali restano aperte negli orari di legge e il front office su prenotazione diventa un servizio aggiuntivo
Per Gentile nessuna contestazione sulle violenze in piazza: considerato tra gli organizzatori del corteo, è accusato per il noleggio di un furgone sul quale sarebbero stati nascosti (non da lui) alcuni scudi. De Brasi viene considerato tra i militanti che avrebbero partecipato agli scontri. Ma lui si difende: «Nei video si vede una persona mancina e io non lo sono»