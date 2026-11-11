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Cronaca

Frode fiscale, maxiblitz della Guardia di Finanza

11 novembre, 2026
ULTIMA ORA
Preoccupazioni

Allarme bomba in 300 scuole, studenti evacuati nella provincia di Cosenza. Ecco dove | LIVE

Già nei giorni scorsi era accaduto un episodio analogo con un messaggio di posta elettronica inviato a 280 presidi
Redazione
Allarme bomba in 300 scuole, studenti evacuati nella provincia di Cosenza. Ecco dove\u00A0| LIVE
istituti evacuati

«Siamo venuti per annientarvi», allarme bomba nelle scuole: ecco il testo della mail

La minaccia anonima è stata recapitata a diversi istituti italiani, facendo scattare evacuazioni e verifiche. L’allarme ha raggiunto anche la Calabria
F.R.S.
«Siamo venuti per annientarvi», allarme bomba nelle scuole: ecco il testo della mail\n
Il processo Stige

Carmine Greco assolto nell’appello bis: ribaltata la condanna a 13 anni

La Corte d’Appello di Catanzaro ha riesaminato il caso dopo l’annullamento della Cassazione. Il maresciallo dei carabinieri forestali era accusato di aver favorito gli interessi delle cosche nel settore boschivo
Antonio Alizzi
Carmine Greco assolto nell’appello bis: ribaltata la condanna a 13 anni\n
l’arresto

Castrovillari, si finge carabiniere e porta via 50mila euro in gioielli: arrestato dopo il colpo

Il raggiro in un “Compro Oro” del centro. L’uomo avrebbe mostrato un tesserino contraffatto e convinto una commessa a consegnargli una busta di preziosi. Decisivo l’intervento di un maresciallo libero dal servizio. Refurtiva interamente recuperata
Castrovillari, si finge carabiniere e porta via 50mila euro in gioielli: arrestato dopo il colpo\n

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Frode fiscale, maxiblitz della Guardia di Finanza

11 novembre 2026
Ore 07:57
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Cronaca

Badanti sfruttate a Cosenza: 170 donne e sette misure cautelari

Badanti sfruttate nel Cosentino: sette misure cautelari tra Rose, Rende e Romania. La Dda ricostruisce il reclutamento di oltre 170 donne.

9 novembre 2026
Ore 15:14
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Società

Gianni Jacucci, il fisico dell'Unical che "strizza" l'occhio alla biologia

6 novembre 2026
Ore 15:25
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Cronaca

Stasi a LaC: «Giorni bui, resto grato per l’operazione antimafia»

Flavio Stasi parla in esclusiva a LaC dopo la revoca dei domiciliari: la sofferenza della famiglia, il sostegno ricevuto e il giudizio sull’operazione antimafia.

6 novembre 2026
Ore 17:19
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11 novembre 2026
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Cronaca

Badanti sfruttate a Cosenza: 170 donne e sette misure cautelari

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Frode fiscale, maxiblitz della Guardia di Finanza

11 novembre 2026
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Cronaca

Badanti sfruttate a Cosenza: 170 donne e sette misure cautelari

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Il procedimento contabile

Dissesto Cosenza, manca una notifica: udienza rinviata al 19 gennaio

La comunicazione non era stata notificata al difensore di Davide Bruno. Accolta anche la richiesta della difesa di Mario Occhiuto: nuovo termine per depositare memorie
Antonio Alizzi
Dissesto Cosenza, manca una notifica: udienza rinviata al 19 gennaio\n
la minaccia

Allarme bomba in decine di scuole, evacuati diversi istituti anche in Calabria: ecco dove – LIVE

VIDEO | Diversi istituti scolastici sono stati evacuati in mattinata per un presunto allarme bomba, segnalato da una mail anonima inviata a scuole di varie città italiane. Le forze dell’ordine stanno effettuando le verifiche dopo aver messo in sicurezza studenti e personale
Francesco Roberto Spina
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l’arresto

Cosenza, fuga e speronamento in via Popilia: sequestrati 700 grammi di cocaina e hashish

La Squadra Mobile ha arrestato un uomo dopo un inseguimento per le vie cittadine. Secondo la ricostruzione della Procura, durante la fuga avrebbe lanciato dal finestrino una busta con 600 grammi di cocaina. Altri stupefacenti sarebbero stati trovati nell’abitazione. Il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere
Redazione
Cosenza, fuga e speronamento in via Popilia: sequestrati 700 grammi di cocaina e hashish\n
fiamme gialle

Blitz della Guardia di Finanza con 30 misure cautelari, operazioni anche a Cosenza | VIDEO

Soldi nascosti in un tavolo da biliardo. Decine di indagati nell'ambito di un'inchiesta su una maxi frode fiscale da oltre 24 milioni di euro. Coinvolti sei territori, tra cui la provincia bruzia
Redazione
Blitz della Guardia di Finanza con 30 misure cautelari, operazioni anche a Cosenza | VIDEO
Sciame sismico

Nuova scossa di terremoto di 4.1 nel mar Tirreno, sisma avvertito tra Calabria e Sicilia

Il fenomeno è stato registrato alle 6:12 a circa 8 chilometri di profondità, al largo del Vibonese e nell’area delle Eolie. A seguire sciame nella stessa zona
Redazione
Nuova scossa di terremoto di 4.1 nel mar Tirreno, sisma avvertito tra Calabria e Sicilia
Primo grado

Droga nella casa in Sila, assolto Francesco Marras

La Procura aveva chiesto quattro anni di reclusione. La difesa ha contestato l’assenza di elementi che collegassero Marras agli stupefacenti trovati nel 2019 nell’abitazione di cui era intestatario del contratto d’affitto
Redazione
Droga nella casa in Sila, assolto Francesco Marras\n
Crimini digitali

La guerra ibrida della ’ndrangheta: hacker al servizio dei boss per il cyber-riciclaggio nella finanza ombra

Dalle stanze di Crotone a «conti di bin Laden» e carte di credito clandestine da milioni di euro. Nella monumentale memoria depositata dalla Dda di Catanzaro nel processo Glicine vengono ricostruite le attività della squadra di pirati informatici arruolata dal clan Megna per movimentare capitali in tutta Europa
Pablo Petrasso
La guerra ibrida della ’ndrangheta: hacker al servizio dei boss per il cyber-riciclaggio nella finanza ombra\n
Le decisioni dei gip

Omicidio Madera, Rossano e Rocca restano in carcere: convalidato un solo fermo

Castrovillari convalida il fermo di Rossano, Prato non convalida quello di Rocca. Entrambi i giudici dispongono la misura inframuraria
Antonio Alizzi
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Il provvedimento

'Ndrangheta, colpite le cosche di Cirò e Cutro: sequestrato un patrimonio da un milione di euro

Blitz patrimoniale della Guardia di finanza su disposizione del Tribunale di Catanzaro, su proposta della Dda. Nel mirino immobili, terreni, aziende, conti correnti, titoli e due cavalli tra Cirò Marina e Botricello
Redazione Cronaca
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tanto spavento

Terremoto a Cerisano, la Prociv: «Sabbie e argille del fiume Crati amplificano le onde sismiche»

L’ente ha diramato una nota dopo la scossa di stamattina che ha turbato la quiete di Cosenza e provincia: «L’evento si inserisce nel quadro della normale attività sismica della nostra Regione»
Redazione
Terremoto a Cerisano, la Prociv: «Sabbie e argille del fiume Crati amplificano le onde sismiche»\n
Avvocatura

Tribunale di Cosenza, cancellerie penali di nuovo aperte senza prenotazione

Il presidente del Tribunale Loredana De Franco ha modificato l’ordine di servizio: le cancellerie penali restano aperte negli orari di legge e il front office su prenotazione diventa un servizio aggiuntivo
Redazione
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che botta

Terremoto di 3.5 a Cerisano, scossa avvertita a Cosenza e provincia. Alcune scuole portano i ragazzi all’aperto

Il sisma si è registrato poco prima delle 8.40 ed è stato di breve durata, ma intenso. Diversi cittadini sono usciti all’aperto dopo lo spavento
Redazione
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L’esito

Cosenza, pignorato per un ammanco che non c’era: ex economo Inrca scagionato

La Corte dei conti della Calabria ha accolto il ricorso per revocazione: le cinquanta distinte di versamento, ottenute dopo il pignoramento, corrispondono alla somma indicata nei conti
Antonio Alizzi
Cosenza, pignorato per un ammanco che non c’era: ex economo Inrca scagionato\n
Caso giudiziario

Askatasuna, tutte le carte sui due attivisti calabresi arrestati dopo gli scontri a Torino: accusa e difesa a confronto

Per Gentile nessuna contestazione sulle violenze in piazza: considerato tra gli organizzatori del corteo, è accusato per il noleggio di un furgone sul quale sarebbero stati nascosti (non da lui) alcuni scudi. De Brasi viene considerato tra i militanti che avrebbero partecipato agli scontri. Ma lui si difende: «Nei video si vede una persona mancina e io non lo sono»
P. P. P.
Askatasuna, tutte le carte sui due attivisti calabresi arrestati dopo gli scontri a Torino: accusa e difesa a confronto\n
Processo antimafia

Reset, al via la requisitoria in appello: il nodo degli atti depositati su carta

Nel rito abbreviato le difese chiedono l’inammissibilità degli appelli della Dda contro le assoluzioni, come già avvenuto nel rito ordinario. Previsti numerosi concordati
Antonio Alizzi
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Le carte dell’inchiesta

Omicidio Madera, Maestri e lo «stipendio» del clan: 1.500 euro al mese, duemila in carcere

Il collaboratore racconta i pagamenti di «Semiasse». La Dda precisa: il sostegno economico era iniziato prima del delitto dell’allevatore
Antonio Alizzi
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Tragico incidente

Falerna, si ribalta con il trattore e finisce in un burrone: morto un sessantenne

L’uomo era impegnato a raccogliere legna quando il mezzo su cui stava lavorando è precipitato schiacciandolo. Sul posto anche l’elisoccorso, ma l’intervento si è rivelato inutile
Gp. C.
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Si torna in aula

Dissesto Cosenza, si torna in aula l’11 novembre: giudizio su Occhiuto e altri 17 | NOMI

Riprende il procedimento sulle sanzioni per amministratori e revisori, sospeso dopo il rinvio alla Consulta. Udienza davanti al giudice Tarantelli
Antonio Alizzi
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Palazzo Bachelet

Magistrati, Donatella Donato verso Catanzaro dopo oltre vent’anni a Cosenza

La Terza commissione indica la togata per la Procura generale ed Ermanna Grossi per la Corte d’Appello. A Reggio Calabria proposta Claudia Ferrari
Antonio Alizzi
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Lavori in autostrada

A2, chiusure allo svincolo Montalto Uffugo-Rose dal 10 novembre: orari e percorsi alternativi

Limitazioni fino alle 6 del 12 novembre per rifare la pavimentazione. Uscite deviate prima a Torano, poi a Cosenza Nord/Rende
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