Badanti sfruttate a Cosenza: 170 donne e sette misure cautelari

Il responsabile scientifico e vicepresidente della Camera Minorile reggina analizza le fragilità dei ragazzi coinvolti in episodi di violenza di gruppo: famiglie profondamente diverse, un comune senso di solitudine e la necessità di risposte giudiziarie capaci di intervenire sulle cause del disagio
Dalle discoteche agli stabilimenti balneari, le indagini ricostruiscono il sistema di condizionamento della cosca coriglianese: estorsioni mascherate anche da contributi alla Schiavonea C. 97 e controllo delle piazze di spaccio
A Cosenza un confronto sulle restrizioni cautelari e sui sequestri ai fini della confisca. Dal mondo forense e accademico arrivano richieste di riforma e maggiori garanzie. Forza Italia annuncia proposte per un’applicazione più garantista
La struttura è operativa già da maggio, oggi però la cerimonia istituzionale con i vertici del Ministero dell’Interno. A Diamante anche il capo della Polizia Vittorio Pisani e il presidente della Regione Roberto Occhiuto
Da un vecchio coinvolgimento in un tentato omicidio in Calabria alle armi nascoste nel cantiere e al controllo di oltre 200 cantieri post-sisma. L'inchiesta della Dda di Ancona tratteggia la figura del costruttore che per i magistrati antimafia sarebbe legato alle 'ndrine di Taurianova e Rizziconi
La Procura attribuisce a Ferdinando Gentile, che non è stato ripreso in atti di violenza, il noleggio e la guida di un furgone Unirent, a bordo del quale sarebbero stati trasportati dodici scudi artigianali in metallo
I carabinieri hanno arrestato i due ladri durante il viaggio di ritorno verso Napoli: durante i controlli hanno notato che i loro documenti erano falsi. I consigli dell’Arma per sventare un tentativo di truffa
Dalle cabine telefoniche di Reggio Calabria alla missiva anonima recapitata a Polistena: le carte della sentenza d’appello bis ’Ndrangheta Stragista svelano come i clan adottarono la sigla del terrore per firmare il duplice omicidio dei carabinieri Fava e Garofalo. Le parole dei killer Villani e Calabrò