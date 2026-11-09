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Cronaca

Badanti sfruttate a Cosenza: 170 donne e sette misure cautelari

Badanti sfruttate nel Cosentino: sette misure cautelari tra Rose, Rende e Romania. La Dda ricostruisce il reclutamento di oltre 170 donne.

9 novembre, 2026
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carabinieri · Antimafia · Cronaca giudiziaria
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Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura, hanno ricostruito una serie di colpi ai danni di attività commerciali commessi tra gennaio e febbraio 2026
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La Corte d'appello di Catanzaro, nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, esclude la responsabilità dei due imputati dopo le precedenti condanne a dieci anni di reclusione
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Magistrati, Donatella Donato verso Catanzaro dopo oltre vent’anni a Cosenza

La Terza commissione indica la togata per la Procura generale ed Ermanna Grossi per la Corte d’Appello. A Reggio Calabria proposta Claudia Ferrari
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Lavori in autostrada

A2, chiusure allo svincolo Montalto Uffugo-Rose dal 10 novembre: orari e percorsi alternativi

Limitazioni fino alle 6 del 12 novembre per rifare la pavimentazione. Uscite deviate prima a Torano, poi a Cosenza Nord/Rende
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Il monopolio della movida a Corigliano: buttafuori imposti dai clan e il pizzo dietro gli sponsor alla squadra di calcio

Dalle discoteche agli stabilimenti balneari, le indagini ricostruiscono il sistema di condizionamento della cosca coriglianese: estorsioni mascherate anche da contributi alla Schiavonea C. 97 e controllo delle piazze di spaccio
Alessia Truzzolillo
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La sentenza confermata

Mongrassano, poliziotto aggredito: confermate in appello le condanne per padre e figli

La Corte d’Appello di Catanzaro conferma integralmente il verdetto per Giuseppe Marino e i due figli. I fatti risalgono al 2018
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Misure di prevenzione, l’allarme degli avvocati: «Una pena senza processo». Il caso Stasi riaccende il dibattito

A Cosenza un confronto sulle restrizioni cautelari e sui sequestri ai fini della confisca. Dal mondo forense e accademico arrivano richieste di riforma e maggiori garanzie. Forza Italia annuncia proposte per un’applicazione più garantista
Salvatore Bruno
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Inchiesta antimafia

Badanti sfruttate tra Rose e Rende, oltre 170 donne reclutate all’estero: sette misure cautelari | VIDEO

Operazione nel Cosentino e in Romania. Secondo l’accusa, turni fino a 24 ore, stipendi decurtati e minacce. Sequestri di immobili, mezzi e denaro
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Sicurezza e territorio

Commissariato di Diamante, Gentile: «Sicurezza e sviluppo insieme per l’Alto Tirreno cosentino»

Il deputato di Forza Italia ringrazia Piantedosi e sottolinea il ruolo del nuovo presidio nella tutela delle comunità e delle imprese
Redazione
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A Diamante

Imprese confiscate alla ‘ndrangheta, Occhiuto: «Penso a un progetto pilota in Calabria per il loro riutilizzo»

L’idea lanciata dal presidente della Regione nel corso dell’inaugurazione del Commissariato di Polizia a Diamante: «Sarebbe una concreta dimostrazione della forza dello Stato»
Redazione Attualità
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il presidio

Diamante, taglio del nastro per il nuovo Commissariato di Polizia col Ministro Piantedosi

La struttura è operativa già da maggio, oggi però la cerimonia istituzionale con i vertici del Ministero dell’Interno. A Diamante anche il capo della Polizia Vittorio Pisani e il presidente della Regione Roberto Occhiuto
Francesca Lagatta
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Il sisma

Terremoto nel Catanzarese, scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Serrastretta

Il sisma è stato registrato alle 17:58 di oggi, domenica 8 novembre. Secondo i dati dell'Ingv, l'epicentro è stato localizzato a tre chilometri a sud-est del comune del Lametino
Redazione Cronaca
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Incidente in Umbria

Travolto a Terni mentre tornava dal lavoro: muore a 21 anni Diego Bruno, figlio della nostra terra

Il giovane aveva finito il turno di notte in un fast food e rientrava a piedi. Il furgone che lo ha investito era coinvolto in uno scontro con un’auto. Indagano i carabinieri
Redazione
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Inchiesta Askatasuna

Ai domiciliari il sindacalista cosentino Ferdinando Gentile. Usb: «Ferdinando non è solo»

Il dirigente dell’Unione sindacale di base è tra i destinatari delle misure cautelari del 5 novembre nell’inchiesta della Procura di Torino sulle proteste contro lo sgombero dell’Askatasuna
Redazione
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Askatasuna, Potere al Popolo Calabria solidarizza con Ferdinando Gentile raggiunto da una misura cautelare: «Non ci faremo intimidire»

Il movimento esprime solidarietà a un militante calabrese e agli altri raggiunti dai provvedimenti per i fatti di gennaio a Torino, che definisce parte di un progetto di repressione del dissenso
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Affari oscuri

’Ndrangheta, il “boss” ombra delle ditte calabresi nel terremoto delle Marche: storia (e legami con i clan) di Vincenzo Chiappalone

Da un vecchio coinvolgimento in un tentato omicidio in Calabria alle armi nascoste nel cantiere e al controllo di oltre 200 cantieri post-sisma. L'inchiesta della Dda di Ancona tratteggia la figura del costruttore che per i magistrati antimafia sarebbe legato alle 'ndrine di Taurianova e Rizziconi
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La Procura attribuisce a Ferdinando Gentile, che non è stato ripreso in atti di violenza, il noleggio e la guida di un furgone Unirent, a bordo del quale sarebbero stati trasportati dodici scudi artigianali in metallo
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