Gianni Jacucci, il fisico dell'Unical che "strizza" l'occhio alla biologia

Sono bastati pochi minuti dalla pubblicazione della storia della bambina di sette anni, residente a Scalea, perché arrivasse una prima risposta all'appello lanciato dalla famiglia. Un imprenditore ha deciso di mettere a disposizione un'automobile per consentire alla piccola Linda di raggiungere l'ospedale dove è in cura
La diagnosi cinque mesi fa, il ricovero a Catanzaro e una lunga battaglia contro la malattia. Le cure stanno dando risultati incoraggianti, ma la famiglia deve affrontare anche le difficoltà degli spostamenti. La nonna Tiziana lancia un appello: «Abbiamo bisogno di un'auto disponibile per gli spostamenti 24 ore su 24»
Il nuovo indirizzo entra nel Piano di Dimensionamento scolastico regionale e amplia l’offerta dello storico liceo cosentino. Previsti percorsi in inglese e francese, certificazioni IGCSE, doppio diploma Esabac, docenti madrelingua, stage e mobilità Erasmus+
Un nuovo strumento sviluppato da Cnr, Enea e Ispra misura i danni economici e ambientali provocati dall'arretramento delle coste. Il primo test in Italia è stato condotto nel Cosentino: per ripristinare le spiagge servirebbero 12,5 milioni di euro
Sabato 7 novembre torna l’appuntamento con i Cioccolatini della Ricerca. Quarantotto postazioni solo nel Cosentino, poi Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Le donazioni sosterranno i progetti di ricerca oncologica finanziati dalla Fondazione
Il docente dell’Università della Calabria guiderà, insieme al presidente del gruppo internazionale, lo sviluppo della nuova versione dello standard utilizzato per rendere interoperabili le simulazioni delle missioni spaziali. Un lavoro nato anche dalla collaborazione con il Johnson Space Center e oggi inserito nel programma Artemis
Gli studenti dell’IIS L. Palma Green Falcone Borsellino hanno trasformato un capo ispirato al celebre tailleur in un progetto di fashion tech inclusivo, integrando sensori pensati per favorire orientamento e interazione con l’ambiente