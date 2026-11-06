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Società

Gianni Jacucci, il fisico dell'Unical che "strizza" l'occhio alla biologia

Tornato in Italia nel 2025 grazie a una chiamata diretta dell'ex rettore Nicola Leone, guida un gruppo di ricerca che studia come i microrganismi fotosensibili rispondano agli stimoli luminosi

6 novembre, 2026
ULTIMA ORA
VALANGA DI SOLIDARIETÀ

Un’auto per la piccola Linda, affetta da leucemia: imprenditore risponde all’appello, mezzo disponibile già domani

Sono bastati pochi minuti dalla pubblicazione della storia della bambina di sette anni, residente a Scalea, perché arrivasse una prima risposta all'appello lanciato dalla famiglia. Un imprenditore ha deciso di mettere a disposizione un'automobile per consentire alla piccola Linda di raggiungere l'ospedale dove è in cura
Francesca Lagatta
Un’auto per la piccola Linda, affetta da leucemia: imprenditore risponde all’appello, mezzo\u00A0disponibile già domani\n
il messaggio

Stasi: «Travolto e commosso dalla solidarietà. Io contro la mafia fin da quando scrivevo sui muri»

«Sono sempre stato e resto sempre contento quando lo Stato agisce contro la criminalità organizzata, perché questa è la mia cultura»
Flavio Stasi*
Stasi: «Travolto e commosso dalla solidarietà. Io contro la mafia fin da quando scrivevo sui muri»\n
Le previsioni

Meteo Cosenza, da pomeriggio attese piogge e temporali. Ecco le zone più colpite

La perturbazione raggiungerà inizialmente i settori tirrenici del Cosentino, Lametino, Vibonese e Reggino, per poi estendersi al resto della regione. Miglioramento previsto da sabato pomeriggio
Salvatore Lia
Meteo Cosenza,\u00A0da pomeriggio attese piogge e temporali. Ecco le zone più colpite\n
Il cammino diocesano

Rossano, incontro con Vincenzo Bova su disarmo, ambiente ed educazione nella parrocchia Santa Teresa

Il 13 novembre, dalle 16 alle 18.30, l’appuntamento «Magnifica Humanitas» promosso nel percorso pastorale dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati
Redazione
Rossano, incontro con Vincenzo Bova su disarmo, ambiente ed educazione nella parrocchia Santa Teresa\n

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Stasi a LaC: «Giorni bui, resto grato per l’operazione antimafia»

Flavio Stasi parla in esclusiva a LaC dopo la revoca dei domiciliari: la sofferenza della famiglia, il sostegno ricevuto e il giudizio sull’operazione antimafia.

6 novembre 2026
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Cosenza, sequestro di 400mila euro a donna ritenuta legata ai clan

6 novembre 2026
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Saluto tra i bimbi e gli studenti durante il corteo di Cosenza

30 ottobre 2026
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Cosenza, i manifestanti occupano l'A2

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La visita istituzionale

Corigliano-Rossano, il generale Domizi incontra i carabinieri: attenzione alle Stazioni e al territorio

Il comandante interregionale «Culqualber» ha visitato il Reparto territoriale, i presidi di Rossano, il Nucleo Forestale e la Sezione Radiomobile
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Scalea, la nipotina ha la leucemia: «Aiutateci, non abbiamo un’auto per raggiungere l’ospedale»

La diagnosi cinque mesi fa, il ricovero a Catanzaro e una lunga battaglia contro la malattia. Le cure stanno dando risultati incoraggianti, ma la famiglia deve affrontare anche le difficoltà degli spostamenti. La nonna Tiziana lancia un appello: «Abbiamo bisogno di un'auto disponibile per gli spostamenti 24 ore su 24»
Francesca Lagatta
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Al Telesio nasce il Liceo Classico Internazionale: Cambridge, Esabac e doppio diploma

Il nuovo indirizzo entra nel Piano di Dimensionamento scolastico regionale e amplia l’offerta dello storico liceo cosentino. Previsti percorsi in inglese e francese, certificazioni IGCSE, doppio diploma Esabac, docenti madrelingua, stage e mobilità Erasmus+
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Il commento

Caruso si congratula con il Prof. Alfredo Garro dell’Unical per l’elezione a Vicepresidente dello SpaceFOM 2.0

«La sua storia è la plastica dimostrazione che quando si persevera con determinazione nel raggiungimento di taluni obiettivi, nulla è precluso»
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Caruso si congratula con il Prof.\u00A0Alfredo Garro dell’Unical\u00A0per l’elezione a Vicepresidente dello SpaceFOM 2.0\n
Incontri tra generazioni

Falconara Albanese e Fuscaldo, al via le attività di «Memorie in Cammino» per gli over 65

A Falconara il Centro anziani apre ogni giorno dalle 15.30 alle 18. A Fuscaldo Marina gli incontri si tengono il martedì dalle 15.30 alle 17.30
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Corigliano-Rossano, il biennio del Majorana al cinema per conoscere la storia di Carlo Acutis

Al San Marco le classi di Industriale, Agrario e Alberghiero. Il docufilm al centro di un percorso sull’uso dello smartphone e sulle scelte di fronte al bullismo
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«21 idee per stare bene», a San Marco Argentano si parla di welfare ed energia

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Il 7 e l’8 novembre nel centro storico: sabato il concorso per i dolci fatti in casa, domenica i riconoscimenti al cedricoltore più anziano e al più giovane
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Cerisano, prevista il 6 novembre la firma per la Scuola di Jazz e Pop

L’accordo con il Conservatorio di Cosenza porterà le lezioni a Palazzo Sersale. Il Comune stima una presenza di circa cento studenti al giorno
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Un nuovo strumento sviluppato da Cnr, Enea e Ispra misura i danni economici e ambientali provocati dall'arretramento delle coste. Il primo test in Italia è stato condotto nel Cosentino: per ripristinare le spiagge servirebbero 12,5 milioni di euro
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