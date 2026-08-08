Rende, presunto piromane beccato da un drone

Una decisione che arriva in piena stagione turistica e che inevitabilmente richiama quanto accaduto nella vicina Praia a Mare, dove il sindaco Antonino De Lorenzo ha firmato un provvedimento analogo lo scorso 5 agosto, replicando quanto già fatto un anno fa. Il divieto è in vigore dalle ore 01:30 alle ore 06:30
Il Questore di Cosenza ha disposto i divieti di accesso alle aree urbane nei confronti di sette persone residenti a Corigliano-Rossano e Crosia. I provvedimenti arrivano al termine delle indagini sulle aggressioni avvenute nella notte del 26 luglio
Il presunto piromane immortalato mentre dà alle fiamme la vegetazione in contrada Santa Chiara. I Carabinieri Forestali lo hanno individuato al termine di un’attività investigativa. Bruciati oltre 2mila metri quadrati
La responsabile della struttura donazione e trapianti del Pugliese racconta le 30 ore in ospedale per l’espianto: «I familiari non l’hanno lasciata da sola un attimo, poi si sono commossi quando i contenitori sono stati portati via. È stato come darle un’altra possibilità»
VIDEO | A Serra San Bruno i funerali della 23enne morta ieri in ospedale dopo essere stata travolta da un’auto a Vibo. In tanti si sono stretti alla famiglia per accompagnare la giovane nel suo ultimo viaggio
Il gruppo di opposizione, guidato dall’ex sindaca Angelina Barbiero, interviene con una nota pubblicata sui social dopo il cedimento di una staccionata durante i festeggiamenti della Madonna della Neve. Espressa vicinanza ai feriti, la richiesta è di fare piena luce sull'accaduto e di accertare eventuali responsabilità
Nota congiunta di Giuseppe Galiano e Giovan Battista Perciaccante dopo l’attentato all’azienda di proprietà del presidente calabrese di Ance Roberto Rugna: «Fronteggiare le pesanti ingerenze della malavita organizzata nei confronti delle attività economiche»
Un gattino trovato morto e diversi animali in condizioni di malessere nei giorni successivi al ritrovamento. Presentata segnalazione al Comune e alle Forze dell'Ordine: chiesti sopralluogo, bonifica dell'area e verifica su eventuali interventi di derattizzazione