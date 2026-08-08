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Cronaca

Rende, presunto piromane beccato da un drone

8 agosto, 2026
ULTIMA ORA
pugno duro

Anche a Diamante arriva il coprifuoco notturno per gli under 14: il sindaco Ordine firma l’ordinanza

Una decisione che arriva in piena stagione turistica e che inevitabilmente richiama quanto accaduto nella vicina Praia a Mare, dove il sindaco Antonino De Lorenzo ha firmato un provvedimento analogo lo scorso 5 agosto, replicando quanto già fatto un anno fa. Il divieto è in vigore dalle ore 01:30 alle ore 06:30
Francesca Lagatta
Anche a Diamante arriva il coprifuoco notturno per gli under 14: il sindaco Ordine firma l’ordinanza\n
Massima attenzione

Incidente sulla A2, due feriti tra gli svincoli di Altilia e San Mango d’Aquino

Coinvolti tre veicoli. Sul posto Anas, 118 e soccorso meccanico per gestire la viabilità e ripristinare la normale circolazione, cosa avvenuta intorno alle 19.30
Redazione
Incidente sulla A2, due feriti tra gli svincoli di Altilia e San Mango d’Aquino\n
Il provvedimento

Corigliano-Rossano, violenze fuori da una discoteca: 7 giovani colpiti dal DACUR

Il Questore di Cosenza ha disposto i divieti di accesso alle aree urbane nei confronti di sette persone residenti a Corigliano-Rossano e Crosia. I provvedimenti arrivano al termine delle indagini sulle aggressioni avvenute nella notte del 26 luglio
Redazione
Corigliano-Rossano, violenze fuori da una discoteca: 7 giovani colpiti dal DACUR\n
Natura violata

Rende, appicca il fuoco e viene ripreso dal drone: incastrato dalle immagini del drone | VIDEO

Il presunto piromane immortalato mentre dà alle fiamme la vegetazione in contrada Santa Chiara. I Carabinieri Forestali lo hanno individuato al termine di un’attività investigativa. Bruciati oltre 2mila metri quadrati
Redazione
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Rende, presunto piromane beccato da un drone

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A2, Green Island a Lattarico: ricariche e ambulanza

Sulla A2 apre la Green Island di Lattarico con ricariche elettriche ad alta potenza e presidio sanitario tra Cosenza e Castrovillari. Scopri i servizi.

7 agosto 2026
Ore 13:00
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Intimidazione Italiana Gas a Schiavonea

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Cronaca

Bonifati, sequestrata e distrutta piantagione di Marijuana

7 agosto 2026
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Rende, presunto piromane beccato da un drone

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7 agosto 2026
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Nuova speranza

Andrea Minasi, gli organi donati a giovani in attesa di trapianto tra Torino, Roma e Milano: «La morte non ha vinto»

La responsabile della struttura donazione e trapianti del Pugliese racconta le 30 ore in ospedale per l’espianto: «I familiari non l’hanno lasciata da sola un attimo, poi si sono commossi quando i contenitori sono stati portati via. È stato come darle un’altra possibilità»
Luana Costa
Andrea Minasi,\u00A0gli organi donati a\u00A0giovani in attesa di trapianto tra Torino, Roma e Milano: «La morte non ha vinto»\n
Nuova tragedia

Incidente mortale sulla statale 106 nel Catanzarese: una vittima e tre feriti nei pressi dello svincolo di Pietragrande

Terribile scontro tra due auto e una moto nell’area di Soverato: ad avere la peggio il conducente di una Fiat Panda. Strada chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso
Redazione Cronaca
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Le motivazioni del gup

Omicidio di Massimo Speranza, perché sono stati condannati Armando Abbruzzese, Rocco Azzaro e Ciro Nigro

Per il gup decisivi le dichiarazioni convergenti di Perciaccante e Nigro, le ammissioni di Armando Abbruzzese e i riscontri sui diversi momenti dell’azione mafiosa
Antonio Alizzi
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il dramma

Incidente sul lavoro nel Reggino, muore Fabio Calabrò

La tragedia a Calanna: inutili i soccorsi
Redazione
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SPIACEVOLE EPISODIO

Praia a Mare, ago di siringa abbandonato sulla spiaggia: la segnalazione di una residente

La fotografia, verificata dalla redazione, mostra l’oggetto senza protezione sull’arenile. L’invito ai bagnanti: «Non camminate scalzi»
Francesca Lagatta
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La cerimonia

L’addio ad Andrea Minasi. Il parroco: «Per nove giorni la comunità ha sperato, quell’amore non è andato perduto»

VIDEO | A Serra San Bruno i funerali della 23enne morta ieri in ospedale dopo essere stata travolta da un’auto a Vibo. In tanti si sono stretti alla famiglia per accompagnare la giovane nel suo ultimo viaggio
Redazione Cronaca
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Controlli della Municipale

Amantea, allaccio abusivo alla rete idrica e rifiuti abbandonati: otto persone denunciate

La Polizia Locale scopre un bypass utilizzato per irrigare un fondo agricolo e individua sette presunti responsabili di abbandoni di rifiuti
Redazione
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Parco Nazionale del Pollino

Incendio boschivo a Morano Calabro, convalidato l’arresto del 56enne: resta in carcere

Il gip di Castrovillari ha convalidato l’arresto eseguito dai Carabinieri Forestali per il rogo in località Vado.
Redazione
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Accoglienza e fondi

Fondi migranti, Manoccio e Capparelli assolti in appello dalla Corte dei Conti. C’è anche Lucano | NOMI

Riformata integralmente la sentenza contabile di primo grado. La prescrizione riguarda tutti gli altri appellanti
Redazione
Fondi migranti, Manoccio e Capparelli\u00A0assolti in appello dalla Corte dei Conti. C’è anche Lucano | NOMI\n
L’INCIDENTE

Cede staccionata durante una festa a Buonvicino, il gruppo "Continuità e Futuro 2.0": «Fare piena luce sull'incidente»

Il gruppo di opposizione, guidato dall’ex sindaca Angelina Barbiero, interviene con una nota pubblicata sui social dopo il cedimento di una staccionata durante i festeggiamenti della Madonna della Neve. Espressa vicinanza ai feriti, la richiesta è di fare piena luce sull'accaduto e di accertare eventuali responsabilità
Francesca Lagatta
Cede staccionata durante una festa a Buonvicino, il gruppo \"Continuità e Futuro 2.0\": «Fare piena luce sull'incidente»\n
La nota

Intimidazione ad Italiana Gas, la solidarietà di Ance e Confindustria Cosenza: «Lo Stato non abbassi la guardia»

Nota congiunta di Giuseppe Galiano e Giovan Battista Perciaccante dopo l’attentato all’azienda di proprietà del presidente calabrese di Ance Roberto Rugna: «Fronteggiare le pesanti ingerenze della malavita organizzata nei confronti delle attività economiche»
Redazione
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vile gesto

Schiavonea, raid distrugge tutti i mezzi dell’azienda Italiana Gas del presidente di Ance Calabria | FOTO

Attacco intimidatorio contro l'impresa di Roberto Rugna: colpiti i veicoli per i lavori delle acque bianche: «Non ci piegheranno»
Redazione
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alto impatto

Scalea, operazione straordinaria dei Carabinieri nel complesso residenziale Parco Pantano

Dispiegamento di forze dell'ordine nella Riviera dei Cedri per il contrasto ai reati diffusi e allo spaccio. I risultati ottenuti dai militari dell’Arma
Redazione
Scalea, operazione straordinaria dei Carabinieri nel complesso residenziale Parco Pantano\n
fuga disperata

San Lucido, cosentino forza il posto di blocco e si tuffa in mare: arrestato. Aveva droga con sé

Controlli straordinari dell'Arma sul litorale tirrenico cosentino: l'uomo di 36 anni è stato raggiunto in acqua dai militari a bordo di un'imbarcazione. Aveva 4 grammi di cocaina e 18 di hashish
Redazione
San Lucido, cosentino forza il posto di blocco e si tuffa in mare: arrestato. Aveva droga con sé
in fumo...

Maxi sequestro di marijuana a Bonifati: le Fiamme Gialle scoprono una coltivazione da 500mila euro | VIDEO

I militari della Tenenza di Cetraro individuano 200 fusti di canapa indiana nell'area boschiva. Distrutte 180 piante su disposizione della Procura di Paola
Redazione
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L’allarme

Castrolibero, esche per topi in un giardino privato: una bambina di 4 anni rischia il contatto con il veleno

Un gattino trovato morto e diversi animali in condizioni di malessere nei giorni successivi al ritrovamento. Presentata segnalazione al Comune e alle Forze dell'Ordine: chiesti sopralluogo, bonifica dell'area e verifica su eventuali interventi di derattizzazione
Rocco Sicoli
Castrolibero, esche per topi in un giardino privato: una bambina di 4 anni rischia il contatto con il veleno\n\n\n
Movida agitata

Scazzottata nella notte durante un concerto a Trebisacce: giovani in fuga anche in mare

Durante il caos sono stati utilizzati anche oggetti trovati sul posto, tra cui ombrelloni sradicati dalla spiaggia, pietre e persino i remi di alcune imbarcazioni presenti sulla battigia
Redazione
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L’APPELLO

Tortora Marina, residenti e turisti chiedono più controlli: «Il lungomare torni sicuro»

Lettera aperta alle istituzioni: segnalati e-bike ad alta velocità, randagismo e criticità nelle ore notturne. Chiesto un piano straordinario
Francesca Lagatta
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Il rogo

Vasto incendio nel Cosentino, le fiamme vicine ad alcune case e al cimitero di di Santa Maria del Cedro

Il rogo si è sviluppato in una zona al confine con Grisolia, in fumo vegetazione secca e alberi di ulivo. A lavoro squadre dei vigili del fuoco e un elicottero
Redazione Cronaca
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Controlli antidroga intensificati

Belvedere Marittimo, hashish e marijuana in casa: sequestrati quasi 20mila euro, un arresto

La Polizia ha rinvenuto 11 grammi di hashish, 5 di marijuana, bilancini e 19.830 euro. L’indagato è stato posto ai domiciliari
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