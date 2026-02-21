\"Il Potere del Sonno\": un libro prezioso da tenere sul comodino

L’evento questa mattina nello spazio antistante la chiesa di San Domenico. Il parroco: «Ricordiamo il suo amore per la pace e il suo richiamo a costruire ponti e non muri». Presente anche il vescovo Checchinato
L’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” vive l’ennesimo cambio di dirigenza in corso d’anno. Tra continui avvicendamenti e incertezze amministrative, a tenere in piedi la scuola sono docenti, famiglie e personale amministrativo
Lo specialista: «Psoriasi e dermatite atopica sono malattie diverse ma spesso intrecciate: condividono meccanismi immunologici e sfide cliniche. Oggi, grazie a biologici e medicina di precisione, possiamo offrire cure sempre più mirate e personalizzate»
Nel Salone degli Specchi un congresso nazionale dedicato alle malattie infiammatorie croniche della pelle. Il presidente Morrone spiega l’approccio integrato tra nuove terapie, IA e centralità del paziente
Il gruppo promotore ha annunciato l’avvio di una serie di appuntamenti pubblici finalizzati a informare i cittadini sui contenuti del quesito referendario e sulle ragioni a sostegno del voto favorevole. Gli incontri, che si terranno nelle prossime settimane, saranno momenti di approfondimento e confronto aperti alla comunità
Durante le piogge dell’11 e 12 febbraio, il sistema sperimentale sviluppato da Tech4You ha stimato correttamente l’impatto della furia del fiume. Coinvolte nel progetto università, Cnr e imprese tecnologiche di Calabria e Basilicata