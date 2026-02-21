Social
Società

"Il Potere del Sonno": un libro prezioso da tenere sul comodino

Il biologo nutrizionista e sleep coach Francesco Garritano: «Vi spiego come prendervi cura del vostro sonno

21 febbraio, 2026
L’intervista

Dormire poco accorcia la vita, Garritano: «Vi svelo i benefici del sonno su corpo e mente» | VIDEO 

Il biologo nutrizionista e sleep coach: «Le cause dell’insonnia sono molteplici, ma una corretta alimentazione, uno stile di vita equilibrato e una sana routine contribuiscono a farci riposare meglio»
Emilia Canonaco
Dormire poco accorcia la vita, Garritano: «Vi svelo i benefici del sonno su corpo e mente» | VIDEO\u00A0\n\n\n
Addio al documento cartaceo

Rende, open day per il rinnovo della carta d’identità

Scopri quali sono i giorni che l’Ufficio anagrafe dedicherà all’iniziativa
Redazione
Rende, open day per il rinnovo della carta d’identità\n
L’evento

Ad Acri la prima piazza italiana dedicata a Papa Francesco, dal Piemonte anche la signora Orsola: «Porto i saluti dei parenti di Bergoglio»

L’evento questa mattina nello spazio antistante la chiesa di San Domenico. Il parroco: «Ricordiamo il suo amore per la pace e il suo richiamo a costruire ponti e non muri». Presente anche il vescovo Checchinato
Francesco Roberto Spina
Ad Acri la prima piazza italiana dedicata a Papa Francesco, dal Piemonte anche la signora Orsola: «Porto i saluti dei parenti di Bergoglio»\n
Verso il voto

Referendum magistratura, scontro sulle carriere tra timori e attese di riforma

A Corigliano-Rossano confronto tra Coppola e Moleti su separazione, Csm e rapporti tra poteri in vista del voto costituzionale di marzo 2026
Matteo Lauria
Referendum magistratura, scontro sulle carriere tra timori e attese di riforma\n

Scuola in emergenza

IC Rende Quattromiglia, cinque dirigenti in cinque anni: instabilità cronica e una comunità che resiste

L’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” vive l’ennesimo cambio di dirigenza in corso d’anno. Tra continui avvicendamenti e incertezze amministrative, a tenere in piedi la scuola sono docenti, famiglie e personale amministrativo
Redazione
IC Rende Quattromiglia, cinque dirigenti in cinque anni: instabilità cronica e una comunità che resiste\n
L’intervista

Cosenza ospita il congresso nazionale di dermatologia, Pietro Morrone: «IA ausilio fondamentale per i pazienti oncologici»

Lo specialista: «Psoriasi e dermatite atopica sono malattie diverse ma spesso intrecciate: condividono meccanismi immunologici e sfide cliniche. Oggi, grazie a biologici e medicina di precisione, possiamo offrire cure sempre più mirate e personalizzate»
Battista Bruno
Cosenza ospita il congresso nazionale di dermatologia, Pietro Morrone: «IA ausilio fondamentale per i pazienti oncologici»\n
Emergenza affitti

«A Cosenza trovare casa è impossibile»: lo sfogo di una lettrice indignata

Il racconto amaro di una cittadina che denuncia prezzi insostenibili, affitti in nero e contratti negati: «Una città in cui una famiglia onesta non trova casa è una città che sta fallendo»
Redazione
«A Cosenza trovare casa è impossibile»: lo sfogo di una lettrice indignata\n
Meraviglia

La Sila sotto una fiaba di neve: ecco la situazione delle piste a Lorica e Camigliatello

Una nevicata copiosa ha trasformato l’altopiano silano in un paesaggio da fiaba. Lorica offre scenari spettacolari che rilanciano la stagione invernale
Redazione
La Sila sotto una fiaba di neve: ecco la situazione delle piste a Lorica e Camigliatello\n
Dermatologia d’avanguardia

Psoriasi e dermatite atopica, due malattie un’unica sfida: Cosenza capitale della dermatologia del futuro

Nel Salone degli Specchi un congresso nazionale dedicato alle malattie infiammatorie croniche della pelle. Il presidente Morrone spiega l’approccio integrato tra nuove terapie, IA e centralità del paziente
Battista Bruno
Psoriasi e dermatite atopica, due malattie un’unica sfida: Cosenza capitale della dermatologia del futuro\n
Count-down

La scuola? Tra allerte meteo, feste patronali e ponti è quasi finita. Ecco cosa ci aspetta da qui a giugno

Sarà una primavera costellata di pause tra festività nazionali e tradizioni locali. E con i giorni già saltati per le allerte meteo, il bilancio delle lezioni perse diventa pesante
Redazione
La scuola? Tra allerte meteo, feste patronali e ponti è quasi finita. Ecco cosa ci aspetta da qui a giugno\n
Jonio

Corigliano-Rossano riprogramma il Carnevale 2026: eventi tra carri, spettacoli e “Clementizia”

Dopo il maltempo tornano gli appuntamenti del weekend: animazione per bambini, sfilate nei centri storici e a Schiavonea, castello ducale e Cantinella
Redazione
Corigliano-Rossano riprogramma il Carnevale 2026: eventi tra carri, spettacoli e “Clementizia”\n
Verso il voto

Referendum sulla separazione delle carriere: nasce a Scalea il Comitato per il “Sì”

Il gruppo promotore ha annunciato l’avvio di una serie di appuntamenti pubblici finalizzati a informare i cittadini sui contenuti del quesito referendario e sulle ragioni a sostegno del voto favorevole. Gli incontri, che si terranno nelle prossime settimane, saranno momenti di approfondimento e confronto aperti alla comunità
Francesca Lagatta
Referendum sulla separazione delle carriere: nasce a Scalea il Comitato per il “Sì”\n
L’intervista

Separazione delle carriere, Le Pera: «Ai magistrati dico che la Costituzione tutela autonomia e indipendenza» | VIDEO

Il presidente della Camera Penale di Cosenza commenta i toni della campagna e difende il Sì: «Due CSM rafforzano l’autonomia del giudice, il sorteggio rompe le correnti»
Antonio Alizzi
Separazione delle carriere, Le Pera: «Ai magistrati dico che la Costituzione tutela autonomia e indipendenza» | VIDEO\n
La stretta

Abbandono selvaggio dei rifiuti: scattano denunce e controlli serrati a Rende

L’amministrazione Principe avvia un piano di vigilanza con guardie ambientali e videosorveglianza mobile per contrastare gli illeciti sul territorio comunale
Redazione
Abbandono selvaggio dei rifiuti: scattano denunce e controlli serrati a Rende
Educazione sanitaria a scuola

A Rende il “Doppio Binario della Salute” porta la prevenzione tra gli studenti

Il progetto INFOrmando fa tappa al Liceo “Gioacchino da Fiore” con medici, professionisti e associazioni studentesche per promuovere cultura della salute e orientamento alle professioni sanitarie
Redazione
A Rende il “Doppio Binario della Salute” porta la prevenzione tra gli studenti\n
Il caso

L’Unical prorogai termini per le borse di studio per gli studenti palestinesi, il comitato pro Pal: «La Farnesina dia risposte»

Il collettivo incontra il rettore: proroghe concesse e nuovi impegni, ma resta lo stallo sui 165 studenti palestinesi in attesa di partire
Redazione
L’Unical prorogai termini per le borse di studio per gli studenti palestinesi, il comitato pro Pal: «La Farnesina dia risposte»\n
Cultura e territorio

Museo dei Brettii e degli Enotri chiuso dal 25 febbraio al 18 marzo per lavori di accessibilità

La struttura sospende le visite per consentire l’installazione del pavimento tattilo-plantare e proseguire i lavori finanziati dal PNRR per abbattere barriere architettoniche e sensoriali
Redazione
Museo dei Brettii e degli Enotri chiuso dal 25 febbraio al 18 marzo per lavori di accessibilità\n
Special Cook

Al Gemelli la cucina diventa cura: Ceraudo porta i suoi piatti alle pazienti oncologiche. Paola Santelli: «Una coccola servita a tavola»

L’evento “Special Cook – chef in corsia” celebra il valore dell’alimentazione nel percorso terapeutico, unendo eccellenze gastronomiche e attenzione alla persona
Redazione Attualità
Al\u00A0Gemelli la cucina\u00A0diventa cura: Ceraudo porta i suoi piatti\u00A0alle pazienti oncologiche.\u00A0Paola Santelli: «Una coccola servita a tavola»\n
Software innovativo

Hypes prevede l’esondazione del Crati prima che accada: la tecnologia calabrese che ha anticipato le piene

Durante le piogge dell’11 e 12 febbraio, il sistema sperimentale sviluppato da Tech4You ha stimato correttamente l’impatto della furia del fiume. Coinvolte nel progetto università, Cnr e imprese tecnologiche di Calabria e Basilicata
Redazione Attualità
Hypes prevede l’esondazione del Crati prima che accada: la tecnologia calabrese che ha anticipato le piene\n
Il disservizio

Donnici senza linea da una settimana, l’ex sindaco Catizone denuncia: «Isolati e nessuno interviene»

La frazione di Cosenza da giorni è senza telefono né Wi-Fi. L’ex primo cittadino attacca: «Rappresentare significa difendere i diritti. Così siamo fuori dal mondo»
Redazione
Donnici senza linea da una settimana, l’ex sindaco Catizone denuncia: «Isolati e nessuno interviene»\n
Memoria sismica

Carnevale del 1980, terremoto nel Cosentino: la notte che svegliò Cosenza e Rende

Due scosse tra le 3:34 e le 3:40, paura nelle piazze e danni diffusi: l’INGV ricostruisce ore e numeri di un evento rimasto vivo nel territorio
Redazione
Carnevale del 1980, terremoto nel Cosentino:\u00A0la notte che svegliò Cosenza e Rende\n
Palazzo dei Bruzi

Consiglio comunale convocato per il 24 febbraio: in aula regolamenti e nuova composizione delle commissioni

La seduta affronterà aggiornamenti su decoro urbano, canone unico, consulta economica e videosorveglianza
Redazione
Consiglio comunale convocato per il 24 febbraio: in aula regolamenti e nuova composizione delle commissioni\n
La decisione

Rende, il Comune approva la rottamazione dei tributi locali

Sono oggetto della definizione agevolata i debiti tributari che risultino da ingiunzioni di pagamento o da accertamenti esecutivi emessi entro il 31 dicembre 2025
Redazione
Rende, il Comune approva la rottamazione dei tributi locali\n
il peggio è passato

Il ciclone Pedro è alle spalle, declassato il livello di criticità a giallo. Da domani sarà verde

Nuovo bollettino della Protezione Civile: migliorano le condizioni meteo dopo il maltempo che ha colpito la regione e in particolare la provincia di Cosenza
Salvatore Lia
Il ciclone Pedro è alle spalle,\u00A0declassato il livello di criticità a giallo. Da domani sarà verde\n
