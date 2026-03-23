I disturbi del neurosviluppo

Mercoledì 25 marzo l’incontro promosso dal Corso di Pedagogia dell’Antimafia del Dipartimento di Culture, Educazione e Società. Interverranno anche l’editore Domenico Maduli, il direttore Laratta e il vicedirettore Cambareri
Il presidente Roberto Gallo: «La prima di una serie di produzioni editoriali per far conoscere la nostra regione a livello internazionale». Appuntamento il 25 marzo alle 17.30 presso la Sala del Gonfalone, all’interno del grattacielo Pirelli
Il dato cresce nettamente rispetto a mezzogiorno, ma la regione resta nelle ultime posizioni per partecipazione. In provincia di Cosenza si sfiora il 30%, mentre in Italia l’affluenza alle 19 arriva vicino al 39%
Primo dato ufficiale della giornata: in Calabria ha votato il 9,49%, mentre in provincia di Cosenza l’affluenza si attesta al 9,74%. Picchi a Panettieri e Castrolibero, più bassa nei piccoli centri tirrenici e dell’alto
Le censure dell’Autorità nazionale anticorruzione: la procedura di project financing non trasferisce il rischio operativo al privato perché manca un sistema di penali. «È un appalto tradizionale che garantisce rendimenti certi al privato, tutto da rifare»
Il direttore generale della Protezione civile regionale annuncia al nostro network: «Siamo già nella fase dell’istruttoria». E loda l’impegno profuso durante l’emergenza: «Non è un caso che non si siano registrati morti e feriti»