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Società

I disturbi del neurosviluppo

La psicoterapeuta: «Una condizione che riguarda il 5% dei bambini»

23 marzo, 2026
ULTIMA ORA
L’intervista

Disturbi del neurosviluppo, parla la psicoterapeuta Virardi: «Condizione che riguarda il 5% dei bambini» | VIDEO

Disattenzione, iperattività e impulsività i tre sintomi principali. Il ruolo fondamentale del dialogo scuola famiglia. La specialista: «I primi segnali compaiono proprio tra i banchi»
Patrizia De Napoli
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Viabilità

Rende, apre la nuova bretella A2–stazione di Quattromiglia: cambia la viabilità in via Marconi e via Maiorana

Nuova ordinanza della Polizia Locale in vista dell’apertura della bretella di collegamento tra autostrada e stazione ferroviaria
Redazione
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La difesa

Carcere di Paola, quattro sindacati difendono la direttrice Boccagna: «Attacchi strumentali e intimidatori»

Sinappe, Osapp, Uil Pa Polizia Penitenziaria e Uspp esprimono solidarietà alla direttrice della casa circondariale di Paola
Redazione
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La decisione

Cosenza, il Tribunale del Riesame dissequestra il blog Iacchitè

La Procura aveva contestato diffamazione e stalking nei confronti del presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto
Redazione
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<p>La psicoterapeuta Virardi e i disturbi del neurosviluppo</p>
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L'assessore Ricchio: «Presto sarà gratuito per tutti»

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Speedy, li giovane cantautore che racconta la Calabria

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Cosenza, rapina in pieno centro città in un negozio di prodotti per la casa

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Corigliano Rossano, via libera al regolamento per la tutela degli animali: voto unanime in Consiglio

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Welfare

Cosenza attiva il Pronto Intervento Sociale, Caruso: «Protezione e dignità per i più fragili»

Servizio attivo 24 ore su 24 per emergenze sociali nell’Ambito territoriale: progetto da oltre 200mila euro
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L’incontro

Comunicare la legalità e formare coscienze per cambiare la Calabria: all’Unical seminario sull’esperienza di LaC News24

Mercoledì 25 marzo l’incontro promosso dal Corso di Pedagogia dell’Antimafia del Dipartimento di Culture, Educazione e Società. Interverranno anche l’editore Domenico Maduli, il direttore Laratta e il vicedirettore Cambareri
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L’evento

Discover Italy Foundation presenta a Milano il magazine “Destination Calabria”

Il presidente Roberto Gallo: «La prima di una serie di produzioni editoriali per far conoscere la nostra regione a livello internazionale». Appuntamento il 25 marzo alle 17.30 presso la Sala del Gonfalone, all’interno del grattacielo Pirelli
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Il raduno

Cosenza, il Convitto nazionale “Bernardino Telesio” protagonista alle Convittiadi 2026

Un’esperienza che arricchisce il percorso scolastico e umano degli studenti, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità convittuale
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SalTo26, il Concorso Lingua Madre premia tre autrici da Romania, Benin e Argentina

La premiazione della XXI edizione si terrà il 18 maggio al Salone del Libro di Torino. Tra i riconoscimenti anche i premi speciali Torino Film Festival, Slow Food e Fondazione Sandretto
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Carlo Cottarelli all’Unical, il Rotary Rende gli conferisce l’Encomio alla carriera

Martedì 24 marzo al Centro Congressi dell’Università della Calabria la lectio magistralis dell’economista su Italia, crescita e prospettive future
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Parco della Sila, droni e tecnologie avanzate per rafforzare la tutela ambientale

In chiusura il progetto MASE-PNRR sulla digitalizzazione dei parchi: monitoraggi su habitat, fauna e acque, più nuovi strumenti per sorveglianza e conservazione
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Previsioni del tempo

Meteo Cosenza, piogge sparse e nuovo calo termico in arrivo

L’avvio della settimana resta instabile tra rovesci, temporali nelle aree interne e neve in montagna. Da giovedì possibile ulteriore flessione delle temperature.
Salvatore Lia
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Rende piange Alessandro Sicilia, poeta del borgo e custode della memoria

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa dello scrittore e fotografo legato al centro storico e alla memoria culturale del Novecento
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Inaugurato a Cosenza il bassorilievo “Cristo Maestro” firmato da Massimo Melicchio

L’opera è stata collocata sull’altare della Chiesa di Cristo Re durante una funzione religiosa partecipata, alla presenza di associazioni e rappresentanti istituzionali
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Si chiude la prima giornata di voto sulla riforma della giustizia: Catanzaro guida tra le province calabresi, mentre Cosenza resta poco sopra il 35%
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Referendum, nel Cosentino affluenza al 29,21% alle 19: Calabria ancora sotto la media nazionale

Il dato cresce nettamente rispetto a mezzogiorno, ma la regione resta nelle ultime posizioni per partecipazione. In provincia di Cosenza si sfiora il 30%, mentre in Italia l’affluenza alle 19 arriva vicino al 39%
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Tutto finito

Fiera di San Giuseppe, Franz Caruso chiude l’edizione 2026: «Bilancio soddisfacente»

Il sindaco di Cosenza traccia il consuntivo finale dopo il maltempo: salvata la manifestazione grazie alla cooperazione tra istituzioni, ambulanti e forze dell’ordine
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Pronto Intervento Sociale a Cosenza: lunedì 23 marzo la presentazione a Palazzo dei Bruzi

Conferenza stampa alle 11: il PIS attivo h24 per l’Ambito 1. Insieme Comune, ATS, “Strade di Casa” e Croce Rossa
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Referendum giustizia, affluenza bassa in Calabria: nel Cosentino urne sotto il 10% alle 12

Primo dato ufficiale della giornata: in Calabria ha votato il 9,49%, mentre in provincia di Cosenza l’affluenza si attesta al 9,74%. Picchi a Panettieri e Castrolibero, più bassa nei piccoli centri tirrenici e dell’alto
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Gara monstre

Sanità Calabria, Anac boccia il maxi appalto dell’Asp di Cosenza da 139 milioni: «Va annullato»

Le censure dell’Autorità nazionale anticorruzione: la procedura di project financing non trasferisce il rischio operativo al privato perché manca un sistema di penali. «È un appalto tradizionale che garantisce rendimenti certi al privato, tutto da rifare»
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Circa 50 milioni di elettori chiamati al voto. Il quesito e tutto quello che c’è da sapere. Lunedì 23 lo spoglio che seguiremo in diretta 
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