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Società

Castrolibero e il modello di doposcuola assistito

L'assessore Ricchio: «Presto sarà gratuito per tutti»

20 marzo, 2026
ULTIMA ORA
Verso il voto

Referendum 22-23 marzo: il quesito e cosa cambia con la riforma Nordio

Gli elettori votano sulla revisione di sette articoli della Costituzione: separazione carriere, doppio Csm con sorteggio e istituzione dell’Alta Corte disciplinare
Redazione
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Tradizione viva

San Giuseppe a Corigliano-Rossano, quattro giorni di festa tra fuochi, musica e degustazioni

Dal 20 al 24 marzo eventi nei centri storici, a Schiavonea e anche a Thurio: pagghjerj, animazione per bambini, concerti e piatti tipici tra convivialità e solidarietà
Redazione
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FIRMACOPIE IN CENTRO

Sigfrido Ranucci: «È in atto un nuovo ordine mondiale»

Il giornalista, a Cosenza per l’appuntamento al Teatro Rendano, si è fermato nella libreria Giunti di Corso Mazzini per un firmacopie: «I politici ci ignorano? Strano, perché continuano ad arrivarci querele...»
Francesco La Luna
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Ultime battute

Referendum, Gratteri: «La riforma atto di arroganza. Occhiuto? Mi attacca per prendere i voti di mafiosi e massoni deviati»

Il procuratore di Napoli a Locri per la chiusura della campagna elettorale del No: «Se vince il Sì la situazione peggiorerà». A dialogare con la giornalista di LaC News24 Alessia Truzzolillo anche la pm Eleonora Mazzitelli, il giornalista Sommi e il professore Nicaso. Nel corso dell’evento anche gli interventi di Scanzi e Travaglio
Ilario Balì
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Ancora un tentativo di rompere il blocco navale israeliano da parte degli attivisti. A presentare l’iniziativa nella sede de “La Base” nel centro del capoluogo bruzio lo skipper barese Tony la Piccirella: «Non c'è mai stata una vera pace in Palestina»
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Rende, nuova ordinanza bus: stop su Kennedy-Marconi e percorsi obbligati

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Cyber attacchi alle università italiane, con l'Unical la Calabria guida il piano per la sicurezza digitale

Il rettore dell’ateneo cosentino e coordinatore della Commissione Ict della Crui Gianluigi Greco: «La cybersicurezza non è più solo un tema tecnico, ma una responsabilità degli organi di vertice». La presidente della Crui Laura Ramacciotti: «Vogliamo proteggere la libertà accademica da intereferenze esterne»
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L’Unical ospita la Quinta giornata nazionale Acceleratori dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare

Il 26-27 marzo 2026 il campus diventa centro della comunità scientifica italiana, con un focus su sorgenti di luce ad alta energia e applicazioni industriali e formative. L’evento è organizzato in collaborazione con l’infrastruttura STAR, il delegato del rettore Raffaele D’Agostino: «Qui ricerca d’avanguardia»
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Raddoppio della strada tra Cosenza e Mendicino a Serra Spiga, il cantiere avanza rapidamente

Prosegue l’intervento strategico urbano per realizzare il collegamento tra i due comuni, così da garantire una viabilità più sicura con l’eliminazione del semaforo 
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L’appuntamento

Cosenza, incontro con i dirigenti dei Club Rotary presso l’Unical

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Istituzioni, esperti e operatori discutono strategie per valorizzare i borghi storici e garantire servizi turistici tutto l’anno. Ospiti Antonella Tarsitano (Confcommercio Sila Grande) e il sindaco di San Nicola Arcella Eugenio Madeo. Appuntamento alle 13 su LaC Tv
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Dalla Rendano Arena alla Sila fino al Tirreno Festival: l’estate musicale accende Cosenza

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Cosenza, primi passi in Comune per il riconoscimento dei Comitati di quartiere

Ieri pomeriggio incontro a Palazzo dei Bruzi tra il sindaco Caruso e le realtà civiche cittadine costituitesi in un coordinamento. Obiettivo normare la legittimazione istituzionale dei comitati ai sensi dello Statuto
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Meteo Cosenza, in Sila termometro a -12. In arrivo un'altra ondata di freddo e gelo

Nelle prossime ore previsto un rapido peggioramento su tutta la regione. Crollo termico imminente specialmente nelle aree interne
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Cicloni Harry e Jolina, Calabria travolta da fango e alluvioni: agricoltura in ginocchio e stagione turistica a rischio

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Le infrastrutture esistono ma in alcuni casi non funzionano: tra fondi spesi e manutenzione assente cresce il rischio per gli eventi meteo estremi. La situazione della struttura di Monte Pettinascura in Sila  diventa emblematica 
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