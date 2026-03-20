Castrolibero e il modello di doposcuola assistito

Il giornalista, a Cosenza per l’appuntamento al Teatro Rendano, si è fermato nella libreria Giunti di Corso Mazzini per un firmacopie: «I politici ci ignorano? Strano, perché continuano ad arrivarci querele...»
Il procuratore di Napoli a Locri per la chiusura della campagna elettorale del No: «Se vince il Sì la situazione peggiorerà». A dialogare con la giornalista di LaC News24 Alessia Truzzolillo anche la pm Eleonora Mazzitelli, il giornalista Sommi e il professore Nicaso. Nel corso dell’evento anche gli interventi di Scanzi e Travaglio
Ancora un tentativo di rompere il blocco navale israeliano da parte degli attivisti. A presentare l’iniziativa nella sede de “La Base” nel centro del capoluogo bruzio lo skipper barese Tony la Piccirella: «Non c'è mai stata una vera pace in Palestina»
Il rettore dell’ateneo cosentino e coordinatore della Commissione Ict della Crui Gianluigi Greco: «La cybersicurezza non è più solo un tema tecnico, ma una responsabilità degli organi di vertice». La presidente della Crui Laura Ramacciotti: «Vogliamo proteggere la libertà accademica da intereferenze esterne»
Il 26-27 marzo 2026 il campus diventa centro della comunità scientifica italiana, con un focus su sorgenti di luce ad alta energia e applicazioni industriali e formative. L’evento è organizzato in collaborazione con l’infrastruttura STAR, il delegato del rettore Raffaele D’Agostino: «Qui ricerca d’avanguardia»
Un percorso condiviso tra istituzioni, scuole e cittadini che, attraverso il confronto con protagonisti della
giustizia e dell’informazione, forma oltre 4000 studenti alla cultura della legalità e dell’impegno civile
Istituzioni, esperti e operatori discutono strategie per valorizzare i borghi storici e garantire servizi turistici tutto l’anno. Ospiti Antonella Tarsitano (Confcommercio Sila Grande) e il sindaco di San Nicola Arcella Eugenio Madeo. Appuntamento alle 13 su LaC Tv
Da Giorgia a Geolier, dai Negramaro ai Pooh, passando per Litfiba, Subsonica, Kings of Convenience e Daniele Silvestri: Be Alternative e Tirreno Festival guidano la stagione dei concerti tra città, montagna e costa
Ieri pomeriggio incontro a Palazzo dei Bruzi tra il sindaco Caruso e le realtà civiche cittadine costituitesi in un coordinamento. Obiettivo normare la legittimazione istituzionale dei comitati ai sensi dello Statuto
Corigliano, Mirto e Cariati devastate da nubifragi record. Dopo il disastro di Sibari, il maltempo distrugge sogni e attività minacciando l'estate 2026. L’emergenza climatica non è più un’eccezione e i ristori parziali non bastano: serva un piano di messa in sicurezza
Le infrastrutture esistono ma in alcuni casi non funzionano: tra fondi spesi e manutenzione assente cresce il rischio per gli eventi meteo estremi. La situazione della struttura di Monte Pettinascura in Sila diventa emblematica