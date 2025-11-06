Social
Societa
Buon compleanno Padre Fedele, il ricordo di Teresa Boero presidente del "Paradiso dei Poveri"

Il ricordo di Padre Fedele Bisceglia, scomparso quasi tre mesi fa, nelle parole di Teresa Boero, stretta collaboratrice del "Monaco" che negli ultimi anni lo ha affiancato nella gestione della struttura caritatevole Il Paradiso dei Poveri di Donnici

6 novembre, 2025
Università

Università della Calabria, nuovo Senato Accademico al via: ecco la composizione

Prima seduta oggi nella Sala Consiglio del cubo 25B, scelta dal rettore Gianluigi Greco per «favorire partecipazione e confronto diretto». Definiti i coordinatori delle quattro commissioni senatoriali e presentata la nuova composizione dell’organo di governo dell’Ateneo
Redazione Attualità
Università della Calabria, nuovo Senato Accademico al via: ecco la composizione
Maltempo

Piogge e temporali in arrivo, domani allerta gialla anche in Calabria

Il maltempo in arrivo dalla penisola iberica raggiungerà questa sera la Sardegna per poi spostarsi in Sicilia e infine sulle regioni meridionali. La comunicazione della Protezione civile
Redazione
Piogge e temporali in arrivo, domani allerta gialla anche in Calabria
Il contributo

Online le graduatorie del voucher Caro Scuola: tutte le indicazioni per consultarli

Soltanto ieri il nostro network aveva denunciato il ritardo nella erogazione del bonus destinato a sostenere l’acquisto di libri e materiale didattico per gli studenti delle scuole superiori. Oggi la buona notizia
Salvatore Bruno
Online le graduatorie del voucher Caro Scuola: tutte le indicazioni per consultarli
Il ricordo

Buon compleanno Padre Fedele. Teresa Boero: «Vi racconto i miei vent’anni al fianco del Monaco»

Oggi il frate ultrà avrebbe compiuto 88 anni. La presidente dell’associazione Il Paradiso dei Poveri: «Impossibile abituarsi alla sua assenza, ma portare avanti i nostri progetti in Africa mi dà una grande forza» 
Emilia Canonaco
Buon compleanno Padre Fedele. Teresa Boero: «Vi racconto i miei vent’anni al fianco del Monaco»\n

Societa

Cosenza, sequestro di 12 milioni per slot truccate

6 novembre 2025
Ore 10:23
Politica

Caruso attacca Occhiuto: «Governatore-imperatore, ci ha esclusi dal nuovo policlinico»

Tensione istituzionale tra Comune di Cosenza e Regione Calabria sul trasferimento dell’hub dell’Annunziata nell’area del Campus di Arcavacata. Il sindaco denuncia l’“inaccettabile sgarbo” di non essere stato coinvolto nell’accordo siglato a Germaneto e rilancia il sito alternativo di Vaglio Lise

5 novembre 2025
Ore 19:37
Societa

Pizza (Re)connection, il libro sulla pizza che non c’era: consigli e stategie per pizzaioli ultramoderni | VIDEO

L’autrice Giusy Ferraina: «Con il mio volume ho cercato di colmare un vuoto relativo alle nuove tendenze e al marketing»

5 novembre 2025
Ore 15:50
Cosenza, sequestro di 12 milioni per slot truccate

6 novembre 2025
Ore 10:23
Cosenza, sequestro di 12 milioni per slot truccate

6 novembre 2025
Ore 10:23
Forte disservizio

Liceo scientifico di Rossano da un anno senz’acqua: mille studenti in attesa di soluzioni

Disagi quotidiani per la mancanza d’acqua e caos traffico nelle ore di punta. L’anello viario attorno alla scuola è rimasto solo un progetto
Matteo Lauria
Liceo scientifico di Rossano da un anno senz’acqua: mille studenti in attesa di soluzioni\n
Emergenza idrica

La Base diffida Sorical: «Pronti alla class action per il diritto all’acqua»

Il comitato cittadino, tramite l’associazione A.Ba.Co., denuncia gravi inadempienze nella gestione della rete idrica di Cosenza, Rende e Castrolibero
Redazione
La Base diffida Sorical: «Pronti alla class action per il diritto all’acqua»\n
Nel segno della legalità

Fiammetta Borsellino incontra gli studenti di Corigliano Rossano: «Ruolo della scuola fondamentale nella lotta alla mentalità mafiosa»

Al Castello Ducale il dialogo tra memoria e futuro con la figlia del giudice ucciso dalla mafia nel 1992. Il messaggio ai giovani magistrati: «Seguite l’esempio di chi ha dato la vita per il proprio lavoro, senza rincorrere potere e carriera». Presente anche il sindaco Stasi
Matteo Lauria
Fiammetta Borsellino incontra gli studenti di Corigliano Rossano: «Ruolo della scuola\u00A0fondamentale nella lotta alla mentalità mafiosa»
Triste vicenda

Accolto l’appello di una mamma di Donnici: i resti della piccola figlia estumulati a febbraio hanno avuto finalmente sepoltura

Presente al cimitero della frazione cosentina il sindaco Franz Caruso: «I tempi della manutenzione sono lunghi, ma non si può parlare di degrado e abbandono»
Redazione
Accolto l’appello di una mamma di Donnici: i resti della piccola figlia estumulati a febbraio hanno avuto finalmente sepoltura\n
Colpo grosso

La fortuna sorride a Lamezia Terme: gioca un euro al MillionDay e vince un milione

Uno scommettitore centra i cinque numeri vincenti nella ricevitoria Premium di Roberto Mastroianni. È il 32° milionario del 2025
Redazione Cronaca
La fortuna sorride a Lamezia Terme: gioca un euro\u00A0al MillionDay e vince un milione\n
L’iniziativa

L’integrazione in cucina: a Cosenza nasce “Cuochi d’altri mondi”, protagonisti i migranti dei centri Sai

Per due mesi dieci persone ospitate dall’ente Il Delfino faranno parte di un progetto di inclusione sociale e lavorativa. Gli organizzatori: «Si celebra la diversità e il cibo diventa linguaggio universale»
Redazione Attualità
L’integrazione in cucina: a Cosenza nasce “Cuochi d’altri mondi”, protagonisti\u00A0i migranti dei centri Sai\n
la novità

Stimula, il progetto che punta a rivoluzionare il campo della riabilitazione neuro-cognitivo

Nasce dalla collaborazione tra Spring Research srl, Sophia srl, Nanosoft srl e l’Università della Calabria, ed unisce competenze scientifiche, cliniche e tecnologiche
Redazione
Stimula, il progetto che punta a rivoluzionare il campo della riabilitazione neuro-cognitivo
Sanità e territorio

Elisuperficie di Cariati, Nursind e Movimento Lampare: «Segnale positivo, ma servono ascolto e trasparenza»

Le due organizzazioni accolgono con favore la formalizzazione dell’accordo tra Azienda Zero e Asp di Cosenza per la rete HEMS, ma chiedono il coinvolgimento degli operatori sanitari e ribadiscono la necessità di riaprire l’ospedale di Cariati
Redazione
Elisuperficie di Cariati, Nursind e Movimento Lampare: «Segnale positivo, ma servono ascolto e trasparenza»
L’appuntamento

A Cosenza Vecchia arriva Holdenaccio: laboratorio e dialogo d’autore a Palazzo Spadafora

Il fumettista Antonio “Holdenaccio” Rossetti protagonista di una giornata tra creatività e riflessione sociale promossa da Aghia Sophia Fest con l’Università della Calabria.
Redazione
A Cosenza Vecchia arriva Holdenaccio: laboratorio e dialogo d’autore a Palazzo Spadafora
I nostri format

La nuova Giunta regionale all’esordio: a Dentro la Notizia il racconto in tempo reale con le voci dei protagonisti

In collegamento dalla Cittadella le prime dichiarazioni degli assessori tra programmi, priorità e impressioni dopo l’insediamento ufficiale. Appuntamento alle 13 su LaC Tv
Redazione
La nuova Giunta regionale all’esordio: a Dentro la Notizia il racconto in tempo reale con le voci dei protagonisti\n
Solidarietà e nostalgia

“Music Story”, la storia della dance cosentina in una notte di musica e solidarietà

Sabato 8 novembre al Fellini di Cosenza torna il suono degli anni ’80 e ’90 con i DJ storici della città. Parte dell’incasso sarà devoluta all’associazione Oncomed a sostegno dei malati oncologici
Redazione
“Music Story”, la storia della dance cosentina in una notte di musica e solidarietà
scenario drammatico

Cosenza e provincia senza acqua come nel terzo mondo. Sorical: «Situazione più critica»

Dal gestore idrico nuova doccia fredda, nonostante i rubinetti a secco, per la città di Cosenza e altri 25 comuni: «Impossibile oggi avere portate necessarie per garantire il servizio nelle 24 ore»
Redazione
Cosenza e provincia senza acqua come nel terzo mondo. Sorical: «Situazione più critica»
maltempo in arrivo

Meteo Cosenza, riecco le piogge nel fine settimana. Le previsioni

Da domani pomeriggio i temporali interesseranno dapprima le aree tirreniche della regione per poi espandersi verso lo Ionio
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, riecco le piogge nel fine settimana. Le previsioni
ACQUA (NON) A CATINELLE

Rotture, disagi, ingiunzioni: gli ultimi due mesi di Sorical a Cosenza e dintorni

Da inizio settembre a fine ottobre guasti, rotture e interruzioni quasi raggiungono la doppia cifra. Le proteste aumentano ma non bastano e l’acqua manca sempre più spesso
Francesco La Luna
Rotture, disagi, ingiunzioni: gli ultimi due mesi di Sorical a Cosenza e dintorni
Buongiorno Calabria

Riforma della Giustizia, il pm Frustaci: «Il rischio è una giustizia costosa, di classe e condizionata dalla politica»

Il magistrato, ospite di Buongiorno in Calabria, spiega che presto saranno aperte le iscrizioni al comitato “Giusto dire No”. Ammesse le iscrizioni dei cittadini purché non siano iscritti a partiti politici e rivestano incarichi politici
Alessia Truzzolillo
Riforma della Giustizia, il pm Frustaci: «Il rischio è una giustizia costosa, di classe e condizionata dalla politica»\n
Cu 'a pummarola 'ncoppa

Pizza (Re)connection, il libro sulla pizza che non c’era: consigli e stategie per pizzaioli ultramoderni | VIDEO

L’autrice Giusy Ferraina: «Con il mio volume ho cercato di colmare un vuoto relativo alle nuove tendenze e al marketing»
Salvatore Bruno
Pizza (Re)connection,\u00A0il libro sulla pizza che non c’era: consigli e stategie per pizzaioli ultramoderni | VIDEO\n
Edilizia scolastica

Succurro in sopralluogo alla palestra del Liceo scientifico e al nuovo Istituto agrario

La presidente della Provincia e sindaca di San Giovanni in Fiore: «Due opere simbolo della nostra strategia di riqualificazione scolastica e territoriale»
Redazione
Succurro in sopralluogo alla palestra del Liceo scientifico e al nuovo Istituto agrario\n
Fashion

A Cosenza arriva il Fair Priced Vintage Tour: la moda retrò diventa sostenibile e accessibile

L’8 e il 9 novembre il Palacosentia si trasforma nel più grande mercato del vintage del Sud Italia. Abbigliamento, accessori e oggetti d’epoca selezionati da collezionisti europei
Redazione
A Cosenza arriva il Fair Priced Vintage Tour: la moda retrò diventa sostenibile e accessibile
Il caso

Cosenza, ambulanti sotto la sopraelevata si oppongono alle demolizioni: «Aspettiamo il Tar»

In via Padre Giglio i commercianti storici protestano contro l’abbattimento delle botteghe. «Siamo qui da quarant’anni, chiediamo al Comune un’alternativa»
al.pri
Cosenza, ambulanti sotto la sopraelevata si oppongono alle demolizioni: «Aspettiamo il Tar»
Sanità digitale

All’Università della Calabria gli Stati Generali della Sanità Digitale e delle Terapie Digitali

Lunedì 10 novembre la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione presso l’Unical, con la presidente dell’intergruppo Simona Loizzo
Redazione
All’Università della Calabria gli Stati Generali della Sanità Digitale e delle Terapie Digitali\n
