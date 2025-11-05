Pizza (Re)connection, il libro sulla pizza che non c’era: consigli e stategie per pizzaioli ultramoderni | VIDEO

Il magistrato, ospite di Buongiorno in Calabria, spiega che presto saranno aperte le iscrizioni al comitato “Giusto dire No”. Ammesse le iscrizioni dei cittadini purché non siano iscritti a partiti politici e rivestano incarichi politici
Tensione istituzionale tra Comune di Cosenza e Regione Calabria sul trasferimento dell’hub dell’Annunziata nell’area del Campus di Arcavacata. Il sindaco denuncia l’“inaccettabile sgarbo” di non essere stato coinvolto nell’accordo siglato a Germaneto e rilancia il sito alternativo di Vaglio Lise
Il vicesindaco di Rende, Fabio Liparoti, racconta la nuova stagione culturale della città: dal rilancio del centro storico ai grandi ospiti in arrivo, fino all’anniversario del piccolo cinema Santa Chiara amato da Tornatore che riserverà una sorpresa per i cinefili
Mirco Contatore scrive a nome della centinaia di persone che di frequente sono costrette a subire disagi: «Il 55% dei treni che raggiungono il capoluogo bruzio provengono da Reggio Calabria e dalla Campania. Servono corse frequenti e affidabili che permettano di muoversi senza dipendere da linee a lunga percorrenza»
L’infermiere praiese aveva 46 anni e si sarebbe dovuto sposare con la compagna Silvia Varriale lo scorso 30 settembre. È morto lo scorso 22 agosto a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a pochi metri dallo stabilimento balneare di famiglia
Il vicesindaco di Rende, Fabio Liparoti, racconta la rinascita culturale voluta dal sindaco Sandro Principe: un progetto che parte dal Settembre Rendese e guarda al centenario del Santa Chiara, simbolo della città e futuro cuore del nuovo cinema calabrese.
Donata dal magnifico Rettore, una riproduzione dell’elaborato originale del progetto del ponte dell’ateneo di Arcavacata, realizzato dall’architetto Vittorio Gregotti, simbolo identitario del campus di Rende
La Giunta comunale ha approvato la relativa scheda progettuale, il quadro economico e il cronoprogramma dei lavori, prendendo atto della nota della Regione Calabria, con la quale è stata formalizzata la concessione del finanziamento
Il convegno promosso da AIC e UCAI unisce sviluppo economico e cultura gastronomica. Le degustazioni firmate dalla Chef Laura Barbieri celebrano il Made in Italy e la cooperazione agroalimentare come ponte tra popoli
Domani sera al Teatro Auditorium di Arcavacata l’opera scritta da Attilio Palermo e musicata da Luigi Morrone. Un monologo intenso che celebra il coraggio e l’impegno civile del giudice ucciso dalla mafia