Societa
2 settembre, 2025
La rassicurazione

Treno della Sila, Ferrovie della Calabria: «Stop tecnico e momentaneo»

FdC precisa: «Il servizio ha bisogno di una fase di manutenzione e riassetto per poter continuare ad offrire esperienze autentiche e sicure»
Redazione
Treno della Sila, Ferrovie della Calabria: «Stop tecnico e momentaneo»\n
Diritti dell'infanzia

Castrolibero, dopo la pausa estiva riapre il nido "Collodi"

Anna Giulia Mannarino: «Servizio essenziale che arricchisce la nostra comunità»
Redazione
Castrolibero, dopo la pausa estiva riapre il nido “Collodi”\n
L'iniziativa

Giganti della Sila e Casina Mollo, di scena le "Sere d'estate" del Fai

Trekking al tramonto, concerti di musiche tradizionali, piccole lezioni di astronomia e percorsi di immersione forestale
Redazione
Giganti della Sila e Casina Mollo, di scena le “Sere d’estate” del Fai\n
Meteo Cosenza

Calabria, notte di piogge e temporali sul Tirreno: in mattinata miglioramento e temperature in calo

La perturbazione interesserà soprattutto Cosentino, Lametino, Vibonese e Reggino. Nelle ore successive atteso un ritorno a condizioni più stabili su tutta la regione.
Salvatore Lia
Calabria, notte di piogge e temporali sul Tirreno: in mattinata miglioramento e temperature in calo

«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant'Agata d'Esaro cresce la preoccupazione

Una cittadina denuncia il rischio di contaminazione delle acque a Sant’Agata d’Esaro. Chiesti chiarimenti al Comune sulla qualità dell’acqua potabile.

26 agosto 2025
Ore 12:35
«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione
«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all'Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo
Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini
Orgoglio calabrese

Da Cassano all'Ionio alle finali di Miss Italia: la favola di Manuela Pugliese

La nuova Miss Italia Calabria 2025, con la vittoria, ha ottenuto l'accesso alle finali nazionali. Orgogliosa di rappresentare la sua terra, Manuela si è detta emozionata ma concentrata, pronta a portare la bellezza e la cultura calabrese sul palco più importante d'Italia
Franco Sangiovanni
Da Cassano all'Ionio alle finali di Miss Italia: la favola di Manuela Pugliese\n
Meteo Cosenza, nuova ondata di aria molto calda. Termometro sopra i 30°

La giornata di oggi è iniziata con tempo stabile, ma le temperature risultano in aumento su tutta la regione e la colonnina di mercurio salirà
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, nuova ondata di aria molto calda. Termometro sopra i 30°
L'arte tessile come risorsa culturale e futuro per le aree interne: a Longobucco confronto tra imprenditori, artigiani e istituzioni

VIDEO– Dal museo della Ginestra voci e progetti per trasformare il tessile in strumento di resistenza contro lo spopolamento dei territori montani. L’isolamento infrastrutturale resta una delle maggiori criticità
Matteo Lauria
L’arte tessile come risorsa culturale e futuro per le aree interne: a Longobucco confronto tra imprenditori, artigiani e istituzioni\n
Cresce la povertà in Calabria, Belmonte: «Solo con l'aiuto tutti si potrà rispondere a questo dramma sociale»

Il presidente dell’Osservatorio sulle Nuove Povertà” lancia l’allarme: «Solo così si può sperare di sanare le ferite più profonde della nostra società e dare dignità a chi vive in strada in condizioni disumane»
Redazione Attualità
Cresce la povertà in Calabria, Belmonte: «Solo con l’aiuto tutti si potrà rispondere a questo dramma sociale»\n
Gaza, Cgil in piazza anche a Cosenza per dire no alla barbarie

Presidi del sindacato saranno organizzati il 6 settembre in tutti e cinque i capoluoghi di provincia calabresi, l’organizzazione sostiene anche le iniziative della Global Sumud Flotilla
Redazione
Gaza, Cgil in piazza anche a Cosenza per dire no alla barbarie
San Lorenzo del Vallo, trionfa la passione per la due ruote

Si chiude con un bilancio positivo la tredicesima edizione di una kermesse che si conferma occasione straordinaria di incontro, scoperta e valorizzazione del territorio
Redazione
San Lorenzo del Vallo, trionfa la passione per la due ruote
Summer School a Belvedere Marittimo per 24 giovani universitari calabresi: «Il futuro di questa terra passa dalle loro mani»

Successo per l’iniziativa promossa dall’associazione L’orodicalabria che punta a diffondere fiducia e mostrare che anche qui si può restare, fare impresa e creare sviluppo
Maria Stella Fabiani
Summer School a Belvedere Marittimo per 24 giovani universitari calabresi: «Il futuro di questa terra passa dalle loro mani»
San Benedetto in Guarano, tutto pronto per la festa del vino

Stand enogastronomici, spettacoli e l’esibizione dei tamburi battenti scandiranno la tre giorni organizzata nella frazione presilana e giunta alla sua dodicesima edizione
Redazione
San Benedetto in Guarano, tutto pronto per la festa del vino
San Demetrio Corone, il premio Arbëria va al professor Francesco Altimari

Ordinario di Lingua e letteratura albanese presso l’Università della Calabria, ha il merito di aver contribuito alla valorizzazione della cultura e della lingua arbëreshe
Redazione
San Demetrio Corone, il premio\u00A0Arbëria va al professor Francesco Altimari
«Il Treno della Sila non deve morire, così si toglie ossigeno al turismo montano»: l'appello di associazioni e cittadini

Servizio sospeso a partire dal mese di settembre, dopo le tante emozioni regalate a turisti e residenti: «Non possiamo rimanere indifferenti, difenderlo significa difendere la Calabria e la sua storia»
Redazione Attualità
«Il Treno della Sila non deve morire, così si toglie ossigeno al turismo montano»: l’appello di associazioni e cittadini
Duomo di Cosenza, comincia il settenario in onore della Madonna del Pilerio  | VIDEO

L’otto settembre prossimo si festeggia la natività della Madonna. Una copia dell’icona della Vergine sarà portata in pellegrinaggio nelle frazioni della città
Salvatore Bruno
Duomo di Cosenza, comincia il settenario in onore della Madonna del Pilerio\u00A0 | VIDEO\n
Daniele Campana: «La pizza è cultura e territorio, l'alternativa al junk food per i giovani»

Premiato dal Gambero Rosso, il maestro di Corigliano Rossano spiega come la pizza possa diventare linguaggio culturale, educare al cibo di qualità e proporre alternative sane e territoriali
Matteo Lauria
Daniele Campana: «La pizza è cultura e territorio, l’alternativa al junk food per i giovani»\n
Calabria in semifinale al Gelato Festival

Dieci maestri gelatieri in gara a Bologna per conquistare un posto nella finale italiana 2026.
Redazione
Calabria in semifinale al Gelato Festival
La magia delle zucche ritorna a Saracena

Dal 27 settembre al 9 novembre torna la Vallata delle Zucche con laboratori, animazione e percorsi nel cuore del Pollino.
Redazione
La magia delle zucche ritorna a Saracena
In Calabria l'autunno inizia col caldo

Temporali martedì, poi alta pressione e temperature sopra la norma
Salvatore Lia
In Calabria l’autunno inizia col caldo
Civita Nova Radicarsi, il centro storico di Castrovillari diventa salotto urbano

Per l’occasione piazza Castello Aragonese e largo Vescovado si sono riempite di turisti e appassionati di street food, un premio è stato consegnato allo scrittore Diego De Silva
Redazione
Civita Nova Radicarsi, il centro storico di Castrovillari diventa salotto urbano
Controesodo estivo 2025, oltre 274 milioni di veicoli sulla rete Anas: flussi maggiori su Gra di Roma, A91 e A2 del Mediterraneo

Anas: trend anomalo con rientri già a inizio settimana. Picchi di traffico a Pontecagnano, sulla Pontina, sulla Jonica e sulla costa adriatica
Redazione
Controesodo estivo 2025, oltre 274 milioni di veicoli sulla rete Anas: flussi maggiori su Gra di Roma, A91 e A2 del Mediterraneo\n
Miss Calabria 2025, la fascia va a Manuela Pugliese 

La cerimonia a Trebisacce. La serata è stata molto più di una semplice competizione: un autentico spettacolo, animato da ospiti d’eccezione e momenti indimenticabili
Redazione
Miss Calabria 2025, la fascia va a Manuela Pugliese\u00A0\n
A Cosenza il carrello della spesa tra i più cari d'Italia

Inflazione al +2,7%, la città calabrese seconda solo a Rimini per rincari.
Redazione
A Cosenza il carrello della spesa tra i più cari d'Italia
Stagioni brevi, stipendi bassi e norme che cambiano: bagnini in via di estinzione, in Calabria rischiano di sparire 

In Italia ne mancano oltre 20mila e la sicurezza sulle spiagge è sempre più a rischio. A lanciare l’allarme è Francesco Canizzaro della Fisa: «Serve una svolta culturale e professionale»
Matteo Lauria
Stagioni brevi, stipendi bassi e norme che cambiano: bagnini in via di estinzione, in Calabria rischiano di sparire\u00A0\n
