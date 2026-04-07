Calabrò dopo la vittoria del No: «Il Paese sceglie la giustizia delle procure»
L’avvocato penalista del comitato scientifico Camera Penale di Cosenza rilancia con una provocazione: «abroghiamo la difesa tecnica obbligatoria». E denuncia: «meglio un innocente dentro che un colpevole fuori»
L’avvocato penalista del comitato scientifico Camera Penale di Cosenza rilancia con una provocazione: «Abroghiamo la difesa tecnica obbligatoria». E denuncia: «Meglio un innocente dentro che un colpevole fuori...»
L’avvocato penalista del comitato scientifico Camera Penale di Cosenza rilancia con una provocazione: «abroghiamo la difesa tecnica obbligatoria». E denuncia: «meglio un innocente dentro che un colpevole fuori»
Il primo cittadino lancia messaggi sul Consiglio comunale aperto del 14 aprile («trovare situazioni condivise») e in vista delle Amminsitrative del 2027 ribadisce la sua disponibilità perché «siamo un laboratorio politico dove il campo largo stoppa le destre dal 2021 senza soluzione di continuità»
Il primo cittadino lancia messaggi sul Consiglio comunale aperto del 14 aprile («trovare situazioni condivise») e in vista delle Amminsitrative del 2027 ribadisce la sua disponibilità perché «siamo un laboratorio politico dove il campo largo stoppa le destre dal 2021 senza soluzione di continuità»
L’avvocato penalista del comitato scientifico Camera Penale di Cosenza rilancia con una provocazione: «abroghiamo la difesa tecnica obbligatoria». E denuncia: «meglio un innocente dentro che un colpevole fuori»
Il primo cittadino lancia messaggi sul Consiglio comunale aperto del 14 aprile («trovare situazioni condivise») e in vista delle Amminsitrative del 2027 ribadisce la sua disponibilità perché «siamo un laboratorio politico dove il campo largo stoppa le destre dal 2021 senza soluzione di continuità»
L’avvocato penalista del comitato scientifico Camera Penale di Cosenza rilancia con una provocazione: «abroghiamo la difesa tecnica obbligatoria». E denuncia: «meglio un innocente dentro che un colpevole fuori»
Uno spazio che offre ascolto, sostegno emotivo, orientamento e strumenti concreti per affrontare le difficoltà quotidiane e aiutare a crescere in modo più sereno: «Vorremmo che tutti sapessero che esiste un luogo in cui sentirsi compresi»
Geologo planetario di Feroleto della Chiesa, post doc all’Unical, ha diretto una sessione scientifica sul pianeta rosso alla Lunar and Planetary Science Conference nei giorni della partenza della missione Artemis II: «Pensavo che il mio fosse un sogno, non posso credere di essere arrivato fin qui»
Nel giorno in cui la Chiesa celebra il Lunedì dell’Angelo, il vescovo di Cassano all’Ionio e vicepresidente della CEI affida al nostro network una riflessione sul significato profondo delle festività pasquali: «Il Sepolcro appartiene all’umanità intera, perché il dolore non ha religione»
L’obiettivo dell’amministrazione è recuperare una delle strutture scientifiche più importanti della città, ferma da anni. La lente potrebbe essere riparata con una spesa di circa 600mila euro invece di acquistarne una nuova
Natalino Bosco, conosciuto sui social come Meteolino, è diventato un punto di riferimento online per meteo, traffico, incendi, oggetti smarriti e segnalazioni in tempo reale. La sua pagina Facebook conta oltre 130 mila follower ed è ormai una vera piazza virtuale per la provincia di Cosenza