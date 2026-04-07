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Società

Calabrò dopo la vittoria del No: «Il Paese sceglie la giustizia delle procure»

L’avvocato penalista del comitato scientifico Camera Penale di Cosenza rilancia con una provocazione: «abroghiamo la difesa tecnica obbligatoria». E denuncia: «meglio un innocente dentro che un colpevole fuori»

 

7 aprile, 2026
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separazione carriere · Camera Penale Cosenza
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il progetto

Parco della Sila, la Casa del Forestiero di Camigliatello diventerà un polo museale | VIDEO

Via libera della Regione Calabria al comodato gratuito: il presidente dell’Ente Parco della Sila Liborio Bloise lancerà un progetto tra turismo, scienza e valorizzazione del territorio

Antonio Clausi
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splende il sole

Meteo Cosenza, è sbocciata la primavera. Temperature al di sopra delle medie stagionali

Valori oltre i 20-22°C lungo tutta la fascia jonica e possibili picchi fino ai 24-26°C nelle aree più interne. Meno elevati i dati sul Tirreno
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, è sbocciata la primavera. Temperature al di sopra delle medie stagionali\n
L’intervista

Calabrò dopo la vittoria del No: «Il Paese sceglie la giustizia delle procure» | VIDEO

L’avvocato penalista del comitato scientifico Camera Penale di Cosenza rilancia con una provocazione: «Abroghiamo la difesa tecnica obbligatoria». E denuncia: «Meglio un innocente dentro che un colpevole fuori...»
Antonio Alizzi
Calabrò dopo la vittoria del No: «Il Paese sceglie la giustizia delle procure» | VIDEO\n
Viabilità

A2 chiusa domenica 12 aprile tra Eboli e Battipaglia per due ordigni

Anas annuncia limitazioni sull’Autostrada del Mediterraneo in entrambe le direzioni per il disinnesco di due bombe della Seconda Guerra Mondiale
Redazione
A2 chiusa domenica 12 aprile tra Eboli e Battipaglia per due ordigni\n

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Parco della Sila, il presidente Bloise: «Cantiere didattico per l'Elephas»

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Caruso: «Cosenza Calcio, crolli in città e ricandidatura a sindaco. Vi dico tutto»

Il primo cittadino lancia messaggi sul Consiglio comunale aperto del 14 aprile («trovare situazioni condivise») e in vista delle Amminsitrative del 2027 ribadisce la sua disponibilità perché «siamo un laboratorio politico dove il campo largo stoppa le destre dal 2021 senza soluzione di continuità»

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Fiumefreddo nel Cuore” alla Walk for the Cure

Il grande evento dedicato alla prevenzione si svolgerà a Cosenza sabato 11 aprile, su iniziativa di Confapi Calabria e Komen Italia
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A Cosenza nasce lo sportello Onco Med per dare voce al disagio giovanile. Caruso: «Chiedere aiuto è un atto di coraggio»

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Tra Marte, Venere e la Luna: il calabrese Nicola Mari protagonista in Texas alla più importante conferenza mondiale sullo spazio

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Uova e colombe avanzano ancora, così la Pasqua finisce nel cestino

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