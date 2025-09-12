Lorenzo Fortuna

Spostato il progetto della Cittadella dello Sport per fare spazio all’hub regionale. Il rettore uscente alla sua ultima inaugurazione dell’anno accademico: «Mio percorso registra un +26% di iscrizioni da inizio mandato, con tanti scienziati tornati in Calabria»
La presidente dei camici bianchi della provincia di Cosenza Agata Mollica analizza le cause di un fenomeno in preoccupante crescita: «Alla base delle condotte violente la convinzione che il diritto alla salute dei cittadini non sia tutelato»
Tra i momenti clou l’intervento del rettore Nicola Leone, al termine del suo mandato, e la lectio magistralis del professor Orazio Attanasio, gigante dell’economia mondiale. Durante l’evento anche una protesta pacifica pro Palestina
I comitati pro Pal sono entrati nell’Aula Magna “Andreatta” durante l’inaugurazione dell’anno accademico per manifestare contro il genocidio in atto: «La conferenza rettori universitari italiani complice del genocidio»
Il convegno organizzato da Nazione Futura al Gran Caffe Renzelli. Il presidente dell’ordine dei giornalisti della Calabria sul fondatore de Il Giornale: «Si rifiutò di mettersi al servizio del suo editore». Il docente Lombardi: «Andò sempre controcorrente»
Seconda stagione del remio ideato da Salvatore Magarò. Riconoscimento per il Procuratore Vincenzo Capomolla, per il presidente della Fondazione Trame Nuccio Iovene, per Loredana Giannicola, dirigente Usp di Cosenza, e per l’imprenditore Pippo Callipo
Tre giorni di celebrazioni per l’associazione che gestisce in provincia tre strutture residenziali per la cura e il recupero dalle dipendenze patologiche e due case famiglia per donne in difficoltà e ragazze madri