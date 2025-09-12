Social
Lorenzo Fortuna

Societa
Lorenzo Fortuna
12 settembre, 2025
Imprese

Cosenza, la Camera di Commercio protagonista del biologico a Biolife 2025

Il registro delle imprese accompagna le aziende locali a Bolzano per promuovere il biologico
Redazione
Cosenza, la Camera di Commercio protagonista del biologico a Biolife 2025\n
Attrattive

La città di Cosenza punta sul turismo con Destination Italia

Il sindaco Franz Caruso avvia un tavolo tecnico per valorizzare la città sui mercati internazionali
Redazione
La città di Cosenza punta sul turismo con Destination Italia\n
gestione illuminata

Leone: «Avere il nuovo ospedale vicino all’Unical favorirà le interazioni tra le parti» | VIDEO

Spostato il progetto della Cittadella dello Sport per fare spazio all’hub regionale. Il rettore uscente alla sua ultima inaugurazione dell’anno accademico: «Mio percorso registra un +26% di iscrizioni da inizio mandato, con tanti scienziati tornati in Calabria»
Patrizia De Napoli
Leone: «Avere il nuovo ospedale vicino all’Unical favorirà le interazioni tra le parti» | VIDEO
Menzione d’onore

Il gioiello calabrese Feidìa conquista il Compasso d’Oro International

La fede nuziale di Cronorea premiata a Osaka: unisce design, proporzioni auree e messaggio “Connecting Lives”.
Redazione
Il gioiello calabrese Feidìa conquista il Compasso d’Oro International

Sanita

Aggressioni ai medici, negli ospedali pubblici registrati in Calabria lo scorso anno 49 episodi

La presidente dei camici bianchi della provincia di Cosenza Agata Mollica analizza le cause di un fenomeno in preoccupante crescita: «Alla base delle condotte violente la convinzione che il diritto alla salute dei cittadini non sia tutelato»

12 settembre 2025
Ore 15:04
Societa

Inaugurazione anno accademico Unical, irruzione del Comitato Pro Pal

12 settembre 2025
Ore 10:19
Video

Danneggiata la villetta di Taverna a Montalto Uffugo

11 settembre 2025
Ore 11:37
Video

Ai domiciliari il responsabile incendio di Acri

11 settembre 2025
Ore 09:25
Video

Danneggiata la villetta di Taverna a Montalto Uffugo

11 settembre 2025
Ore 11:37
Video

Ai domiciliari il responsabile incendio di Acri

11 settembre 2025
Ore 09:25
Sanita

Societa

Video

Video

Sanita

Societa

La cerimonia

Unical, cuore pulsante di una Calabria che osa sognare: eccellenza e visione all’inaugurazione del 54° anno accademico

Tra i momenti clou l’intervento del rettore Nicola Leone, al termine del suo mandato, e la lectio magistralis del professor Orazio Attanasio, gigante dell’economia mondiale. Durante l’evento anche una protesta pacifica pro Palestina
Gianfranco Donadio*
Unical, cuore pulsante di una Calabria\u00A0che osa sognare: eccellenza e visione all’inaugurazione del 54° anno accademico\n
LA MANIFESTAZIONE

«Se bloccano la flottilla blocchiamo tutto», irruzione in protesta per la Palestina all’Unical | VIDEO

I comitati pro Pal sono entrati nell’Aula Magna “Andreatta” durante l’inaugurazione dell’anno accademico per manifestare contro il genocidio in atto: «La conferenza rettori universitari italiani complice del genocidio»
Patrizia De Napoli
«Se bloccano la flottilla blocchiamo tutto», irruzione in protesta per la Palestina all’Unical | VIDEO
l’insolita presenza

Unical, tra i vip spunta anche Guarascio. Da Capomolla a De Salazar, chi c’era per l'ultima di Leone

L’ultima inaugurazione dell’anno accademico dell’Università della Calabria del rettore uscente ha attirato tutto il mondo della politica e delle istituzioni
Patrizia De Napoli
Unical, tra i vip spunta anche Guarascio. Da Capomolla a De Salazar, chi c’era per l'ultima di Leone
La Lectio magistralis

A Cosenza focus sulla figura di Indro Montanelli, Soluri: «Tra i più grandi giornalisti italiani, complesso e coraggioso»

Il convegno organizzato da Nazione Futura al Gran Caffe Renzelli. Il presidente dell’ordine dei giornalisti della Calabria sul fondatore de Il Giornale: «Si rifiutò di mettersi al servizio del suo editore». Il docente Lombardi: «Andò sempre controcorrente»
Redazione
A Cosenza focus sulla figura di Indro Montanelli, Soluri: «Tra i più grandi giornalisti italiani, complesso e coraggioso»\n
LaC Tv

“Il guastatore”: stasera a Perfidia l’intervista a Francesco Toscano

Ospite di Antonella Grippo il candidato alla presidenza della Regione per Democrazia Sovrana e Popolare. A seguire il talk: ecco i protagonisti
Redazione Politica
“Il guastatore”: stasera a Perfidia l’intervista a Francesco Toscano\n
cambio della guardia

Paola, Alfonso Varchetta nuovo comandante della Compagnia della Guardia di Finanza

Sostituisce Ivan Tarantino che, dopo circa tre anni di intenso e apprezzato lavoro, lascia il Comando per ricoprire un prestigioso incarico a Cagliari
Redazione
Paola, Alfonso Varchetta nuovo comandante della Compagnia della Guardia di Finanza
L’ABBRACCIO DEI FAN

Brunori a San Fili, in 10mila ai piedi dell’albero delle noci

Serata indimenticabile con il cantautore che regalato perle e proposto ai presenti tutti i suoi brani più famosi e coinvolgenti. Il concerto, organizzato dal Comune, era gratuito
Redazione
Brunori a San Fili, in 10mila ai piedi dell’albero delle noci
Welfare

Centro Famiglia 3.0: sostegno e ascolto per le famiglie di Rende

Il nuovo Centro Famiglia 3.0 apre a Rende: servizi integrati, percorsi formativi e supporto per giovani coppie e genitori.
Redazione
Centro Famiglia 3.0: sostegno e ascolto per le famiglie di Rende
Societa

Cosenza, la rinascita del Liceo Fermi: rimessa a nuovo la storica sede di Via Molinella

Taglio del nastro dei locali in vista della ripresa delle lezioni. L’edificio è stato interessato da lavori di ristrutturazione e di efficientamento sismico ed energetico
Salvatore Bruno
Cosenza, la rinascita del Liceo Fermi: rimessa a nuovo la storica sede di Via Molinella\n
Il taglio del nastro

Unical, inaugurata la nuova aula studio aperta fino alle 24 e nei weekend

Si rafforzano le strutture e i servizi a disposizione degli studenti: uno spazio da oltre 600 mq, distribuiti su due piani, per circa 150 posti
Redazione
Unical, inaugurata la nuova aula studio aperta fino alle 24 e nei weekend\n
Societa

San Giovanni in Fiore, presentato Parko Fiore. Succurro: «Un piccolo polmone verde nel centro storico»

Finanziato con 100mila euro pubblici ottenuti dall’amministrazione in carica, il progetto si inserisce in un più ampio programma di rigenerazione urbana
Redazione
San Giovanni in Fiore, presentato Parko Fiore. Succurro: «Un piccolo polmone verde nel centro storico»\n
Le previsioni

Piove in Calabria: temporali e disagi soprattutto nel Cosentino ma il tempo migliora già in queste ore

La perturbazione atlantica ha raggiunto questa notte la nostra regione colpendo in particolare i settori tirrenici della provincia bruzia, poche e meno intense le precipitazioni altrove
Salvatore Lia
Piove in Calabria: temporali e disagi soprattutto nel Cosentino\u00A0ma il tempo migliora già in queste ore\n
Finanza personale

Poste Italiane lancia webinar su educazione finanziaria a Cosenza

Dall’11 settembre incontri gratuiti online per imparare a gestire bilancio familiare, credito e risparmio in modo consapevole
Redazione
Poste Italiane lancia webinar su educazione finanziaria a Cosenza\n
Scadenze imminenti

Calabria, premi da 10mila euro del SuperEnalotto non riscossi: ultime date per ritirare le vincite

Tre schedine vincenti giocate a Ionadi, Spezzano Albanese e Taurianova. C’è tempo solo fino al 26 settembre
Redazione
Calabria, premi da 10mila euro del SuperEnalotto non riscossi: ultime date per ritirare le vincite\n
lotta alla mafia

Torna il Pacchero alla ‘ndrangheta, monito ai candidati alla presidenza della Regione: «Problema criminalità scomparso dall’agenda politica»

Seconda stagione del remio ideato da Salvatore Magarò. Riconoscimento per il Procuratore Vincenzo Capomolla, per il presidente della Fondazione Trame Nuccio Iovene, per Loredana Giannicola, dirigente Usp di Cosenza, e per l’imprenditore Pippo Callipo
Salvatore Bruno
Torna il Pacchero alla ‘ndrangheta, monito ai candidati alla presidenza della Regione: «Problema criminalità scomparso dall’agenda politica»
La ricorrenza

Cosenza, la comunità “Regina Pacis” festeggia i suoi quarant’anni

Tre giorni di celebrazioni per l’associazione che gestisce in provincia tre strutture residenziali per la cura e il recupero dalle dipendenze patologiche e due case famiglia per donne in difficoltà e ragazze madri
Redazione
Cosenza, la comunità “Regina Pacis” festeggia i suoi quarant’anni
il meeting

Camigliatello accoglie il Rotary, due giorni di confronto con lo sguardo rivolto al futuro

Centinaia di soci provenienti da tutta la regione si sono radunati in Sila per partecipare al workshop sull’innovazione e la valorizzazione del territorio
Redazione
Camigliatello accoglie il Rotary, due giorni di confronto con lo sguardo rivolto al futuro
L’ATTESA E’ FINITA

Primark Rende, in centinaia tra giovani e adulti all’apertura ufficiale | FOTO – VIDEO

Taglio del nastro effettuato dal sindaco Sandro Principe, il nuovo store offre una vasta gamma di prodotti capaci di soddisfare ogni esigenza
Patrizia De Napoli
Primark Rende, in centinaia tra giovani e adulti all’apertura ufficiale | FOTO –\u00A0VIDEO
si boccheggia

Meteo Cosenza, oggi caldo intenso e umidità alle stelle. Previsti fino a 37°

Il territorio della Calabria settentrionale sarà interessato da un richiamo di aria calda prefrontale. Da stanotte però possibili precipitazioni
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, oggi caldo intenso e umidità alle stelle. Previsti fino a 37°
Tutti soddisfatti

Pietrapaola, bilancio positivo per l’estate 2025: eventi, servizi e comunità protagonisti

Il sindaco Labonia: «Ordine urbano, accoglienza e grande partecipazione popolare. Ora al lavoro per scuole e nuova programmazione culturale»
Redazione
Pietrapaola, bilancio positivo per l’estate 2025: eventi, servizi e comunità protagonisti\n
