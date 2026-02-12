Social
Società

Separazione carriere, Altieri spiega perché votare No al referendum di marzo

L’avvocato Giuseppe Altieri, portavoce del Comitato per il No, contesta la riforma: «Non cambia nulla nel processo, ma tocca la Costituzione e introduce un sistema complesso e rischioso»

 

12 febbraio, 2026
L’intervista

Separazione delle carriere, Altieri spiega perché votare No al referendum di marzo | VIDEO

L’avvocato, portavoce del Comitato per il No, contesta la riforma: «Non cambia nulla nel processo, ma tocca la Costituzione e introduce un sistema complesso e rischioso»
Antonio Alizzi
Separazione delle carriere, Altieri spiega perché votare No al referendum di marzo | VIDEO\n
Separazione delle carriere

Referendum giustizia, Gratteri: «Per il Sì voteranno indagati, imputati e massoni». Scoppia la bufera politica

Il procuratore di Napoli attacca il “Sì”. Maggioranza e Unione Camere Penali: «Insulti a milioni di italiani». Occhiuto: «Infanga la Calabria»
Redazione
Referendum giustizia, Gratteri: «Per il Sì voteranno indagati, imputati e massoni». Scoppia la bufera politica\n
IL GRANDE EVENTO

A Cosenza è il giorno di Pizzaballa: il cardinale in città per la Madonna del Pilerio

In occasione della Festa Patronale, il patriarca di Gerusalemme sarà nel capoluogo bruzio: il profilo del porporato bergamasco per il quale la città è in totale attesa
Francesco La Luna
A Cosenza è il giorno di Pizzaballa: il cardinale in città per la Madonna del Pilerio\n
la novità

Nasce l’Associazione giornalisti “Antonino Catera”

Gli obiettivi: tutela dei diritti, libertà e pluralismo dell’informazione, crescita professionale
Nasce l’Associazione giornalisti “Antonino Catera”

Il discorso

Pizzaballa a Cosenza, Caruso: «Capace di scuotere le coscienze con parole semplici»

Il sindaco ha preso la parola durante l’incontro svoltosi presso il teatro Rendano
Redazione
Pizzaballa a Cosenza, Caruso: «Capace di scuotere le coscienze con parole semplici»\n
La segnalazione

Cosenza, cede una nuova porzione del ponte tra Donnici e Sant’Ippolito. Dodaro: «La prevenzione non è un optional»

Il consigliere comunale di minoranza parla di «una situazione facilmente prevedibile» e chiede interventi rapidi: «Bisogna garantire la sicurezza dei cittadini e i collegamenti»
Redazione
Cosenza, cede una nuova porzione del ponte tra Donnici e Sant’Ippolito. Dodaro: «La prevenzione non è un optional»\n
Strade più sicure

Il Comune di Rende dichiara guerra al fenomeno del randagismo

La Polizia Locale ha catturato cinque animali di grossa taglia che vagavano nei pressi dell’Unical e che adesso si trovano nel canile di Donnici
Redazione
Il Comune di Rende dichiara guerra al fenomeno del randagismo\n
Allarme maltempo

«Stanotte sul Tirreno onde di 5 metri e mezzo, può essere come il ciclone Harry»: Occhiuto rilancia l’allerta

Il governatore manifesta preoccupazione per la tempesta in arrivo: «Mareggiate di proporzioni inferiori ma arriveranno in una zona segnata dall’erosione costiera»
Redazione Attualità
«Stanotte sul Tirreno onde di 5 metri e mezzo, può essere come il\u00A0ciclone Harry»: Occhiuto rilancia l’allerta\n
L’evento

Pizzaballa a Cosenza: «La Madonna del Pilerio segno di una comunità che non si arrende al dolore»

Il Patriarca di Gerusalemme richiama i 450 anni dalla peste del 1576 e sui fatti Gaza è duro: «Vanno condannate le dichiarazioni della destra estremista israeliana che viaggiano in una direzione contraria. Non è accettabile quanto dice Netanyahu»
Antonio Clausi
Pizzaballa a Cosenza: «La Madonna del Pilerio segno di una comunità che non si arrende al dolore»\n
Appello

«Non è morto solo»: la famiglia cerca l’angelo che ha tentato di salvarlo al Parco Morrone

Un uomo colto da arresto cardiaco il 9 febbraio a Cosenza. Prima dei soccorsi, un passante ha praticato il massaggio cardiaco e chiamato il 118. I familiari lanciano un appello per ringraziarlo
Redazione
«Non è morto solo»: la famiglia cerca l’angelo che ha tentato di salvarlo al Parco Morrone\n
Visita storica

Le celebrazioni della Madonna del Pilerio a Cosenza con il cardinale Pizzaballa: in diretta a Dentro la notizia

Festeggiamenti solenni nel capoluogo bruzio per i 450 anni della liberazione dalla peste del 1576: le nostre telecamere seguiranno l’evento. Appuntamento alle 13 su LaC Tv
Redazione
Le celebrazioni della Madonna del Pilerio a Cosenza con il cardinale Pizzaballa: in diretta a Dentro la notizia\n
Divertimento bianco

“Dog on the Snow”, in Sila la due giorni tra sleddog, trekking e sapori di montagna

Il 14 e 15 febbraio al Centro Carlomagno di San Giovanni in Fiore l’evento firmato High Wellness South Italy: esibizioni di cani da slitta, dog trekking sulla neve, musica e degustazioni tipiche
Redazione
“Dog on the Snow”, in Sila la due giorni tra sleddog, trekking e sapori di montagna\n
le previsioni

Costa tirrenica (e non solo) in ansia per l’arrivo del ciclone. Nuova ondata di maltempo

Nelle prossime ore si avvicinerà al Mediterraneo e richiamerà ulteriore aria perturbata dalle acque. Previste intense precipitazioni e venti molto forti
Salvatore Lia
Costa tirrenica (e non solo) in ansia per l’arrivo del ciclone. Nuova ondata di maltempo\n
Tradizione

Cosenza si inginocchia alla Madonna del Pilerio, è il giorno della Santa Patrona

La città rinnova la devozione con celebrazioni solenni, la processione dell’icona e la testimonianza del Patriarca di Gerusalemme Pizzaballa. Una ricorrenza segnata dal richiamo ai miracoli del 1576 e del 1854
Redazione
Cosenza si inginocchia alla Madonna del Pilerio, è il giorno della Santa Patrona\n
Emergenza Harry

San Giovanni in Fiore inserita nello stato di emergenza: sospese per sei mesi le bollette di famiglie e imprese

L’assessore Marco Ambrogio: «Abbiamo agito con tempestività per garantire sostegno alla comunità». Prevista la sospensione di luce, gas, acqua e rifiuti, con rateizzazione senza interessi.
Il caso

«Non può partire, non ha passaporto»: a Cosenza bambino intrappolato in un limbo burocratico tra Italia e Romania

Apolide di fatto, un ragazzino italiano di 12 anni non può viaggiare a Londra né ottenere un documento valido a causa di un cortocircuito denunciato dalla madre affidataria in una lettera a Mattarella
Redazione Attualità
«Non può partire, non ha passaporto»: a Cosenza bambino\u00A0intrappolato in un limbo burocratico tra Italia e Romania
Tradizione

L’IC “Spirito Santo” in visita alla Madonna del Pilerio: fede, storia e comunità nel cuore di Cosenza

Le classi prime e seconde hanno visitato il Duomo per rendere omaggio alla Patrona della città. Don Luca Perri ha raccontato il culto e l’episodio miracoloso della peste del 1576
Redazione
L’IC “Spirito Santo” in visita alla Madonna del Pilerio: fede, storia e comunità nel cuore di Cosenza\n
Vince l’erosione

In Calabria il mare divora le coste nonostante un piano da decine di milioni: la mappa dei ritardi (e dei rischi)

Il masterplan approvato quasi 10 anni fa fissava gli interventi prioritari a fronte di 565 milioni di euro di fabbisogno. In ampie aree delle coste tirrenica e jonica però gli interventi sono quasi fermi: ecco dove
Pablo Petrasso
In Calabria il mare divora le coste nonostante un piano da decine di milioni: la mappa dei ritardi (e dei rischi)\n
Foro unito

Cosenza istituisce la Consulta delle Associazioni forensi per rafforzare l’Avvocatura

Il nuovo organismo, presieduto dall’avv. Ornella Nucci, riunisce le principali realtà associative del Foro per tutela, confronto e rappresentanza comune
Redazione
Cosenza istituisce la Consulta delle Associazioni forensi per rafforzare l’Avvocatura\n
gli interventi

Sorical, completati i lavori sull’Abatemarco. A Cosenza possibili disagi anche oggi

Completata ieri sera la prima delle tre fasi operative. Il capoluogo in giornata potrebbe risentire maggiormente delle operazioni di riavvio

Redazione
Sorical, completati i lavori sull’Abatemarco. A Cosenza possibili disagi anche oggi
maltempo

Meteo Cosenza, domani una tempesta atlantica raggiungerà il Mediterraneo creando un ciclone

Grande preoccupazione nelle aree tirreniche dove i terreni sono già saturi e dove si preannunciano venti di grande intensità
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, domani una tempesta atlantica raggiungerà il Mediterraneo creando un ciclone\n
Pensiero stupendo

Rende, se la sopraelevata grigia e sporca diventasse un giardino verticale

Una simulazione mostra come l’area sotto la superstrada potrebbe diventare uno spazio verde, decoroso e fruibile. Rampicanti, panchine e luci calde al posto di affissioni abusive e cemento sporco
Alessia Principe
Rende, se la sopraelevata grigia e sporca\u00A0diventasse un giardino verticale\n
Evento storico

L’abbraccio di Cosenza al cardinale Pizzaballa: il programma completo della due giorni

L’incontro serale nel teatro Rendano sarà trasmesso integralmente sui canali social di LaC TV e in streaming a partire dalle ore 17.15.
Redazione
L’abbraccio di Cosenza al cardinale Pizzaballa: il programma completo della due giorni\n
L’evento

Cena di solidarietà del Rotary Rende per Gaza, Mazzuca: «Adesione straordinaria»

Già 150 le adesioni pervenute. Il ricavato sarà consegnato nelle mani del Patriarca di Gerusalemme cardinale Pizzaballa
Redazione
Cena di solidarietà del Rotary Rende per Gaza, Mazzuca: «Adesione straordinaria»\n
