Sila, la sfida di Bloise: «Turismo lento, grandi opere e tutela dell’ambiente per rilanciare l'altopiano»

«L’Amministrazione comunale è pienamente consapevole dei disagi che le famiglie stanno affrontando, soprattutto in questi giorni di temperature elevate e sta seguendo direttamente l’evolversi delle attività»
La settimana clou della storica manifestazione si svilupperà tra via Rossini, il centro storico e piazza Kennedy. Ancora top secret gli altri due protagonisti: una cantante e un artista di grande richiamo tra i giovani. Gli appuntamenti culturali proseguiranno fino a ottobre, quando è previsto l'incontro con lo scrittore e storico Mauro Canali
Gli amici che sono stati accanto per anni al giovane scomparso a Rende a 49 anni, affidano alla memoria il ritratto di un uomo fatto di passioni, legami, progetti e affetti: «Non vogliamo che la sua vita venga riscritta attraverso la sua morte»
Oltre 7.000 chilometri percorsi a piedi, senza mai usare mezzi di trasporto. L’ex atleta veneto ha attraversato anche la Calabria lungo la dorsale degli Appennini, prima di raggiungere Sicilia e Sardegna e concludere la sua impresa
Il sindacato chiede un piano straordinario per riqualificare gli edifici scolastici calabresi: climatizzazione, isolamento termico, ventilazione, infissi efficienti e più aree verdi. Celebre: «La sicurezza viene prima del calendario»
Dopo giorni con punte oltre i 40°C, l’aria rovente inizia a lasciare la regione. Già da oggi valori più contenuti, con massime intorno ai 31-33°C sulle coste e notti finalmente più vivibili. Tra martedì e giovedì possibile instabilità pomeridiana sui rilievi
La Regione ha consolidato la strada dell’incoming e dei grandi nomi. Ma tra procedure a sportello e interventi diretti resta da misurare quanto l'investimento pubblico stia costruendo una vera industria locale e quanti professionisti formati riescano poi a lavorare sui set
Il popolare doppiatore e creator dedica un reel ironico alla montagna calabrese: cabinovia, boschi, vecchie gallerie ferroviarie, citazioni da cult fantasy e un tarallo provvidenziale prima del finale sul lago Cecita
A maggio Anas ha annunciato l’avvio dei lavori per la nuova infrastruttura da 35 milioni di euro. Intanto sui social tornano timori sulle condizioni del vecchio ponte, fotografie delle presunte fratture e richieste di percorsi alternativi
La classifica cambia se si restringe lo sguardo al capoluogo, dove domina Filice. Dietro i nomi di famiglia si nasconde una geografia fatta di antiche provenienze, mestieri e comunità rimaste fortemente legate al territorio
Torano Scalo ha toccato 41,1 gradi, Bisignano 40,8 e Cariati 40,2. Ma temperature insolitamente elevate hanno raggiunto anche la montagna. Ora l’attenzione si sposta sulle campagne: stress idrico, maturazioni anticipate e maggiore richiesta d’acqua possono incidere sulle colture di fine estate
Qui non c’è solo cemento. C’è la misura di quanto costi, in queste zone, costruire qualcosa che duri. La freccia del progresso partita negli anni Settanta ha lasciato due morti sul terreno e un’opera sorvegliata come un malato cronico