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Società

Sila, la sfida di Bloise: «Turismo lento, grandi opere e tutela dell’ambiente per rilanciare l'altopiano»

31 agosto, 2026
ULTIMA ORA
La decisione

Caccia al colombaccio, il Tar revoca la sospensione: preapertura consentita per il 2 settembre

Il presidente della Prima sezione Ivo Correale ha ritirato il decreto cautelare dopo la rinuncia di Earth alla sospensiva. Resta aperto il ricorso sulla legittimità delle sei giornate previste
Antonio Alizzi
Caccia al colombaccio, il Tar revoca la sospensione: preapertura consentita per il 2 settembre\n
La replica

Quartieri di Cosenza senz’acqua, il Comune: «Stiamo monitorando l’intero tracciato della rete idrica»

«L’Amministrazione comunale è pienamente consapevole dei disagi che le famiglie stanno affrontando, soprattutto in questi giorni di temperature elevate e sta seguendo direttamente l’evolversi delle attività»
Redazione
Quartieri di Cosenza senz’acqua, il Comune: «Stiamo monitorando l’intero tracciato della rete idrica»\n
Eventi

Settembre Rendese 2026, le prime anticipazioni: si lavora su Francesco Renga per l’apertura del 16 settembre. Tre grandi live fino al 27

La settimana clou della storica manifestazione si svilupperà tra via Rossini, il centro storico e piazza Kennedy. Ancora top secret gli altri due protagonisti: una cantante e un artista di grande richiamo tra i giovani. Gli appuntamenti culturali proseguiranno fino a ottobre, quando è previsto l'incontro con lo scrittore e storico Mauro Canali
Alessia Principe
Settembre Rendese 2026, le prime anticipazioni: si lavora su Francesco Renga per l’apertura del 16 settembre. Tre grandi live fino al 27\n
la lettera

Fabio oltre l’ultimo capitolo: il ricordo di chi gli è stato accanto

Gli amici che sono stati accanto per anni al giovane scomparso a Rende a 49 anni, affidano alla memoria il ritratto di un uomo fatto di passioni, legami, progetti e affetti: «Non vogliamo che la sua vita venga riscritta attraverso la sua morte»
Redazione
Fabio oltre l’ultimo capitolo: il ricordo di chi gli è stato accanto\n

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Società

Rissa all'Autostazione di Cosenza, parla Teresa Colonna

Dichiarazione di un esponente del gruppo spontaneo residenti Autostazione Cosenza

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Dall'Unical a Cambridge: la storia di Gaia Bertolino

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24 agosto 2026
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Rubinetti a secco

Carenza idrica a Donnici e nelle altre frazioni di Cosenza, individuata la rottura

Si tratta della condotta adduttrice dello Zumpo e il disservizio si è verificato nel comune di Aprigliano, in località “Muso di Bove”
Redazione
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Il traguardo

Dal Friuli alla Calabria fino alla Sardegna: Luca Terenziani completa il Sentiero Italia, il cammino più lungo del mondo

Oltre 7.000 chilometri percorsi a piedi, senza mai usare mezzi di trasporto. L’ex atleta veneto ha attraversato anche la Calabria lungo la dorsale degli Appennini, prima di raggiungere Sicilia e Sardegna e concludere la sua impresa
Redazione
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tema rovente

Caldo nelle scuole, Fillea Cgil Calabria: «Se le aule non sono vivibili si valuti il rinvio delle lezioni»

Il sindacato chiede un piano straordinario per riqualificare gli edifici scolastici calabresi: climatizzazione, isolamento termico, ventilazione, infissi efficienti e più aree verdi. Celebre: «La sicurezza viene prima del calendario»
Redazione
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si respira

Caldo africano ai titoli di coda in Calabria: temperature giù fino a 7 gradi e tornano i temporali in Sila

Dopo giorni con punte oltre i 40°C, l’aria rovente inizia a lasciare la regione. Già da oggi valori più contenuti, con massime intorno ai 31-33°C sulle coste e notti finalmente più vivibili. Tra martedì e giovedì possibile instabilità pomeridiana sui rilievi
Salvatore Lia
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L’incontro

Mister Italia, il cosentino Gerardo Malagrinò conquista la fascia di “Modello d’Italia”

Il 26enne imprenditore di Corigliano-Rossano tra i trenta finalisti nazionali a Pescara. Il titolo assoluto è andato al modenese Lorenzo Scaramelli
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Si respira

Il caldo infernale saluta la Calabria: da domani temperature giù (fino a dieci gradi): le previsioni

Dopo i picchi oltre i 40 gradi e i quasi 45°C registrati nel Cosentino, l’aria africana abbandona la regione: da domani si torna alla normalità
Salvatore Lia
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La parte del leone

Calabria Film Commission, milioni per cinema e grandi eventi: ma quanto resta davvero alla Calabria?

La Regione ha consolidato la strada dell’incoming e dei grandi nomi. Ma tra procedure a sportello e interventi diretti resta da misurare quanto l'investimento pubblico stia costruendo una vera industria locale e quanti professionisti formati riescano poi a lavorare sui set
Alessia Principe
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Il personaggio

Bartoccioli nella “Terra di Mezzo” silana sfida la natura selvaggia per... qualche tarallo in più

Il popolare doppiatore e creator dedica un reel ironico alla montagna calabrese: cabinovia, boschi, vecchie gallerie ferroviarie, citazioni da cult fantasy e un tarallo provvidenziale prima del finale sul lago Cecita
Alessia Principe
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a passo di lumaca

Cannavino, il ponte che fa ancora paura: ancora si attendono i cantieri per il nuovo viadotto 

A maggio Anas ha annunciato l’avvio dei lavori per la nuova infrastruttura da 35 milioni di euro. Intanto sui social tornano timori sulle condizioni del vecchio ponte, fotografie delle presunte fratture e richieste di percorsi alternativi
Alessia Principe
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Destinazioni

La Magna Grecia sommersa, nei fondali dello Jonio una storia ancora tutta da scoprire: «Il mare una grande scuola di vita»

A raccontare le bellezze nascoste nello Jonio è Francesco Sesso (campione di fotografia subacquea) nel corso della trasmissione targata LaC Kalos: «Chissà quanti tesori sono ancora da scoprire»
Redazione Attualità
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la curiosità

Da Greco a Bruno e De Luca, i cognomi più diffusi nella provincia di Cosenza

La classifica cambia se si restringe lo sguardo al capoluogo, dove domina Filice. Dietro i nomi di famiglia si nasconde una geografia fatta di antiche provenienze, mestieri e comunità rimaste fortemente legate al territorio
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contromisure

Caldo intenso a Corigliano-Rossano, attivati due “punti freschi” negli Scali

La decisione arriva durante una nuova fase di caldo intenso, destinata a proseguire nel fine settimana
Matteo Lauria
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Meteo

Calabria, ultima domenica di fuoco: bollino rosso quasi ovunque, punte fino a 42 gradi

Sulle coste ioniche previste massime fino a 38-40°C, valori ancora più elevati nelle aree interne. Temperature percepite fino a 44-46°C sul Reggino tirrenico
Salvatore Lia
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L’estate che cambia

Il caldo presenta il conto anche a Cosenza: uva in anticipo e Sila “bollente”

Torano Scalo ha toccato 41,1 gradi, Bisignano 40,8 e Cariati 40,2. Ma temperature insolitamente elevate hanno raggiunto anche la montagna. Ora l’attenzione si sposta sulle campagne: stress idrico, maturazioni anticipate e maggiore richiesta d’acqua possono incidere sulle colture di fine estate
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L’appuntamentro

Dai colori ai santini, LaC Storie racconta due vite legate a San Francesco di Paola

Melinda Mantuano e Giancarlo Gualtieri protagonisti di un viaggio tra creatività, fede e memoria popolare. In onda domenica alle 12
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Dal seminario l’appello ai giovani: competenze tecnologiche, reti produttive e multifunzionalità per contrastare lo spopolamento
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Anno accademico 2026/2027

Unical, oltre mille posti nelle lauree magistrali: domande fino al 10 settembre

La seconda fase riguarda 39 corsi, otto dei quali interamente in inglese. Possono candidarsi anche i laureandi, nel rispetto dei requisiti stabiliti dai dipartimenti
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Dipignano, la polenta unisce le memorie dei calderai e dei valdesi occitani

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Il ponte che non ha mai smesso di cadere: 29 agosto 1972, il crollo del Cannavino e mezzo secolo di paura sospesa sulla Sila

Qui non c’è solo cemento. C’è la misura di quanto costi, in queste zone, costruire qualcosa che duri. La freccia del progresso partita negli anni Settanta ha lasciato due morti sul terreno e un’opera sorvegliata come un malato cronico
Gianfranco Donadio*
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