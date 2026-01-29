Social
Calciomercato Cosenza, da Baez a Vannucchi. Tutte le trattative dei Lupi

I rossoblù incassano 400 mila euro e una futura rivendita dalla cessione di Ricciardi alla Juve Stabia. Da Ruggiero a Moretti: ecco quali sono gli altri affari che porta avanti il ds Roma
Alessandro Storino
29 gennaio 202619:30
Il Calciomercato del Cosenza entra nella sua fase decisiva. Da qui a lunedì 2 febbraio, giorno di chiusura della sessione invernale, la rosa rossoblù è destinata a subire cambiamenti significativi. Tra operazioni in uscita ormai definite, ritorni dal sapore nostalgico e trattative ancora in corso, la dirigenza lavora per ridisegnare l’organico in vista della seconda parte di stagione. Il tutto con un filo conduttore di fondo: la freddezza con cui la città vive la stagione che ha segnato il ritorno in Serie C del sodalizio presieduto dal contestatissimo Eugenio Guarascio. Al ds Domenico Roma il compito di garantire a Buscè un organico capace di centrare il playoff e disputarli in modo degno. Il tutto con le poche risorse a disposizione.

In difesa continua a essere monitorato Andrea Moretti, centrale classe 2002 di proprietà della Triestina. Il calciatore è uno dei titolarissimi della formazione giuliana, con 23 presenze stagionali tutte da 90 minuti, senza aver saltato nemmeno un minuto. Difensore centrale di piede destro, al momento non appare però particolarmente attratto dall’ipotesi di trasferirsi a Cosenza.

Tiene banco la situazione legata a Christian Kouan. L’agente del centrocampista spinge per una cessione al Brescia, ma il Cosenza, al momento, fa murosul calciomercato. Una sua partenza indebolirebbe sensibilmente il centrocampo. Il club silano ha infatti rifiutato una prima offerta da circa 250 mila euro, chiedendo almeno il doppio. Per ora, dunque, la trattativa resta bloccata.

La cessione di Manuel Ricciardi è ormai cosa fatta. L’esterno offensivo, miglior calciatore del Cosenza in questa stagione con 7 gol e 2 assist, tornerà in Serie B vestendo la maglia della Juve Stabia. L’operazione si chiude su una base di circa 400 mila euro, con l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita a favore del club rossoblù.

Cinque anni dopo l’addio, Jaime Báez è pronto a tornare a Cosenza. Nel gennaio 2021 l’esterno d’attacco fu ceduto alla Cremonese per 700 mila euro, dando poi il via a esperienze in Serie A e in Uruguay con il Peñarol. Ora il ritorno in rossoblù, con la firma di un contratto di 18 mesi, per rinforzare il reparto offensivo.

A centrocampo il Cosenza sul calciomercato ha chiuso per Zak Ruggiero, italo-inglese di proprietà del Trapani, ma in questa prima parte di stagione all’Audace Cerignola. Finora ha collezionato 14 presenze, di cui 13 partendo dalla panchina. Non è un titolare fisso, ma la sua duttilità rappresenta un valore aggiunto, potendo giocare sia da centrocampista sia da esterno. Sul tavolo c’è uno scambio di prestiti con Nicolò Contiliano, che concluderebbe la stagione in Puglia.

Il Calciomercato del Cosenza riguarda anche il pacchetto dei portieri. Il club intende completarlo senza mettere in discussione la titolarità di Vettorel. Dalla Fiorentina dovrebbe arrivare Tommaso Vannucchi, classe 2007: il giovane estremo difensore farebbe la spola tra la prima squadra e la formazione Primavera, in un’ottica di crescita e valorizzazione futura.

