Calciomercato Cosenza, da Baez a Vannucchi. Tutte le trattative dei Lupi

A centrocampo il Cosenza sul calciomercato ha chiuso per Zak Ruggiero, italo-inglese di proprietà del Trapani, ma in questa prima parte di stagione all’Audace Cerignola. Finora ha collezionato 14 presenze, di cui 13 partendo dalla panchina. Non è un titolare fisso, ma la sua duttilità rappresenta un valore aggiunto, potendo giocare sia da centrocampista sia da esterno. Sul tavolo c’è uno scambio di prestiti con Nicolò Contiliano, che concluderebbe la stagione in Puglia.