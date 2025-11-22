Social
Cronaca
Nevica sulla statale 107, al lavoro i mezzi dell'Anas
22 novembre, 2025
Anticipo d’inverno

Abbondante nevicata in Sila, mezzi Anas al lavoro su SS 107  e SS 108 Bis | VIDEO

Le squadre sono state impegnate con spargisale e sgombraneve per garantire la piena transitabilità delle arterie stradali e prevenire la formazione di ghiaccio
Redazione
Abbondante nevicata in Sila, mezzi Anas al lavoro su SS 107\u00A0 e SS 108 Bis | VIDEO\n
RISCHIO IDROGEOLOGICO

Maltempo a Verbicaro, alberi e massi invadono la provinciale

Gli operai hanno già sgomberato l’arteria stradale e per fortuna non si registrano feriti, ma l’attenzione resta alta: in queste ore, sulla Riviera dei Cedri, le piogge continuano a cadere abbondanti 
Francesca Lagatta
Maltempo a Verbicaro, alberi e massi invadono la provinciale
Pericolo sulla strada

Perdita di olio sulla strada Cosenza-Mendicino: intervento in corso, si raccomanda massima prudenza

Sul posto l’assessore Sconosciuto e una ditta specializzata nella pulizia del manto stradale. Si chiede attenzione agli automobilisti in transito
Perdita di olio sulla strada Cosenza-Mendicino: intervento in corso, si raccomanda massima prudenza
Caso chiuso

Corigliano Rossano, incidente ferroviario: assoluzione nel processo sul passaggio privato

Il Tribunale ha riconosciuto la piena regolarità del varco e ha escluso responsabilità. Tutti assolti con la formula più ampia
Corigliano Rossano, incidente ferroviario: assoluzione nel processo sul passaggio privato

Cosenza Calcio

Contiliano: «Cosenza è un sogno, voglio la Serie B»

Il centrocampista ex Spal si racconta: «Mi ha voluto Buscè, qui c'è un grande gruppo e possiamo arrivare lontano»

21 novembre 2025
Ore 16:52
Cronaca

Nevica sulla statale 107, al lavoro i mezzi dell'Anas

22 novembre 2025
Ore 15:55
Sanita

"Botulino, il veleno che ferma il respiro": esperti a confronto a Cosenza

Il direttore del dipartimento Emergenza-Urgenza drll'AO di Cosenza Andrea Bruni: «L'approfondimento nasce dall'emergenza che abbiamo affrontato in seguito al cluster sviluppatosi lo scorso mese di agosto a Diamante

21 novembre 2025
Ore 15:23
Sport

Lorenzi: «Il PalaPirossigeno è la svolta. Così Cosenza torna a credere nel basket»

Il dirigente elogia gli investimenti strutturali della famiglia Piro e osserva una Calabria cestistica in ripresa, pur con il bisogno di una squadra capace di trainare il movimento

20 novembre 2025
Ore 16:14
L’impatto

Incidente a Spezzano della Sila: sei feriti, il più grave è una donna

Intorno alle 19:30 di ieri sera l’impatto tra quattro veicoli. Immediati i soccorsi, dinamiche in corso di accertamento
Matteo Lauria
Incidente a Spezzano della Sila: sei feriti, il più grave è una donna
La sentenza

Assolti tutti gli imputati per l’incidente di Rossano dove 6 operai morirono travolti da un treno: il fatto non sussiste

Il Tribunale di Castrovillari ha escluso qualsiasi responsabilità nella gestione del passaggio a livello privatodove il furgone fu travolto nel 2012: riconosciuta la piena regolarità del varco e l’assenza di nesso causale con la tragedia
Redazione Cronaca
Assolti tutti gli imputati per l’incidente di\u00A0Rossano dove\u00A06 operai morirono travolti da un treno: il fatto non sussiste\n
Rigenerazione urbana

Trebisacce rigenera l’ex mattatoio e crea cinque alloggi sociali

Conclusi i lavori di bonifica: via cisterne e vasche pericolose, nuovi spazi sicuri e destinati alle fasce più fragili
Franco Sangiovanni
Trebisacce rigenera l’ex mattatoio e crea cinque alloggi sociali\n
Operazione antidroga

Trebisacce, blitz della Polizia: arrestato con 26 dosi di cocaina in casa

Durante una perquisizione con Squadra Mobile, Stradale e unità cinofile della Guardia di Finanza, sequestrati 100 grammi di cocaina e marijuana. Convalidato l’arresto dell’indagato
Redazione
Trebisacce, blitz della Polizia: arrestato con 26 dosi di cocaina in casa
Basso Ionio cosentino

Scontro a Calopezzati sulla Statale 106 Jonica, due feriti e tratto chiuso: traffico in tilt

Impatto tra due vetture nel punto più angusto della strada: entrambe le persone coinvolte in ospedale e percorso deviato sulla comunale
Matteo Lauria
Scontro a Calopezzati sulla Statale 106 Jonica, due feriti e tratto chiuso: traffico in tilt\n
Il dramma

Fagnano Castello, muore schiacciato tra il cancello di casa e l’auto

La vettura parcheggiata in discesa non ha lasciato scampo al 68enne molto conosciuto in paese
Redazione
Fagnano Castello, muore schiacciato tra il cancello di casa e l’auto\n
Differimento della pena

‘Ndrangheta a Cosenza, Franco Perna ai domiciliari dopo 31 anni di carcere

Lo storico boss di Cosenza è stato scarcerato per gravi motivi di salute. Il provvedimento è definitivo. In passato era stato condannato all’ergastolo per gli omicidi di Armando Bevacqua (“Garden”) e Sergio Cosmai (“Missing”)
Antonio Alizzi
‘Ndrangheta a Cosenza, Franco Perna ai domiciliari dopo 31 anni di carcere\n
il provvedimento

Chiuso un circolo ricreativo in pieno centro a Corigliano-Rossano dopo nuovi controlli

Il provvedimento del Questore segue mesi di verifiche dei Carabinieri e punta a proteggere l’area più frequentata della città
Matteo Lauria
Chiuso un circolo ricreativo in pieno centro a Corigliano-Rossano dopo nuovi controlli
Le indagini

’Ndrangheta, arrestato un 78enne per estorsione aggravata dal metodo mafioso nel Reggino

La vittima, un imprenditore del settore edile, avrebbe corrisposto negli anni circa 30mila euro a titolo estorsivo e, comunque, gli sarebbe stato richiesto il 6% del valore di ogni appalto
Redazione Cronaca
’Ndrangheta, arrestato un 78enne per estorsione aggravata dal metodo\u00A0mafioso\u00A0nel Reggino\n
’Ndrangheta

Processo Gotha, chiesta la condanna dell’ex senatore di Forza Italia Antonio Caridi: «Mafioso o concorrente esterno»

In appello la Dda di Reggio Calabria chiede di riformare la sentenza che ha assolto il politico in primo grado. Invocata la conferma dei verdetti per l’ex parlamentare Romeo (25 anni), l’ex assessore regionale Sarra (13 anni) e don Pino Strangio (9 anni e 4 mesi)
Redazione Cronaca
Processo Gotha, chiesta la condanna dell’ex senatore di Forza Italia Antonio Caridi: «Mafioso o concorrente esterno»\n
Udienza preliminare

Usura e minacce mafiose a Cetraro, la Dda di Catanzaro chiede il processo per due indagati

La procura distrettuale contesta prestiti usurari, estorsioni e armi a Franco Pinto e Cinzia Maritato: vittima l’imprenditore Francesco Pompeo Occhiuzzi, oggi testimone di giustizia
Antonio Alizzi
Usura e minacce mafiose a Cetraro, la Dda di Catanzaro chiede il processo per due indagati\n
Collaboratore di giustizia

’Ndrangheta, un nuovo pentito fa tremare i clan padroni del narcotraffico: gli affari tra Piemonte, Calabria e Sudamerica

Enrico Castagnotto è uno degli imputati dell’operazione Samba che ha acceso i fari sul ruolo delle locali torinesi nello smercio di cocaina. Le sue parole alimentano le inchieste delle Dda del Nord 
Pablo Petrasso
’Ndrangheta, un nuovo pentito fa tremare i clan padroni del narcotraffico: gli affari tra Piemonte, Calabria e Sudamerica\n
La decisione

Lamezia, uccise il figlio con un colpo di pistola: rinviato a giudizio Francesco Di Cello

Il processo avrà inizio il prossimo 3 febbraio. Riconosciuto un vizio di mente al momento del delitto. Alla base dell’omicidio una storia familiare drammatica fatta di pressioni e richieste di denaro

Ale. Tru.
Lamezia, uccise il figlio con un colpo di pistola: rinviato a giudizio Francesco Di Cello
in escandescenza

Corigliano Rossano, i carabinieri portano in Pronto Soccorso un marocchino e lui li aggredisce

Il soggetto è stato messo in stato di fermo e condotto nelle strutture competenti per gli adempimenti previsti
Matteo Lauria
Corigliano Rossano, i carabinieri portano in Pronto Soccorso un marocchino e lui li aggredisce
Incidente ad Acquappesa

Auto precipita in una scarpata sulla strada delle Terme Luigiane: donna salvata e trasferita in elisoccorso

L’incidente ad Acquappesa. La conducente è cosciente e non in pericolo di vita. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, automedica e Misericordia di Amantea
Redazione
Auto precipita in una scarpata sulla strada delle Terme Luigiane: donna salvata e trasferita in elisoccorso
La sentenza

Omicidio di Carmine Pezzulli, Domenico Cicero assolto per la quarta volta

La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro accoglie le tesi difensive del boss cosentino, bocciando l’impianto accusatorio della Dda
Antonio Alizzi
Omicidio di Carmine Pezzulli, Domenico Cicero assolto per la quarta volta\n
Doppia tragedia

Bimbo di otto anni ucciso a Calimera, il corpo della madre recuperato in mare: la donna era calabrese

Il piccolo presenterebbe alcune ferite sul corpo. Per gli inquirenti si profila un drammatico caso di omicidio-suicidio. A dare l’allarme era stato il padre del bambino
Redazione Cronaca
Bimbo di otto anni ucciso a Calimera, il corpo della madre recuperato in mare: la donna era calabrese\n
Il caso

Taurianova, la Straface incontra Sabina Radu, quarantenne malata di Sla: «Attiveremo tutti i servizi socio-assistenziali previsti»

L’assessore regionale all’Inclusione sociale, Sussidiarietà e Welfare ha assicurato l’avvio di un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) e la conseguente attivazione del servizio ADI di terzo livello
Redazione Cronaca
Taurianova, la\u00A0Straface incontra Sabina Radu, quarantenne malata di Sla: «Attiveremo tutti i servizi socio-assistenziali previsti»\n
Nel Cosentino

Scontro frontale sulla SS283, strada chiusa a San Marco Argentano

Un incidente tra due auto ha imposto la chiusura del tratto in direzione Guardia Piemontese e deviazioni provvisorie

Redazione
Scontro frontale sulla SS283, strada chiusa a San Marco Argentano
Dal Carroccio

Cosenza, Furgiuele denuncia l’occupazione dello stabile Aterp in via Savoia

Il deputato leghista presenta un atto ispettivo: «Situazione intollerabile, si proceda allo sgombero»
Redazione
Cosenza, Furgiuele denuncia l’occupazione dello stabile Aterp in via Savoia\n
