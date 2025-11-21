Social
Cosenza Calcio

Cosenza Calcio
Contiliano: «Cosenza è un sogno, voglio la Serie B»

Il centrocampista ex Spal si racconta: «Mi ha voluto Buscè, qui c'è un grande gruppo e possiamo arrivare lontano»

21 novembre, 2025
Obiettivo futuro

Cosenza, primi discorsi sui rinnovi: chiamate agli agenti di Ricciardi e Caporale

Il Presidente Guarascio in prima persona ha alzato la cornetta per capire quali margini di trattativa sono possibili per i due calciatori rossoblù
Alessandro Storino
Cosenza, primi discorsi sui rinnovi: chiamate agli agenti di Ricciardi e Caporale\n
Atmosfera fredda

Cosenza, non decolla nemmeno l’iniziativa “Solo per la maglia” per gli under 14

L’idea voluta dal DG Gualtieri per avvicinare i più giovani ai colori rossoblù non attecchisce. Il clima teso intorno a Guarascio e gli spalti vuoti frenano anche i baby tifosi.

Alessandro Storino
Cosenza, non decolla nemmeno l’iniziativa “Solo per la maglia” per gli under 14
Qui Benevento

Benevento in allarme verso il Cosenza: Floro Flores studia il 4-3-3

Giallorossi in preparazione per la sfida ai Lupi tra infortuni, prove tattiche e atmosfera da big-match: si avvicina con tanti dubbi la gara di domenica
Alessandro Storino
Benevento\u00A0in allarme verso il Cosenza: Floro Flores studia il 4-3-3
Le parole dell’ex

Ferrara: «Cosenza piazza pazzesca ma col Benevento sarà una gara speciale»

Il terzino è arrivato in estate a Cosenza in prestito proprio dal Benevento, squadra che lo aveva ingaggiato nel 2024 dal Taranto

Alessandro Storino
Ferrara: «Cosenza piazza pazzesca ma col Benevento sarà una gara speciale»

Tradizione favorevole

Cosenza-Benevento torna dopo due stagioni: precedenti favorevoli ai lupi

I giallorossi ritrovano il Marulla dopo due anni: domenica una classica del Sud con un bilancio che sorride ai lupi, ma con precedenti in Serie C che invitano alla prudenza
Alessandro Storino
Cosenza-Benevento torna\u00A0dopo due stagioni: precedenti favorevoli ai lupi
Venticinque anni fa

Cosenza, un quarto di secolo da quel boato: Zampagna e il gol che sfidò il tempo

Il 19 novembre 2000 nasceva un ricordo eterno per il popolo rossoblù: oggi, a 25 anni di distanza, quel pomeriggio resta scolpito nella memoria mentre tutto attorno è cambiato

Alessandro Storino
Cosenza, un quarto di secolo da quel boato: Zampagna e il gol che sfidò il tempo
Si torna al “Marulla”

Cosenza-Benevento: è partita la prevendita per la gara di domenica

Dopo la trasferta di Latina, il Cosenza tornerà a giocare tra le mura amiche domenica pomeriggio alle 14,30 contro il Benevento per la 15^ giornata di campionato

Alessandro Storino
Cosenza-Benevento: è partita la prevendita per la gara di domenica
Le parole dell’attaccante

Mazzocchi alza l’asticella: «Settimana importante, col Benevento sarà una grande sfida»

L’attaccante del Cosenza a Sky Sport, ospite di “Area C”, analizza il momento della squadra e guarda con fiducia al match contro il Benevento
Alessandro Storino
Mazzocchi alza l’asticella: «Settimana importante, col Benevento sarà una grande sfida»
Dialogo istituzionale

Caruso incontra Gualtieri: nuovo clima tra Comune e Cosenza Calcio

Confronto costruttivo a Palazzo dei Bruzi: strategie, progetti futuri e segnali di apertura verso tifosi e stampa
Redazione
Caruso incontra Gualtieri: nuovo clima tra Comune e Cosenza Calcio\n
L’INCONTRO

Gualtieri: «Ricucire il rapporto tra istituzioni, tifosi e Cosenza Calcio. A gennaio non ci tireremo indietro»

Il direttore generale dei rossoblù: «Cessione? Guarascio ha già detto che se trovasse la persona giusta, venderebbe la società. Ma ritengo sia giusto parlare dei risultati che gli uomini di Buscè stanno raggiungendo»
Francesco Roberto Spina
Gualtieri: «Ricucire\u00A0il rapporto tra istituzioni, tifosi e Cosenza Calcio. A gennaio non ci tireremo indietro»
Appuntamento in sala stampa

“Cosenza Identity”, oggi il punto dopo un mese e mezzo: Gualtieri torna in conferenza

Alle 13.45 il Direttore Generale illustrerà lo stato di avanzamento del progetto, tra territorio, brand e rapporto con i tifosi
Alessandro Storino
“Cosenza Identity”, oggi il punto dopo un mese e mezzo: Gualtieri torna in conferenza
Incantesimo interrotto

Il Cosenza abbatte il tabù del sabato: a Latina arriva la vittoria che mancava da mesi

In tutto il 2025 i rossoblù avevano vinto soltanto una volta di sabato tra Serie B e Serie C. La vittoria di Latina ha sfatato il tabù.
Alessandro Storino
Il Cosenza abbatte il tabù del sabato: a Latina arriva la vittoria che mancava da mesi\n\n\n
Emergenza in difesa

Cosenza, necessità virtù: almeno 6 partite senza un terzino destro in rosa

Buscè non ha calciatori di ruolo dopo il grave infortunio di Cimino e fino all’apertura del calciomercato dovrà inventarsi una soluzione
Alessandro Storino
Cosenza,\u00A0necessità virtù: almeno 6\u00A0partite senza un\u00A0terzino destro in rosa
Prestazione ok

Cosenza, Dalle Mura risponde presente: Buscè ha un titolare in più

Il difensore ha ritrovato una maglia da titolare ed è stato uno dei migliori nel successo di ieri sul campo del Latina

Alessandro Storino
Cosenza, Dalle Mura risponde presente: Buscè ha un titolare in più
Qui Catania

Toscano ripensa al Cosenza: “Sconfitta diversa, i rossoblù ci misero davvero in difficoltà”

Le parole del tecnico del Catania dopo il ko di Casarano tornano sulla gara del Marulla: “Il Cosenza arrivava sempre prima sul pallone e ci mise sotto”. Un riconoscimento indiretto alla forza della squadra di Buscè.

Alessandro Storino
Toscano ripensa al Cosenza: “Sconfitta diversa, i rossoblù ci misero davvero in difficoltà”
Le parole del tecnico

Cosenza, Buscè: «Vittoria importante, ma possiamo fare meglio»

Il tecnico analizza l'1-0 di Latina: squadra solida, prestazione pratica e qualche occasione non sfruttata. «Partite così fanno la differenza in un campionato equilibrato».

Alessandro Storino
Cosenza, Buscè: «Vittoria importante, ma possiamo fare meglio»
Le pagelle dei rossoblù

Latina-Cosenza: Florenzi è una scheggia, bravi i difensori

Le pagelle dei calciatori del Cosenza al termine della partita giocata oggi a Latina e terminata con il risultato di 0-1 a favore dei rossoblù
Alessandro Storino
Latina-Cosenza: Florenzi è una scheggia, bravi i difensori\n
Il commento

Il Cosenza sa vincere anche le partite “sporche”: è questa la strada per ritornare in serie B

Non solo bel calcio, ma anche capacità di soffrire cercando di concedere il meno possibile agli avversari. Buscè ha cambiato mentalità ai suoi giocatori
Redazione
Il Cosenza sa vincere anche le partite “sporche”: è questa la strada per ritornare in serie B\n
serie C

Il Cosenza sbanca Latina e si porta a meno due dal primo posto: centinaia di tifosi al “Francioni”

Il gol dei Lupi della Sila arriva nel primo tempo. La squadra di Buscè rischia poco, ma in un caso è stato provvidenziale Vettorel
Redazione
Il Cosenza sbanca Latina e si porta a meno due dal primo posto: centinaia di tifosi al “Francioni”\n
L’intervista

Giacomo Beretta si racconta: «Cosenza, gruppo sano e affamato»

L’attaccante, ultimo arrivato in casa rossoblù, parla di ambizioni, gruppo, gol che manca e differenze tra i gironi di serie C
Antonio Alizzi
Giacomo Beretta si racconta: «Cosenza, gruppo sano e affamato»\n
La probabile formazione

Cosenza, chi gioca al posto di Cimino? Occhio ad una sorpresa

Mister Buscè alle prese con l’assenza del terzino destro. Nell’elenco dei convocati torna invece Beretta dopo l’infortunio

Alessandro Storino
Cosenza, chi gioca al posto di Cimino? Occhio ad una sorpresa
Le parole del mister

Buscè: «A Latina con defezioni, ma senza alibi. Conto sul gruppo»

Il tecnico alla vigilia evidenzia le assenze di Cimino e altri acciaccati, ma ribadisce la centralità dell’equilibrio e della meritocrazia: «Chi si allena meglio gioca»
Alessandro Storino
Buscè: «A Latina con defezioni, ma senza alibi. Conto sul gruppo»\n\n\n
Stagione finita

Cosenza, che guaio: rottura del crociato per Baldovino Cimino

Il calciatore verrà sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni. La sua stagione è praticamente finita, è il secondo problema uguale in stagione dopo Kourfalidis
Alessandro Storino
Cosenza, che guaio: rottura del crociato per Baldovino Cimino
Il prossimo avversario

Latina squadra in crisi. Nei pontini c’è anche un ex del Cosenza

La squadra laziale non vince da 5 giornate e non sta disputando il campionato che ci si aspettava.
Alessandro Storino
Latina squadra in crisi. Nei\u00A0pontini c’è anche un ex del Cosenza
