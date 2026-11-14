Social
Home page>Cronaca>Statale 107, scontro nel...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Statale 107, scontro nella galleria di San Fili: cinque morti

Scontro tra due auto nella galleria Fiego, sulla Statale 107 tra Cosenza e Paola: cinque morti. La quinta vittima è deceduta in ospedale. Strada riaperta alle 17.45.

 

14 novembre, 2026
Tag
incidente · anas · Cronaca Cosenza · Statale 107 Silana Crotonese
ULTIMA ORA
Paura in serata

Corigliano Rossano, aggredito da tre persone armate di mazze. Le urla dei passanti evitano il peggio

È accaduto nella frazione di Schiavonea, vittima un cittadino straniero. Gli autori della violenza avevano il volto coperto. In corso le indagini per chiarire l’accaduto
Matteo Lauria
Corigliano Rossano, aggredito da tre persone armate di mazze. Le urla dei passanti evitano il peggio\n
Il ritrovamento sulla provinciale 197

Tarsia, lupa appenninica trovata morta a bordo strada

Secondo la Polizia provinciale di Cosenza, l’esemplare è stato investito da un veicolo. La carcassa è stata trasferita all’Istituto zooprofilattico per gli esami necroscopici e genetici
Redazione
Tarsia, lupa appenninica trovata morta a bordo strada\n
La conta

Maltempo in Calabria, dal Governo 49 milioni per i danni dei cicloni: la Regione ne aveva chiesti oltre 585

La Protezione civile nazionale ha ripartito le risorse tra le tre regioni colpite dai cicloni. Alla Sicilia oltre 118 milioni, alla Sardegna 17. I commissari dovranno predisporre un piano degli interventi urgenti
Luana Costa
Maltempo in Calabria, dal Governo 49 milioni per i danni dei cicloni: la Regione ne aveva chiesti oltre 585\n\n\n\n\n\n
la tragedia

Statale 107, scontro nella galleria di San Fili: cinque morti. Deceduta anche Barbara Beltrano | VIDEO

Si aggrava il bilancio dell’incidente stradale sulla “Silana-Crotonese”. Deceduta in ospedale anche la fidanzata di Alfredo Spizzirri. Ecco i nomi delle altre vittime. Il traffico, dopo le 17.45, è tornato regolare
Salvatore Bruno
Statale 107, scontro nella galleria di San Fili: cinque morti. Deceduta anche Barbara Beltrano | VIDEO\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cronaca

Statale 107, scontro nella galleria di San Fili: cinque morti

Scontro tra due auto nella galleria Fiego, sulla Statale 107 tra Cosenza e Paola: cinque morti. La quinta vittima è deceduta in ospedale. Strada riaperta alle 17.45.

 

14 novembre 2026
Ore 17:27
Statale 107, scontro nella galleria di San Fili: cinque morti
Società

Giornata della Colletta alimentare, Gianni Romeo: «Vi aspettiamo in 500 supermercati calabresi»

11 novembre 2026
Ore 17:28
<p>Giornata della Colletta alimentare, Gianni Romeo: «Vi aspettiamo in 500 supermercati calabresi»</p>
Cronaca

Frode fiscale, maxiblitz della Guardia di Finanza

11 novembre 2026
Ore 07:57
Frode fiscale, maxiblitz della Guardia di Finanza
Cronaca

Badanti sfruttate a Cosenza: 170 donne e sette misure cautelari

Badanti sfruttate nel Cosentino: sette misure cautelari tra Rose, Rende e Romania. La Dda ricostruisce il reclutamento di oltre 170 donne.

9 novembre 2026
Ore 15:14
Badanti sfruttate a Cosenza: 170 donne e sette misure cautelari
Cronaca

Frode fiscale, maxiblitz della Guardia di Finanza

11 novembre 2026
Ore 07:57
Frode fiscale, maxiblitz della Guardia di Finanza
Cronaca

Badanti sfruttate a Cosenza: 170 donne e sette misure cautelari

Badanti sfruttate nel Cosentino: sette misure cautelari tra Rose, Rende e Romania. La Dda ricostruisce il reclutamento di oltre 170 donne.

9 novembre 2026
Ore 15:14
Badanti sfruttate a Cosenza: 170 donne e sette misure cautelari
Cronaca

Statale 107, scontro nella galleria di San Fili: cinque morti

Scontro tra due auto nella galleria Fiego, sulla Statale 107 tra Cosenza e Paola: cinque morti. La quinta vittima è deceduta in ospedale. Strada riaperta alle 17.45.

 

14 novembre 2026
Ore 17:27
Statale 107, scontro nella galleria di San Fili: cinque morti
Società

Giornata della Colletta alimentare, Gianni Romeo: «Vi aspettiamo in 500 supermercati calabresi»

11 novembre 2026
Ore 17:28
<p>Giornata della Colletta alimentare, Gianni Romeo: «Vi aspettiamo in 500 supermercati calabresi»</p>
Cronaca

Frode fiscale, maxiblitz della Guardia di Finanza

11 novembre 2026
Ore 07:57
Frode fiscale, maxiblitz della Guardia di Finanza
Cronaca

Badanti sfruttate a Cosenza: 170 donne e sette misure cautelari

Badanti sfruttate nel Cosentino: sette misure cautelari tra Rose, Rende e Romania. La Dda ricostruisce il reclutamento di oltre 170 donne.

9 novembre 2026
Ore 15:14
Badanti sfruttate a Cosenza: 170 donne e sette misure cautelari
Cronaca

Statale 107, scontro nella galleria di San Fili: cinque morti

Scontro tra due auto nella galleria Fiego, sulla Statale 107 tra Cosenza e Paola: cinque morti. La quinta vittima è deceduta in ospedale. Strada riaperta alle 17.45.

 

14 novembre 2026
Ore 17:27
Statale 107, scontro nella galleria di San Fili: cinque morti
Società

Giornata della Colletta alimentare, Gianni Romeo: «Vi aspettiamo in 500 supermercati calabresi»

11 novembre 2026
Ore 17:28
<p>Giornata della Colletta alimentare, Gianni Romeo: «Vi aspettiamo in 500 supermercati calabresi»</p>
Progetto nel mirino

Impianti sciistici, le mire di Marturano sulla Sila e l’incontro con Occhiuto: «Ho grossi costruttori sottomano»

Nell’inchiesta della Procura di Taranto viene ricostruito un incontro tra il manager pugliese e il governatore (non indagato) riguardo a un project financing per una pista tra Camigliatello e Lorica. L’episodio non ha rilievo penale ma per i magistrati serve a ricostruire il contesto in cui si muoveva il dirigente dell’Ansfisa 
P. P. P.
Impianti sciistici, le mire di Marturano sulla Sila e l’incontro con Occhiuto: «Ho grossi costruttori sottomano»\n
Tragedia sulla strada

Incidente sulla statale 107 a San Fili, quattro vittime. Una 45enne è in rianimazione

Nello scontro tra una Jaguar e una Opel Mokka sono morti tre donne e un uomo di circa 50 anni. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture per il rischio di incendio
Salvatore Bruno
Incidente sulla statale 107 a San Fili, quattro vittime. Una 45enne è in rianimazione\n\n\n
in manette

Truffa del finto carabiniere, due arresti a Castrovillari. Recuperati 4mila euro e gioielli

Secondo l’Arma, i due avrebbero fatto credere a un’anziana che l’auto della figlia fosse stata usata in una rapina in gioielleria. Il gip ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere
Redazione
Truffa del finto carabiniere, due arresti a Castrovillari. Recuperati 4mila euro e gioielli\n
statale interrotta

Gravissimo incidente sulla statale 107 a San Fili, quattro morti e due feriti

Lo scontro nei pressi della galleria. Sul posto anche l’elisoccorso. Traffico verso Paola deviato lungo la strada del vecchio valico della Crocetta
Redazione
Gravissimo incidente sulla statale 107 a San Fili, quattro\u00A0morti e due feriti\n
l’incidente

Tamponamento a catena sull’A2, coinvolti quattro auto e un mezzo pesante. Tre persone in ospedale

L’incidente al chilometro 288 in direzione sud, all’uscita di una galleria. La carreggiata, chiusa per consentire i soccorsi, è stata riaperta parzialmente alle 11.25
Redazione
Tamponamento a catena sull’A2, coinvolti quattro auto e un mezzo pesante. Tre persone in ospedale\n
Dramma nella notte

Tragedia a San Basile, 87enne muore nell’incendio del suo appartamento

Nel rogo morto anche il cane dell’anziano. La Procura ha aperto un fascicolo per accertare le cause. Il sindaco: «Evento che ci ha lasciati attoniti»
Redazione Cronaca
Tragedia a San Basile, 87enne muore nell’incendio del suo appartamento
Terremoto in Puglia

Collaudi sospetti sugli impianti sciistici, l'inchiesta punta sulla Calabria: indagati Maiolo e Ferraro, «pressioni su Occhiuto»

Un'indagine della Procura di Taranto parte dalle cisterne pugliesi e si estende agli impianti di risalita calabresi. Dalla cabinovia di Camigliatello alle seggiovie di Gambarie, fino alla funicolare di Catanzaro: proroghe, verifiche contestate e lavori affidati a ditte indicate dagli indagati. Il nome del presidente della Regione (non indagato) compare nelle carte
Pablo Petrasso
Collaudi sospetti sugli impianti sciistici,\u00A0l'inchiesta punta sulla Calabria: indagati Maiolo e Ferraro, «pressioni su Occhiuto»
Controlli a sorpresa

Paola, sul treno con un chilo di marijuana mentre era ai domiciliari (a Rosarno): il gip dispone il carcere

Convalidato l’arresto del 38enne Antonino Michelizzi, fermato dopo un controllo della Polfer sul convoglio. Secondo l’ordinanza, avrebbe fornito false generalità e viaggiava con cinque buste di marijuana nella valigia e un biglietto per Asti
Antonio Alizzi
Paola, sul treno con un chilo di marijuana mentre era ai domiciliari (a Rosarno): il gip dispone il carcere\n
MISURA MENO AFFLITTIVA

Morte Antonio Perrotta, Orsino ai domiciliari grazie «all’effetto deterrente del carcere»: ecco le motivazioni del gip

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Paola Maria Grazia Elia, ha accolto l'istanza della difesa nonostante il parere contrario del pubblico ministero. Esclusa la misura del braccialetto elettronico
Francesca Lagatta
Morte Antonio Perrotta, Orsino ai domiciliari grazie «all’effetto deterrente del carcere»: ecco le motivazioni del gip\n
La decisione del gip

Morte di Antonio Perrotta, Domenico Orsino lascia il carcere: disposti i domiciliari

Il gip di Paola accoglie la richiesta della difesa del 22enne, accusato di omicidio preterintenzionale. Il trentaquattrenne di Fuscaldo morì dopo l’aggressione all’esterno di una discoteca di Sangineto
Redazione
Morte di Antonio Perrotta, Domenico Orsino lascia il carcere: disposti i domiciliari\n
Parte il dibattimento

Good Food, al processo Nigro i trasferimenti onerosi su altri conti correnti «senza pezze giustificative»

Sentito un ufficiale della Guardia di Finanza di Cosenza. L’imputato risponde di bancarotta e peculato: distinto il capitolo sui fondi pubblici del Confidi Calabria. Si torna in aula il 24 novembre
Antonio Alizzi
Good Food, al processo Nigro i trasferimenti onerosi su altri conti correnti «senza pezze giustificative»\n
Strategia del caos

Allarme bomba nelle scuole, minacce ed evacuazioni anche in Calabria: nuova mail di Mikhail Andropov – LIVE

Il messaggio è arrivato alle segreterie di diversi istituti, dal Cosentino al Crotonese. Il dominio utilizzato sarebbe riconducibile a un docente filippino, mentre la falsa rivendicazione evoca attentati e chiede le dimissioni di Giorgia Meloni
Redazione Cronaca
Allarme bomba nelle scuole, minacce ed evacuazioni anche in Calabria:\u00A0nuova mail di Mikhail Andropov –\u00A0LIVE\n
L’inchiesta Thyrrenium

Presunto nuovo clan a Cetraro, inammissibile il ricorso della Dda: la decisione della Cassazione

Resta ferma la decisione cautelare favorevole a Luca Occhiuzzi sull’accusa associativa. Bocciati anche i ricorsi sull’aggravante mafiosa per Giulia Marino, Francesco Occhiuzzi e Catia Tusa
Antonio Alizzi
Presunto nuovo clan a Cetraro, inammissibile il ricorso della Dda: la decisione della Cassazione\n
La vicenda

Rossano, arresti domiciliari per Alfredo Mangone: è accusato di essere a capo di una presunta setta

Secondo gli inquirenti, dietro l’associazione “Conoscenza e Libertà” si nascondeva un sistema capace di sottrarre migliaia di euro agli iscritti
Redazione
Rossano, arresti domiciliari per Alfredo Mangone: è accusato di essere a capo di una presunta setta\n
botte da orbi

Rissa nella notte a Corigliano Scalo: tre feriti e un bar devastato sulla Provinciale

Il locale ha riportato pesanti danni, con tavoli, sedie e arredi divelti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato le persone coinvolte.
Redazione
Rissa nella notte a Corigliano Scalo: tre feriti e un bar devastato sulla Provinciale\n
Nuova frontiera

La ’ndrangheta delle 166 società fantasma: così in Emilia Romagna la mafia fa pagare il pizzo allo Stato

Un solo citofono a Reggio Emilia, decine di cartiere e un sistema capace di trasformare le fatture false in denaro contante. La nuova frontiera dei clan calabresi passa da bilanci, prestanome e professionisti della zona grigia: non più soltanto estorsioni agli imprenditori, ma frodi fiscali che scaricano il conto sulle casse pubbliche
P. P. P.
La ’ndrangheta delle 166 società fantasma: così in Emilia Romagna la mafia fa pagare il pizzo allo Stato\n
Controlli antiriciclaggio

Lamezia Terme, trasferimenti illeciti di denaro per oltre 7 milioni: sanzioni a due money transfer

La Guardia di Finanza ha individuato 264 operazioni irregolari riconducibili a 46 soggetti, italiani e stranieri. Contestate sanzioni amministrative per quasi 100mila euro: utilizzata la tecnica dello “smurfing” per aggirare i limiti antiriciclaggio
Redazione Cronaca
Lamezia Terme, trasferimenti illeciti di denaro per oltre 7 milioni: sanzioni a due money transfer\n
In centro

Cosenza, litiga con un anziano pedone e lo investe con l’auto

Il conducente ha colpito l'anziano e si è poi dileguato nel traffico, senza fermarsi ad aiutare la vittima. Intervenuta la Polizia Locale, individuata la vettura incriminata
Redazione
Cosenza, litiga con un anziano pedone e lo investe con l’auto\n
Opera di sciacalli

«Hanno trovato una bomba»: tutto falso ma anche in Calabria gli audio fake corrono nelle chat, è psicosi su WhatsApp

Dopo gli allarmi negli istituti scolastici, circolano messaggi vocali su presunti ordigni ritrovati da Vibo Valentia a Isola Capo Rizzuto. Voci senza riscontri che alimentano la paura nelle chat di genitori e studenti, spesso minorenni
Redazione Cronaca
«Hanno trovato una bomba»: tutto falso ma anche in Calabria gli audio fake corrono nelle chat, è psicosi su WhatsApp\n
La nota

Processo Acheruntia, assolto Luigi Maiorano: la soddisfazione del difensore

L’avvocato Pierluigi Pugliese riferisce un’assoluzione con la formula «il fatto non sussiste» e ripercorre la lunga vicenda giudiziaria che ha coinvolto il suo assistito
Redazione
Processo Acheruntia, assolto Luigi Maiorano: la soddisfazione del difensore\n
1
...
PIÙ LETTI
1
statale interrotta

Gravissimo incidente sulla statale 107 a San Fili, quattro morti e due feriti

2
Food

Stelle Michelin, brilla la Calabria: ecco i 5 ristoranti premiati e gli chef che portano la regione in alto

3
Strategia del caos

Allarme bomba nelle scuole, minacce ed evacuazioni anche in Calabria: nuova mail di Mikhail Andropov – LIVE

4
Tutto risolto

Vodafone e Fastweb, rete mobile di nuovo attiva nel Cosentino dopo quattro ore

5
Economia urbana

McDonald’s, approvato il nuovo McDrive a Cosenza: previsti 70 posti di lavoro. Sorgerà vicino il carcere