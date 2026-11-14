Statale 107, scontro nella galleria di San Fili: cinque morti

La Protezione civile nazionale ha ripartito le risorse tra le tre regioni colpite dai cicloni. Alla Sicilia oltre 118 milioni, alla Sardegna 17. I commissari dovranno predisporre un piano degli interventi urgenti
Si aggrava il bilancio dell’incidente stradale sulla “Silana-Crotonese”. Deceduta in ospedale anche la fidanzata di Alfredo Spizzirri. Ecco i nomi delle altre vittime. Il traffico, dopo le 17.45, è tornato regolare
Nell’inchiesta della Procura di Taranto viene ricostruito un incontro tra il manager pugliese e il governatore (non indagato) riguardo a un project financing per una pista tra Camigliatello e Lorica. L’episodio non ha rilievo penale ma per i magistrati serve a ricostruire il contesto in cui si muoveva il dirigente dell’Ansfisa
Un'indagine della Procura di Taranto parte dalle cisterne pugliesi e si estende agli impianti di risalita calabresi. Dalla cabinovia di Camigliatello alle seggiovie di Gambarie, fino alla funicolare di Catanzaro: proroghe, verifiche contestate e lavori affidati a ditte indicate dagli indagati. Il nome del presidente della Regione (non indagato) compare nelle carte
Convalidato l’arresto del 38enne Antonino Michelizzi, fermato dopo un controllo della Polfer sul convoglio. Secondo l’ordinanza, avrebbe fornito false generalità e viaggiava con cinque buste di marijuana nella valigia e un biglietto per Asti
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Paola Maria Grazia Elia, ha accolto l'istanza della difesa nonostante il parere contrario del pubblico ministero. Esclusa la misura del braccialetto elettronico
Il gip di Paola accoglie la richiesta della difesa del 22enne, accusato di omicidio preterintenzionale. Il trentaquattrenne di Fuscaldo morì dopo l’aggressione all’esterno di una discoteca di Sangineto
Il messaggio è arrivato alle segreterie di diversi istituti, dal Cosentino al Crotonese. Il dominio utilizzato sarebbe riconducibile a un docente filippino, mentre la falsa rivendicazione evoca attentati e chiede le dimissioni di Giorgia Meloni
Un solo citofono a Reggio Emilia, decine di cartiere e un sistema capace di trasformare le fatture false in denaro contante. La nuova frontiera dei clan calabresi passa da bilanci, prestanome e professionisti della zona grigia: non più soltanto estorsioni agli imprenditori, ma frodi fiscali che scaricano il conto sulle casse pubbliche
La Guardia di Finanza ha individuato 264 operazioni irregolari riconducibili a 46 soggetti, italiani e stranieri. Contestate sanzioni amministrative per quasi 100mila euro: utilizzata la tecnica dello “smurfing” per aggirare i limiti antiriciclaggio
Dopo gli allarmi negli istituti scolastici, circolano messaggi vocali su presunti ordigni ritrovati da Vibo Valentia a Isola Capo Rizzuto. Voci senza riscontri che alimentano la paura nelle chat di genitori e studenti, spesso minorenni