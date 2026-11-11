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24 ORE ALL NEWS

Società
11 novembre, 2026
ULTIMA ORA
Il progetto

Cosenza, una mattinata di cura e consapevolezza all’istituto Pezzullo

Al centro dell’incontro, promosso dalla professoressa Francesca Galasso, gli strumenti per contrastare bullismo e cyberbullismo
Ilaria Barbalace
Cosenza,\u00A0una mattinata di cura e consapevolezza all’istituto Pezzullo\n
L’incontro

Caro carburante, agricoltori e pescatori incontrano Vaccari a Corigliano-Rossano

Il deputato del PD ha visitato una cooperativa agricola e il Mercato Ittico di Schiavonea. La marineria chiede lo sblocco delle risorse per il credito d’imposta: «Il gasolio supera il 60% delle spese»
Redazione
Caro carburante, agricoltori e pescatori incontrano Vaccari a Corigliano-Rossano\n
L’incontro

Sport all’aperto in Calabria, da Corigliano-Rossano parte il censimento dei Parchi marini

L’EPMR avvia un percorso per mettere in rete vela, kayak, immersioni, cammini e cicloturismo. All’Auditorium Amarelli il confronto tra istituzioni, associazioni e imprese sulle possibilità di un’offerta turistica tra mare e montagna
Redazione
Sport all’aperto in Calabria, da Corigliano-Rossano parte il censimento dei Parchi marini\n
Jonio

Potatura dell’olivo, corso a Corigliano-Rossano il 19 e 20 dicembre

All’Olearia Geraci due giornate di teoria e pratica con Antonino Filippo Lonobile, presidente della Scuola di Potatura Olivo Giorgio Pannelli. Iscrizioni attraverso il referente calabrese Manolo Guzzo
Redazione
Potatura dell’olivo, corso a Corigliano-Rossano il 19 e 20 dicembre\n

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Cronaca

Frode fiscale, maxiblitz della Guardia di Finanza

11 novembre 2026
Ore 07:57
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Cronaca

Badanti sfruttate a Cosenza: 170 donne e sette misure cautelari

Badanti sfruttate nel Cosentino: sette misure cautelari tra Rose, Rende e Romania. La Dda ricostruisce il reclutamento di oltre 170 donne.

9 novembre 2026
Ore 15:14
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Società

Gianni Jacucci, il fisico dell'Unical che "strizza" l'occhio alla biologia

6 novembre 2026
Ore 15:25
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Cronaca

Stasi a LaC: «Giorni bui, resto grato per l’operazione antimafia»

Flavio Stasi parla in esclusiva a LaC dopo la revoca dei domiciliari: la sofferenza della famiglia, il sostegno ricevuto e il giudizio sull’operazione antimafia.

6 novembre 2026
Ore 17:19
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Cronaca

Badanti sfruttate a Cosenza: 170 donne e sette misure cautelari

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La nota

Allarme bomba nelle scuole, dirigenti preoccupati: «Episodi da non sottovalutare, la sicurezza è la priorità»

Il presidente dei presidi Antonello Giannelli: «Auspichiamo che venga fatta rapidamente piena luce sull'origine di queste minacce e che i responsabili siano individuati»
Redazione Attualità
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trasporti

Montalto Uffugo, studenti e pendolari sotto la pioggia alle fermate dei bus: l'appello di Sinistra Italiana

A Taverna, lungo Corso Italia, cittadini costretti ad attendere gli autobus senza ripari adeguati. Sinistra Italiana–Alleanza Verdi e Sinistra chiede al Comune pensiline, panchine e interventi per migliorare sicurezza e accessibilità
Redazione
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Parla il ministro

Allarme bomba nelle scuole, Valditara: «È un attacco informatico, rischio concreto inesistente»

Il ministro sulle mail arrivate questa mattina a centinaia di istituti: «Bisogna essere vigili ma anche consapevoli che in un contesto dove la guerra ibrida è sempre più lo strumento per destabilizzare nazioni ed economie, dobbiamo attrezzarci»
Redazione Attualità
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Ribalta internazionale

Case gratis in Calabria, l’iniziativa della Regione finisce sul Times: Occhiuto racconta il progetto agli inglesi

Il quotidiano britannico dedica un ampio reportage all'iniziativa della Regione. Il governatore: «Molto più sole che a Londra». Annunciate altre 328 abitazioni per la seconda fase
Gp. C.
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le previsioni

In arrivo il ciclone Charles, maltempo al Centro-Nord e caldo al Sud: in Calabria fino a 28°C

La coda della perturbazione porterà qualche pioggia anche sulla Calabria, mentre l’afflusso di aria mite da Sud farà impennare le temperature. Fenomeno tipico delle fasi perturbate autunnali
Salvatore Lia
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musica

Da Cosenza a X Factor Albania, Ottavio Sirianni conquista quattro sì alle audition e vola ai bootcamp. «Mai smettere di sognare»

Il cantante cosentino supera con successo la prima fase del talent con “Always” dei Bon Jovi e “L’amore si muove” de Il Volo. A 37 anni ha scelto di rimettersi in gioco fuori dall’Italia e ha conquistato la giuria 
Alessia Principe
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Nuova offensiva

La guerra del futuro è già cominciata: perché un conflitto ibrido può farci perdere la normalità

Hacker nei supermercati, frigoriferi manomessi, falsi allarmi bomba negli aeroporti, caselle istituzionali violate. L’Italia è già alle prese con una nuova offensiva informatica. È la guerra ibrida: invisibile, silenziosa, capace di colpire la vita quotidiana e paralizzare un Paese
L. F.
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A Roma

Lingua arbëreshë, Pomillo dopo il Quirinale: «Il futuro è nei giovani»

Dopo l’incontro con Mattarella e il presidente albanese Begaj, il sindaco di Vaccarizzo Albanese chiede politiche educative e interventi per trasmettere la lingua alle nuove generazioni
Redazione
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La scossa

Terremoto a Cosenza, il Comune: «Attivati tempestivamente i protocolli di sicurezza»

Sopralluogo in alcuni istituti scolastici da parte del sindaco Franz Caruso: «La prevenzione è uno strumento indispensabile per tutelare i nostri ragazzi»
Redazione
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Il progetto

Trasporto rapido Cosenza-Rende-Castrolibero, pubblicato il bando di gara europeo

L’investimento complessivo è di 30 milioni, di cui otto già assegnati dalla Regione Calabria. Caruso: «Passiamo dalla programmazione alla fase operativa»
Redazione
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Parchi Marini Calabria

“Orienteering”, oltre mille studenti alla scoperta della Riviera dei Cedri: la Calabria punta sul turismo esperienziale

La finale nazionale ha coinvolto dieci istituti e undici rappresentative provenienti da cinque regioni. Per l'Ente Parchi Marini Regionali l'obiettivo è valorizzare il territorio attraverso sport ecosostenibili, turismo scolastico e nuove esperienze tra costa ed entroterra
Redazione
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sicurezza

Terremoto e protocolli, cosa bisogna fare a scuola: dalla scossa all’evacuazione fino al rientro in aula

La scossa avvertita oggi a Cosenza e provincia ha riaperto il tema dei protocolli di sicurezza. La frase simbolo resta quella imparata fin da bambini: “sotto i banchi”. Ma il comportamento corretto non finisce lì: durante il sisma ci si protegge, poi si evacua seguendo il piano dell’istituto
Redazione
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A Rende

Fitto all’Unical: il 16 novembre al convegno sul dopo Pnrr delle università

Dal 15 al 17 novembre l’Università della Calabria ospita il XXIII convegno nazionale dei direttori generali degli atenei. Lunedì 16 alle 11.30 l’intervento del vicepresidente esecutivo della Commissione europea, che parteciperà anche all’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola superiore di Scienze delle amministrazioni pubbliche
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Welfare e comunità

Cosenza, associazioni a confronto sulla longevità attiva: il 12 novembre la tavola rotonda

ISAS e AUSER Rende promuovono una rete per l’invecchiamento attivo. Alla Provincia il confronto e la presentazione della bozza di protocollo
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Sibaridea aderisce a Giovani Dentro: «Il 20% delle candidature alla Camera agli under 35»

L’associazione della Sibaritide e del Pollino sostiene la campagna nazionale. Fasanella: «I giovani devono poter contribuire alla vita delle istituzioni»
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Cosenza, interventi rapidi sulla rete idrica: riaperta prima del previsto la strada di Serra Spiga

Caruso: «Dobbiamo garantire servizi sempre più efficienti e ridurre i disagi per i cittadini»
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Il 10eLotto premia Corigliano-Rossano e Reggio Calabria: due vincite da 20mila euro ciascuna

Nel concorso di sabato 7 novembre centrati due 9. Le giocate vincenti in via Nazionale e in via Casa Savoia
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Martedì 10 novembre, nell’Aula magna dell’Istituto “San Francesco di Sales” di Cosenza, la prolusione dedicata alle sfide antropologiche ed educative dell’IA. Al centro il rapporto tra innovazione tecnologica, libertà, formazione e responsabilità
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