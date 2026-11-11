Cosenza, una mattinata di cura e consapevolezza all’istituto Pezzullo

L’EPMR avvia un percorso per mettere in rete vela, kayak, immersioni, cammini e cicloturismo. All’Auditorium Amarelli il confronto tra istituzioni, associazioni e imprese sulle possibilità di un’offerta turistica tra mare e montagna
A Taverna, lungo Corso Italia, cittadini costretti ad attendere gli autobus senza ripari adeguati. Sinistra Italiana–Alleanza Verdi e Sinistra chiede al Comune pensiline, panchine e interventi per migliorare sicurezza e accessibilità
Il ministro sulle mail arrivate questa mattina a centinaia di istituti: «Bisogna essere vigili ma anche consapevoli che in un contesto dove la guerra ibrida è sempre più lo strumento per destabilizzare nazioni ed economie, dobbiamo attrezzarci»
Il cantante cosentino supera con successo la prima fase del talent con “Always” dei Bon Jovi e “L’amore si muove” de Il Volo. A 37 anni ha scelto di rimettersi in gioco fuori dall’Italia e ha conquistato la giuria
Hacker nei supermercati, frigoriferi manomessi, falsi allarmi bomba negli aeroporti, caselle istituzionali violate. L’Italia è già alle prese con una nuova offensiva informatica. È la guerra ibrida: invisibile, silenziosa, capace di colpire la vita quotidiana e paralizzare un Paese
La finale nazionale ha coinvolto dieci istituti e undici rappresentative provenienti da cinque regioni. Per l'Ente Parchi Marini Regionali l'obiettivo è valorizzare il territorio attraverso sport ecosostenibili, turismo scolastico e nuove esperienze tra costa ed entroterra
La scossa avvertita oggi a Cosenza e provincia ha riaperto il tema dei protocolli di sicurezza. La frase simbolo resta quella imparata fin da bambini: “sotto i banchi”. Ma il comportamento corretto non finisce lì: durante il sisma ci si protegge, poi si evacua seguendo il piano dell’istituto
Dal 15 al 17 novembre l’Università della Calabria ospita il XXIII convegno nazionale dei direttori generali degli atenei. Lunedì 16 alle 11.30 l’intervento del vicepresidente esecutivo della Commissione europea, che parteciperà anche all’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola superiore di Scienze delle amministrazioni pubbliche
Martedì 10 novembre, nell’Aula magna dell’Istituto “San Francesco di Sales” di Cosenza, la prolusione dedicata alle sfide antropologiche ed educative dell’IA. Al centro il rapporto tra innovazione tecnologica, libertà, formazione e responsabilità
Il popolare progetto social di satira firma un gioco di strategia ambientato in Calabria tra raccomandati, graduatorie, sostegni elettorali e rivalità. L’obiettivo finale? Conquistare una scrivania e “sistemarsi” per sempre