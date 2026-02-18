Social
Home page>Politica>Castrolibero rivoluziona...

Castrolibero rivoluziona le Politiche sociali: dall'assistenza domiciliare ai servizi per l'infanzia

La consigliera comunale Anna Giulia Mannarino parla dell'impegno che l'amministrazione comunale porta avanti nel settore del Welfare: «La nostra priorità sono le fasce deboli della comunità»

18 febbraio, 2026
Amministrative

Elezioni il 24 e 25 maggio. Da San Giovanni in Fiore a Castrolibero: chi vota in provincia di Cosenza

Il successivo eventuale turno di ballottaggio si svolgerà invece il 7 e l'8 giugno. In Calabria chiamati alle urne più di 70 Comuni 
Redazione
<p>Elezioni il <span style=\"color:hsl(0,75%,60%);\">24 e 25 maggio</span>. Da San Giovanni in Fiore a Castrolibero: chi vota in provincia di Cosenza</p>
Lavoro precario

Stabilizzazione per gli idonei calabresi ai concorsi pubblici: la Lega presenta una legge regionale per 1500 precari

La deputata Simona Loizzo rivolge un appello a tutte le forze politiche e sindacali a sostenere l’iter della norma che verrà depositata da Gianpaolo Bevilacqua. Alla proposta ha lavorato tutto il gruppo regionale del Carroccio e il vicepresidente Mancuso
Redazione Politica
<p><span style=\"color:hsl(0, 75%, 60%);\">Stabilizzazione </span>per gli idonei calabresi ai concorsi pubblici: la Lega presenta una legge regionale per 1500 precari</p>
verso le elezioni

Caruso: «Anni di malgoverno alla Provincia di Cosenza». Faragalli: «Noi uniti, facciamo squadra»

L’inquilino principale di Palazzo dei Bruzi: «Non saranno ripetuti gli errori del 2022». Il sindaco di Montalto Uffugo: «La voglia di lavorare c’è. Momento delicato per le condizioni meteorologiche, ma siamo al servizio della nostra terra»
Antonio Clausi
Caruso: «Anni di malgoverno\u00A0alla Provincia di Cosenza». Faragalli: «Noi uniti, facciamo squadra»\n
L’ex consigliere regionale

Autonomia differenziata, Bevacqua contro le pre-intese: «Sulla sanità colpo durissimo al Sud»

Dopo il via libera del Consiglio dei ministri agli schemi preliminari con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, l’ex capogruppo Pd calabrese avverte: «Rischio disuguaglianze e diritti a due velocità»
Redazione
Autonomia differenziata,\u00A0Bevacqua contro le pre-intese: «Sulla sanità colpo durissimo al Sud»\n

Alluvioni in Calabria

Maltempo sulla Piana di Sibari, la Lega di Corigliano chiede moratoria di un anno

Appello al Governo per sospendere mutui, finanziamenti e tributi per famiglie e imprese colpite. Sostegno all’iniziativa di Mangano e al ruolo di Loizzo
Redazione
Maltempo sulla Piana di Sibari, la Lega di Corigliano chiede moratoria di un anno\n
L’intervista

Castrolibero rivoluziona le Politiche Sociali: dall’assistenza domiciliare ai servizi per l’infanzia | VIDEO

La consigliera comunale Anna Giulia Mannarino illustra l’impegno dell’amministrazione comunale nel settore del Welfare: «Ogni iniziativa nasce dalla volontà di costruire una comunità più coesa, solidale e inclusiva
Patrizia De Napoli
Castrolibero rivoluziona le Politiche Sociali: dall’assistenza domiciliare ai servizi per l’infanzia | VIDEO\n
Il documento

Pulizia dei fiumi a Cosenza, da Palazzo dei Bruzi nuova richiesta di convenzione a Calabria Verde

A darne notizia l’assessore Pasquale Sconosciuto, che rivolge un appello ai Comuni limitrofi: «Soltanto attraverso una forte sinergia istituzionale, riusciremo a tutelare l’ambiente e a garantire l’incolumità dei nostri cittadini»
Redazione
Pulizia dei fiumi a Cosenza, da Palazzo dei Bruzi nuova richiesta di convenzione a Calabria Verde\n
Scontro politico

Dissesto in Calabria, Stasi attacca Caputo e chiama in causa Occhiuto

Il sindaco di Corigliano-Rossano: «Il centrodestra governa dal 2020, soldi ereditati e spesi poco». Nel mirino anche Montuoro e lo stop ai conferimenti
Redazione
Dissesto in Calabria, Stasi attacca Caputo e chiama in causa Occhiuto\n
Scarpe nel fango

Alluvione a Sibari, l’appello di Elly Schlein (Pd): «Sospendere i tributi e sostenere famiglie e imprese»

Accompagnata dai sindaci, la leader dem visita case, scuole e il Museo Archeologico colpiti dal ciclone: «Alcuni hanno subito due esondazioni in 18 anni. Non possiamo continuare a inseguire le emergenze, serve un grande piano nazionale di prevenzione»
Redazione Attualità
Alluvione a Sibari, l’appello di Elly Schlein (Pd): «Sospendere i tributi e sostenere famiglie e imprese»\n
sul posto

Elly Schlein visita la Sibaritide colpita (ma non affondata) dall’esondazione del Crati

La segretaria nazionale del Partito Democratico insieme a Flavio Stasi e Gianpaolo Iacobini, sindaci di Corigliano Rossano e Cassano all’Ionio, sulle zone messe in ginocchio dai cicloni. In mattinata sul posto anche la Prefetta Rosa Maria Padovana, il Questore Antonio Borelli e il Comandante Provinciale dei Carabinieri Andrea Mommo ed al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Giuseppe Dell'Anna
Antonio Clausi
Elly Schlein visita la Sibaritide colpita (ma non affondata) dall’esondazione del Crati\n
Lavori pubblici

Messa in sicurezza del Crati, Caputo replica a Stasi: «Cantiere consegnato nel 2025 grazie alla struttura commissariale»

Il capogruppo “Occhiuto Presidente” rivendica l’avvio dei lavori da 7,8 milioni tra Cassano e Corigliano e contesta le ricostruzioni del sindaco: «Dal 2019 al 2021 tutto fermo»

Messa in sicurezza del Crati, Caputo replica a Stasi: «Cantiere consegnato nel 2025 grazie alla struttura commissariale»
Memoria socialista

Pietro Mancini, 150 anni dalla nascita: la FGM lo ricorda e annuncia un fumetto sulla sua vita

Nel giorno dell’anniversario della morte, la Fondazione Giacomo Mancini rende omaggio al leader socialista e pubblica il suo testamento morale. In arrivo un volume a fumetti edito da Rubbettino
Redazione
Pietro Mancini, 150 anni dalla nascita: la FGM lo ricorda e annuncia un fumetto sulla sua vita\n
Scontro istituzionale

Rifiuti, Stasi attacca Montuoro e minaccia querele sulla gestione dei conferimenti

Il sindaco di Corigliano-Rossano replica alle accuse dell’assessore regionale e punta il dito contro Arrical e la Regione
Redazione
Rifiuti, Stasi attacca Montuoro e minaccia querele sulla gestione dei conferimenti\n
Replica

Rifiuti, Montuoro attacca Stasi: «Comune più moroso, basta propaganda»

L’assessore regionale replica al sindaco di Corigliano-Rossano: debiti per oltre 20 milioni e servizi Arrical sempre garantiti
Redazione
Rifiuti, Montuoro attacca Stasi: «Comune più moroso, basta propaganda»\n
Novità

Collegamento diretto Montalto–Unical, al via il nuovo servizio per gli studenti

Parte la sperimentazione con Ferrovie della Calabria: nuove fermate e corse dedicate verso l’Università della Calabria
Redazione
Collegamento diretto Montalto–Unical, al via il nuovo servizio per gli studenti\n
La nota

Bilanci enti locali, Gentile chiede proroga al 30 aprile

Il deputato FI sollecita il rinvio per i Comuni calabresi colpiti dal maltempo e alle prese con emergenze e carenza di personale.
Redazione
Bilanci enti locali, Gentile chiede proroga al 30 aprile\n
La nota

Maltempo a Cosenza, Orrico: «È il momento di pensare alla sicurezza dei cittadini e non alle polemiche»

Redazione
Maltempo a Cosenza, Orrico: «È il momento di pensare alla sicurezza dei cittadini e non alle polemiche»\n
L’intervista

Alluvione di Sibari, l’affondo di Stasi: «Un’onda anomala, chiarire cosa è successo»  

Il primo cittadino di Corigliano Rossano va all’attacco contro il presidente Occhiuto: «L’ufficio del commissario su 500 milioni ne ha spesi il 5%, è inaccettabile. Qui c’è gente che ha perso tutto, questo popolo merita spiegazioni. Dobbiamo sapere se qualcosa non ha funzionato»
Francesco Rende
Alluvione di Sibari, l’affondo di Stasi: «Un’onda anomala, chiarire cosa è successo»\n\u00A0\n
Il documento

Diga di Tarsia e strada provinciale 197, Madeo (PD): «Investire su sicurezza e manutenzione»

In una interrogazione, la consigliera regionale del Ps chiede di sapere come mai le risorse stanziate siano rimaste nel cassetto: «La programmazione torni al centro dell’agenda politica»
Redazione
Diga di Tarsia e strada provinciale 197, Madeo (PD): «Investire su sicurezza e manutenzione»\n
La nota

Provincia Cosenza, Casa Riformista: «Centrosinistra unito per vincere con Caruso»

Filomena Greco (IV) parla di «ottimismo della ragione» dopo la presentazione delle liste
Redazione
Provincia Cosenza, Casa Riformista: «Centrosinistra unito per vincere con Caruso»\n
Acque agitate

Crisi al Comune di Crosia: il 20 febbraio seduta decisiva del Consiglio comunale

I consiglieri di minoranza: «Passaggio decisivo, ognuno è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità»
Redazione
Crisi al Comune di Crosia: il 20 febbraio seduta decisiva del Consiglio comunale\n
analisi

Il centrosinistra sognava la Provincia come trampolino di lancio per la Regione, ma il pericolo harakiri è dietro l’angolo

Il centrodestra presenta compatto Faragalli,mentre la candidatura di Caruso arriva dopo un percorso accidentato e un rimpasto di giunta che ha lasciato non pochi strascichi. Tutto questo si riflette nelle liste a sostegno del sindaco di Cosenza molto concentrate sulla città dei Bruzi e poco rappresentative soprattutto sul Tirreno. 
Massimo Clausi
Il centrosinistra sognava la Provincia come trampolino di lancio per la Regione, ma il pericolo harakiri è dietro l’angolo\n
L’intervento

Idonei concorso Arpacal, Antoniozzi (FdI): «La politica deve assumersi le proprie responsabilità»

Il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera: «Confido che la proposta di legge possa essere presentata»
Redazione
Idonei concorso Arpacal, Antoniozzi (FdI): «La politica deve assumersi le proprie responsabilità»\n
Verso il voto

Elezioni Provincia Cosenza, Noi Moderati in campo al fianco di Biagio Faragalli

Il coordinatore provinciale Riccardo Rosa commenta: «La sua candidatura rappresenta l’espressione più autentica del nostro radicamento sul campo e della volontà di contribuire attivamente al rilancio dell’Ente»
Redazione
Elezioni Provincia Cosenza, Noi Moderati in campo al fianco di Biagio Faragalli\n
