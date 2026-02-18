Castrolibero rivoluziona le Politiche sociali: dall'assistenza domiciliare ai servizi per l'infanzia

La deputata Simona Loizzo rivolge un appello a tutte le forze politiche e sindacali a sostenere l’iter della norma che verrà depositata da Gianpaolo Bevilacqua. Alla proposta ha lavorato tutto il gruppo regionale del Carroccio e il vicepresidente Mancuso
L’inquilino principale di Palazzo dei Bruzi: «Non saranno ripetuti gli errori del 2022». Il sindaco di Montalto Uffugo: «La voglia di lavorare c’è. Momento delicato per le condizioni meteorologiche, ma siamo al servizio della nostra terra»
Lo psicologo e psicoterapeuta cosentino ha tracciato un primo bilancio del progetto della Regione Calabria "Discutiamone insieme", tra criticità e consapevolezze: «La cosa che più mi ha colpito? I ragazzi non parlano più con nessuno, alcune cose le dicono per la prima volta a me»
La consigliera comunale Anna Giulia Mannarino illustra l’impegno dell’amministrazione comunale nel settore del Welfare: «Ogni iniziativa nasce dalla volontà di costruire una comunità più coesa, solidale e inclusiva
A darne notizia l’assessore Pasquale Sconosciuto, che rivolge un appello ai Comuni limitrofi: «Soltanto attraverso una forte sinergia istituzionale, riusciremo a tutelare l’ambiente e a garantire l’incolumità dei nostri cittadini»
Accompagnata dai sindaci, la leader dem visita case, scuole e il Museo Archeologico colpiti dal ciclone: «Alcuni hanno subito due esondazioni in 18 anni. Non possiamo continuare a inseguire le emergenze, serve un grande piano nazionale di prevenzione»
La segretaria nazionale del Partito Democratico insieme a Flavio Stasi e Gianpaolo Iacobini, sindaci di Corigliano Rossano e Cassano all’Ionio, sulle zone messe in ginocchio dai cicloni. In mattinata sul posto anche la Prefetta Rosa Maria Padovana, il Questore Antonio Borelli e il Comandante Provinciale dei Carabinieri Andrea Mommo ed al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Giuseppe Dell'Anna
Il primo cittadino di Corigliano Rossano va all’attacco contro il presidente Occhiuto: «L’ufficio del commissario su 500 milioni ne ha spesi il 5%, è inaccettabile. Qui c’è gente che ha perso tutto, questo popolo merita spiegazioni. Dobbiamo sapere se qualcosa non ha funzionato»
Il centrodestra presenta compatto Faragalli,mentre la candidatura di Caruso arriva dopo un percorso accidentato e un rimpasto di giunta che ha lasciato non pochi strascichi. Tutto questo si riflette nelle liste a sostegno del sindaco di Cosenza molto concentrate sulla città dei Bruzi e poco rappresentative soprattutto sul Tirreno.
Il coordinatore provinciale Riccardo Rosa commenta: «La sua candidatura rappresenta l’espressione più autentica del nostro radicamento sul campo e della volontà di contribuire attivamente al rilancio dell’Ente»