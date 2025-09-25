Social
Societa
La malattia mentale e la danzaterapia
25 settembre, 2025
Agenda Urbana

Corigliano Rossano, attivi gli InfoPoint per incentivi ad artigiani e commercianti

Sportelli dedicati per sostenere nuove imprese nei centri storici di Corigliano e Rossano, con bandi finanziati da Agenda Urbana
Redazione
Corigliano Rossano, attivi gli InfoPoint per incentivi ad artigiani e commercianti\n
La scelta

L’arbëreshë Illary Licursi, Vice Sindaco di San Martino di Finita, designata referente nazionale per l’Osservatorio sulle Minoranze

Licursi coordinerà circa 50 comuni arbëreshe in Italia per la raccolta di dati e buone pratiche destinate a un report nazionale che sarà presentato all’ONU.
Redazione
L’arbëreshë Illary Licursi, Vice Sindaco di San Martino di Finita, designata referente nazionale per l’Osservatorio sulle Minoranze
Nuova struttura

Dopo oltre dieci anni Longobucco ha il suo Palazzo dello Sport: inaugurazione con la Presidente Succurro e il sindaco Pirillo

L’infrastruttura sportiva, rimasta incompiuta dal 2013, è stata completata grazie all’impegno della Provincia di Cosenza: un nuovo spazio per sport, giovani e associazioni.
Redazione
Dopo oltre dieci anni Longobucco ha il suo Palazzo dello Sport: inaugurazione con la Presidente Succurro e il sindaco Pirillo
Un popolo decimato

Gaza, l’orrore che uccide l’umanità: a Cosenza una veglia di preghiera per la pace con l’arcivescovo Checchinato

Interi villaggi e città sono rasi al suolo, centinaia di migliaia di innocenti costretti alla fuga disperata. In Italia scuole e università si ribellano mentre l’Europa fatica a trovare una voce comune
Battista Bruno
Gaza, l’orrore che uccide l’umanità: a Cosenza una veglia di preghiera per la pace con l’arcivescovo Checchinato\n

Cosenza Calcio

Mazzocchi: «Cosenza merita il riscatto»

L'attaccante rossoblù analizza il buon avvio di stagione, il legame con la città e l’obiettivo comune: «Insieme possiamo fare qualcosa di straordinario»

 

25 settembre 2025
Ore 15:46
Mazzocchi: «Cosenza merita il riscatto»
Video

Blitz della Dda a Cetraro con 8 misure cautelari

25 settembre 2025
Ore 06:51
Blitz della Dda a Cetraro con 8 misure cautelari
L’iniziativa

L’associazione MetaCometa porta in 30 piazze italiane i temi dell’affido: iniziative anche in Calabria. Ecco dove

Il sodalizio il 4 e 5 ottobre sarà anche in Calabria per far conoscere più da vicino il mondo dell’affido familiare, le famiglie che lo vivono quotidianamente e i volontari che ne supportano l’azione. Appuntamento anche a Catanzaro, Soverato, Chiaravalle, Borgia, Brognaturo, Lamezia Terme
Rossella Galati
L’associazione MetaCometa porta in 30\u00A0piazze italiane\u00A0i temi dell’affido: iniziative anche in Calabria. Ecco dove\n
l’ordinanza

Rende, torna il semaforo all’incrocio tra via Genova e via Rotella

L’attivazione è stata disposta da un’apposita ordinanza dirigenziale per i troppi incidenti verificatisi nei pressi di quell’intersezione, limite di trenta km orari per gli automobilisti
Redazione
Rende, torna il semaforo all’incrocio tra via Genova e via Rotella
Infrastrutture

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti su costi, traffico e iter procedurale

Le sottolineature: mancano motivazioni, dettagli procedurali e coerenza economica. Delucidazioni richieste entro 20 giorni. Bonelli: «Rilievi gravissimi». Il Mit: «Normale interlocuzione»
Redazione Economia
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti su costi, traffico e iter procedurale\n
La rinascita

Klimt, l’incanto dorato: il Museo multimediale di Cosenza pronto a stupire di nuovo

Il viaggio sensoriale dedicato al maestro ustriaco suggella il ritorno alla fruibilità dell’avveniristica struttura, chiusa cinque anni fa per una nota vicenda giudiziaria
Redazione
Klimt,\u00A0l’incanto dorato: il Museo multimediale di Cosenza pronto a stupire di nuovo\n
Situazione assurda

Rende, manca l’acqua e per gli alunni della Stancati scatta il divieto di recarsi in bagno

I genitori sono stati avvisati del disservizio soltanto in tarda mattinata e molti hanno lasciato il posto di lavoro per andare a prendere i propri figli
Redazione
Rende, manca l’acqua e per gli alunni della Stancati scatta il divieto di recarsi in bagno\n
Solidarietà

Attacchi alla Global Sumud Flotilla: a Cosenza mobilitazione urgente per sostenere la missione umanitaria

Il Comitato di sostegno chiama cittadini e cittadine a scendere, oggi alle 19, in piazza Kennedy a Cosenza per manifestare solidarietà verso la missione umanitaria in pericolo.
Redazione
Attacchi alla Global Sumud Flotilla: a Cosenza mobilitazione urgente per sostenere la missione umanitaria
Da Gaza a Cosenza, i messaggi dalla Striscia: «Grazie per essere la nostra voce»

Nel corso del corteo che ieri ha invaso il capoluogo bruzio, l’attivista Vincenzo Fullone ha letto alcuni dei Whatsapp e dei commenti arrivati dagli abitanti della città martoriata dalle bombe
Francesco La Luna
Da Gaza a Cosenza, i messaggi dalla Striscia: «Grazie per essere la nostra voce»
For Gaza

Longobardi primo comune a portare in aula la mozione per il riconoscimento dello Stato Palestinese

Il Consiglio comunale di Longobardi ha approvato all’unanimità la mozione presentata dall’associazione Gynestra, promossa dal Comitato Territoriale Tirreno Cosentino per la Palestina, per riconoscere lo Stato di Palestina nei confini precedenti al 1967 con Gerusalemme capitale condivisa.
Redazione
Longobardi primo comune a portare in aula la mozione per il riconoscimento dello Stato Palestinese
Università

Unical, il Mur approva altre cinque scuole di specializzazione medica: salgono a 10 i percorsi all’ateneo di Rende

Riaccreditate quello dello scorso anno a cui si aggiungono Anatomia patologica, Chirurgia toracica, Ginecologia e Ostetricia, Otorinolaringoiatria, Medicina interna
Redazione
Unical, il Mur approva altre cinque scuole di specializzazione medica: salgono a 10 i percorsi all’ateneo di Rende\n
Da leccarsi i baffi

Daniele Campana e Campana12: una Calabria di sapori che conquista ancora il Gambero Rosso 2026

Daniele Campana conquista nuovamente la guida Gambero Rosso 2026, con riconferma delle Tre Rotelle e premio speciale per il menu degustazione a Corigliano Rossano.
Alessia Principe
Daniele Campana e Campana12: una Calabria di sapori che conquista ancora il Gambero Rosso 2026
Come la Fenice

Santa Chiara, un secolo di cinema: Rende festeggia con una serata-evento a dicembre

Il piccolo cinema Paradiso di Rende compie 100 anni: un ospite speciale per celebrare la sua rinascita.
Alessia Principe
Santa Chiara, un secolo di cinema: Rende festeggia con una serata-evento a dicembre
Santa benedizione

Padre Pio torna al Compagna di Corigliano Rossano

Cerimonia e commozione a Corigliano: inaugurata la nuova statua del santo di Pietrelcina.
Redazione
Padre Pio torna al Compagna di Corigliano Rossano
Le previsioni

Il maltempo si sposta al Sud: piogge e temporali arrivano anche in Calabria ma farà ancora caldo

Colpite in particolare le aree tirreniche del Cosentino, un generale miglioramento dovrebbe arrivare in serata mentre le temperature resteranno leggermente al di sopra delle medie del periodo
Salvatore Lia
Il maltempo si sposta al Sud: piogge e temporali arrivano anche in Calabria ma farà ancora caldo\n
Acqua negata

Montalto Uffugo, il Pd attacca: «Bollette più care e rubinetti a secco»

I Dem denunciano il ritorno alle turnazioni idriche e l’aumento delle tariffe: «La Calabria merita serietà ed efficienza»
Redazione
Montalto Uffugo, il Pd attacca: «Bollette più care e rubinetti a secco»\n
Food

Tre Bicchieri Gambero Rosso 2026, la Calabria brinda alle sue cantine: ecco le aziende premiate

Dal Cirò Bianco al debutto di Ceraudo col Petraro, passando per i classici Librandi e Ippolito: la regione conferma il suo momento d’oro e conquista cinque etichette premiate nella nuova guida 
Redazione Attualità
Tre Bicchieri Gambero Rosso 2026,\u00A0la Calabria brinda alle sue cantine: ecco le aziende\u00A0premiate\n
Stop war

Gaza, la Cisl di Cosenza aderisce alla Veglia di preghiera promossa dal vescovo Checchinato

Appuntamento giovedì 25 settembre alle ore 19.30: il corteo silenzioso partirà dalla chiesa del carmine
Redazione
Gaza, la Cisl di Cosenza aderisce alla Veglia di preghiera promossa dal vescovo Checchinato\n
dopo il corteo

Il ruolo dell’USB e perché dalla Calabria il messaggio di pace è arrivato forte e chiaro

Più di settemila manifestanti hanno colorato Cosenza con le bandiere della Palestina, prendendosi la scena, a differenza di Milano, per i contenuti politici. Dell’assenza di altri sindacalisti e delle Istituzioni non è importato a nessuno: a sfilare c’era la stessa società civile che pianse già per Cutro
Antonio Clausi
Il ruolo dell’USB e perché dalla Calabria il messaggio di pace è arrivato forte e chiaro
L’appello

Rende solidale con Gaza: l’opposizione chiede la bandiera palestinese sul Municipio

Rossella Gallo (M5S-Sinistra) al sindaco Principe: «Serve un gesto concreto, Rende non resti indifferente».
Redazione
Rende solidale con Gaza: l’opposizione chiede la bandiera palestinese sul Municipio
Previsioni meteo

Prove tecniche di autunno in Calabria: brusco calo delle temperature, in arrivo i primi temporali

Già domani qualche perturbazione interesserà le aree Tirreniche e interne tra Cosentino, Lametino, Vibonese e Reggino, mentre venerdì ci aspettano piogge più diffuse
Salvatore Lia
Prove tecniche\u00A0di autunno in Calabria: brusco calo delle temperature,\u00A0in arrivo i primi temporali
L’intervista

L'attore del Pinocchio di Comencini a Rende

Andrea Balestri racconta la sua storia e il rapporto con Comencini e Manfredi durante l’incontro del Settembre Rendese.
Alessia Principe
L'attore del Pinocchio di Comencini a Rende
