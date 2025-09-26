La scuola-laboratorio di vita sociale di Arcifisa

Una grande risposta di piazza quella del mondo cattolico (e non solo) chiamato a raccolta dal vescovo Checchinato. Proiettato un videomessaggio del cardinale Pizzaballa: «Per guarire queste cicatrici ci vorranno anni»
Interi villaggi e città sono rasi al suolo, centinaia di migliaia di innocenti costretti alla fuga disperata. In Italia scuole e università si ribellano mentre l’Europa fatica a trovare una voce comune
Il sodalizio il 4 e 5 ottobre sarà anche in Calabria per far conoscere più da vicino il mondo dell’affido familiare, le famiglie che lo vivono quotidianamente e i volontari che ne supportano l’azione. Appuntamento anche a Catanzaro, Soverato, Chiaravalle, Borgia, Brognaturo, Lamezia Terme
Il Consiglio comunale di Longobardi ha approvato all’unanimità la mozione presentata dall’associazione Gynestra, promossa dal Comitato Territoriale Tirreno Cosentino per la Palestina, per riconoscere lo Stato di Palestina nei confini precedenti al 1967 con Gerusalemme capitale condivisa.