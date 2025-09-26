Social
Home page>Societa>La scuola-laboratorio di...

24 ORE ALL NEWS

Video

Societa
La scuola-laboratorio di vita sociale di Arcifisa
26 settembre, 2025
ULTIMA ORA
il restyling

Cosenza, 1.3 milioni per l’efficientamento energetico dell’illuminazione di Corso Mazzini

Investimento per modernizzare il principale corso della città con nuove luci a LED e sistemi intelligenti di gestione, nell’ambito della Strategia Agenda Urbana 2021 2027
Antonio Clausi
Cosenza,\u00A01.3 milioni per l’efficientamento energetico dell’illuminazione di Corso Mazzini
Cittadini soddisfatti

Cosenza, ok dal tribunale all’utilizzo del parcheggio di via Aldo Moro fino al 31 gennaio 2026

Il sindaco Franz Caruso: «Per il futuro verrà esaminata la proposta di SABA che gestisce già altri stalli presenti in città»
Redazione
Cosenza, ok dal tribunale all’utilizzo del parcheggio di via Aldo Moro fino al 31 gennaio 2026\n
Teatro inclusivo

Montalto Uffugo, i pazienti del Centro di salute mentale portano in scena uno spettacolo di danzaterapia | VIDEO

La psicoterapeuta Caterina Calomino: «Attraverso i movimenti del corpo le persone con disabilità mentale riescono a esprimere le proprie emozioni più profonde»
Emilia Canonaco
Montalto Uffugo, i pazienti del Centro di salute mentale portano in scena uno spettacolo di danzaterapia | VIDEO\n
Le previsioni

Arriva l’autunno in Calabria e porta la pioggia: allerta gialla lungo la fascia jonica

Le aree più colpite saranno quelle del Reggino e del basso Catanzarese, precipitazioni moderate e nubi sparse sul resto della regione
Salvatore Lia
Arriva l’autunno in Calabria e porta la pioggia: allerta gialla lungo la fascia jonica\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Politica

Regionali in Calabria, intervista alla candidata Marilena Lanzino

La docente Unical, Marilena Lanzino, si candida nella lista Noi Moderati a sostegno di Roberto Occhiuto. Ecco le sue parole

26 settembre 2025
Ore 16:04
Regionali in Calabria, intervista alla candidata Marilena Lanzino
Societa

La malattia mentale e la danzaterapia

25 settembre 2025
Ore 16:17
La malattia mentale e la danzaterapia
Cosenza Calcio

Mazzocchi: «Cosenza merita il riscatto»

L'attaccante rossoblù analizza il buon avvio di stagione, il legame con la città e l’obiettivo comune: «Insieme possiamo fare qualcosa di straordinario»

 

25 settembre 2025
Ore 15:46
Mazzocchi: «Cosenza merita il riscatto»
Video

Blitz della Dda a Cetraro con 8 misure cautelari

25 settembre 2025
Ore 06:51
Blitz della Dda a Cetraro con 8 misure cautelari
Cosenza Calcio

Mazzocchi: «Cosenza merita il riscatto»

L'attaccante rossoblù analizza il buon avvio di stagione, il legame con la città e l’obiettivo comune: «Insieme possiamo fare qualcosa di straordinario»

 

25 settembre 2025
Ore 15:46
Mazzocchi: «Cosenza merita il riscatto»
Video

Blitz della Dda a Cetraro con 8 misure cautelari

25 settembre 2025
Ore 06:51
Blitz della Dda a Cetraro con 8 misure cautelari
Politica

Regionali in Calabria, intervista alla candidata Marilena Lanzino

La docente Unical, Marilena Lanzino, si candida nella lista Noi Moderati a sostegno di Roberto Occhiuto. Ecco le sue parole

26 settembre 2025
Ore 16:04
Regionali in Calabria, intervista alla candidata Marilena Lanzino
Societa

La malattia mentale e la danzaterapia

25 settembre 2025
Ore 16:17
La malattia mentale e la danzaterapia
Cosenza Calcio

Mazzocchi: «Cosenza merita il riscatto»

L'attaccante rossoblù analizza il buon avvio di stagione, il legame con la città e l’obiettivo comune: «Insieme possiamo fare qualcosa di straordinario»

 

25 settembre 2025
Ore 15:46
Mazzocchi: «Cosenza merita il riscatto»
Video

Blitz della Dda a Cetraro con 8 misure cautelari

25 settembre 2025
Ore 06:51
Blitz della Dda a Cetraro con 8 misure cautelari
Politica

Regionali in Calabria, intervista alla candidata Marilena Lanzino

La docente Unical, Marilena Lanzino, si candida nella lista Noi Moderati a sostegno di Roberto Occhiuto. Ecco le sue parole

26 settembre 2025
Ore 16:04
Regionali in Calabria, intervista alla candidata Marilena Lanzino
Societa

La malattia mentale e la danzaterapia

25 settembre 2025
Ore 16:17
La malattia mentale e la danzaterapia
Servizi digitali

Poste Italiane supera quota 100mila passaporti con il progetto Polis

Dal 2024 oltre 2.700 uffici postali abilitati: in provincia di Cosenza rilasciati 1.650 documenti
Redazione
Poste Italiane supera quota 100mila passaporti con il progetto Polis\n
Emergenza idrica

Rende a secco: acqua solo tre ore al giorno, monta la protesta

Erogazione ridotta alle prime ore del mattino, cisterne insufficienti e popolazione in aumento con il ritorno degli studenti.
Redazione
Rende a secco: acqua solo tre ore al giorno, monta la protesta
Fortuna al gioco

Pioggia di vincite in Calabria al Lotto e SuperEnalotto

Castrovillari, Gioiosa Ionica e Belvedere Marittimo centrano tre importanti premi nelle estrazioni del 25 settembre.
Redazione
Pioggia di vincite in Calabria al Lotto e SuperEnalotto
Anniversario storico

Cosenza celebra 25 anni di donne in divisa

All’Auditorium “Guarasci” omaggio a coraggio e professionalità delle donne militari, tra passato e futuro delle Forze Armate.
Redazione
Cosenza celebra 25 anni di donne in divisa
Lo studio

Uncem: “Calabria è montagna, basta con spopolamento e marginalità”

Presentato oggi a Miglierina e alla Mediterranea di Reggio il Rapporto Montagne Italia: proposte per una legge regionale e strategie unitarie.
Redazione
Uncem: “Calabria è montagna, basta con spopolamento e marginalità”
Le previsioni

Arriva davvero l’autunno in Calabria, nel weekend piogge e temporali. In calo le temperature

Maltempo su tutta la regione sabato e domenica. Difficilmente si supereranno i 24 gradi sulle coste. E in Sila di notte picchi fino a 4 gradi
Salvatore Lia
Arriva davvero l’autunno in Calabria, nel weekend piogge e temporali. In calo le temperature\n
L’ABBRACCIO DELLA CHIESA

Una preghiera per Gaza a Cosenza, cinquecento persone nella chiesa di San Nicola

Una grande risposta di piazza quella del mondo cattolico (e non solo) chiamato a raccolta dal vescovo Checchinato. Proiettato un videomessaggio del cardinale Pizzaballa: «Per guarire queste cicatrici ci vorranno anni»
Francesco La Luna
Una preghiera per Gaza a Cosenza, cinquecento persone nella chiesa di San Nicola
Agenda Urbana

Corigliano Rossano, attivi gli InfoPoint per incentivi ad artigiani e commercianti

Sportelli dedicati per sostenere nuove imprese nei centri storici di Corigliano e Rossano, con bandi finanziati da Agenda Urbana
Redazione
Corigliano Rossano, attivi gli InfoPoint per incentivi ad artigiani e commercianti\n
La scelta

L’arbëreshë Illary Licursi, Vice Sindaco di San Martino di Finita, designata referente nazionale per l’Osservatorio sulle Minoranze

Licursi coordinerà circa 50 comuni arbëreshe in Italia per la raccolta di dati e buone pratiche destinate a un report nazionale che sarà presentato all’ONU.
Redazione
L’arbëreshë Illary Licursi, Vice Sindaco di San Martino di Finita, designata referente nazionale per l’Osservatorio sulle Minoranze
Nuova struttura

Dopo oltre dieci anni Longobucco ha il suo Palazzo dello Sport: inaugurazione con la Presidente Succurro e il sindaco Pirillo

L’infrastruttura sportiva, rimasta incompiuta dal 2013, è stata completata grazie all’impegno della Provincia di Cosenza: un nuovo spazio per sport, giovani e associazioni.
Redazione
Dopo oltre dieci anni Longobucco ha il suo Palazzo dello Sport: inaugurazione con la Presidente Succurro e il sindaco Pirillo
Un popolo decimato

Gaza, l’orrore che uccide l’umanità: a Cosenza una veglia di preghiera per la pace con l’arcivescovo Checchinato

Interi villaggi e città sono rasi al suolo, centinaia di migliaia di innocenti costretti alla fuga disperata. In Italia scuole e università si ribellano mentre l’Europa fatica a trovare una voce comune
Battista Bruno
Gaza, l’orrore che uccide l’umanità: a Cosenza una veglia di preghiera per la pace con l’arcivescovo Checchinato\n
L’iniziativa

L’associazione MetaCometa porta in 30 piazze italiane i temi dell’affido: iniziative anche in Calabria. Ecco dove

Il sodalizio il 4 e 5 ottobre sarà anche in Calabria per far conoscere più da vicino il mondo dell’affido familiare, le famiglie che lo vivono quotidianamente e i volontari che ne supportano l’azione. Appuntamento anche a Catanzaro, Soverato, Chiaravalle, Borgia, Brognaturo, Lamezia Terme
Rossella Galati
L’associazione MetaCometa porta in 30\u00A0piazze italiane\u00A0i temi dell’affido: iniziative anche in Calabria. Ecco dove\n
l’ordinanza

Rende, torna il semaforo all’incrocio tra via Genova e via Rotella

L’attivazione è stata disposta da un’apposita ordinanza dirigenziale per i troppi incidenti verificatisi nei pressi di quell’intersezione, limite di trenta km orari per gli automobilisti
Redazione
Rende, torna il semaforo all’incrocio tra via Genova e via Rotella
Infrastrutture

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti su costi, traffico e iter procedurale

Le sottolineature: mancano motivazioni, dettagli procedurali e coerenza economica. Delucidazioni richieste entro 20 giorni. Bonelli: «Rilievi gravissimi». Il Mit: «Normale interlocuzione»
Redazione Economia
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti su costi, traffico e iter procedurale\n
La rinascita

Klimt, l’incanto dorato: il Museo multimediale di Cosenza pronto a stupire di nuovo

Il viaggio sensoriale dedicato al maestro ustriaco suggella il ritorno alla fruibilità dell’avveniristica struttura, chiusa cinque anni fa per una nota vicenda giudiziaria
Redazione
Klimt,\u00A0l’incanto dorato: il Museo multimediale di Cosenza pronto a stupire di nuovo\n
Situazione assurda

Rende, manca l’acqua e per gli alunni della Stancati scatta il divieto di recarsi in bagno

I genitori sono stati avvisati del disservizio soltanto in tarda mattinata e molti hanno lasciato il posto di lavoro per andare a prendere i propri figli
Redazione
Rende, manca l’acqua e per gli alunni della Stancati scatta il divieto di recarsi in bagno\n
Solidarietà

Attacchi alla Global Sumud Flotilla: a Cosenza mobilitazione urgente per sostenere la missione umanitaria

Il Comitato di sostegno chiama cittadini e cittadine a scendere, oggi alle 19, in piazza Kennedy a Cosenza per manifestare solidarietà verso la missione umanitaria in pericolo.
Redazione
Attacchi alla Global Sumud Flotilla: a Cosenza mobilitazione urgente per sostenere la missione umanitaria
FILO DIRETTO

Da Gaza a Cosenza, i messaggi dalla Striscia: «Grazie per essere la nostra voce»

Nel corso del corteo che ieri ha invaso il capoluogo bruzio, l’attivista Vincenzo Fullone ha letto alcuni dei Whatsapp e dei commenti arrivati dagli abitanti della città martoriata dalle bombe
Francesco La Luna
Da Gaza a Cosenza, i messaggi dalla Striscia: «Grazie per essere la nostra voce»
For Gaza

Longobardi primo comune a portare in aula la mozione per il riconoscimento dello Stato Palestinese

Il Consiglio comunale di Longobardi ha approvato all’unanimità la mozione presentata dall’associazione Gynestra, promossa dal Comitato Territoriale Tirreno Cosentino per la Palestina, per riconoscere lo Stato di Palestina nei confini precedenti al 1967 con Gerusalemme capitale condivisa.
Redazione
Longobardi primo comune a portare in aula la mozione per il riconoscimento dello Stato Palestinese
Università

Unical, il Mur approva altre cinque scuole di specializzazione medica: salgono a 10 i percorsi all’ateneo di Rende

Riaccreditate quello dello scorso anno a cui si aggiungono Anatomia patologica, Chirurgia toracica, Ginecologia e Ostetricia, Otorinolaringoiatria, Medicina interna
Redazione
Unical, il Mur approva altre cinque scuole di specializzazione medica: salgono a 10 i percorsi all’ateneo di Rende\n
1
...
PIÙ LETTI
1

Cetraro, blitz della DDA contro il clan: arresti

2

Regionali Calabria, gli impresentabili per l'Antimafia: ecco chi sono

3

Droga in Autostrada, gli arrestati sono di Amendolara: i nomi

4

Morte Guglielmo Gualtieri, cinque medici indagati

5
Ci risiamo

Domani mancherà l’acqua in 26 comuni della provincia di Cosenza: scopri l’elenco completo