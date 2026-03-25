Epatite A, la situazione nel Cosentino

Il dirigente medico dell’UOC di Malattie Infettive dell’Annunziata offre un quadro dettagliato della situazione attuale e invita a non alimentare falsi allarmismi: «Disponiamo di vaccini efficaci e sicuri»
Il sindaco di Corigliano Rossano punta il dito contro commissario, assessori e «manager devastatori» accusati di una gestione attenta solo a giochi di potere e ai quali chiede di dimostrare «responsabilità» e fare un passo indietro
Diretta dal professore Provenzano, avrà a disposizione 14 posti letto in spazi completamente rinnovati, tecnologie all’avanguardia e soluzioni progettate per garantire il massimo livello di comfort ai pazienti
Controlli in corso da parte del dipartimento Prevenzione dell’Asp. Il caso è stato segnalato alle autorità competenti. Nel frattempo, due pazienti sono risultati positivi alla malattia. Quattordici gli accessi in ospedale
La Regione investe il 6,6% del Pil in consumi finali per istruzione e formazione (media nazionale 3,5%) ed è prima Regione nel Paese per spesa pubblica per le politiche del lavoro (3,8% del Pil regionale)
La seconda sezione del tribunale amministrativo catanzarese ha respinto il ricorso del vecchio gestore, la Universiis Società Cooperativa Sociale, che aveva presentato ricorso dopo le decisione della Regione Calabria e dell’Asp di Cosenza di autorizzare la voltura dell’autorizzazione nei confronti del nuovo gestore
Nato prematuro e idrocefalo, con diverse operazioni alle spalle e una valvola ventricolo-peritoneale impiantata, il bimbo di 7 anni viene respinto per mancanza di rianimazione pediatrica e cardiologo: «Costretti a fare su e giù da Roma, ora vogliono spedirci a Napoli per un intervento di routine»
Nel mirino della Guardia di Finanza 2900 pratiche: accuse di falso per la documentazione sanitaria. Il sistema era gestito da 10 persone che avrebbe persino “inventato” visite specialistiche e pazienti per alimentare l’acquisto delle apparecchiature
Secondo la Fondazione, nella programmazione per definire il fabbisogno di sanitari, non si tiene conto dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento dei bisogni di cura. Il presidente Cartabellotta: «Con livelli di saturazione così elevati viene limitato il principio della libera scelta»