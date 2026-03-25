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24 ORE ALL NEWS

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Sanità

Epatite A, la situazione nel Cosentino

Parla il dirigente medico dell'UOC di Malattie Infettive dell'ospedale Annunziata Sonia Greco

25 marzo, 2026
ULTIMA ORA
Sanità territoriale

Tumori, screening senza personale: il caso Asp di Cosenza

Secondo l’Usb restano troppe incognite sull’appalto dei servizi Cup dell’Asp di Cosenza: dal ribasso del 16% al contratto applicato, fino alla grave carenza di personale per gli screening tumorali
Redazione
Tumori, screening senza personale: il caso Asp di Cosenza\n
Il focolaio

Epatite A, nove pazienti ricoverati in ospedale a Cosenza. Sonia Greco: «Vi spiego come prevenire il contagio» | VIDEO

Il dirigente medico dell’UOC di Malattie Infettive dell’Annunziata offre un quadro dettagliato della situazione attuale e invita a non alimentare falsi allarmismi: «Disponiamo di vaccini efficaci e sicuri» 
Emilia Canonaco
Epatite A, nove pazienti ricoverati in ospedale a Cosenza. Sonia Greco: «Vi spiego come prevenire il contagio» | VIDEO\n
Salute pubblica

Sanità nel caos, Campana accusa: «Politica ingerente sul punto nascite»

Il portavoce regionale di Europa Verde/AVS denuncia stop e revoche nel giro di poche ore sul trasferimento tra Rossano e Corigliano
Redazione
Sanità nel caos, Campana accusa: «Politica ingerente sul punto nascite»\n
Sanità Cosenza

Ordine dei Medici di Cosenza: assemblea tra emozione, conti approvati e memoria

Dalla relazione della presidente Agata Mollica alla premiazione dei medici con 50 anni di Albo, una giornata segnata da valori, commozione e futuro
Redazione
Ordine dei Medici di Cosenza:\u00A0assemblea tra emozione, conti approvati e memoria\n

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Sanità

Epatite A, la situazione nel Cosentino. Greco: «Preveniamolo così»

Parla il dirigente medico dell'UOC di Malattie Infettive dell'ospedale Annunziata Sonia Greco

25 marzo 2026
Ore 17:38
<p>Epatite A, la situazione nel Cosentino. Greco: «Preveniamolo così»</p>
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Giannino Dodaro: «A Cosenza i Comitati di quartiere si sono uniti per dare più voce ai cittadini»

Lo storico presidente del Comitato Piazza Spirito Santo racconta il coordinamento, le interlocuzioni col Comune e chiarisce: «Da parte nostra nessuna politica partitica o a fini elettorali»

24 marzo 2026
Ore 14:21
Giannino Dodaro: «A Cosenza i Comitati di quartiere si sono uniti per dare più voce ai cittadini»
Società

La psicoterapeuta Virardi e i disturbi del neurosviluppo

La psicoterapeuta: «Una condizione che riguarda il 5% dei bambini»

23 marzo 2026
Ore 10:37
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Società

Castrolibero e il modello di doposcuola assistito

L'assessore Ricchio: «Presto sarà gratuito per tutti»

20 marzo 2026
Ore 12:16
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Sanità

Epatite A, la situazione nel Cosentino. Greco: «Preveniamolo così»

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Il progetto

Unical, infermiere a domicilio e sanità di prossimità: seconda edizione di “Informando”

Confronto qualificato tra mondo accademico, professioni sanitarie e territorio
Redazione
Unical, infermiere a domicilio e sanità di prossimità: seconda edizione di “Informando”\n
L’affondo

Ospedali allo sbando, duro attacco di Stasi a Occhiuto: «La Sanità utilizzata per mietere consenso, si dimetta»

Il sindaco di Corigliano Rossano punta il dito contro commissario, assessori e «manager devastatori» accusati di una gestione attenta solo a giochi di potere e ai quali chiede di dimostrare «responsabilità» e fare un passo indietro
Redazione Politica
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venerdì l’inaugurazione

Cosenza, nuovo reparto per l’UOC di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Annunziata

Diretta dal professore Provenzano, avrà a disposizione 14 posti letto in spazi completamente rinnovati, tecnologie all’avanguardia e soluzioni progettate per garantire il massimo livello di comfort ai pazienti
Redazione
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La nota

Asp Cosenza, tavolo di confronto con le associazioni di categoria delle strutture private accreditate

Soddisfatto il presidente di Unimpresa Sanità Giancarlo Greco: «Positivo che il commissario De Salazar abbia decido di abbattere le liste d’attesa utilizzando tutti i fondi a disposizione»

Redazione
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Indagini in corso

Epatite A in Calabria, due nuovi casi a Catanzaro: trovati frutti di mare contaminati in un ristorante del litorale ionico 

Controlli in corso da parte del dipartimento Prevenzione dell’Asp. Il caso è stato segnalato alle autorità competenti. Nel frattempo, due pazienti sono risultati positivi alla malattia. Quattordici gli accessi in ospedale
Luana Costa
Epatite A in Calabria, due nuovi casi a Catanzaro: trovati frutti di mare contaminati in un ristorante del litorale ionico\u00A0\n
Innovazione

Cosenza, all’Annunziata arriva il truck Medtronic: due giorni di formazione per le rianimazioni calabresi

Il roadshow sull’innovazione in ambito critico e perioperatorio fa tappa a Cosenza con sessioni pratiche, confronto tra specialisti e focus sulla medicina intensiva
Redazione
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Il report

In Calabria il peggior welfare d’Italia e sanità in ambasce ma migliorano i dati su povertà e asili nido

La Regione investe il 6,6% del Pil in consumi finali per istruzione e formazione (media nazionale 3,5%) ed è prima Regione nel Paese per spesa pubblica per le politiche del lavoro (3,8% del Pil regionale)
Redazione Attualità
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Sanità e lavoro

Buoni pasto in sanità, la Uil Fpl chiede parità tra ospedale e Asp di Cosenza

Dopo l’intesa all’Azienda ospedaliera per arretrati e rimborsi, il sindacato sollecita il commissario dell’Asp a uniformare diritti e istituti contrattuali
Redazione
Buoni pasto in sanità, la Uil Fpl chiede parità tra ospedale e Asp di Cosenza\n
Scatta l’allarme

Epatite A, sei casi sotto osservazione anche a Cosenza: Annunziata in monitoraggio

Dopo i ricoveri registrati a Catanzaro, l’attenzione sanitaria si sposta anche sull’ospedale di Cosenza: l’ipotesi comune resta quella alimentare, con mitili e frutti di mare sotto osservazione
Redazione
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UN NUOVO CAPITOLO

San Nicola Arcella, Rsa “San Francesco di Paola”: il Tar Calabria dà il via libera alla nuova gestione

La seconda sezione del tribunale amministrativo catanzarese ha respinto il ricorso del vecchio gestore, la Universiis Società Cooperativa Sociale, che aveva presentato ricorso dopo le decisione della Regione Calabria e dell’Asp di Cosenza di autorizzare la voltura dell’autorizzazione nei confronti del nuovo gestore
Francesca Lagatta
San Nicola Arcella, Rsa “San Francesco di Paola”: il Tar Calabria dà il via libera alla nuova gestione\n
L’evento

Loizzo spinge su terapie digitali e ospedale virtuale a Cosenza: «Rotary partner del Parlamento per la sanità del futuro»

Al seminario all’Unical, la deputata rilancia il ruolo dell’associazione e la necessità di una sanità più accessibile: «Più moderna e più vicina ai cittadini»
Franco Gemoli
Loizzo spinge su terapie digitali e ospedale virtuale a Cosenza: «Rotary partner del Parlamento per la sanità del futuro»\n
sanità malata

L’odissea di Francesco, la madre disperata: «A Cosenza non si può operare, in Calabria noi cittadini di Serie B»

Nato prematuro e idrocefalo, con diverse operazioni alle spalle e una valvola ventricolo-peritoneale impiantata, il bimbo di 7 anni viene respinto per mancanza di rianimazione pediatrica e cardiologo: «Costretti a fare su e giù da Roma, ora vogliono spedirci a Napoli per un intervento di routine»
Paolo Mazza
L’odissea di Francesco, la madre disperata: «A Cosenza non si può operare, in Calabria noi cittadini di Serie B»\n
Massima attenzione

Allarme Epatite A, diversi casi anche in Calabria: focolai tra Lamezia e Catanzaro, quattro ricoveri

Una quinta è stata dimessa oggi. Non è chiaro se si tratti di un unico focolaio. Le condizioni non destano particolare preoccupazione
Luana Costa
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Emergenza sanitaria

Allarme Epatite A, casi anche in Calabria: sospetto legame con gli eventi meteo estremi delle scorse settimane

Contagi segnalati nel Nord della regione dopo i focolai in Campania. I consigli dei medici: «Evitare il consumo di frutti di mare crudi e vaccinazione per i soggetti fragili»
Redazione
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Il blitz

Truffa sulle protesi acustiche tra Lamezia e Catanzaro: sequestrate 3 aziende, coinvolti medici del Pugliese Ciaccio – NOMI

Nel mirino della Guardia di Finanza 2900 pratiche: accuse di falso per la documentazione sanitaria. Il sistema era gestito da 10 persone che avrebbe persino “inventato” visite specialistiche e pazienti per alimentare l’acquisto delle apparecchiature
Redazione
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Sanità cosentina

Diabete e multimorbidità, medici a confronto a Corigliano-Rossano il 28 marzo

Convegno ASP al Distretto Jonio Sud: focus su innovazione tecnologica, approccio multidisciplinare e sostenibilità. Responsabile scientifico la diabetologa Pia Salerno
Redazione
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Cosenza, all’Annunziata utilizzata un’endoprotesi ramificata per riparare l'arco aortico 

Prima volta che avviene in Calabria. L’intervento è stato eseguito dal professor Matteo Orrico insieme alla sua équipe. Con questa tecnologia si evita l’apertura del torace
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Cosenza, la Fondazione “Le Idee di Chicco” istituisce la Scuola Genitori 2026

Il direttore generale Simone Tropea: «Vogliamo dare un sostegno concreto: «Il 16% dei calabresi vive una qualche forma di sofferenza psicologica, importante offrire uno spazio di ascolto»
Redazione
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I numeri

Medici di famiglia, l’allarme del Gimbe: «Ne mancano oltre 5mila». Criticità anche in Calabria

Secondo la Fondazione, nella programmazione per definire il fabbisogno di sanitari, non si tiene conto dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento dei bisogni di cura. Il presidente Cartabellotta: «Con livelli di saturazione così elevati viene limitato il principio della libera scelta»
Redazione
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L’inaugurazione

Castrovillari, il restyling dell’ambulatorio di Pediatria è realtà

Grazie all'associazione "Luce di Luna" e al progetto "Ospedali Dipinti", le pareti del reparto si sono trasformate in un acquario per accogliere i piccoli pazienti.
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