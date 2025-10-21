Ecco i 13 ristoranti di Cosenza dove mangiare bene tutto l’anno
Cosenza a tavola, senza giri di parole: qui trovi una selezione che racconta tutto il ventaglio della cucina cittadina – dalla trattoria di quartiere al fine dining, dallo street food identitario alla griglieria “seria”. In queste 13 pagine entriamo, uno per uno, nei locali più citati del centro e dintorni secondo la classifica stilata da TripAdvisor per il mese di ottobre 2025: la tradizione cosentina di Trattoria Il Paesello e A Cantina Cosentina; la trattoria calabrese dal clima festoso La Locanda di Porcopò; l’esperienza gourmet (con forte anima di mare) di Le 3 Forchette; i panini 100% made in Calabria di Mi’Ndujo su corso Mazzini; la doppia anima ristorante–pizzeria di Al Vecchio Ulivo; la carne frollata di Fumo&Fiamme Griglieria; il Tavernacolo Cosenza (pub/wine bar) che lavora bene tra pinse, panini e carta dei vini; la cucina contemporanea con grande cantina di Ristorante–Enoteca Al Girone dei Golosi; il tipico del centro storico Calabria Bella; la tavola di carattere dell’Antica Locanda dal Povero Enzo; la storica Al Vicoletto (oltre 500 etichette) e la pizzeria napoletana Al Solito Porzio.
Dentro troverai per ogni ristorante: indirizzo e identikit (cucine, tipo di pasto, diete speciali), servizi utili e soprattutto le recensioni testuali così come sono state lasciate dagli ospiti. Il colpo d’occhio è semplice: vuoi tradizione cosentina? Parti da Paesello e Cantina; cerchi pesce e sala elegante? Le 3 Forchette. Panini identitari? Mi’Ndujo. Carne e griglia? Fumo&Fiamme. Pizza? Al Vecchio Ulivo o Al Solito Porzio. Centro storico con atmosfera? Calabria Bella e Povero Enzo. Carta vini importante? Vicoletto e Girone dei Golosi.
Al Solito Porzio (Pizzeria)
Indirizzo
Via Giacomo Mancini, 22, 87100 Cosenza (CS), Italia
set 2025 — “A due passi dall’isola pedonale.”
Ho ordinato delle pizze tramite Glovo che sono risultate buonissime. L’impasto è ben lievitato, ottimamente farcite con prodotti di qualità. Abbiamo apprezzato molto quelle a più settori, che permettono di degustare in un’unica pizza farciture diverse; eccellente anche quella fritta! Menù ricco e prezzi a norma. Andremo prossimamente al locale per degustare comodamente seduti a un tavolo, previa prenotazione.
set 2025 — “Buona cucina, servizio cortese e prezzi giusti”
La pizzeria si trova al centro di Cosenza, con ampia possibilità di parcheggio nelle vicinanze. La pizza è buona, così come il resto del menù, in particolare i fritti degli antipasti. Il servizio è cortese e puntuale, mentre il conto rispecchia la media della zona.
ago 2025 • — “Pizzeria numero one”
Veramente al top: qualità eccellente, super professionali. Solo cose positive: nessun’altra cosa da aggiungere. Veramente in gamba.
Al Vicoletto (Ristorante · Pizzeria)
Indirizzo
Via Francesco Simonetta, 9 (traversa Gioia), a due passi da Piazza Bilotti, 87100 Cosenza (CS), Italia
Descrizione
Dal 1993. Sala 65 coperti + terrazzino estivo 20 coperti. Cucina calabrese e nazionale (mare, carne, funghi silani). Buffet di verdure/formaggi/antipasti. Cantina: 500+etichette.
ago 2025 — “FINALMENTE UNA BUONA TRATTORIA A COSENZA”
Difficile trovare un locale tipico in centro a Cosenza; lo scorso anno non ci eravamo riusciti, ma quest’anno, grazie a una conversazione carpita nella hall dell’albergo, siamo stati in questa pizzeria-trattoria difficile da trovare se non si conosce.
Ambiente semplice ma accogliente, servizio efficiente e gradevole. Abbiamo mangiato pesce e non siamo rimasti delusi. Porzioni abbondanti. Conto onestissimo. Ora abbiamo un posto sicuro dove andare quando passiamo da Cosenza!
ago 2025 — “Ottima esperienza”
Abbiamo mangiato qui seguendo le buone recensioni che avevamo letto, che confermo in pieno. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Noi abbiamo mangiato tutto senza glutine ed era tutto molto buono. Spettacolari gli spaghetti all’astice e la frittura di calamari “veri”, non gli anelli di gomma. Ci torneremmo di sicuro.
apr 2025 • — “Una ottima cenetta”
Consigliatoci dalla titolare del B&B in cui abbiamo alloggiato, è stato perfetto! Certamente, anche senza alcuna raccomandazione, sia le portate che il servizio sono stati eccellenti. Complimenti! L’accoglienza calabrese è quanto di meglio si possa elogiare da queste parti.
apr 2025 • — “Bel centro in centro”
Locale molto buono, con interessante menù di carne e di pesce. Siamo stati molto bene e, malgrado fosse affollato, il servizio è stato efficiente e veloce.
Antica Locanda dal Povero Enzo
Indirizzo
Via Monte Santo, 42, 87076 Cosenza (CS), Italia
lug 2025 — “Sorprendente scoperta da ‘Povero Enzo’!”
Siamo stati di recente in questo ristorante e devo dire che non me lo aspettavo: una piacevolissima sorpresa! Le pietanze erano davvero abbondanti e gustose. La pasta, in particolare, era buonissima, cotta alla perfezione e condita con sapori genuini.
L’antipasto con il polpo all’insalata meritava una menzione speciale: tenero, ben condito, preparato davvero a regola d’arte. Anche per i più piccoli è stata un’ottima esperienza: la cotoletta con patatine è stata molto apprezzata, croccante fuori e morbida dentro.
La pinza surgelata, ma ci può stare.
Unico piccolo punto da migliorare, secondo me, è l’organizzazione: i tempi d’attesa sono stati un po’ lunghi, ma il personale è gentile e attento, quindi ci può stare.
Complimenti allo staff e alla cucina! Torneremo sicuramente.
mag 2025 — “Tornare a casa”
Tornare a casa.
La nostra esperienza alla locanda potrebbe riassumersi con queste semplici parole, ma è doveroso spenderne qualcuna in più. Guidati dalla cortesia e professionalità di Andrea, dalla simpatia e dalla competenza nel servizio di Mirko, ogni piatto ci ha regalato un sorriso e soddisfazione difficili da riassumere in poche righe.
Un ringraziamento anche alla brigata e alla cucina: eleganza, garbo, riguardo, gusto, piacere. Questo è l’Antica Locanda dal Povero Enzo.
A presto,
Michele.
mar 2025 • Un’esperienza gastronomica straordinaria!”
La Locanda del Povero Enzo è una di quelle perle rare che ti conquistano dal primo momento. La serata è iniziata con un’experience di antipasti, un viaggio in sei portate selezionate dallo chef, che ci ha fatto scoprire sapori autentici e raffinati, con ingredienti freschi e abbinamenti sorprendenti.
Per i primi, abbiamo assaggiato due piatti che hanno elevato la nostra esperienza a un livello superiore: le pappardelle di farina Senatore Cappelli alla fibra di zucca, farcite per metà con porcini e per metà con tartufo bianchetto, un equilibrio perfetto tra delicatezza e intensità. Poi, i maccabuoni “sazizza e fungi”, un piatto ricco e saporito che racconta la tradizione con ogni boccone.
A rendere il tutto ancora più speciale è stato il proprietario, che con passione ci ha narrato la storia del Povero Enzo, regalando un tocco di autenticità all’esperienza. Il personale è stato cordiale, attento e caloroso, facendoci sentire a casa dall’inizio alla fine.
Una cena davvero eccezionale, con un rapporto qualità-prezzo ottimo. Se cercate un posto dove vivere un’esperienza culinaria autentica e coinvolgente, questa locanda è una tappa obbligatoria!
feb 2025 — “Sempre una garanzia”
Si conferma da sempre, e come sempre, uno dei migliori ristoranti su Cosenza. Servizio impeccabile, cibo di alta qualità e conto più che giusto in rapporto alla caratura del locale. Resteremo sempre affezionati clienti.
Calabria Bella
Indirizzo
Piazza Duomo, 20, 87100 Cosenza (CS), Italia
Descrizione
Ristorante tipico nel centro storico, accanto al Duomo; focus su cucina calabrese.
ott 2025 — “Esperienza culinaria calabrese”
“Calabria Bella” rappresenta un luogo dove l’edonismo culinario si fonde con la storia del territorio. Un ristorante per chiunque desideri gustare la vera essenza della cucina calabrese, in un ambiente accogliente e con un servizio distintivo.
set 2025 • — “Nella media”
Ristorante tipico situato nel centro storico di Cosenza. Migliorerei il tovagliato, molto datato, e darei un tocco di freschezza all’ambiente, in modo da trasmettere pulizia oltre che antichità. I primi erano molto buoni. I secondi migliorabili. Le patate mi davano l’impressione di essere state preparate in anticipo e poi riscaldate. Mi aspettavo di più. Il conto nella media.
set 2025 • — “Ad maiora semper!!!”
Mancavo da un po’ di tempo in questo ristorante situato in pieno centro storico, proprio accanto al Duomo di Cosenza. Devo ammettere che la bontà del cibo e la gentilezza del titolare e dei suoi collaboratori è rimasta inalterata: accoglienza e servizio al top e piatti della nostra tradizione, preparati con maestria e serviti con altrettanta grazia e professionalità.
Mangiare in un ambiente accogliente e tranquillo, con gli spazi giusti tra i tavoli e con tutta la qualità dei vari piatti che propongono, sono un ottimo viatico per passare qualche ora in serenità con le persone che ami e a cui vuoi bene.
Uno dei tanti motivi che fanno di questo posto un luogo dove si mangia bene, con prezzi onesti e in linea con gli altri ristoranti della città, è il fatto che sono la bellezza di circa 27 anni che viene gestito da persone serie e che sanno fare bene il loro mestiere, proponendo piatti semplici, preparati con materie prime di qualità, ma anche con un pizzico di fantasia che non guasta mai.
set 2025 • — “La migliore pasta”
Questa è stata la pasta migliore che ho mangiato finora nel mio viaggio attraverso l’Italia. Il servizio era spettacolare e il cibo era incredibile! Se vai a Cosenza, allora devi mangiare qui!
set 2025 • — “Ristorante accogliente…”
È stata una grande esperienza: ristorante accogliente guidato da Luca. Il cibo aveva un ottimo sapore e, sorprendente, vicino in una regione storica. Consiglio vivamente.
set 2025 • — “Bella Sì”
Calabria Bella fa bella la Calabria e fa onore alla città di Cosenza coi suoi piatti, la qualità dei prodotti e la simpatia del personale!
Ristorante · Enoteca Al Girone dei Golosi
Indirizzo
Via Pasquale Rossi, 79 (ang. Piazza Maestri del Lavoro), 87100 Cosenza (CS), Italia
Descrizione
Cucina innovativa che valorizza tradizioni locali e nazionali; formaggi (anche bio), salumi, carni nazionali/estere, pesce fresco, vini e dessert di produzione propria. Aperto anche a pranzo; gruppi e lavoro.
ott 2025 — “Consigliatissimo”
Ottimo pesce. La frittura di moscardini, veramente delicata. Una carta vini molto ricca. Anche i dolci erano ottimi. Da ritornarci.
mag 2025 — “Perfetto”
Ottimo ristorante solo perché è di mio padre, quindi ottimo. 👍 Locale daje papà, ti voglio bene.
mag 2025 — “Qualità prezzo top!!!”
Qualità/prezzo consigliatissimo. Nel nostro viaggio per Roma ci siamo fermati ben due volte: abbiamo mangiato benissimo e pagato adeguatamente. Materie prime di qualità!
mar 2025 — “Ottimo ristorante su Cosenza”
Ottimo ristorante, sia di pesce che di carne. Prezzi onesti. Assolutamente da ritornarci. Unica pecca che mi ha spinto a non dare una valutazione 5 su 5 è l’aver fatto pagare 5 euro un sorbetto al limone: stona con i prezzi competitivi dell’intero menù.
Tavernacolo Cosenza
Indirizzo
Corso Mazzini (zona centrale), Cosenza (CS), Italia — nome locale non presente nel testo
Cucine/Offerta
Panini gourmet · Pinsa · Taglieri · Hamburger · Ampia carta vini (anche calabresi) · Fritti
ott 2025 — “Top”
Ottimo panino. Il proprietario è gentilissimo. Menù ricco e vario. Ampia scelta di vini, sia locali che nazionali.
set 2025 — “Una bella serata con una cena ottima”
Cena ottima a base di polpette per iniziare e pinza eccezionale, sia dal punto di vista della pasta che del condimento, e anche panini con hamburger molto particolari.
ago 2025 — “Cena con prodotti tipici da provare”
Ottimo pub nel centro di Cosenza. Elevato livello dei cibi proposti da personale cortese, pronto a soddisfare ed informare i clienti. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Da provare assolutamente.
ago 2025 — “Torneremo”
Una piccola chicca sul corso principale di Cosenza! Con mio marito abbiamo preso delle polpette a dir poco eccezionali e, successivamente, una pinsa e un panetto “mussano”. Tutto buonissimo! Personale sorridente e gentile. Torneremo.
lug 2025 — “Mangiare di qualità in centro a Cosenza”
Locale di eccellenza a Cosenza: dal cibo di alta qualità al servizio professionale e gentile. C’è l’imbarazzo della scelta nel menù, dai taglieri agli hamburger, ai panetti o i fritti, accompagnati da una vasta selezione di vini calabresi. I proprietari sono gentilissimi e disponibili a ogni esigenza del cliente. Inoltre, ha una posizione centralissima su Corso Mazzini e la possibilità di prenotarsi con The Fork, all’avanguardia.
Al Vecchio Ulivo
Indirizzo
Contrada Cozzo Presta, 23, 87100 Cosenza (CS), Italia
Descrizione
Ristorante–pizzeria con specialità di carne e pesce, cucina tipica calabrese, sale interne/esterne, menu personalizzati, asporto.
set 2025 — “Una cena speciale”
Io e mia moglie siamo stati a cena in questo ristorante: ci ha colpito subito la cortesia e l’accoglienza del personale. Eccellente la fresina calda al salame, che riteniamo sia la migliore in assoluto. Ottimi i primi piatti e, soprattutto, dolci fatti in casa. Sicuramente consigliato.
set 2025 — “Stra-consiglio!”
La pizza era squisita, lo stinco ancora di più! Servizio impeccabile, sapori autentici e piacevole atmosfera. Stra-consiglio!
ago 2025 — “Eccellente esperienza”
Bellissima serata passata in compagnia. Ottimo il ristorante: ti offre un’esperienza culinaria di ottima qualità. Il servizio e lo staff attento e cordiale. Sa consigliarti per un piacevole menù che spazia dagli antipasti ai primi e secondi, con vari contorni. E, se si vuole, gustare un’ottima pizza. Se siete in zona, fategli una visita: consiglio vivamente.
ago 2025 — “Ottimo locale cosentini”
Pizza ottima e vere patate ‘mpacchiuse donnicesi. Consiglio di provare anche le polpette di melanzane. Ambiente familiare con personale molto gentile. Locale di riferimento della cucina tipica cosentina: assolutamente consigliato.
ago 2025 — “Serata in famiglia”
Cortesia e accoglienza top della signora Angela. Le pizze erano tutte spettacolari; per non parlare delle frittelle di patate: una vera delizia. Abbiamo trascorso un’ottima serata in un clima tranquillo e accogliente: siamo rimasti molto soddisfatti; ritorneremo presto!
lug 2025 — “Un angolo di Calabria che scalda il cuore e delizia il palato”
Ieri sera ho avuto il piacere di cenare con la mia famiglia in questo meraviglioso ristorante e non posso che esprimere tutta la mia gratitudine allo staff, in particolare alla signora Angela e al signor Pietro, proprietari e autentici padroni di casa. Ci hanno accolti e accompagnati fino alla fine della serata con una cordialità e un calore che ci hanno fatto sentire parte di una vera famiglia calabrese.
giu 2025 — “Non ve lo perdete!!!”
Il ristorante è carinissimo, fresco, pulito e ben tenuto. I camerieri sono gentilissimi e il servizio veloce. Il cibo è spettacolare: abbiamo preso antipasti misti, con salumi saporiti e polpette croccanti. Il cinghiale — sia come sugo per la pasta fatta in casa che come secondo — era delizioso, morbido, saporito. Anche le tagliatelle ai funghi erano buonissime, come gli straccetti di vitello. Il dolce al Pan di Stelle una delizia. Torneremo sicuramente.
Fumo&Fiamme Griglieria
Indirizzo
Via degli Alimena, 102, 87100 Cosenza (CS), Italia
Descrizione
Griglieria con all you can eat di carni frollate; qualità/price focus.
set 2025 — “I migliori”
Sono capitato quasi per caso in questo posto, nel pieno centro di Cosenza. Accoglienza impeccabile, con spiegazione della loro offerta più che vasta. Ci facciamo consigliare un mix tra crudo e cotto che ci sorprende per qualità e quantità, cosa molto rara da trovare nel nostro territorio, fatto di gente convinta di essere furba, ma non sanno che accumulano solo perdite di clienti. Terrò da oggi come riferimento questo ristorante, perché bisogna premiare chi vuole offrire il massimo a discapito dei guadagni personali. Bravi!
set 2025 — “Miglior carne di Cosenza”
Se volete mangiare carne di qualità, allora Fumo & Fiamme fa al caso vostro. Oltre alle squisitezze che si possono trovare, anche il personale è il top. I ragazzi sono molto attenti alle esigenze dei clienti, formati e professionali. Grandi Rosario e Mattia.
ago 2025 — “Fumo & fiamme & qualità”
Grande qualità della materia prima, servizio eccellente e personale cordiale e disponibile. In 5 amici abbiamo optato per la soluzione all you can meat: soddisfattissimi; grandi tagli e ottima lavorazione della carne.
giu 2025 — “Super!”
Tutto ciò che desideravamo dalla nostra tappa a Cosenza: carne ottima, personale accogliente, prezzo corretto. Super consigliato!
giu 2025 — “Una eccellenza nel cuore di Cosenza”
Sono capitata qui per caso con amici: carne di qualità eccezionale, servizio impeccabile, ragazzi in sala educatissimi e preparatissimi. Un’eccellenza nel cuore di Cosenza.
giu 2025 — “Eccezionale”
Veramente eccezionale: carne come burro e personale attentissimo. Abbiamo deciso di provare la formula “menù degustazione”, dove abbiamo trovato un antipasto molto ricco di prodotti, tutti di qualità; dopodiché è arrivato un tagliere di carne con diverse tipologie, tutti e tre impeccabili. Consigliatissimo: è un’esperienza da riprovare.
Trattoria Il Paesello
Indirizzo
Via Rivocati, 95 (dietro il Comune), 87100 Cosenza (CS), Italia
Cucine
Italiana · Pesce · Mediterranea
Tipi di pasto
Pranzo · Cena · Bevande
Diete speciali
Opzioni vegetariane · Opzioni vegane · Senza glutine
Caratteristiche
Accessibile in sedia a rotelle · Posti a sedere · Prenotazioni · Seggioloni disponibili · Serve alcolici · Servizio al tavolo · Tavoli all’esterno
set 2025 — “Superlativo”
Cibo super, da leccarsi i baffi. Camerieri/e gentilissimi, ambiente ottimo, prezzo più che onesto. Eravamo di passaggio: da consigliare! Se siete del posto e non ci siete ancora andati, non capite nulla.
ago 2025 — “Trattorie a Cosenza”
Trattoria favolosa. Cucina tipica cosentina, fatta bene, con prodotti di qualità, porzioni oltre l’abbondante e prezzi sotto la media. Il personale è molto preparato, simpatico, gentile, con la passione per il proprio lavoro. Ottima anche la selezione di amari, ricercati e volti a valorizzare le eccellenze della propria terra. Assolutamente un punto di riferimento per la cucina cosentina!
ago 2025 — “Un’eccellente esperienza di autentico cibo italiano!”
Il cibo era eccellente! Così deliziosa, autentica cucina italiana. Un gioiello a Cosenza! Abbiamo assaggiato carbonara, pulpette con sugo, scaloppine Paeselo, patate ‘mpacchiuse, tiramisù: tutto perfetto! 👌 Francesco è stato così gentile e cordiale, ci siamo sentiti molto bene ad esserci! Ci ha offerto pane fresco anche con olio d’oliva, origano e peperoncini, che era super caldo e gustoso! Ci torneremo sicuramente!
ago 2025 — “Vacanze in Calabria”
Siamo stati per una settimana in vacanza a Cosenza e per ben 4 giorni consecutivi abbiamo cenato in questa trattoria. Che dire! Un posto dove si riscoprono i veri sapori di casa, con una vera cucina tradizionale e locale. Abbiamo assaporato e gustato tanti piatti tipici della Calabria (troppo gustosi!). L’accoglienza, la gentilezza e l’educazione è stata top da parte di tutto lo staff. Prezzi onestissimi. Sicuramente da ritornarci. Da andare a stomaco vuoto perché le porzioni sono abbondanti.
Mi’Ndujo (Corso Mazzini)
Indirizzo
Corso Giuseppe Mazzini, 239, 87100 Cosenza (CS), Italia
Descrizione
Brand di panini 100% Made in Calabria. Pane con doppia lievitazione fino a 48h, carne dei Monti della Sila, forte focus sui piccoli produttori.
Riconoscimenti: 1° “Migliori Panini d’Italia” 50 Top Italy 2025 · Guida Street Food Gambero Rosso 2023 · Consigliata da Accademia del Panino Italiano.
Servizi: sala interna + dehors · eventi e compleanni · asporto · Deliveroo.
ott 2025 — “Panino km zero su Corso Mazzini”
Panini eccezionali e salse sempre nuove. I nomi sono fantasiosi e raccontano il territorio. Ideale a cena ma anche a pranzo.
ott 2025 — “Esperienza Mi’Ndujo”
Amo Mi’Ndujo; vengo sempre perché mi trovo benissimo. Il cibo è troppo buono e non delude mai. Sono un cliente di fiducia e torno ogni volta con piacere. Continuate così, bravi davvero!
ott 2025 — “Esperienza ottima da Mi’Ndujo Cosenza: panini squisiti…”
Mi’Ndujo a Cosenza offre panini calabresi autentici, ingredienti locali e gusto unico. Servizio veloce, staff gentile e atmosfera accogliente. Perfetto per chi ama il cibo vero!
ott 2025 — “Esperienza top da Mi’Ndujo”
Il Luzzi è una goduria assurda! Pane top, roba fresca e sapori calabresi che ti fanno dire “wow” al primo morso. Non è il solito panino: è proprio una botta di gusto. Da provare assolutamente se passi da Mi’Ndujo!
ott 2025 — “Ottimo”
Ottima esperienza! Carne di qualità, patatine croccanti e servizio gentile. Locale accogliente e curato!
ott 2025 — “Una garanzia”
Pranzo top da Mi’Ndujo Cosenza! Panini spettacolari, ingredienti freschi e sapori autentici. Staff gentile, simpatico e super accogliente: ti fanno sentire davvero a casa. Locale curato e perfetto anche per una pausa in coppia. E il dolcino offerto alla fine… una chicca!
ott 2025 — “Qualità, accoglienza e sapori autentici!”
Mi’Ndujo Cosenza è una garanzia! Panini eccezionali, ingredienti freschi e sapori autentici. Personale super accogliente, sempre sorridente e attento. Atmosfera calda e genuina: impossibile non tornare!
ott 2025 — “Deliziottima esperienza”
Cibo di ottima qualità; personale estremamente cortese, gentile ed efficiente. Posto estremamente centrale e comodo, non molto affollato e estremamente pulito. Consigliato.
Le 3 Forchette
Indirizzo
Via Attilio Giuliani, 14, 87100 Cosenza (CS), Italia
Descrizione
Ristorante fine dining in centro, specialista di mare, ampia cantina, ambiente elegante.
ott 2025 — “Cucina eccellente! Da provare.”
Prima volta alle Tre Forchette: esperienza molto soddisfacente, da ripetere senza alcun dubbio. Ambiente accogliente, raffinato e curato nei particolari; personale cortese e competente. Cucina eccellente, ottima cantina così come i dolci (squisiti!). Ristorante da consigliare sicuramente.
ott 2025 — “Tutto perfetto! Da Diego! :)”
Incuriositi dalle recensioni, entriamo in questo locale per un pranzo di lavoro. Subito colpiti dallo stile, mise en place e cortesia del personale, ci sediamo per ordinare. Tutto perfetto: dal calamaro preso come antipasto, agli gnocchetti della casa, fino al dolce. Inoltre, cortesia assoluta e cura del cliente e ottimo rapporto qualità/prezzo. Consigliatissimo!
ott 2025 — “Eccellente!”
Locale curatissimo e personale di rara cortesia. Cibo di altissima qualità e ricercatezza. Una cena di lavoro si è trasformata in un’esperienza culinaria. Complimenti!
ago 2025 — “Un’eccellenza che si rinnova”
Il ristorante Le Tre Forchette a Cosenza è una vera gemma culinaria, capace di offrire un’esperienza indimenticabile. Fin dall’ingresso, l’ambiente raffinato e accogliente colpisce per la sua eleganza e pulizia. La freschezza del pesce è palpabile in ogni piatto, preparato con una maestria tecnica che solo uno chef di grande talento può garantire.
Ogni portata è un’esplosione di sapori armoniosi, che evidenziano l’alta qualità degli ingredienti utilizzati. La titolare, Dania, accoglie i clienti con un sorriso e una cordialità che fanno sentire subito a casa, creando un’atmosfera calda e familiare. Il personale, sempre professionale e attento, garantisce un servizio impeccabile, curando ogni dettaglio con dedizione.
I piatti, dalla tartare di scampi al tonno scottato, sono cucinati con amore e passione, esaltando la freschezza del pesce. Un plauso particolare va alla cantina dei vini, ben assortita e con ottime etichette. Ringraziamo tutto lo staff e la signora Dania per la magnifica esperienza che ci hanno fatto vivere. Torneremo sicuramente a trovarli alla prossima occasione, certi di ritrovare la stessa eccellenza e qualità.
La Locanda di Porcopò
Indirizzo
Via Rivocati, 42, 87100 Cosenza (CS), Italia
Cucine
Italiana · Calabrese
Tipi di pasto
Pranzo · Cena · Aperto fino a tardi
Prezzo
€ (economico)
Caratteristiche
Accessibile in sedia a rotelle · Accetta carte (incl. AmEx) · Ammette cani · Musica dal vivo · Consegna a domicilio · Asporto · Posti a sedere · Prenotazioni · Serve alcolici · Servizio al tavolo · Vino e birra
ott 2025 — “Sapori in allegria”
Ho trovato i sapori di una volta: pasta fatta in casa con sugo di carne come lo faceva mia nonna. Ottimo anche l’antipasto. Personale gentile e locale accogliente. Tipica trattoria calabrese. Il titolare allegro e simpatico.
ott 2025 — “Fantastica”
Un locale molto ospitale, con un servizio eccellente e prodotti veramente freschi. Cucina tipica locale ben organizzata e soprattutto saporita. Consiglio vivamente questa esperienza.
ott 2025 — “Ottima cucina”
Autentica Calabria nel piatto! Piatti genuini, sapori intensi e accoglienza calorosa. Un vero gioiello per chi ama la cucina tradizionale fatta con passione.
ott 2025 — “Strepitosa”
Ottima atmosfera, cucina magnifica, consigliata per tutti. Cibo locale, di qualità; servizio ottimale e molto cortese.
ott 2025 — “Esperienza eccezionale”
Esperienza eccezionale da Porcopò! Siamo stati per cena e non possiamo che definirla una serata perfetta. Il personale è semplicemente fantastico: accoglienti, professionali e sempre sorridenti, ti fanno sentire a casa dal primo istante. Il cibo è buonissimo, preparato con ingredienti di alta qualità e una cura nei dettagli che si nota in ogni piatto. Ogni portata è un’esplosione di sapori, equilibrata e mai banale. Il servizio è super: veloce ma mai frettoloso, attento senza essere invadente. E non possiamo non menzionare la selezione di vini, davvero top, perfettamente abbinata al menù.
ott 2025 — “Favoloso!”
Ottima serata. Locale splendido, personale gentile e disponibile e cibo davvero top. Da consigliare e, soprattutto, da tornarci!
A Cantina Cosentina
Indirizzo
Corso Plebiscito, 12, 87100 Cosenza (CS), Italia
Cucine
Italiana · Mediterranea
Tipi di pasto
Pranzo · Cena · Aperto fino a tardi
Diete speciali
Opzioni vegetariane
Caratteristiche
Accessibile in sedia a rotelle · Accetta carte (anche digitali) · Ammette cani · Parcheggio (strada/area gratuita) · Cena in sala privata · Posti a sedere · Prenotazioni · Seggioloni · Serve alcolici · Servizio al tavolo · Stile familiare · Tavoli all’esterno · Vino e birra
set 2025 — “Benino ma un pizzico di delusione rispetto al passato”
Location tra le più affascinanti del centro storico di Cosenza; titolare (il professore) simpatico, anche se un poco invadente. Servizio in sala abbastanza puntuale nonostante il pienone della domenica a pranzo. Ritorno dopo diversi mesi e riscontro la qualità dell’offerta gastronomica in calo rispetto ad altre visite del passato.
Dopo il consueto benvenuto con ‘nduja e pane casareccio, ecco l’antipasto della casa di medio livello (buone le polpette di carne e melanzane; frittata di cipolle eccessivamente unta; formaggi e salumi poco saporiti; pomodori in insalata troppo maturi).
Tra i primi, ok alla pasta con baccalà e peperoni cruschi. Tra i secondi, buona la parmigiana di melanzane; non male le alici fritte. Non abbiamo ordinato, malgrado le insistenze del titolare e dello staff, il dessert, preferendo orientarci sulla frutta con una portata di graditissima uva fragola. Vino della casa potabile. Rapporto qualità-prezzo corretto.
Da ritornarci, non nei fine settimana, quando c’è meno gente e probabilmente la qualità della proposta culinaria dovrebbe salire di livello.
ago 2025 — “Tradizione e semplicità”
Durante le nostre vacanze ci siamo fermati a Cosenza. Qui il proprietario di un B&B ci consiglia questo ristorante per cena e decidiamo di provare. Devo dire che è stato tutto ottimo: riescono a far diventare buoni anche dei semplici cetrioli. La cortesia è di casa; infatti, appena seduti, siamo stati accolti da un entrée con pane e ‘nduja, delicatissima e per tutti i palati. Incuriositi dal menù, abbiamo preso 1 antipasto della casa (13 €), composto da più portate, tra cui una ciotola con i cetrioli, che ci ha stupito perché sono riusciti a farli diventare veramente buoni e gustosi. Poi abbiamo preso i fiori di zucca (6 €: ne portano 3 ma sono davvero grandi), un primo al ragù (12 €), abbondante e buono, 1 porzione di caciocavallo arrosto (9 €), buono, una porzione di tonno scottato (15 €), veramente buono e cotto alla perfezione. Chiudiamo il tutto con il vino della casa, buono, e 2 dolci della casa buonissimi. Devo dire che a fine cena eravamo strapieni.
Il tutto per un totale di 83 €. Il servizio eccellente, con personale cortese e simpatico.
Unica pecca, a detta del proprietario del B&B, che avrebbero dovuto farci un po’ di sconto visto che siamo andati lì a nome del titolare del B&B, che comunque rimane una scelta del ristoratore se farlo o meno. Comunque, tutto buonissimo e ci ritornerei volentieri.
set 2025 — “Piacevolissima esperienza culinaria casareccia a Cosenza.”
Staff gentile e cortese, piatti buoni e della tradizione calabrese e prezzi accessibili. Una bella serata trascorsa insieme alla mia dolce metà.
set 2025 — “Esperienza eccezionale di gusto e storia cosentina…”
Davvero un pranzo indimenticabile con il signor Felice, che con la sua conoscenza ci ha incantato riguardo molta storia calabrese. La pasta con i ceci è eccezionale, come pure gli spaghetti al baccalà e le migliori polpette di melanzane che abbiamo mai mangiato, e il caciocavallo grigliato. Non finirei di descrivere le golosità che abbiamo gustato.
ago 2025 — “Perfezione”
La miglior cucina cosentina.
Detta da un cosentino, purtroppo scoperta molto tardi! Tutto perfetto. Piatti ottimi e abbondanti, prezzi contenuti.
ago 2025 — “Mille e una volta”
In ritorno dalle vacanze dalla Sicilia, durante una sosta in autogrill, ci è venuta fame e, guardando su internet, questo posto ci ha incuriosito. Che dire, viva le recensioni…
Tutto perfetto, a partire dal mitico Felice (il prof.) che ti fa sentire subito parte della sua famiglia, fino al conto che non vedevo così moderato da non so quanti anni. Cucina ottima con benvenuto di ‘nduja artigianale di qualità ottima, 3 primi (2 adulti e un bambino), due risate e ripartenza per il viaggio di ritorno. Assolutamente consigliato e da ritornarci più e più volte (diventerà la nostra tappa fissa al ritorno dalle vacanze).
