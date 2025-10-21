Ecco i 13 ristoranti di Cosenza dove mangiare bene tutto l’anno

Al Vicoletto (Ristorante · Pizzeria)

Indirizzo

Via Francesco Simonetta, 9 (traversa Gioia), a due passi da Piazza Bilotti, 87100 Cosenza (CS), Italia

Descrizione

Dal 1993. Sala 65 coperti + terrazzino estivo 20 coperti. Cucina calabrese e nazionale (mare, carne, funghi silani). Buffet di verdure/formaggi/antipasti. Cantina: 500+etichette.





ago 2025 — “FINALMENTE UNA BUONA TRATTORIA A COSENZA”

Difficile trovare un locale tipico in centro a Cosenza; lo scorso anno non ci eravamo riusciti, ma quest’anno, grazie a una conversazione carpita nella hall dell’albergo, siamo stati in questa pizzeria-trattoria difficile da trovare se non si conosce.

Ambiente semplice ma accogliente, servizio efficiente e gradevole. Abbiamo mangiato pesce e non siamo rimasti delusi. Porzioni abbondanti. Conto onestissimo. Ora abbiamo un posto sicuro dove andare quando passiamo da Cosenza!

ago 2025 — “Ottima esperienza”

Abbiamo mangiato qui seguendo le buone recensioni che avevamo letto, che confermo in pieno. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Noi abbiamo mangiato tutto senza glutine ed era tutto molto buono. Spettacolari gli spaghetti all’astice e la frittura di calamari “veri”, non gli anelli di gomma. Ci torneremmo di sicuro.

apr 2025 • — “Una ottima cenetta”

Consigliatoci dalla titolare del B&B in cui abbiamo alloggiato, è stato perfetto! Certamente, anche senza alcuna raccomandazione, sia le portate che il servizio sono stati eccellenti. Complimenti! L’accoglienza calabrese è quanto di meglio si possa elogiare da queste parti.

apr 2025 • — “Bel centro in centro”

Locale molto buono, con interessante menù di carne e di pesce. Siamo stati molto bene e, malgrado fosse affollato, il servizio è stato efficiente e veloce.