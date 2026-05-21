MetaCometa e l’istituto dell’affido

La delegata cosentina dell’associazione illustra la manifestazione “Tu per me sei importante” in programma per il prossimo 23 maggio in piazza Kennedy. Coppie o persone single scopriranno come prendersi cura di un minore, in attesa che venga adottato o torni nella sua famiglia di origine
Il primo lavoro in studio della band calabrese è un concept album collettivo nato dalla vita del bassista Mario Saccomanno: «Abbiamo incanalato le nostre idee in una sola persona». Lo troverete da venerdì 22 maggio su tutte le piattaforme
Sabato 23 maggio eventi, riflessioni e una passeggiata simbolica dedicata ai magistrati uccisi dalla mafia. Gli amministratori rinunciano ai ristori dopo gli atti intimidatori per finanziare progetti educativi
Sempre più segnalazioni di contribuenti costretti a pagare somme elevate per annualità accumulate negli anni per mancata ricezione della lettera di pagamento. Tra le possibili cause anche problemi legati ai cambi di toponomastica cittadina e numeri civici
Il proprietario de “Il Cedro” racconta la sua cucina “lenta” e mediterranea, il legame con la Calabria e un Libano che non smette di soffrire: «Ho voluto portare qui le mie radici, creando qualcosa di serio e professionale»