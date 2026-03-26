Social
Home page>Società>Michele D'Ignazio presen...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società

Michele D'Ignazio presenta il suo ultimo libro "Felice e l'invenzione del mare"

Michele D'Ignazio presenta il suo ultimo libro "Felice e l'invenzione del mare"

26 marzo, 2026
ULTIMA ORA
Maltempo

Allerta gialla in Calabria: venti di burrasca e mareggiate. E in Sila nevica

Nel bollettino vengono segnalati possibili fenomeni temporaleschi che possono evolvere in nubifragi anche persistenti e, in particolare, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi
Redazione
Allerta gialla in Calabria: venti di burrasca e mareggiate. E in Sila nevica\n
Eventi

"Perciavutti", l'antica festa del vino di Mormanno conquista la Regione

La consigliera regionale Santoianni porta avanti l'iter per il riconoscimento ufficiale del "Perciavutti" di Mormanno, antica festa del vino nuovo legata alla civiltà contadina calabrese.
Franco Sangiovanni
\"Perciavutti\", l'antica festa del vino di Mormanno conquista la Regione\n
La presentazione

L’Unical presenta il Piano Strategico 2026–2031 e accoglie i nuovi assunti

Il 1° aprile allo University Club la presentazione del Piano Strategico dell’Università della Calabria e la cerimonia di benvenuto per il personale neoassunto
Redazione
L’Unical presenta il Piano Strategico 2026–2031 e accoglie i nuovi assunti\n
Futuro

Patente digitale su smartphone, come funziona l’IT Wallet

La patente digitale arriva su smartphone con l’IT Wallet. UDiCon spiega vantaggi, attivazione e impatto della nuova identità digitale.
Redazione
Patente digitale su smartphone, come funziona l’IT Wallet\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Società

Michele D'Ignazio presenta il suo ultimo libro "Felice e l'invenzione del mare"

Michele D'Ignazio presenta il suo ultimo libro "Felice e l'invenzione del mare"

26 marzo 2026
Ore 10:00
Michele D'Ignazio presenta il suo ultimo libro \"Felice e l'invenzione del mare\"
Sanità

Epatite A, la situazione nel Cosentino. Greco: «Preveniamolo così»

Parla il dirigente medico dell'UOC di Malattie Infettive dell'ospedale Annunziata Sonia Greco

25 marzo 2026
Ore 17:38
<p>Epatite A, la situazione nel Cosentino. Greco: «Preveniamolo così»</p>
Video

Giannino Dodaro: «A Cosenza i Comitati di quartiere si sono uniti per dare più voce ai cittadini»

Lo storico presidente del Comitato Piazza Spirito Santo racconta il coordinamento, le interlocuzioni col Comune e chiarisce: «Da parte nostra nessuna politica partitica o a fini elettorali»

24 marzo 2026
Ore 14:21
Giannino Dodaro: «A Cosenza i Comitati di quartiere si sono uniti per dare più voce ai cittadini»
Società

La psicoterapeuta Virardi e i disturbi del neurosviluppo

La psicoterapeuta: «Una condizione che riguarda il 5% dei bambini»

23 marzo 2026
Ore 10:37
<p>La psicoterapeuta Virardi e i disturbi del neurosviluppo</p>
Video

Giannino Dodaro: «A Cosenza i Comitati di quartiere si sono uniti per dare più voce ai cittadini»

Lo storico presidente del Comitato Piazza Spirito Santo racconta il coordinamento, le interlocuzioni col Comune e chiarisce: «Da parte nostra nessuna politica partitica o a fini elettorali»

24 marzo 2026
Ore 14:21
Giannino Dodaro: «A Cosenza i Comitati di quartiere si sono uniti per dare più voce ai cittadini»
Società

La psicoterapeuta Virardi e i disturbi del neurosviluppo

La psicoterapeuta: «Una condizione che riguarda il 5% dei bambini»

23 marzo 2026
Ore 10:37
<p>La psicoterapeuta Virardi e i disturbi del neurosviluppo</p>
Società

Michele D'Ignazio presenta il suo ultimo libro "Felice e l'invenzione del mare"

Michele D'Ignazio presenta il suo ultimo libro "Felice e l'invenzione del mare"

26 marzo 2026
Ore 10:00
Michele D'Ignazio presenta il suo ultimo libro \"Felice e l'invenzione del mare\"
Sanità

Epatite A, la situazione nel Cosentino. Greco: «Preveniamolo così»

Parla il dirigente medico dell'UOC di Malattie Infettive dell'ospedale Annunziata Sonia Greco

25 marzo 2026
Ore 17:38
<p>Epatite A, la situazione nel Cosentino. Greco: «Preveniamolo così»</p>
Video

Giannino Dodaro: «A Cosenza i Comitati di quartiere si sono uniti per dare più voce ai cittadini»

Lo storico presidente del Comitato Piazza Spirito Santo racconta il coordinamento, le interlocuzioni col Comune e chiarisce: «Da parte nostra nessuna politica partitica o a fini elettorali»

24 marzo 2026
Ore 14:21
Giannino Dodaro: «A Cosenza i Comitati di quartiere si sono uniti per dare più voce ai cittadini»
Società

La psicoterapeuta Virardi e i disturbi del neurosviluppo

La psicoterapeuta: «Una condizione che riguarda il 5% dei bambini»

23 marzo 2026
Ore 10:37
<p>La psicoterapeuta Virardi e i disturbi del neurosviluppo</p>
Società

Michele D'Ignazio presenta il suo ultimo libro "Felice e l'invenzione del mare"

Michele D'Ignazio presenta il suo ultimo libro "Felice e l'invenzione del mare"

26 marzo 2026
Ore 10:00
Michele D'Ignazio presenta il suo ultimo libro \"Felice e l'invenzione del mare\"
Sanità

Epatite A, la situazione nel Cosentino. Greco: «Preveniamolo così»

Parla il dirigente medico dell'UOC di Malattie Infettive dell'ospedale Annunziata Sonia Greco

25 marzo 2026
Ore 17:38
<p>Epatite A, la situazione nel Cosentino. Greco: «Preveniamolo così»</p>
Maltempo

Bufera di neve in primavera, la Sila imbiancata: disagi per la viabilità tra Spezzano e San Giovanni in Fiore

Fiocchi e vento rendono difficile il transito sulle strade. Sul posto l’Anas. Il clou del maltempo in serata
Redazione Attualità
Bufera di neve in primavera, la Sila imbiancata: disagi per la viabilità tra Spezzano e San Giovanni in Fiore\n
Il progetto

Scuola di Protezione Civile, la Regione Calabria stanzia due milioni di euro

L’assessore all’Istruzione Micheli: «Vogliamo sostenere le scuole nella diffusione della cultura della Prevenzione»
Redazione
Scuola di Protezione Civile, la Regione Calabria stanzia due milioni di euro\n
La scelta del Csm

La Dda di Catanzaro perde Novelli: il magistrato lavorerà ancora al fianco di Gratteri a Napoli

L’attuale procuratore aggiunto torna in Campania dove ritrova il togato reggino con il quale ha collaborato per circa quattro anni nel capoluogo di regione
Antonio Alizzi
La Dda di Catanzaro perde Novelli: il magistrato lavorerà ancora al fianco di Gratteri a Napoli\n
Incontri istituzionali

Il generale Ferrara torna a Cosenza e incontra il sindaco Franz Caruso

A Palazzo dei Bruzi la visita del comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, accolto dal primo cittadino insieme al colonnello Salvemini
Redazione
Il generale Ferrara torna a Cosenza e incontra il sindaco Franz Caruso\n
Meteo avverso

Cassano sotto la morsa del maltempo. Slittano le riaperture, ma i cantieri non si fermano

Il maltempo blocca i cantieri a Cassano: slitta la riapertura della Lauropoli-Sibari e rallentano i lavori alla Pietra del Castello e ai Laghi. Il sindaco Iacobini: «Pronti a ripartire col sole».
Franco Sangiovanni
Cassano sotto la morsa del maltempo. Slittano le riaperture, ma i cantieri non si fermano\n
Comunità e Chiesa

Trigesimo senza sacerdote, la comunità si riunisce lo stesso per ricordare Gina Pugliese

A Cellara la commemorazione celebrata senza la presenza del parroco per le norme liturgiche. La comunità si è riunita comunque in preghiera
Redazione
Trigesimo senza sacerdote, la comunità si riunisce lo stesso per ricordare Gina Pugliese\n
Alta formazione

Conservatorio di Cosenza, al via le iscrizioni: corsi dal pre-accademico ai diplomi di secondo livello

Domande dal 1° aprile al 25 maggio per accedere ai corsi del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”, istituzione statale di Alta Formazione Artistica e Musicale
Redazione
Conservatorio di Cosenza, al via le iscrizioni: corsi dal pre-accademico ai diplomi di secondo livello\n
la novità

Cosenza, arriva il “Good Morning club”: l’ultima tendenza del divertimento internazionale

Il soft clubbing trasforma la febbre del sabato sera nel risveglio ritmato del sabato mattina con un dj set tutto d’eccezione
Redazione
Cosenza, arriva il “Good Morning club”: l’ultima tendenza del divertimento internazionale\n
Il meteo

È primavera ma torna l’inverno, dall’Artico arriva il ciclone Deborah: in Calabria pioggia, neve e tanto freddo

A partire da oggi maltempo sparso sulla regione accompagnato da un deciso calo delle temperature, fino a 8 gradi sotto le medie stagionali. Previsti anche forti venti di burrasca
Salvatore Lia
È primavera ma torna l’inverno, dall’Artico arriva il ciclone Deborah: in Calabria pioggia, neve e tanto freddo\n
Jonio cosentino

Viabilità, Mazza accelera: interventi sulla Sp 251 e sulla strada per Bocchigliero

Il sindaco di Caloveto incontra il presidente della Provincia Faragalli: focus su sicurezza, manutenzione e collegamenti nelle aree interne
Redazione
Viabilità, Mazza accelera: interventi sulla Sp 251 e sulla strada per Bocchigliero\n
In ritardo

Radar meteo spenti mentre la Calabria aspetta il nuovo ciclone artico: territorio esposto a nubifragi e alluvioni 

Nonostante gli investimenti, la Calabria manca di una rete radar continua. La regione resta vulnerabile a nubifragi e alluvioni lampo, con allerte meno precise e interventi di emergenza rallentati
Salvatore Lia
Radar meteo spenti mentre la\u00A0Calabria aspetta il nuovo ciclone artico: territorio esposto a nubifragi e alluvioni\u00A0\n
FORMAZIONE E INFORMAZIONE

LaC in cattedra all’Unical con Pedagogia dell’Antimafia, l’editore Maduli agli studenti: «Siete già il presente della Calabria»

Continua il percorso di affiancamento del nostro network al lavoro svolto dal professore Giancarlo Costabile e dal Dices. Incontro con 450 allieve e allievi in un’aula gremita. La direttrice del dipartimento: «I giovani sono la nostra forza, giusto affidarci a loro»
Francesco La Luna
LaC in cattedra all’Unical con Pedagogia dell’Antimafia, l’editore Maduli agli studenti: «Siete già il presente della Calabria»\n
Pollino

L'Ufficio Postale di Mormanno si rinnova: servizio trasferito in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa

Per lavori di ammodernamento tecnologico dei locali, lo sportello sarà operativo in una sede temporanea dall'8 aprile al 21 maggio 2026. Tutti i servizi garantiti.
Franco Sangiovanni
L'Ufficio Postale di Mormanno si rinnova: servizio trasferito in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa\n
collaborazione consolidata

Ortensia Imbrogno brand ambassador per Arav Group all’inaugurazione di Silvian Heach a Rossano

L’evento si preannuncia esclusivo e ricco di stile, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per il panorama moda e lifestyle del territorio
Ortensia Imbrogno brand ambassador per Arav Group all’inaugurazione di Silvian Heach a Rossano\n
pericolo

San Giovanni in Fiore, smottamento di un costone per il quale esisteva un finanziamento

Il Comitato 18 gennaio all’attacco di Ambrogio: «Soldi usati per le Ztl, c’è una denuncia in Procura e la Guardia di Finanza indaga. I cittadini vivono con l’incubo di unua frana»
Redazione
San Giovanni in Fiore,\u00A0smottamento di un costone per il quale esisteva\u00A0un finanziamento
il rapporto

Carcere di Cosenza, la scioccante relazione della Garante dei detenuti Emilia Corea

«Dal Cosmai un grido silenzioso. Ho visto celle trasformate in tetris umani, finestre schermate da lastre di plexiglass con l’estate che incombe e tanti parlare il linguaggio dell’autolesionismo»
Emilia Corea*
Carcere di Cosenza, la scioccante relazione della Garante dei detenuti Emilia Corea\n
Seminario all’Unical

Comunicare la legalità, il network LaC sale in cattedra. Costabile: «Ha raccontato la Calabria senza fare sconti» – DIRETTA

Oggi l’incontro promosso dal Corso di Pedagogia dell’Antimafia del Dipartimento di Culture, Educazione e Società. Interverranno anche l’editore Domenico Maduli, il direttore Laratta e il vicedirettore Cambareri
Francesco La Luna
Comunicare la legalità,\u00A0il network LaC sale in cattedra. Costabile: «Ha raccontato la Calabria senza fare sconti» –\u00A0DIRETTA\n
Quiz show

Vincita enorme alla Ruota della Fortuna, Karen da Cosenza è la nuova campionessa: jackpot da 59.300 euro

La dottoranda in ingegneria industriale ha conquistato una delle più grandi cifre giocando nelle manche dello storico show di Canale 5. Ammirazione del conduttore Gerry Scotti: «Brava, bella, sveglia e con i tempi giusti»
Giuseppe Mancini
Vincita enorme alla Ruota della Fortuna, Karen da Cosenza è la nuova campionessa: jackpot da 59.300 euro\n
le previsioni

Meteo Cosenza, arriva il ciclone Deborah. Porterà gelo, neve a bassa quota e forti venti

Il termometro potrà raggiungere i -8°C nelle aree montuose di Sila e Pollino, mentre i venti soffieranno fino a 110 km/h
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, arriva il ciclone Deborah. Porterà gelo, neve a bassa quota e forti venti\n
Unical

Cottarelli a Rende: «La Bce fu il bancomat dell’Italia», tra ripresa e scelte discutibili

All’evento del Rotary Club Rende l’encomio alla carriera: focus su deficit, aiuti europei e Superbonus 110%
Redazione
Cottarelli a Rende: «La Bce fu il bancomat dell’Italia», tra ripresa e scelte discutibili\n
1
...
PIÙ LETTI
1
sgomento

Celico, un uomo si è lanciato dal ponte. Dramma sul viadotto Cannavino

2
Il focolaio

Epatite A, nove pazienti ricoverati in ospedale a Cosenza. Sonia Greco: «Vi spiego come prevenire il contagio» | VIDEO

3
le previsioni

Meteo Cosenza, arriva il ciclone Deborah. Porterà gelo, neve a bassa quota e forti venti

4
Braccato dalle indagini

Fine della latitanza: si consegna 50enne di San Luca, deve scontare condanna per reati in Belgio

5
la novità

Rende, l’area mercatale passa a Via Parigi con 212 stand. Approvato il regolamento