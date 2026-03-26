Michele D'Ignazio presenta il suo ultimo libro \"Felice e l'invenzione del mare\"

Continua il percorso di affiancamento del nostro network al lavoro svolto dal professore Giancarlo Costabile e dal Dices. Incontro con 450 allieve e allievi in un’aula gremita. La direttrice del dipartimento: «I giovani sono la nostra forza, giusto affidarci a loro»
Oggi l’incontro promosso dal Corso di Pedagogia dell’Antimafia del Dipartimento di Culture, Educazione e Società. Interverranno anche l’editore Domenico Maduli, il direttore Laratta e il vicedirettore Cambareri
La dottoranda in ingegneria industriale ha conquistato una delle più grandi cifre giocando nelle manche dello storico show di Canale 5. Ammirazione del conduttore Gerry Scotti: «Brava, bella, sveglia e con i tempi giusti»