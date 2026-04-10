Marco Cozza, il cantautore calabrese si racconta

All'Aula Magna del liceo cosentino un seminario su alimentazione e ambiente con il gastroenterologo e docente Unical Pietro Leo: «La dieta mediterranea è la chiave di volta per la salute delle persone e del pianeta»
La denuncia dell’attivista Nicola Abruzzese: «Si è ritenuto sufficiente piazzare quattro pezzi di ferro alla meno peggio e un nastro bianco e rosso, non si può aspettare che accada un incidente per agire»
Il presidente Faragalli consegna una medaglia al giovane, mentre il Comune elogia pubblicamente l’esempio di integrazione e senso civico. Ieri ha restituito una borsa contenente documenti personali, password e un portafogli con una cospicua somma di denaro