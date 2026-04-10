Social
Home page>Società>Marco Cozza, il cantauto...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società

Marco Cozza, il cantautore calabrese si racconta

10 aprile, 2026
ULTIMA ORA
Eventi

Cosenza, tornano le Invasioni: a luglio il festival di punta dell’estate

Il Comune avvia l’organizzaione della programmazione estiva: confermata la kermesse tra piazza XV Marzo e Villa Nuova
Alessia Principe
Cosenza, tornano le Invasioni: a luglio il festival di punta dell’estate\n
le previsioni

Meteo Cosenza, temperature fino a 28° nelle aree interne con possibile pioggia sporca

L'aria calda in arrivo porterà con sé anche tanta sabbia desertica: le forti correnti sciroccali infatti favoriranno il trasporto di tanto pulviscolo sahariano
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, temperature fino a 28° nelle aree interne con possibile pioggia sporca\n
Format

Pino Trimboli, la scelta che cambia una vita nella nuova rubrica “Tracce”

Da Martone alla tv, la storia del ristoratore reggino apre il nuovo format firmato da Francesco Tricoli in onda su LaC News24
Redazione
Pino Trimboli, la scelta che cambia una vita nella nuova rubrica “Tracce”\n
Iniziativa

Cosenza Città in Salute, chiusura partecipata con il convegno su sanità e qualità della vita

A Palazzo dei Bruzi il momento conclusivo della tre giorni dedicata alla prevenzione. Franz Caruso e Maria Teresa De Marco rilanciano il progetto e la rete territoriale della salute
Redazione
Cosenza Città in Salute, chiusura partecipata con il convegno su sanità e qualità della vita\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Società

Pietro Leo al liceo Scorza: «La dieta mediterranea è la nostra chiave di volta»

10 aprile 2026
Ore 09:28
Pietro Leo al liceo Scorza: «La dieta mediterranea è la nostra chiave di volta»
Eventi

Cosenza, seconda edizione di Senza Limiti Festival

9 aprile 2026
Ore 10:04
Cosenza, seconda edizione di Senza Limiti Festival
Società

Frana sulla Sp 160 a Scala Coeli, da 20 giorni nessun intervento

9 aprile 2026
Ore 10:26
<p>Frana sulla Sp 160 a Scala Coeli, da 20 giorni nessun intervento</p>
Società

Parco della Sila, il presidente Bloise: «Cantiere didattico per l'Elephas»

8 aprile 2026
Ore 08:19
<p>Parco della Sila, il presidente Bloise: «Cantiere didattico per l'Elephas»</p>
Società

Frana sulla Sp 160 a Scala Coeli, da 20 giorni nessun intervento

9 aprile 2026
Ore 10:26
<p>Frana sulla Sp 160 a Scala Coeli, da 20 giorni nessun intervento</p>
Società

Parco della Sila, il presidente Bloise: «Cantiere didattico per l'Elephas»

8 aprile 2026
Ore 08:19
<p>Parco della Sila, il presidente Bloise: «Cantiere didattico per l'Elephas»</p>
Società

Pietro Leo al liceo Scorza: «La dieta mediterranea è la nostra chiave di volta»

10 aprile 2026
Ore 09:28
Pietro Leo al liceo Scorza: «La dieta mediterranea è la nostra chiave di volta»
Eventi

Cosenza, seconda edizione di Senza Limiti Festival

9 aprile 2026
Ore 10:04
Cosenza, seconda edizione di Senza Limiti Festival
Società

Frana sulla Sp 160 a Scala Coeli, da 20 giorni nessun intervento

9 aprile 2026
Ore 10:26
<p>Frana sulla Sp 160 a Scala Coeli, da 20 giorni nessun intervento</p>
Società

Parco della Sila, il presidente Bloise: «Cantiere didattico per l'Elephas»

8 aprile 2026
Ore 08:19
<p>Parco della Sila, il presidente Bloise: «Cantiere didattico per l'Elephas»</p>
Società

Pietro Leo al liceo Scorza: «La dieta mediterranea è la nostra chiave di volta»

10 aprile 2026
Ore 09:28
Pietro Leo al liceo Scorza: «La dieta mediterranea è la nostra chiave di volta»
Eventi

Cosenza, seconda edizione di Senza Limiti Festival

9 aprile 2026
Ore 10:04
Cosenza, seconda edizione di Senza Limiti Festival
Giornata campale

Sciopero ferroviario domani 11 aprile: stop di 24 ore, disagi su tutta la rete

Sono attese cancellazioni soprattutto nel trasporto regionale, mentre i servizi Intercity e ad alta velocità potrebbero subire ritardi, modifiche o riduzioni

Redazione
Sciopero ferroviario domani 11 aprile: stop di 24 ore, disagi su tutta la rete
La ricorrenza

Cosenza celebra la Polizia di Stato: 174 anni al servizio dei cittadini

Il Presidente della Provincia Biagio Faragalli: «Onore e gratitudine per chi ogni giorno garantisce sicurezza e diritti. Fondamentale la collaborazione tra istituzioni»
Redazione
Cosenza celebra la Polizia di Stato: 174 anni al servizio dei cittadini\n\n\n
L’ordinanza

Sospese le rate dei mutui nelle province di Cosenza e Catanzaro per sostenere le popolazioni colpite dal maltempo

La misura recepisce i contenuti dell'accordo sottoscritto da Abi, Protezione Civile e associazioni dei consumatori. L’attuazione subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Redazione Attualità
Sospese le rate dei mutui nelle province di Cosenza e Catanzaro per sostenere le popolazioni colpite dal maltempo\n
Memoria

Cosenza ricorda i cinque scolari uccisi nel ’43: la cerimonia allo Spirito Santo

Lunedì 13 aprile l’83° anniversario dei bombardamenti anglo-americani. In piazza Spirito Santo istituzioni, studenti e cittadini per un momento di memoria e impegno
Redazione
Cosenza ricorda i cinque scolari uccisi nel ’43: la cerimonia allo Spirito Santo\n
Musica e talenti

Dal Pollino al Concertone del Primo maggio: due calabresi tra i finalisti di 1MNEXT

BAMBINA e TUFO conquistano la finale del contest del Primo Maggio: possibile doppio approdo sul palco di Piazza San Giovanni
Redazione
Dal Pollino al Concertone del Primo maggio: due calabresi tra i finalisti di 1MNEXT\n
Spettacolo

Dal sorriso di Casagrande al mito del pallone: Bassi porta “El fùtbol” al Troisi

Il Pollino in Ribalta Festival prosegue a Morano Calabro con Ettore Bassi protagonista di uno spettacolo tra calcio, memoria e racconto civile
Redazione
Dal sorriso di Casagrande al mito del pallone: Bassi porta “El fùtbol” al Troisi\n
Edilizia scolastica

Scuole, sbloccati 5,5 milioni: cantieri fermi dal 2015 ripartono anche a Cosenza

Via libera al mutuo con Cassa Depositi e Prestiti: interventi su 31 istituti calabresi, tra adeguamenti sismici e nuove costruzioni. Coinvolti Monaco e Tommasi
Redazione
Scuole, sbloccati 5,5 milioni: cantieri fermi dal 2015 ripartono anche a Cosenza\n
L’incontro

Il dottor Leo allo “Scorza”: «Microplastiche nel cuore e nel fegato. Sugli antibiotici negli allevamenti la legge non basta»

All'Aula Magna del liceo cosentino un seminario su alimentazione e ambiente con il gastroenterologo e docente Unical Pietro Leo: «La dieta mediterranea è la chiave di volta per la salute delle persone e del pianeta»
Paolo Mazza
Il dottor Leo allo “Scorza”: «Microplastiche nel cuore e nel fegato. Sugli antibiotici negli allevamenti la legge non basta»\n
Evento sullo Jonio

Fuochi di San Marco 2026, il Comune cerca adesioni per la festa

Pubblicato l’avviso del Comune di Corigliano-Rossano per raccogliere manifestazioni di interesse da residenti, associazioni e operatori economici entro il 16 aprile
Redazione
Fuochi di San Marco 2026, il Comune cerca adesioni per la festa\n
Global Sumud Flottilla

Cetraro accoglie la flottiglia per Gaza: Aieta chiama la città alla mobilitazione

Il 15 aprile l’arrivo di circa 20 imbarcazioni con 250 persone dirette nella Striscia: previsti incontri, dibattiti e iniziative
Redazione
Cetraro accoglie la flottiglia per Gaza: Aieta chiama la città alla mobilitazione\n
Lutto nel giornalismo calabrese

Franz Caruso piange Domenico Martelli: «Perdo un amico». Il cordoglio di Occhiuto e Principe

Il sindaco di Cosenza ricorda il cronista scomparso a 56 anni per un malore improvviso e si stringe alla famiglia nel dolore
Redazione
Franz Caruso piange Domenico Martelli: «Perdo un amico». Il cordoglio di Occhiuto e Principe\n
Allerta alimentare

Tagliata di scottona ritirata da Lidl e Coop: rischio Escherichia coli, l’avviso del Ministero

Coinvolti tre lotti venduti in vaschetta: possibile contaminazione batterica. Invito a non consumare il prodotto
Redazione
Tagliata di scottona ritirata da Lidl e Coop: rischio Escherichia coli, l’avviso del Ministero\n
Il contributo

Social e minori, Belmonte: «Il divieto non è la soluzione»

Per il presidente dell’Osservatorio sulle nuove povertà di Cosenza è necessario aiutare i ragazzi a coltiavre le proprie aspirazioni
Redazione
Social e minori, Belmonte: «Il divieto non è la soluzione»\n
Pericolo sulla Sp 160

Scala Coeli, da venti giorni un tratto di strada franato mette a rischio gli automobilisti ma nessuno interviene

La denuncia dell’attivista Nicola Abruzzese: «Si è ritenuto sufficiente piazzare quattro pezzi di ferro alla meno peggio e un nastro bianco e rosso, non si può aspettare che accada un incidente per agire»
Mariassunta Veneziano
Scala Coeli, da venti giorni un tratto di strada franato mette a rischio gli automobilisti ma nessuno interviene\n
bravo!

Il 13enne egiziano di Rende premiato in Provincia: riconoscimento per il gesto esemplare

Il presidente Faragalli consegna una medaglia al giovane, mentre il Comune elogia pubblicamente l’esempio di integrazione e senso civico. Ieri ha restituito una borsa contenente documenti personali, password e un portafogli con una cospicua somma di denaro
Redazione
Il 13enne egiziano di Rende premiato in Provincia: riconoscimento per il gesto esemplare\n
la manifestazione

Diamante, tutto pronto per la seconda edizione della Settimana del Mare

La kermesse si svolgerà dall’11 al 17 maggio nell’incantevole Lungomare Fabiani. Il sindaco Ordine: «Da noi la destagionalizzazione turistica non è un concetto astratto, ma realtà concreta».
Redazione
Diamante, tutto pronto per la seconda edizione della Settimana del Mare\n
le previsioni

Meteo Cosenza, sarà un weekend molto caldo. Poi tornerà la pioggia

Previsti oltre i 23-24°C su coste e pianure sia ioniche che tirreniche ma con picchi che potranno raggiungere i 28°C nelle aree più interne specie cosentine
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, sarà un weekend molto caldo. Poi tornerà la pioggia\n
Tradizioni

Festa della Riganella a Vaccarizzo, Pomillo: «Così vive la cultura arbëreshe»

Il sindaco esalta l’impegno dell’associazione Arberia e lega l’evento alla trasmissione della memoria e delle tradizioni alle nuove generazioni
Redazione
Festa della Riganella a Vaccarizzo, Pomillo: «Così vive la cultura arbëreshe»\n
Offerta educativa

Archivio di Stato di Cosenza, laboratori e visite per formare gli studenti

Percorsi didattici gratuiti per le scuole del territorio tra ricerca archivistica, storia locale e orientamento professionale
Redazione
Archivio di Stato di Cosenza, laboratori e visite per formare gli studenti\n
Savuto

Rogliano lancia “Semi di comunità”, al via il laboratorio di innovazione sociale

Il Comune ha accolto l’invito del Csv Cosenza e convocherà sindaci, associazioni e cittadini della Valle del Savuto per avviare il percorso
Redazione
Rogliano lancia “Semi di comunità”, al via il laboratorio di innovazione sociale\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Operazione antimafia

’Ndrangheta, maxi operazione della Polizia anche a Cosenza: 54 arresti | I NOMI

2
Palazzo di Giustizia sotto shock

Processo Valentini-Majorana, docente Bastone aggredito dal padre di una studentessa in aula a Cosenza

3
comunali 2026

Castrolibero, Francesco Serra irrompe sulle elezioni e si candida a sindaco

4
Le carte dell’inchiesta

“Cosenza centro non mi piace”: il passaggio sulla piazza di spaccio cosentina

5
Allerta alimentare

Tagliata di scottona ritirata da Lidl e Coop: rischio Escherichia coli, l’avviso del Ministero