Social
Home page>Cronaca>Acquazzone a Cosenza e R...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca
Acquazzone a Cosenza e Rende, disagi ai cittadini
11 settembre, 2025
ULTIMA ORA
’ndrangheta a cosenza

Il boss delle confessioni e dei grandi segreti, trent’anni di Franco Pino

L’ex Diritto e Medaglione della ’ndrangheta di Cosenza è tornato in carcere otto mesi fa dopo la condanna per il duplice omicidio Lenti-Gigliotti, luci e ombre di un pentimento che ha fatto epoca
Marco Cribari
Il boss delle confessioni e dei grandi segreti, trent’anni di Franco Pino
Sentenza riformata

Falconara Albanese, donna prosciolta in Appello dall’accusa di furto di energia elettrica

La Corte d’Appello di Catanzaro annulla la condanna del Tribunale di Paola: mancava la querela di Enel E-distribuzione
Redazione
Falconara Albanese, donna prosciolta in Appello dall’accusa di furto di energia elettrica\n
Eroe anche senza divisa

Carabiniere (libero dal servizio) sventa furto al centro commerciale di Castrovillari

L’intervento provvidenziale di un militare fuori servizio ha permesso di arrestare due uomini e restituire la refurtiva a due commesse derubate
Redazione
Carabiniere (libero dal servizio)\u00A0sventa furto al centro commerciale di Castrovillari\n
I provvedimenti

Tropea, doppia rissa al Blanca Beach: la Questura di Vibo emette 12 avvisi orali, 6 divieti di accesso, 8 fogli di via e 14 Daspo

La polizia ha anche avviato una serie di verifiche per valutare l'eventuale sospensione della licenza al lido-discoteca dove sono avvenuti i gravi disordini
Redazione
Tropea, doppia rissa al Blanca Beach: la Questura di Vibo emette 12 avvisi orali, 6 divieti di accesso, 8 fogli di via e 14 Daspo\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Video

Danneggiata la villetta di Taverna a Montalto Uffugo

11 settembre 2025
Ore 11:37
Danneggiata la villetta di Taverna a Montalto Uffugo
Video

Ai domiciliari il responsabile incendio di Acri

11 settembre 2025
Ore 09:25
Ai domiciliari il responsabile incendio di Acri
Società

L'apertura di Primark a Rende

10 settembre 2025
Ore 07:57
L'apertura di Primark a Rende
Società

Intervista a Luca Ciuffreda, direttore Primark Italia

Grande attesa a Rende per l'apertura dello store in programma domani a Rende

9 settembre 2025
Ore 17:03
Intervista a Luca Ciuffreda, direttore Primark Italia
Società

L'apertura di Primark a Rende

10 settembre 2025
Ore 07:57
L'apertura di Primark a Rende
Società

Intervista a Luca Ciuffreda, direttore Primark Italia

Grande attesa a Rende per l'apertura dello store in programma domani a Rende

9 settembre 2025
Ore 17:03
Intervista a Luca Ciuffreda, direttore Primark Italia
Video

Danneggiata la villetta di Taverna a Montalto Uffugo

11 settembre 2025
Ore 11:37
Danneggiata la villetta di Taverna a Montalto Uffugo
Video

Ai domiciliari il responsabile incendio di Acri

11 settembre 2025
Ore 09:25
Ai domiciliari il responsabile incendio di Acri
Società

L'apertura di Primark a Rende

10 settembre 2025
Ore 07:57
L'apertura di Primark a Rende
Società

Intervista a Luca Ciuffreda, direttore Primark Italia

Grande attesa a Rende per l'apertura dello store in programma domani a Rende

9 settembre 2025
Ore 17:03
Intervista a Luca Ciuffreda, direttore Primark Italia
Video

Danneggiata la villetta di Taverna a Montalto Uffugo

11 settembre 2025
Ore 11:37
Danneggiata la villetta di Taverna a Montalto Uffugo
Video

Ai domiciliari il responsabile incendio di Acri

11 settembre 2025
Ore 09:25
Ai domiciliari il responsabile incendio di Acri
TRAGEDIA SFIORATA

Incidente nella notte a Praia a Mare, auto con quattro giovani a bordo si ribalta in un canalone

Nonostante l’impatto conto una recinzione di ferro, che ha fatto ribaltare il veicolo, fortunatamente nessuno degli occupanti ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 del posto
Francesca Lagatta
Incidente nella notte a Praia a Mare, auto con quattro giovani\u00A0a bordo si ribalta in un canalone\n
vandali in azione

Montalto Uffugo, vandalizzata la villetta di Taverna. Il sindaco va dai Carabinieri | VIDEO

Il primo cittadino Biagio Faragalli commenta con sdegno il raid notturno e annuncia drastici provvedimenti: «Non è la prima volta, è uno schifo»
Antonio Clausi
Montalto Uffugo, vandalizzata la villetta di Taverna. Il sindaco va dai Carabinieri\u00A0| VIDEO
beccato

Acri, provocò l’incendio del 25 luglio: agli arresti domiciliari un uomo | VIDEO

Le fiamme avevano distrutto un’area di macchia mediterranea, lambito un’abitazione e minacciato un vicino bosco di conifere ad alto fusto
Matteo Lauria
Acri, provocò l’incendio del 25 luglio: agli arresti domiciliari un uomo | VIDEO
L’accusa

Morte di Serafino Congi, Baldino e Tavernise (M5s) attaccano l’Asp: «Dopo otto mesi silenzio assordante»

La deputata e il capogruppo regionale dei pentastellati denunciano le disfunzioni nel sistema sanitario, chiedendo trasparenza e accesso agli atti sulla tragica morte del 48enne. «Se tutto funzionava, perchè è stato necessario correre ai ripari dopo?»
Redazione
Morte di Serafino Congi, Baldino e Tavernise (M5s) attaccano l’Asp:\u00A0«Dopo otto mesi silenzio assordante»\n
Ritrovamento a metà

Ritrovato il tabernacolo rubato nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Spezzano Albanese ma manca l’Ostia Magna 

Il manufatto sacro è stato rinvenuto all’esterno dell’edificio religioso, integro ma senza l’Ostia Magna. I Carabinieri indagano e verificano possibili collegamenti con altri furti nell’Alto Ionio
Matteo Lauria
Ritrovato il tabernacolo rubato\u00A0nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Spezzano Albanese ma manca l’Ostia Magna\u00A0\n
Operazione antidroga

Trebisacce, 39enne arrestato con mezzo chilo di hashish dai carabinieri di Cassano

In casa trovati cinque panetti marchiati “Bobble Gum” e un bilancino di precisione. L’uomo è ai domiciliari in attesa del rito direttissimo
Redazione
Trebisacce, 39enne arrestato con mezzo chilo di hashish dai carabinieri di Cassano\n
forti precipitazioni

Rende e Cosenza, strade allagate dopo l’acquazzone del mattino: disagi e incidenti

Un temporale improvviso ha mandato in tilt la circolazione: traffico bloccato, interventi delle ambulanze per un sinistro allo svincolo per la SS 107
Redazione
Rende e Cosenza, strade allagate dopo l’acquazzone del mattino: disagi e incidenti
Il maxi blitz

Porto di Gioia Tauro, sequestrati 288 chili di cocaina: avrebbero fruttato oltre 46 milioni di euro

VIDEO | La Guardia di Finanza di Reggio Calabria e l’Agenzia delle Dogane hanno individuato due container sospetti: la droga era nascosta nei vani di ventilazione. Nel 2025 sequestrate già oltre 3 tonnellate dello stupefacente nello scalo calabrese
Redazione Cronaca
Porto di Gioia Tauro, sequestrati 288 chili di cocaina: avrebbero fruttato oltre 46 milioni di euro\n
25 anni dopo

La tragedia del camping Le Giare una ferita che brucia ancora, Vacca: «Noi sindaci soli ad affrontare le emergenze»

Il primo cittadino di Soverato ospite questa mattina del format LaC Buongiorno in Calabria ha ricordato la strage cunsumatasi venticinque anni fa: «Non basta una sentenza per ridare dignità alle famiglie e a una comunità»
Emilia Canonaco
La tragedia del camping Le Giare una ferita che brucia ancora, Vacca: «Noi sindaci soli ad affrontare le emergenze»\n
Emergenza sulla 106

Paura sulla Statale 106 a Torricella: autoarticolato in fiamme, traffico rallentato

Intervento dei vigili del fuoco già in zona per un altro incendio. Nessun ferito ma disagi alla circolazione.
Redazione
Paura sulla Statale 106 a Torricella: autoarticolato in fiamme, traffico rallentato
Giudizio immediato

Stalking giornalistico e diffamazione aggravata, a processo il giornalista cosentino Carchidi per gli articoli contro Lardieri

Il dibattimento avrà inizio a gennaio del 2016. L’Alto Ufficiale dei carabinieri aveva querelato uno degli autori del blog Iacchitè
Antonio Alizzi
Stalking giornalistico e diffamazione aggravata, a processo il giornalista cosentino Carchidi per gli articoli contro Lardieri\n
Intimidazione mancata

Castiglione Cosentino, intimidazione durante “Un pacchero alla ’ndrangheta”: colpita l’auto sbagliata

Mentre era in corso la manifestazione antimafia, ignoti hanno inciso insulti al sindaco su un’auto simile alla sua ma di un cittadino. Indagini in corso.
Redazione
Castiglione Cosentino, intimidazione durante “Un pacchero alla ’ndrangheta”: colpita l’auto sbagliata
Aggressione razzista

Arrestati tre militanti di Forza Nuova a Catanzaro: il gip cita post su Mussolini e ronde sui social

Tra gli arrestati il coordinatore provinciale Sestito, che usava il nome “Giuseppe Zuckenberg” su Facebook. Contestata un’aggressione a sfondo razziale
Redazione
Arrestati tre militanti di Forza Nuova a Catanzaro: il gip cita post su Mussolini e ronde sui social\n
Indagini in corso

Botulino a Diamante, controlli nello stabilimento di produzione dei friarielli: riscontrate irregolarità

Secondo le verifiche condotte dall’Asp di Salerno, per alcuni alimenti non è escluso il rischio di contaminazione biologica: il processo di pretrattamento termico necessario a scongiurare il rischio di proliferazione del Clostridium Botulinum non sarebbe stato gestito in maniera conforme
Francesca Lagatta
Botulino a Diamante,\u00A0controlli nello stabilimento di produzione dei friarielli: riscontrate irregolarità\n
Tentato furto

Corigliano Rossano, tenta di entrare in casa con un coltello: arrestato 45enne in quasi flagranza di reato

La famiglia ha chiamato il 112 dopo aver sentito rumori. I Carabinieri lo hanno fermato poco distante dall’abitazione.
Redazione
Corigliano Rossano, tenta di entrare in casa con un coltello: arrestato 45enne in quasi flagranza di reato
Controlli

Cirò Marina e Isola Capo Rizzuto, sequestri della Guardia Costiera per occupazione abusiva del demanio marittimo

Operazione “Mare e Laghi sicuri 2025”: due aree sottratte agli abusi, 20 persone denunciate e 23mila mq restituiti alla collettività
Redazione
Cirò Marina e Isola Capo Rizzuto, sequestri della Guardia Costiera per occupazione abusiva del demanio marittimo\n
Tragedia infinita

Vibo, è morto il bambino di tre anni travolto da una trave nel parco urbano

Giunto in condizioni disperate all’ospedale cittadino, il piccolo era stato operato allo Jazzolino e poi trasferito al Bambin Gesù di Roma
Cristina Iannuzzi
Vibo, è morto il bambino di tre\u00A0anni travolto da una trave nel parco urbano
Il caso

Tullio Rossi, il mistero di Cetraro compie un anno

Il 10 settembre del 2024 l’imprenditore 67enne spariva nel nulla e da allora non si hanno più sue notizie, per ricordarlo i suoi familiari hanno tappezzato il paese con la sua foto
Redazione
Tullio Rossi, il mistero di Cetraro\u00A0compie un anno
Violenza in città

Catanzaro, aggressione a sfondo razzista ai danni di un cittadino straniero: arrestati tre esponenti di Forza Nuova

In manette i referenti regionale, provinciale e cittadino del movimento di estrema destra: secondo le indagini avrebbero picchiato e inseguito l’uomo minacciandolo con una mazza di metallo
Redazione Cronaca
Catanzaro, aggressione a sfondo razzista ai danni di un cittadino straniero: arrestati tre esponenti di Forza Nuova\n
L’udienza

Omicidio Chindamo, i macabri racconti di Ascone a Emanuele Mancuso: «Ci sono voluti 20 minuti per far sparire il corpo di Maria»

Il collaboratore in Corte d’Assise: «All’epoca non mi importava niente. Le cosche erano preoccupate per l’assedio delle forze dell’ordine».  La «maniacalità» di “U Pinnularo” per le telecamere e il rapporto «’ndranghetistico» con i Mancuso
Alessia Truzzolillo
Omicidio Chindamo, i macabri racconti di Ascone a Emanuele Mancuso: «Ci sono voluti 20 minuti per far sparire il corpo di Maria»\n
1
...
PIÙ LETTI
1
L’ATTESA E’ FINITA

Primark Rende, in centinaia tra giovani e adulti all’apertura ufficiale | FOTO – VIDEO

2

Botulino a Diamante, controlli nello stabilimento di produzione dei friarielli: riscontrate irregolarità

3
forti precipitazioni

Rende e Cosenza, strade allagate dopo l’acquazzone del mattino: disagi e incidenti | VIDEO

4

Castiglione Cosentino, atto vandalico durante “Un pacchero alla ’ndrangheta”: insulti al sindaco ma colpita l’auto di un cittadino

5
I controlli

Lavoro nero, chiusi due lidi e tre attività di ristorazione in provincia di Cosenza