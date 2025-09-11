Acquazzone a Cosenza e Rende, disagi ai cittadini

Nonostante l’impatto conto una recinzione di ferro, che ha fatto ribaltare il veicolo, fortunatamente nessuno degli occupanti ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 del posto
La deputata e il capogruppo regionale dei pentastellati denunciano le disfunzioni nel sistema sanitario, chiedendo trasparenza e accesso agli atti sulla tragica morte del 48enne. «Se tutto funzionava, perchè è stato necessario correre ai ripari dopo?»
VIDEO | La Guardia di Finanza di Reggio Calabria e l’Agenzia delle Dogane hanno individuato due container sospetti: la droga era nascosta nei vani di ventilazione. Nel 2025 sequestrate già oltre 3 tonnellate dello stupefacente nello scalo calabrese
Il primo cittadino di Soverato ospite questa mattina del format LaC Buongiorno in Calabria ha ricordato la strage cunsumatasi venticinque anni fa: «Non basta una sentenza per ridare dignità alle famiglie e a una comunità»
Secondo le verifiche condotte dall’Asp di Salerno, per alcuni alimenti non è escluso il rischio di contaminazione biologica: il processo di pretrattamento termico necessario a scongiurare il rischio di proliferazione del Clostridium Botulinum non sarebbe stato gestito in maniera conforme
Il collaboratore in Corte d’Assise: «All’epoca non mi importava niente. Le cosche erano preoccupate per l’assedio delle forze dell’ordine». La «maniacalità» di “U Pinnularo” per le telecamere e il rapporto «’ndranghetistico» con i Mancuso