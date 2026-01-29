Lorenzo Papasodero, il giovane tenore che canta con disciplina e verità

Il regista e sceneggiatore cosentino presenta il suo primo romanzo: un universo di ucronie, memorie spezzate e creature di altri mondi, in un dialogo che attraversa Philip K. Dick, Nolan e la grande narrazione
Il regista e sceneggiatore cosentino presenta il suo primo romanzo: un universo di ucronie, memorie spezzate e creature di altri mondi, in un dialogo che attraversa Philip K. Dick, Nolan e la grande narrazione
Il regista e sceneggiatore cosentino presenta il suo primo romanzo: un universo di ucronie, memorie spezzate e creature di altri mondi, in un dialogo che attraversa Philip K. Dick, Nolan e la grande narrazione
Al primo appuntamento hanno partecipato il maestro orafo Michele Affidato, il presidente della Pontificia Accademia di Teologia mons. Antonio Staglianò, il presidente del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti Riccardo Succurro e il giornalista di LaC Francesco Oliverio. L’opera dopo la sua realizzazione sarà esposta presso la Chiesa degli Artisti di Roma
Il regista e sceneggiatore cosentino presenta il suo primo romanzo: un universo di ucronie, memorie spezzate e creature di altri mondi, in un dialogo che attraversa Philip K. Dick, Nolan e la grande narrazione.
Il giornalista italiano porta al Teatro Cilea di Reggio Calabria ed al Teatro Auditorium di Rende il suo spettacolo sul rapporto tra cronaca nera e credibilità dell’informazione, analizzando i principali casi di giudiziaria degli ultimi tempi
All’iniziativa saranno presenti il presidente della Pontificia Accademia di Teologia mons. Antonio Staglianò, il maestro orafo Michele Affidato e il presidente del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti Riccardo Succurro. L’opera dopo la sua realizzazione sarà esposta presso la Chiesa degli Artisti di Roma
Emozioni e applausi per il giovanissimo artista cosentino. Al termine della sua esibizione nella prestigiosa Salle Ravel, il direttore del Conservatorio Ravel lo ha definito un «un musicista raffinato»
A Palazzo Sersale l’inaugurazione dei locali e delle attrezzature affidate al Conservatorio di Cosenza Stanislao Giacomantonio. Il sindaco Di Gioia: «Spazi rigenerati e presidio di formazione e sviluppo»
Una piccola realtà che ha saputo accendere la curiosità di adulti e ragazzi. Uno spazio condiviso di confronto che coinvolge, grazie ai laboratori, anche i più piccoli. Il proprietario Arabia: «Esiste ancora una comunità che sente il bisogno del libro e della cultura»
La produzione de I Teatrini debutterà il 18 gennaio e sarà in scena poi al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme (20 e 21 gennaio) prima di sbarcare a Perugia, Napoli e Taranto, per un ciclo di 18 repliche che si concluderà il 12 febbraio