Social
Home page>Cultura>Lorenzo Papasodero, il g...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cultura

Lorenzo Papasodero, il giovane tenore che canta con disciplina e verità

Talento precoce, ruoli pucciniani, rigore tecnico e anima ingegnera: il percorso umano e artistico di Lorenzo Papasodero

 

29 gennaio, 2026
Tag
musica · calabria
ULTIMA ORA
Teatro

A Tarsia arriva Cassandra, l’amaro dono: Stefania De Cola ridà voce alla profetessa inascoltata

Il 31 gennaio al PTP va in scena la rilettura del mito firmata Sei Sorelle: Cassandra torna donna reale, tra destino, memoria e ferite del presente
Alessia Principe
A Tarsia arriva Cassandra, l’amaro dono: Stefania De Cola ridà voce alla profetessa inascoltata\n
Dialogo tra scienza e mito

Al Museo di Zoologia dell’Unical “La Zoologia delle Meraviglie”: un viaggio tra natura e miti antichi

Il 29 gennaio l’incontro che unisce zoologia, letteratura classica e divulgazione grazie agli studenti del Liceo Telesio
Alessia Principe
Al Museo di Zoologia dell’Unical “La Zoologia delle Meraviglie”: un viaggio tra natura e miti antichi\n
red carpet

A Cosenza, le star della Primavera del Cinema Italiano: attesi Calabresi, Risi, Gerini, Izzo e Tognazzi

Presentata l’edizione numero 12 della kermesse ideata da Pino Citrigno che quest’anno omaggerà, tra gli altri, Franco Battiato
Alessia Principe
A Cosenza, le star della Primavera del Cinema Italiano: attesi Calabresi, Risi, Gerini, Izzo e Tognazzi\n
L’intervista

Lorenzo Papasodero, il giovane tenore che canta con disciplina e verità | VIDEO

Talento precoce, ruoli pucciniani, rigore tecnico e anima ingegnera: il percorso umano e artistico del giovane calabrese
Ernesto Mastroianni
Lorenzo Papasodero, il giovane tenore che canta con disciplina e verità | VIDEO\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cultura

Lorenzo Papasodero, il giovane tenore che canta con disciplina e verità

Talento precoce, ruoli pucciniani, rigore tecnico e anima ingegnera: il percorso umano e artistico di Lorenzo Papasodero

 

29 gennaio 2026
Ore 13:42
Lorenzo Papasodero, il giovane tenore che canta con disciplina e verità
Ambiente

Uccelli, biodiversità e cambiamento climatico nel Parco Nazionale della Sila: parla Gianluca Congi

Il vicepresidente della Società Ornitologica Italiana, racconta 50 anni di studi sui volatili e i progetti per tutelarli

28 gennaio 2026
Ore 17:43
Uccelli, biodiversità e cambiamento climatico nel Parco Nazionale della Sila: parla Gianluca Congi
Società

«Le quattro facce di Ucronico Jack», il debutto narrativo di Graziano Misuraca tra viaggi nel tempo, filosofia e fantascienza classica

Il regista e sceneggiatore cosentino presenta il suo primo romanzo: un universo di ucronie, memorie spezzate e creature di altri mondi, in un dialogo che attraversa Philip K. Dick, Nolan e la grande narrazione

27 gennaio 2026
Ore 15:47
«Le quattro facce di Ucronico Jack», il debutto narrativo di Graziano Misuraca tra viaggi nel tempo, filosofia e fantascienza classica
Ambiente

Depurazione, abusivismo, correnti marine e scarichi agricoli: Mirabelli lancia l'allarme sulla salute del mare calabrese

La presidente di Mare Pulito Bruno Giordano chiede una svolta sulla depurazione e invita a proteggere costa e biodiversità. «Serve una mappatura completa degli scarichi».

26 gennaio 2026
Ore 14:02
Depurazione, abusivismo, correnti marine e scarichi agricoli: Mirabelli lancia l'allarme sulla salute del mare calabrese
Società

«Le quattro facce di Ucronico Jack», il debutto narrativo di Graziano Misuraca tra viaggi nel tempo, filosofia e fantascienza classica

Il regista e sceneggiatore cosentino presenta il suo primo romanzo: un universo di ucronie, memorie spezzate e creature di altri mondi, in un dialogo che attraversa Philip K. Dick, Nolan e la grande narrazione

27 gennaio 2026
Ore 15:47
«Le quattro facce di Ucronico Jack», il debutto narrativo di Graziano Misuraca tra viaggi nel tempo, filosofia e fantascienza classica
Ambiente

Depurazione, abusivismo, correnti marine e scarichi agricoli: Mirabelli lancia l'allarme sulla salute del mare calabrese

La presidente di Mare Pulito Bruno Giordano chiede una svolta sulla depurazione e invita a proteggere costa e biodiversità. «Serve una mappatura completa degli scarichi».

26 gennaio 2026
Ore 14:02
Depurazione, abusivismo, correnti marine e scarichi agricoli: Mirabelli lancia l'allarme sulla salute del mare calabrese
Cultura

Lorenzo Papasodero, il giovane tenore che canta con disciplina e verità

Talento precoce, ruoli pucciniani, rigore tecnico e anima ingegnera: il percorso umano e artistico di Lorenzo Papasodero

 

29 gennaio 2026
Ore 13:42
Lorenzo Papasodero, il giovane tenore che canta con disciplina e verità
Ambiente

Uccelli, biodiversità e cambiamento climatico nel Parco Nazionale della Sila: parla Gianluca Congi

Il vicepresidente della Società Ornitologica Italiana, racconta 50 anni di studi sui volatili e i progetti per tutelarli

28 gennaio 2026
Ore 17:43
Uccelli, biodiversità e cambiamento climatico nel Parco Nazionale della Sila: parla Gianluca Congi
Società

«Le quattro facce di Ucronico Jack», il debutto narrativo di Graziano Misuraca tra viaggi nel tempo, filosofia e fantascienza classica

Il regista e sceneggiatore cosentino presenta il suo primo romanzo: un universo di ucronie, memorie spezzate e creature di altri mondi, in un dialogo che attraversa Philip K. Dick, Nolan e la grande narrazione

27 gennaio 2026
Ore 15:47
«Le quattro facce di Ucronico Jack», il debutto narrativo di Graziano Misuraca tra viaggi nel tempo, filosofia e fantascienza classica
Ambiente

Depurazione, abusivismo, correnti marine e scarichi agricoli: Mirabelli lancia l'allarme sulla salute del mare calabrese

La presidente di Mare Pulito Bruno Giordano chiede una svolta sulla depurazione e invita a proteggere costa e biodiversità. «Serve una mappatura completa degli scarichi».

26 gennaio 2026
Ore 14:02
Depurazione, abusivismo, correnti marine e scarichi agricoli: Mirabelli lancia l'allarme sulla salute del mare calabrese
Cultura

Lorenzo Papasodero, il giovane tenore che canta con disciplina e verità

Talento precoce, ruoli pucciniani, rigore tecnico e anima ingegnera: il percorso umano e artistico di Lorenzo Papasodero

 

29 gennaio 2026
Ore 13:42
Lorenzo Papasodero, il giovane tenore che canta con disciplina e verità
Ambiente

Uccelli, biodiversità e cambiamento climatico nel Parco Nazionale della Sila: parla Gianluca Congi

Il vicepresidente della Società Ornitologica Italiana, racconta 50 anni di studi sui volatili e i progetti per tutelarli

28 gennaio 2026
Ore 17:43
Uccelli, biodiversità e cambiamento climatico nel Parco Nazionale della Sila: parla Gianluca Congi
Percorsi di lettura

Con Michele D’Ignazio parte “Patagonia Express”: viaggio letterario al Cineteatro Universal

Dal 1° febbraio un ciclo di incontri letterari gratuiti con lo scrittore cosentino: un percorso narrativo tra libri, immaginari e pratiche di scrittura
Redazione
Con Michele D’Ignazio parte “Patagonia Express”: viaggio letterario al Cineteatro Universal\n
Eventi

Il Don Winslow dei Balcani arriva a Cosenza: lo scrittore albanese Ahmet Prençi presenta il suo ultimo romanzo

“Dentro la notte di Martin Guri”, pubblicato da Rubbettino, è insieme inchiesta morale, denuncia sociale e dramma interiore. Appuntamento al 3 febbraio con l’autore, già capo della polizia in Albania
Redazione Cultura
Il Don Winslow dei Balcani arriva a Cosenza: lo scrittore albanese Ahmet Prençi presenta il suo ultimo romanzo\n
Al via

San Giovanni in Fiore, al Liceo Artistico presentato il progetto per la realizzazione dell’opera “Ancora Giubilare: Croce Trinitaria di Speranza” con il maestro Michele Affidato

Al primo appuntamento hanno partecipato il maestro orafo Michele Affidato, il presidente della Pontificia Accademia di Teologia mons. Antonio Staglianò, il presidente del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti Riccardo Succurro e il giornalista di LaC Francesco Oliverio. L’opera dopo la sua realizzazione sarà esposta presso la Chiesa degli Artisti di Roma
Redazione Cultura
San Giovanni in Fiore, al Liceo Artistico presentato il progetto per la realizzazione dell’opera “Ancora Giubilare: Croce Trinitaria di Speranza” con il maestro Michele Affidato\n
Giornata della Memoria

Quando il cinema educa alla dignità e ai diritti

Al Liceo Telesio di Cosenza una lezione di storia, coscienza civile ed Europa attraverso la figura di Simone Veil
Redazione
Quando il cinema educa alla dignità e ai diritti\n
L’intervista

«Le quattro facce di Ucronico Jack», il debutto narrativo di Graziano Misuraca tra viaggi nel tempo, filosofia e fantascienza classica – VIDEO

Il regista e sceneggiatore cosentino presenta il suo primo romanzo: un universo di ucronie, memorie spezzate e creature di altri mondi, in un dialogo che attraversa Philip K. Dick, Nolan e la grande narrazione.
Alessia Principe
«Le quattro facce di Ucronico Jack», il debutto narrativo di Graziano Misuraca tra viaggi nel tempo, filosofia e fantascienza classica –\u00A0VIDEO\n
Eventi

Destini incrociati, al teatro auditorium Unical il concerto della pianista Zlata Chochieva e dell’Orchestra Sinfonica Brutia

L’evento propone un intenso viaggio musicale che unisce due dei massimi protagonisti del repertorio sinfonico: Sergej Rachmaninov e Jean Sibelius
Redazione
Destini incrociati, al teatro auditorium Unical il concerto della pianista Zlata Chochieva e dell’Orchestra Sinfonica Brutia\n
Eventi

A Rende arriva La primavera del cinema italiano con il Premio Federico II: 13 giorni di eventi per celebrare la settima arte

Tra gli appuntamenti previsti, il 10 febbraio incontro con il regista e attore di cinema e teatro Pippo Delbono. Il 27 gennaio si terrà la presentazione del calendario
Redazione
A Rende arriva La primavera del cinema italiano con il Premio Federico II: 13 giorni di eventi per celebrare la settima arte\n
Cultura e cinema

Primavera del Cinema Italiano, XII edizione al via: Battiato e Delbono aprono la rassegna

Presentazione il 27 gennaio a Rende. Dal 2 al 14 febbraio tredici giorni di eventi tra prime nazionali, incontri e grandi autori
Redazione
Primavera del Cinema Italiano, XII edizione al via: Battiato e Delbono aprono la rassegna\n
Eventi

La fabbrica degli innocenti, Gianluigi Nuzzi in Calabria con il suo racconto “crime” dei più eclatanti casi italiani

Il giornalista italiano porta al Teatro Cilea di Reggio Calabria ed al Teatro Auditorium di Rende il suo spettacolo sul rapporto tra cronaca nera e credibilità dell’informazione, analizzando i principali casi di giudiziaria degli ultimi tempi
La fabbrica degli innocenti,\u00A0Gianluigi Nuzzi in Calabria con il suo racconto “crime” dei più eclatanti casi italiani\n
L’evento

San Giovanni in Fiore, il Liceo Artistico presenta il progetto per la realizzazione dell’opera “Ancora Giubilare: Croce Trinitaria di Speranza”

All’iniziativa saranno presenti il presidente della Pontificia Accademia di Teologia mons. Antonio Staglianò, il maestro orafo Michele Affidato e il presidente del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti Riccardo Succurro. L’opera dopo la sua realizzazione sarà esposta presso la Chiesa degli Artisti di Roma
Redazione Cultura
San Giovanni in Fiore, il Liceo Artistico presenta\u00A0il progetto per la realizzazione dell’opera “Ancora Giubilare: Croce Trinitaria di Speranza”
Beni archeologici

La mostra “70 anni con Italia Nostra” approda nei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari

Un percorso espositivo che racconta sette decenni di impegno civile nella difesa del patrimonio italiano, ospitato tra Sibari e Crotone
Redazione
La mostra “70 anni con Italia Nostra” approda nei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari\n
dal vivo

TAU, tre serate di grande teatro e musica: Chochieva, Peppe Barra e Rezza-Mastrella accendono la scena

Dal pianoforte sinfonico al teatro d’autore e d’avanguardia: dal 29 al 31 gennaio il TAU ospita tre eventi di altissimo profilo artistico
Redazione
TAU, tre serate di grande teatro e musica: Chochieva, Peppe Barra e Rezza-Mastrella accendono la scena\n
Eccellenze locali

A soli 14 anni conquista Parigi: successo per il concerto del talento calabrese Francesco Policaro

Emozioni e applausi per il giovanissimo artista cosentino. Al termine della sua esibizione nella prestigiosa Salle Ravel, il direttore del Conservatorio Ravel lo ha definito un «un musicista raffinato»
Redazione
A soli 14 anni conquista Parigi: successo per il concerto del talento calabrese Francesco Policaro\n
taglio del nastro

Il Borgo Swing di Cerisano si arricchisce del polo tecnologico per la musica e l’audiovisivo

A Palazzo Sersale l’inaugurazione dei locali e delle attrezzature affidate al Conservatorio di Cosenza Stanislao Giacomantonio. Il sindaco Di Gioia: «Spazi rigenerati e presidio di formazione e sviluppo»
Salvatore Bruno
Il Borgo Swing di Cerisano si arricchisce del polo tecnologico per la musica e l’audiovisivo\n
L’intervista

Orazio Garofalo, quando il cinema si trasforma in letteratura: «La luce è un materiale spirituale» – VIDEO

Videoartista, cinefilo e ora scrittore, Garofalo racconta il suo romanzo Extra Lumière. Anatomia del buio, il cinema come materia viva e il rilancio del Santa Chiara di Rende.
Alessia Principe
Orazio Garofalo, quando il cinema si trasforma in letteratura: «La luce è un materiale spirituale» –\u00A0VIDEO\n
Cinema e scuola

La Guarimba porta l’animazione in 13 istituti calabresi con “La Grotta dei Piccoli”

Proiezioni e laboratori gratuiti per bambini e ragazzi nelle cinque province. Un progetto educativo che investe sulle nuove generazioni
Redazione
La Guarimba porta l’animazione in 13 istituti calabresi con “La Grotta dei Piccoli”\n
Storie

Una libreria che va controcorrente: la storia del libraio di Piano Lago e di una comunità che legge

Una piccola realtà che ha saputo accendere la curiosità di adulti e ragazzi. Uno spazio condiviso di confronto che coinvolge, grazie ai laboratori, anche i più piccoli. Il proprietario Arabia: «Esiste ancora una comunità che sente il bisogno del libro e della cultura»
Francesco Perri
Una libreria che va controcorrente: la storia del libraio di Piano Lago e di una comunità che legge\n
Teatro d’avanguardia

Rezza e Mastrella al TAU con “Metadietro”, satira feroce del presente

Il duo Leone d’Oro torna in scena a Rende il 31 gennaio per L’Altro Teatro. Un’esperienza radicale tra corpo, linguaggio e visioni
Redazione
Rezza e Mastrella al TAU con “Metadietro”, satira feroce del presente\n
Editoria

“Fuori Fuoco”, il fotografo calabrese Andrea Rosito si racconta: dal fango dei campi di provincia alle notti di Champions

Nel suo primo libro il fotografo ripercorre gli incontri ravvicinati con le leggende del calcio e del tennis, tra emozioni e silenzi dopo il click: «Lo dedico a chi vuole continuare a sognare»
Francesco Roberto Spina
“Fuori Fuoco”, il fotografo calabrese Andrea Rosito si racconta: dal fango dei campi di provincia alle notti di Champions\n
Eventi

Teatro, al via da Rende la tournée italiana di "Pietro Saltatempo – Il filo magico" di Giovanna Facciolo

La produzione de I Teatrini debutterà il 18 gennaio e sarà in scena poi al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme (20 e 21 gennaio) prima di sbarcare a Perugia, Napoli e Taranto, per un ciclo di 18 repliche che si concluderà il 12 febbraio
Redazione
Teatro, al via da Rende la tournée italiana di \"Pietro Saltatempo – Il filo magico\" di Giovanna Facciolo
1
...
PIÙ LETTI
1

Cosenza, maxi rissa all’obitorio tra i familiari del defunto

2

Scalea: Salvatore Servidio travolto sulla statale 18 mentre soccorreva un’auto in panne

3
Tragedia stradale

Scalea, muore investito sulla ss18 mentre presta soccorso

4

Sparatore discoteca Sangineto: nuova misura per Scornaienchi, incastrato da video e Ris

5
La sentenza

Inchiesta Money for Nothing, assolto Andrea Mazzei dopo sette anni di processo