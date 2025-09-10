Bonus 2025: guida completa per famiglie e studenti

Nel 2025, per chi ha un ISEE sotto i 25.000 euro, sono disponibili numerosi bonus e agevolazioni che possono alleggerire le spese domestiche e familiari. Alcuni sono già attivi, altri in fase di attuazione, ma tutti hanno l’obiettivo di supportare famiglie, studenti e lavoratori.

Il primo passo è avere un ISEE aggiornato, indispensabile per accedere alla maggior parte delle misure.

Fondo Dote Famiglia 2025

Contributo fino a 300 euro per i figli tra i 6 e i 14 anni, destinato all’iscrizione ad attività sportive. Requisito: ISEE sotto i 15.000 euro.

Bonus sport 2025

Regioni e Comuni promuovono voucher e contributi per bambini e ragazzi, con requisiti variabili in base al territorio.

Social Card “Dedicata a te” 2025

Contributo una tantum di 500 euro per famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. È destinato all’acquisto di beni alimentari essenziali. Non serve domanda: l’INPS seleziona automaticamente i beneficiari.

Bonus INPS Centri Estivi 2025

Per figli dai 3 ai 14 anni di lavoratori e pensionati della PA. Contributo fino a 400 euro per ciascun figlio per partecipare a centri estivi diurni.

Bonus asilo nido

Contributo fino a 3.000 euro per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. Copre la retta dell’asilo nido o l’assistenza domiciliare in caso di gravi patologie. La domanda si presenta online tramite l’INPS.

Bonus nascita

Previsto un contributo di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025. Requisito: ISEE inferiore a 40.000 euro.

Nella [Pagina 2] scopri tutti i bonus per spese domestiche e studenti.