Social
Home page>Economia e Lavoro>Bonus 2025: guida comple...

Bonus 2025: guida completa per famiglie e studenti

Guida ai bonus 2025 per famiglie e studenti: bollette, asili, sport, borse di studio e cultura. Requisiti ISEE e modalità di accesso.
Redazione
10 settembre 202513:53
1 of 2
gallery image

Bonus 2025: guida completa per famiglie e studenti

Bonus 2025: guida completa per famiglie e studenti
gallery image

Bonus 2025: guida completa per famiglie e studenti

Bonus 2025: guida completa per famiglie e studenti

Nel 2025, per chi ha un ISEE sotto i 25.000 euro, sono disponibili numerosi bonus e agevolazioni che possono alleggerire le spese domestiche e familiari. Alcuni sono già attivi, altri in fase di attuazione, ma tutti hanno l’obiettivo di supportare famiglie, studenti e lavoratori.

Il primo passo è avere un ISEE aggiornato, indispensabile per accedere alla maggior parte delle misure.

Fondo Dote Famiglia 2025

Contributo fino a 300 euro per i figli tra i 6 e i 14 anni, destinato all’iscrizione ad attività sportive. Requisito: ISEE sotto i 15.000 euro.

Bonus sport 2025

Regioni e Comuni promuovono voucher e contributi per bambini e ragazzi, con requisiti variabili in base al territorio.

Social Card “Dedicata a te” 2025

Contributo una tantum di 500 euro per famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. È destinato all’acquisto di beni alimentari essenziali. Non serve domanda: l’INPS seleziona automaticamente i beneficiari.

Bonus INPS Centri Estivi 2025

Per figli dai 3 ai 14 anni di lavoratori e pensionati della PA. Contributo fino a 400 euro per ciascun figlio per partecipare a centri estivi diurni.

Bonus asilo nido

Contributo fino a 3.000 euro per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. Copre la retta dell’asilo nido o l’assistenza domiciliare in caso di gravi patologie. La domanda si presenta online tramite l’INPS.

Bonus nascita

Previsto un contributo di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025. Requisito: ISEE inferiore a 40.000 euro.

Nella [Pagina 2] scopri tutti i bonus per spese domestiche e studenti.

Introdotto dal Decreto Bollette 2025, prevede 200 euro per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. L’importo può salire a 500 euro per chi riceve già il bonus sociale.

Bonus elettrodomestici

Contributo fino a 200 euro per famiglie con ISEE sotto i 25.000 euro, valido per l’acquisto di nuovi elettrodomestici con sconto diretto in fattura.

Bonus trasporti 2025

Agevolazioni regionali su abbonamenti e viaggi in mezzi pubblici. Alcune Regioni prevedono viaggi gratuiti o forti sconti per studenti e pendolari.

Bonus sociali 2025

Sconti automatici su bollette di luce, gas, acqua e riduzione del 25% sulla tassa rifiuti (Ta.Ri). Accesso semplificato e cumulabile con altri aiuti.

Carta del Merito e Carta della Cultura

Due contributi da 500 euro ciascuno, cumulabili.

- Carta della Cultura Giovani: per diciottenni con ISEE fino a 35.000 euro.

- Carta del Merito: per diplomati con 100/100 entro il diciannovesimo anno di età.

Borse di studio 2025-26

Ogni Regione pubblica bandi specifici per borse di studio universitarie e scolastiche, legate al reddito e al merito. L’ISEE è il documento indispensabile per accedere a questi aiuti.

1 of 2
Tag
bonus · famiglie · studenti

Tutti gli articoli di Economia e Lavoro

ULTIMA ORA

Bonus 2025: guida completa per famiglie e studenti

Redazione
Bonus 2025: guida completa per famiglie e studenti
Riforma pensioni

Stop all’aumento dell’età pensionabile dal 2027: il governo prepara nuove misure

L’esecutivo valuta “mini-finestre” per rinviare al 2030 l’adeguamento automatico legato alle speranze di vita
Redazione
Stop all’aumento dell’età pensionabile dal 2027: il governo prepara nuove misure\n
I dati

Calabria, boom di passeggeri negli aeroporti: +26% nei primi otto mesi del 2025

Comito (FI): «Tre milioni di viaggiatori e turismo in forte crescita grazie alla strategia di Occhiuto»
Redazione
Calabria, boom di passeggeri negli aeroporti: +26% nei primi otto mesi del 2025\n
Diritti negati

Il lavoro irregolare in Calabria raccontato da chi non ha tutele: «Ore infinite per uno stipendio che non basta a vivere»

Dalla ristorazione agli uffici, le storie affidate all’Osservatorio sulla sfruttamento mostrano un sommerso che continua a divorare risorse, diritti e possibilità di crescita per la regione e i suoi cittadini
Tonino Raco
Il lavoro irregolare\u00A0in Calabria raccontato da chi non ha tutele: «Ore infinite per uno stipendio che non basta a vivere»\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Società

L'apertura di Primark a Rende

10 settembre 2025
Ore 07:57
L'apertura di Primark a Rende
Società

Intervista a Luca Ciuffreda, direttore Primark Italia

Grande attesa a Rende per l'apertura dello store in programma domani a Rende

9 settembre 2025
Ore 17:03
Intervista a Luca Ciuffreda, direttore Primark Italia
Societa

Ad Amantea la Conferenza AEIT 2025 su acqua ed energia

Dal 10 al 12 settembre Amantea ospita la Conferenza AEIT 2025. Al centro acqua, energia e comunità rinnovabili con studiosi e imprese da tutto il mondo.

 

9 settembre 2025
Ore 17:00
Ad Amantea la Conferenza AEIT 2025 su acqua ed energia
Italia Mondo

Esplosione in fabbrica di fuochi a Pianura: feriti carabinieri e vigili del fuoco

Momenti di terrore alla periferia di Napoli, nel quartiere Pianura, dove una violenta esplosione si è verificata questa mattina all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio in via Vicinale Grottole 10.

In un primo momento si era parlato di vittime, ma fonti qualificate hanno chiarito che non ci sono morti. Due carabinieri hanno riportato lievi ferite, mentre altri due vigili del fuoco sono rimasti coinvolti da un secondo scoppio verificatosi quando le squadre di soccorso erano già al lavoro. Fortunatamente, anche in questo caso, le condizioni non destano preoccupazioni.

9 settembre 2025
Ore 15:54
Esplosione in fabbrica di fuochi a Pianura: feriti carabinieri e vigili del fuoco
Societa

Ad Amantea la Conferenza AEIT 2025 su acqua ed energia

Dal 10 al 12 settembre Amantea ospita la Conferenza AEIT 2025. Al centro acqua, energia e comunità rinnovabili con studiosi e imprese da tutto il mondo.

 

9 settembre 2025
Ore 17:00
Ad Amantea la Conferenza AEIT 2025 su acqua ed energia
Italia Mondo

Esplosione in fabbrica di fuochi a Pianura: feriti carabinieri e vigili del fuoco

Momenti di terrore alla periferia di Napoli, nel quartiere Pianura, dove una violenta esplosione si è verificata questa mattina all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio in via Vicinale Grottole 10.

In un primo momento si era parlato di vittime, ma fonti qualificate hanno chiarito che non ci sono morti. Due carabinieri hanno riportato lievi ferite, mentre altri due vigili del fuoco sono rimasti coinvolti da un secondo scoppio verificatosi quando le squadre di soccorso erano già al lavoro. Fortunatamente, anche in questo caso, le condizioni non destano preoccupazioni.

9 settembre 2025
Ore 15:54
Esplosione in fabbrica di fuochi a Pianura: feriti carabinieri e vigili del fuoco
Società

L'apertura di Primark a Rende

10 settembre 2025
Ore 07:57
L'apertura di Primark a Rende
Società

Intervista a Luca Ciuffreda, direttore Primark Italia

Grande attesa a Rende per l'apertura dello store in programma domani a Rende

9 settembre 2025
Ore 17:03
Intervista a Luca Ciuffreda, direttore Primark Italia
Societa

Ad Amantea la Conferenza AEIT 2025 su acqua ed energia

Dal 10 al 12 settembre Amantea ospita la Conferenza AEIT 2025. Al centro acqua, energia e comunità rinnovabili con studiosi e imprese da tutto il mondo.

 

9 settembre 2025
Ore 17:00
Ad Amantea la Conferenza AEIT 2025 su acqua ed energia
Italia Mondo

Esplosione in fabbrica di fuochi a Pianura: feriti carabinieri e vigili del fuoco

Momenti di terrore alla periferia di Napoli, nel quartiere Pianura, dove una violenta esplosione si è verificata questa mattina all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio in via Vicinale Grottole 10.

In un primo momento si era parlato di vittime, ma fonti qualificate hanno chiarito che non ci sono morti. Due carabinieri hanno riportato lievi ferite, mentre altri due vigili del fuoco sono rimasti coinvolti da un secondo scoppio verificatosi quando le squadre di soccorso erano già al lavoro. Fortunatamente, anche in questo caso, le condizioni non destano preoccupazioni.

9 settembre 2025
Ore 15:54
Esplosione in fabbrica di fuochi a Pianura: feriti carabinieri e vigili del fuoco
Società

L'apertura di Primark a Rende

10 settembre 2025
Ore 07:57
L'apertura di Primark a Rende
Società

Intervista a Luca Ciuffreda, direttore Primark Italia

Grande attesa a Rende per l'apertura dello store in programma domani a Rende

9 settembre 2025
Ore 17:03
Intervista a Luca Ciuffreda, direttore Primark Italia
Settore al bivio

Caro-prezzi, vacanze ridotte e fuga dai villaggi: così l’estate 2025 cambia il turismo degli italiani

L’anno in corso segna la fine del turismo “usa e getta”: crescono gli arrivi dall’estero, calano gli italiani, l’aumento dei costi pesa e il vecchio modello vacanziero mostra tutti i suoi limiti. Serve una svolta
Battista Bruno
Caro-prezzi, vacanze ridotte e fuga dai villaggi: così l’estate 2025 cambia il turismo degli italiani\n
Il dibattito

Corigliano-Rossano, lo sviluppo del porto per il rilancio del territorio: «Serve una pianificazione chiara e condivisa»

VIDEO | A Schiavonea incontro tra pescatori, istituzioni e imprenditori per parlare del futuro dell’infrastruttura. Le posizioni di Rosa Silvana Abate e dei sindaci Flavio Stasi e Simona Scarcella (Gioia Tauro)
Matteo Lauria
Corigliano-Rossano, lo sviluppo del porto per il rilancio del territorio:\u00A0«Serve una pianificazione chiara e condivisa»
Offerte lavoro

Trenitalia assume giovani macchinisti: requisiti richiesti e come funziona la selezione

Posizioni aperte in Puglia, Calabria e Marche per diplomati tra i 18 e i 29 anni. L’iniziativa rientra nel piano strategico FS 2025–2029
Redazione
Trenitalia assume giovani macchinisti: requisiti richiesti e come funziona la selezione
IL FOCUS

Sicurezza sul lavoro, Cosenza la provincia con il numero di infortuni più alto

I casi segnalati dal Report dell’Inail nel 2024 ammontano a 3.339. Il segretario regionale Uil Calabria Mariaelena Senese: «Servono interventi urgenti e strutturali»

Redazione
Sicurezza sul lavoro, Cosenza la provincia con il numero di infortuni più alto
Diritti negati

Lavoratori stagionali o schiavi? Il volto nascosto dell’estate calabrese: «Costretti a turni di 18 ore al giorno»

VIDEO | Un settore che vale oltre il 10% del Pil continua a reggersi su salari minimi, straordinari non pagati e contratti precari a vita. La denuncia dell’Usb: «Così non si può andare avanti»
Tonino Raco
Lavoratori stagionali o schiavi?\u00A0Il volto nascosto dell’estate calabrese:\u00A0«Costretti a turni di 18 ore al giorno»\n
Reati ambientali

Pesticidi nelle cipolle, il Comune di Amantea revoca l’ordinanza. Coldiretti: «Soddisfatti, ora tocca a Nocera»

A comunicare la notizia l’associazione degli agricoltori: «Prevista l’attivazione di un piano operativo di monitoraggio ambientale continuo. Un sistema che garantisce sia la tutela dell’ambiente, sia la salvaguardia delle produzioni locali»
Redazione Economia
Pesticidi nelle cipolle, il Comune di Amantea revoca l’ordinanza. Coldiretti: «Soddisfatti, ora tocca a Nocera»\n
Inclusione sociale

Lavoro, natura e inclusione: in Calabria le fattorie sociali diventano opportunità di vita per persone con disabilità

A Roccelletta di Borgia incontro del progetto FaSD per creare reti di inserimento lavorativo e percorsi educativi per persone fragili
Redazione
Lavoro, natura e inclusione: in Calabria le fattorie sociali diventano opportunità di vita per persone con disabilità\n
Lavoro

San Giovanni in Fiore, il Municipio rinnova il contratto a otto assistenti sociali

Resteranno in forza all’amministrazione per un altro anno, ma il sindaco Rosaria Succurro garantisce che l’iter per la loro stabilizzazione è stato già avviato
Redazione
San Giovanni in Fiore, il Municipio rinnova il contratto a otto assistenti sociali
La nota preoccupata

Fondi di Coesione, Nicoletti: «In Calabria troppe posizioni vacanti, rischiano di bloccare i fondi europei»

Il consigliere comunale di San Giovanni in Fiore chiede all’Anci Calabria un intervento urgente per la ripubblicazione del bando e il rapido reclutamento di funzionari tecnici a supporto dei Comuni
Redazione
Fondi di Coesione,\u00A0Nicoletti: «In Calabria troppe posizioni vacanti, rischiano di bloccare i fondi europei»\n
La vertenza

Tis, il Comune di Cosenza ha stabilizzato 31 lavoratori. Caruso: «Il loro contributo è indispensabile» 

Il sindaco della città dei Bruzi: «Si conclude positivamente una vicenda che tanta preoccupazione aveva ingenerato nei tirocinanti e nelle loro famiglie»
Redazione
Tis, il Comune di Cosenza ha stabilizzato 31 lavoratori. Caruso: «Il loro contributo è indispensabile»\u00A0\n
Nuove selezioni

Formez PA assume 15 esperti in Calabria e Basilicata con contratti di collaborazione e smart working

Opportunità di lavoro per laureati, compensi fino a 45mila euro e possibilità di lavorare da remoto. Domande entro l’8 e il 16 settembre
Redazione
Formez PA assume 15 esperti in Calabria e Basilicata con contratti di collaborazione e smart working\n
Impresa e futuro

Cosenza Innova, la Camera di Commercio lancia un percorso per studenti, startupper e imprese: candidature entro il 5 settembre

Settimana di formazione online, tutoring personalizzato e due hackathon in presenza per trasformare idee imprenditoriali in progetti concreti.
Redazione
Cosenza Innova, la Camera di Commercio lancia un percorso per studenti, startupper e imprese: candidature entro il 5 settembre
Concorso contestato

Cosenza, bando per dirigenti riservato solo agli interni: il Comitato PA Calabria chiede la revoca e annuncia ricorsi

La procedura violerebbe la norma che consente una riserva massima del 50%. L’appello ai sindacati e ai funzionari: «Pronti a impugnare davanti al Tar».
Redazione
Cosenza, bando per dirigenti riservato solo agli interni: il Comitato PA Calabria chiede la revoca e annuncia ricorsi
A rilento

Oltre 500 milioni per i Cis Calabria ma dopo tre anni nessun cantiere è stato chiuso e sei progetti sono ancora fermi

Sono 159 gli interventi per tre differenti piani di investimento finanziati con i fondi comunitari. Finora impegnato solo il 17% della somma disponibile. Entro dicembre 2026 tutti i lavori dovranno essere realizzati
Redazione Economia
Oltre 500 milioni per i Cis Calabria ma dopo tre anni nessun cantiere è stato chiuso e sei progetti sono ancora fermi\n
L’intervista

Il Gruppo Madeo e la prestigiosa filiera del suino nero autoctono: dalla Calabria all’Italia fra tradizione e innovazione

Parla la giovane imprenditrice Anna Madeo che ha ereditato dal padre Ernesto la guida delle aziende. L’importanza della Gdo e dell’export. Gli obiettivi dei prossimi dieci anni
Massimo Tigani Sava
Il Gruppo Madeo e la prestigiosa filiera del suino nero autoctono: dalla Calabria all’Italia\u00A0fra tradizione e innovazione\n\n\n
I bilanci

Estate 2025 sul Tirreno cosentino: San Lucido regina della proposta turistica, Fuscaldo e Paola non restano a guardare

Bilanci di fine stagione: acque limpide, cartelloni vivaci e tradizioni popolari hanno animato i comuni costieri. Tre centri diversi ma con la stessa aspirazione a essere mete di cultura, fede e bellezza
Carmelo Olivella
Estate 2025 sul Tirreno cosentino: San Lucido regina della proposta turistica, Fuscaldo e Paola non restano a guardare\n
Case a peso d’oro

Affitti studenti, rincari record

Udu: “Speculazione e assenza di politiche abitative. Studiare è un lusso”.
Redazione
Affitti studenti, rincari record
Pnrr al palo

In Calabria mezzo miliardo di euro per far rinascere periferie e aree degradate ma i progetti arrancano: speso il 15%

Oltre 524 milioni destinati a 182 progetti ma le amministrazioni sono in difficoltà: il rischio è perdere risorse decisive per il rilancio. Tra ritardi burocratici e tagli al bilancio, i comuni faticano ad avviare i cantieri previsti
Redazione Economia
In Calabria mezzo miliardo di euro per far rinascere periferie e aree degradate ma i progetti arrancano: speso il 15%\n
Il report

Operai specializzati introvabili, deserti 4 colloqui su 10: ecco le figure professionali che mancano di più

Lo rileva un’indagine della Cgia: «Il 64% degli imprenditori ha difficoltà nella ricerca»
Redazione
Operai specializzati introvabili, deserti 4 colloqui su 10: ecco le figure professionali che mancano di più\n
Lavoro pubblico

Maxi-Avviso ASMEL 2025, candidature aperte

Dal 15 settembre selezioni online per 37 profili negli enti locali.
Redazione
Maxi-Avviso ASMEL 2025, candidature aperte
1
...
PIÙ LETTI
1

Incidente Celico, cinque veicoli coinvolti sulla 107

2

Cosenza, riaperte le indagini sul caso Giuseppe Giordano

3
I controlli

Lavoro nero, chiusi due lidi e tre attività di ristorazione in provincia di Cosenza

4
Notte di paura

Cosenza, violento scontro tra due auto vicino piazza Loreto: due ambulanze sul posto

5
L’ATTESA E’ FINITA

Primark Rende, in centinaia tra giovani e adulti all’apertura ufficiale | FOTO – VIDEO