Regionali Calabria, la lista a sostegno di Toscano: tutti i candidati per la circoscrizione Nord

Francesco Toscano correrà con una sola lista: Democrazia sovrana e popolare. E' sostenuto da Marco Rizzo che sarà capolista nella circoscrizione nord, quella in provincia di Cosenza. Nel presentarsi ha evidenziato: «La Calabria è stata trasformata in un laboratorio di macelleria sociale: trent'anni di governi-fotocopia, di destra e di sinistra, hanno chiuso 18 ospedali, lasciando intere comunità senza cure e senza speranza. Commissariamenti, piani di rientro, tagli lineari: sempre le stesse ricette imposte da Bruxelles e accettate a Roma»