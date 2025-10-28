I migliori ristoranti di Amantea, San Lucido, Paola e Fuscaldo: dalle specialità di pesce ai piatti tipici locali
La costa tirrenica cosentina è una lunga tavolata che profuma di mare, di tradizioni antiche e di ospitalità sincera. Ogni paese affacciato sull’acqua custodisce un pezzo della storia gastronomica della Calabria, fatta di pescatori che all’alba riportano a riva il frutto del loro lavoro, di nonne che tramandano ricette con lo stesso affetto con cui si tramanda un ricordo di famiglia, e di giovani chef che hanno deciso di investire nella loro terra, innovando senza mai tradire le radici. Questa guida nasce dal desiderio di raccontare tutto questo attraverso i ristoranti scelti dagli utenti di TripAdvisor tra Amantea, San Lucido, Paola e Fuscaldo; luoghi diversi nello stile e nelle proposte, ma accomunati da una caratteristica fondamentale: il legame autentico con il territorio.
Lido Solero Beach
Indirizzo: Via Valle Santa Maria, 87024 Fuscaldo Italia
Recensioni:
• "Ieri sera per la prima volta abbiamo cenato al Solero Beach. È stata una piacevolissima scoperta, un paradiso senza glutine, mia figlia finalmente ha potuto scegliere dal menù quello che realmente desiderava, senza limitazioni. Tutto buonissimo, porzioni abbondanti e staff cordialissimo. Ci ritorneremo. Grazie."
• "Staff, cordialità, professionalità, materia prima e finalmente la frittura di calamari buona, buona e buona. Pesce fresco e soprattutto il gluten free essendo AIC. Luca ci ha accolti e trattati come quasi mai ci era successo. Disponibile e pronto ad ogni evenienza. Complimenti per tutto. Non vedo l’ora di riassaporare queste prelibatezze! Alla prossima."
• "Pizza ottima, lievitazione impeccabile e gusto fedele alle tradizioni. Garbo e gentilezza, ottime tempistiche e ottimo scenario marittimo."
• "Il locale molto accogliente e ben sistemato fa sentire a casa, sul mare. Una location versatile per ogni occasione. È stato bello trascorrere la serata con amici, godendo di buon cibo ottime pizze e servizio all'insegna della cordialità e della gentilezza. Si sceglie volentieri per il clima familiare e per la bontà dei piatti. Si ritorna sempre al Solero... un punto di riferimento!"
American Food 9 Games
Indirizzo: SS 18 Tirrena Inferiore, 87024 Fuscaldo Italia
Recensioni:
• "Pesce fresco tutto buonissimo, personale cordiale e gluten free, ottimo prezzo onesto vista la qualità. Antipasto mare freddo e caldo, primo spaghetti con vongole e secondo frittura mista, 39€."
• "La brigata e Chef Giovanni De Luca sono il top🔝❤️ cibo freschissimo e buonissimo❤️ grazie di cuore❤️ spero di tornare presto."
• "Un 25 aprile informale trascorso sulla costa tirrenica cosentina con sosta per il pranzo presso il locale dello Chef De Luca, un piacevole ritorno per noi dopo gli anni della pandemia; personale in sala cordiale, accogliente e professionale; abbiamo scelto il menù a base di pesce e ne siamo rimasti soddisfatti in toto: antipasto, linguine allo scoglio, frittura e grigliata tutto di ottima qualità e fattura, ben assortita la selezione dei vini, prezzi correnti e servizio rapido. Complimenti a tutto il personale."
Molo 10
Indirizzo: Via Lungomare San Francesco, 87024 Fuscaldo Italia
Dettagli: Specialità di pesce e pizzeria vista mare.
Recensioni:
• "Ci hanno indicato un luogo dove gustare cibi prelibati di mare, e non solo. Un ottimo menù ci ha dato la possibilità di deliziarci in cibi prelibati e freschi con professionalità e un'accoglienza davvero empatica. Unito il tutto da un ottimo bianco (Librandi-Critone) degno di nota. Dobbiamo senza dubbio ritornarci."
• "Forse è un po' caro il posto ma a me la pizza è piaciuto anche molto però forse ci hanno messo troppa mozzarella. Abbiamo chiesto di cambiare tavolo e ce l'hanno fatto cambiare. Vi do un consiglio: aggiungete più sale alle patatine."
• "Pane caldo freschissimo. Buona lista dei vini. Ho scelto Donna Giovanna, di Cirò, al sapore di passion fruit e agrumi, prodotto con uva tardiva. Pesce ben cucinato e servizio attento. Delizioso il rombo arrostito."
Gulìo Pizzeria and More
Indirizzo: Via San Francesco 2, 87024 Fuscaldo Italia
Dettagli: Gulio nasce dal desiderio di rivalorizzare un locale storico di Fuscaldo e offrire pizze e prodotti del territorio in un posto accogliente.
Recensioni:
• "Tutti gli anni è una tappa fissa a cena! Pizza e fritti ottimi come sempre e servizio veloce! Consigliato se passate per Fuscaldo!"
• "Siamo due amiche escursioniste e percorrendo il sentiero Italia in Calabria abbiamo cenato in questo carinissimo ristorante, cibo ottimo e staff gentilissimo. Abbiamo mangiato una strepitosa pasta alle alici e mollica!"
• "Sono stata in questo posto con la mia famiglia. Ci ritornerò sicuramente perché ho trovato il massimo della qualità, (pizza scelta capricciosa sbagliata perché mi ha incuriosito il nome). Ottima! Servizio impeccabile e veloce, nonostante la sala fosse piena, i camerieri erano sorridenti e cortesi. Prezzi nella norma. Una vera sorpresa, ci ritornerò."
Verde Blu di Cassano Fabio
Indirizzo: Strada Statale 18 SNC Contrada Valle Santa Maria, 87024 Fuscaldo Italia
Recensioni:
• "Personale eccellente, pizza e antipasti buonissimi, il posto molto accogliente, consigliamo molto questo posto."
• "Bellissimo locale oltre ad una cucina fantastica buonissima la pizza. Da Luigi Marilù e Mattia un 'in bocca al lupo' alla mitica 'Scheggia' e complimenti per tutto... si respira aria fresca e sullo sfondo di un tramonto sorseggiando un bicchiere di buon vino."
• "Il locale si trova fra Fuscaldo e Guardia Piemontese. È un po' complicato accedervi perché lo svincolo sulla Strada Statale non è molto agevole. Ha parcheggio interno ed è sicuramente un punto a favore. Pizza buona, non ho assaggiato la ristorazione. Rapporto qualità prezzo nella media."
Vecchia Paola
Indirizzo: Corso Giuseppe Garibaldi 75, 87027 Paola Italia
Recensioni:
• "Ottimo pranzo in compagnia di amici! La pasta meno ma la carne e le patatine fritte erano davvero buonissime! Il locale accogliente!"
• "Abbiamo cenato in questa pizzeria solo una sera. La pizza è molto buona ma l'attesa è troppo lunga. Peccato perché il locale è anche carino. Comunque vale la pena di ritornare."
• "Pizza ottima, ingredienti freschi e di qualità. Locale accogliente e personale cordiale. Prezzi giusti. Ci tornerò!"
• "Locale nel cuore storico di Paola, pizzeria e servizio eccellente. Bellissimo e panoramico anche il terrazzo con i tavoli. Consigliato!"
L'800 - Locanda A Palazzo
Indirizzo: Via Calavecchia 53, 87032 Amantea Italia
Dettagli: L’800 – Locanda a Palazzo è un ristorante di pesce nel cuore di Amantea, ospitato in un elegante palazzo storico. La cucina unisce tradizione e creatività, con piatti che valorizzano il pescato fresco e i sapori autentici della Calabria. In primavera e in estate si può pranzare o cenare nel giardino, un’oasi di tranquillità sotto le stelle.
Recensioni:
• "Ambiente elegante ma al contempo accogliente, e lo staff è stato gentile, professionale e sempre sorridente, pronto a soddisfare ogni richiesta. La cucina è eccezionale: ogni piatto, dall'antipasto “l’800” al dolce, una vera delizia per il palato. In particolare, la qualità del pesce fresco davvero notevole. Non vediamo l'ora di tornare! Aggiungo ottimo rapporto qualità prezzo. Consigliatissimo."
• "Se cercate un posto delizioso dove trascorrere una serata all’insegna del cibo buono e delle atmosfere romantiche ed eleganti siete nel posto giusto."
• "È un posto molto raffinato e tranquillo, lo staff è qualificato ed i piatti serviti sono originali, ben fatti e con prodotti di ottima qualità! È il mio posto del cuore!"
• "Ambiente molto elegante e confortevole, personale gentilissimo e molto attento alle esigenze degli ospiti, cucina sopraffina. Bellissima esperienza."
Trattoria La Reginella
Indirizzo: Via della Civiltà Altezza km 315, 87027 Paola Italia
Dettagli: Un ristorante tipico immerso nel verde e con vista mare. La cucina offre piatti tradizionali calabresi. Qui il rispetto per la tradizione e l'amore per la propria terra sono alla base di tutto.
Recensioni:
• "Abbiamo pranzato in questo locale ai primi di agosto e devo proprio dire che le aspettative sono state ampiamente soddisfatte. Dimenticatevi la fretta: qui il tempo trascorre con piacevole lentezza, sia perché si gode della bella vista dal patio, sia perché il servizio è giustamente rallentato (e non è assolutamente un aspetto negativo). Prima dell’antipasto (un paio di crostoni di caciocavallo fuso e fetta di guanciale croccante), la trattoria offre un benvenuto di pasta fritta appena preparata."
• "Consigliato da una persona, ha rispettato le aspettative. Un bel locale immerso nel verde com sala interna ed esterna. Parcheggio disponibile. Personale professionale e cordiale. I prodotti di ottima qualità con proposte diverse e prezzi eccezionali. Consigliato."
• "Siamo arrivate a Paola di passaggio e non sapevamo dove pranzare. Abbiamo visto le recensioni di questo riatorante e non siamo state deluse... Anzi, superiore alle aspettative... Ottima cucina tipica calabrese, porzioni abbondanti, gentilezza della ragazza in sala e piccole attenzioni che fanno la differenza, oltre all'ottimo rapporto qualità prezzo!"
• "Con gruppo di amici di passaggio per il giro della Calabria in vespa abbiamo pranzato alla Reginella, ottimo il cibo ottima la pulizia e ottimo il servizio, da tornare sicuramente, consigliato."
Le Mimose
Indirizzo: Via Gaudimare, 12, 87027 Paola Italia
Recensioni:
• "Il ristorante Le Mimose, è ubicato alla periferia nord della ridente cittadina di Paola (CS), in località Sotterra, a circa 2,5 km dal Santuario di S. Francesco. Opera nel settore dal 13 luglio 1985 e vanta più di ventisei anni di esperienza nell’attività ricettiva della ristorazione contando su una gestione di tipo per lo più familiare, con referenze molteplici nell’ambito di matrimoni, anniversari, compleanni e ogni genere di ricevimento. La struttura, per l’attenzione rivolta al cliente e alle sue esigenze, offre sia spazi più confortevoli ed arieggiati, dove trascorrere momenti di divertimento e festeggiamenti con accompagnamento musicale, sia luoghi più raccolti dove preservare la propria privacy ed intimità, per una cena di puro relax, sicuramente un luogo ideale per ritrovarsi, un luogo dove la professionalità e la cortesia nel servizio fanno da corollario alle vostre occasioni speciali."
• "Siamo molto contente per la cena che abbiamo gustato nel ristorante della sorridente Carmelina. Spigola ottima. Grigliata mista ricca. Ottimi anche i vini bianchi."
• "Locale ampio ben apparecchiato e addobbato con stile festoso, personale molto professionale e discreto che ci ha presentato i loro menù con zelo e precisione. Ci hanno portato affettati freschi e gustosi insieme ad una focaccia mediterranea con sapore degli ingredienti ben equilibrati e saporiti. Il filetto di manzo di una prelibatezza senza paragoni cotta in maniera perfetta e accompagnata da un'insalata freschissima. Credo che ristoratori di questo livello dovrebbero essere di esempio per coloro che decidessero di intraprendere questa attività. Da parte mia la massima stima e il vivo ringraziamento per avermi servito una cena sopraffina."
• "Entrare in questo ristorante storico a Paola è come tornare a casa, anzi: come scoprire una casa che non sapevi di aver sempre cercato. Ogni dettaglio — dalla pittura bianca alle travi antiche, dalla lunga “navata” in legno che sembra raccontare storie di famiglia fino all’imponente acquario con astici e aragoste vivi — trasmette amore per il mare e per l’ospitalità. Qui non sei solo un cliente: sei accolto con calore genuino. Il cuoco Emilio è un artista del pesce: ogni piatto è una sinfonia di freschezza e sapori sapientemente equilibrati.
Le specialità marine sono variegate e sempre sorprendenti; si capisce che ogni ricetta nasce da esperienza, passione e rispetto delle materie prime. I vini pregiati selezionati esaltano ulteriormente le portate, e le pizze — sì, anche le pizze — sono preparate con cura e gusto. E i dolci fatti in casa? Una conclusione perfetta che resta nel cuore. La conduzione familiare di Carmelina, Emanuele e il giovane Niccolò rende l’atmosfera intima e autentica: gestiscono tutto con discrezione, professionalità e un calore che raramente si trova. I camerieri sono gentilissimi, attenti e mai invadenti: il loro sorriso completa un’esperienza già straordinaria."
Ristorante Flora
Indirizzo: Lungomare San Francesco, 87027 Paola Italia
Recensioni:
• "Nel complesso una buona cena. Il pesce era buono cucinato bene. Le porzioni non sono abbondanti e il ristorante non è fra i più economici. Unica nota negativa è il prezzo in rapporto alla quantità di cibo che viene servito. Il servizio è stato comunque ottimo e il posto è bello e merita."
• "Locale pulito, arioso, accogliente. Personale disponibile, sorridente. Spiegazione esaustiva e precisa dei piatti."
• "Atmosfera piacevole, ottimi ingredienti per piatti che sono esperienza. Consigliati crudi di pesce ma i bimbi hanno amato anche la cotoletta con le patatine! Consigliato per chi voglia apprezzare la bellezza del posto e la cucina."
• "Bellissima esperienza! Cibo squisito e fresco e proprietari simpaticissimi e gentilissimi! Per non parlare della location, bellissima, soprattutto l’esterno nel quale si trova una bellissima piscina."
Tema
Indirizzo: Via Marina Taverna 29, 87038 San Lucido Italia
Recensioni:
• "Prima diffidente ma non potevo far nulla perché invitato. Oggi sono ritornato e devo dire che è andata meglio dell'altra volta. Piccolo ristorante a conduzione familiare, solo una ventina di coperti. Gnocchetti ottimi, spaghetti ottimi, secondi ottimi, frattura ottima. Insomma da ripetere ripetere e poi ripetere. Odio la cucina gourmet, viva le piccole realtà e le trattorie. Cibi semplici cotti semplicemente senza troppe elucubrazioni mentali e prezzo adeguato. Grazie davvero."
• "Cone sempre una garanzia di ottimi sapori sapientemente combinati che sanno coniugare tradizione, territorio e freschezza! consigliato anno dopo anno!"
• "Piccolo ristorante con cucina di pesce nelle prossimità del lungomare di San Lucido. Date le dimensioni del posto suggerisco la prenotazione per tempo. L'esperienza sul cucinato è double face. Sul pesce surgelato non sono rimasto soddisfatto. Sul pescato del giorno invece il discorso è opposto e mi è piaciuto tantissimo. Suggerisco quindi, in caso vogliate mangiare qui, la frittura del pescato del giorno. Servizio gentile e disponibile."
Casa Rural
Indirizzo: Contrada San Giovanni S.n.c, 87038 San Lucido Italia
Recensioni:
• "La receensione che voglio dare a Casa Rural é molto alta perché il panorama è bellissimo, il cibo eccezzionale e camerieri molto gentili. Posto illuminato molto accogliente."
• "Posto scelto per cenare una sera in vacanza con amici... uno spettacolo vero e proprio... rimango affascinato dalle varie foto trovare online e decido di prenotare un bel tavolo per concludere una delle nostre giornate di mare... Personale super gentile e cordiale, luogo incantato, cibo ottimo sotto tutti i punti di vista... antipasti buonissimi, carne presentata in maniera non convenzionale infilzata da una spada e pizze molto particolari con un sapore eccezionale... che dire, super consigliato per coloro che cercano un qualcosa di tipico a San Lucido con un pizzico di magia nell'aria."
• "Posto incantevole, cucina buona, qualità prezzo ottimo, ragazzi gentilissimi, panorama stupendo, immerso nel verde su una collina che domina San Lucido."
Il Pergolato Da Angelo
Indirizzo: Corso Malta, 28, 87032 Amantea Italia
Dettagli: Prodotto di qualità, ottimo servizio, ampia terrazza all'aperto, sala per ricevimenti di ogni genere, parcheggio spazioso, ottimo rapporto qualità prezzo. Ristorante a 10 metri dal mare.
Recensioni:
• "Cena fantastica al Pergolato da Angelo! Cibo ottimo, pesce freschissimo e di alta qualità, pizza buonissima, gustosa, tutto servito in tempi rapidissimi! Il personale impeccabile, gentili, cordiali, professionali, attenti ad ogni dettaglio. Il locale ben curato, elegante ed accogliente. L'atmosfera gioiosa che si respira fa da cornice ad una serata che sa di casa e ad una esperienza che non si limita al palato ma tutto sembra pensato per farti sentire esattamente dove dovresti essere. Consigliatissimo: ne uscirete soddisfatti e con il sorriso."
• "Una vera scoperta! Il Pergolato si distingue per la qualità del pesce fresco e la cura nei dettagli. Ho avuto il piacere di assaggiare il crudo, davvero eccellente: freschissimo, sapori delicati ma decisi, presentazione impeccabile. La pasta nera al pistacchio è stata una piacevole sorpresa: un connubio riuscitissimo tra mare e terra, con una crema di pistacchio che esalta senza coprire il sapore del pesce."
• "Una serata da ricordare al Pergolato da Angelo Amantea! Il Ristorante Pergolato da Angelo non è solo un luogo dove mangiare, ma un'esperienza culinaria completa che soddisfa tutti i sensi. Dal momento in cui si varca la soglia, si viene accolti in un'atmosfera calda e familiare, dove la passione per la buona tavola si percepisce in ogni dettaglio. Il menu è un trionfo di sapori autentici e freschezza, con una particolare attenzione ai piatti di mare, veri protagonisti della cucina.
Ogni portata è un capolavoro, preparata con ingredienti di prima scelta e presentata con cura. L'antipasto di mare, ricco e variegato, è un perfetto inizio, seguito da primi piatti eccezionali, come gli spaghetti alle vongole, che sanno di vero mare. Non meno indimenticabili sono i secondi, con il pesce sempre freschissimo e cucinato a regola d'arte. E per chi ama la carne o la pizza, le proposte sono altrettanto valide e saporite."
AgriARMONIA
Indirizzo: Contrada Acqualeone, 82 Ad 1, 9km Dalla SS18, 87038 San Lucido Italia
Recensioni:
• "Siamo stati in questo locale due volte nel giro di 10 giorni tutto questo perché ci siamo trovati bene. Cibo ottimo e abbondante e staff cordiale e gentile. Complimenti veramente da Como."
• "Struttura accogliente e gestita in maniera ineccepibile. Personale formato e attento al cliente. Prodotti di qualità rispetto ad un normale agriturismo. Congruo il rapporto qualità prezzo. Unica nota dolente il piano bar che non permette lo scambio di una parola tra avventori. Nonostante tutto una bella serata conclusasi con un ottimo amaro della casa. Lo consiglierei assolutamente. Bene. Alla prossima."
• "Location posta fuori dal centro cittadino di San Lucido ma facilmente raggiungibile in macchina. Presenza di parcheggio nelle adiacenze e l'area ha anche un cancello e parti dove sono locati giochi per bambini. I tavoli sono sia all'interno che all'esterno. La cucina offre una serie di antipasti e primi e secondi di buona qualità. Servizio ok."
Borgo Rosso di Sera
Indirizzo: C.da Puppa, 66, 87036 San Lucido Italia
Dettagli: Un’esperienza multisensoriale che parte dalla buona tavola. Pizze gourmet, prodotti a km 0 dell’agricoltura locale, carni di allevamenti biologici, pesce di prima scelta, oli, aromi e spezie nostrali sono le materie prime utilizzate per esaltare la cucina del Borgo. Tradizione mediterranea e innovazione combinate da eccellenti chef.
Recensioni:
• "Ci siamo stati per varie cene e poi lo abbiamo scelto per i 18 anni di mio figlio, posto bellissimo, personale eccellente, lo chef magnifi co nel cucinare i suoi piatti, la pasticcera super, davvero una bellissima esperienza, ritorneremo presto."
• "Molto lussuoso nei luoghi tipo pranzo cene. Di stanze vista mare molto spettacolare, accoglienza al top dei top, camerieri molto gentili e simpatici."
• "Location incantevole vista mare. Gran qualità nei piatti con buona ricerca sia sulle materie prime sia sulle preparazioni. Dolci sufficienti, ma non al livello del resto del menù. Rapporto qualità prezzo giusto. Torneremo sicuramente."
Dragut
Indirizzo: Via Marina Taverna 26, 87038 San Lucido Italia
Recensioni:
• "Ottima cena, pasta con la pescatrice ottima, pescatrice buonissima, pomodorini, olive e capperi di qualità, forse un filo di olio di troppo. Frittura di paranza ottima. Il conto nella norma. Il giorno prima ho pranzato a Lorica ed ho speso la stessa cifra."
• "Cinsigliato! Mangiato i miei genitori, loro naturalmente pesce ed io carme. Proprietaria gentilissima, cameriere anche."
• "Location spettacolare, servizio impeccabile, cibo ottimo e conto onesto, secondo me è il top di San Lucido. La sera dopo Ferragosto siamo riusciti a prenotare, abbiamo mangiato a base di pesce e prosecco, il personale è gentile."
• "Ottima cucina di pesce a prezzi decisamente ragionevoli, personale cortese e disponibile, attrezzati anche per clienti celiaci." • "Ieri sera io, la mia compagna e i nostri due bambini neonati abbiamo vissuto una serata davvero speciale al Ristorante Dragut, nel cuore di San Lucido. Sin dal nostro arrivo, siamo rimasti colpiti dalla bellezza del luogo: un’atmosfera quasi fiabesca, con l’aspetto di un piccolo castello che incanta a prima vista. Ogni dettaglio, dalla messa in ordine del giardino alle piante perfettamente potate, fino alla mise en place curata, racconta attenzione e amore per il proprio lavoro."
Due Bicchieri Gourmet Pizza Artigianale
Indirizzo: Via Dogana 92, 87032 Amantea Italia
Dettagli: L'impasto della nostra PIZZA ARTIGIANALE è preparato con farina di tipo 1, quindi semintegrale, con germe vitale di grano pressato a freddo e macinato a pietra. Maturazione di 48 ore e cottura nel forno a legna.
Recensioni:
• "Servizio ottimo così come la gentilezza di tutto lo staff. Qualità eccellente con un pizzaiolo/proprietario fantastico."
• "Location molto curata e personale gentilissimo, pizza molto buona, impasto digeribilissimo, consigliato vivamente."
• "Abbiamo mangiato due pizze gourmet veramente uniche e molto saporite con ingredienti di qualità e cotta con maestria. Servizio professionale sorridente gentile. Location buona con ottimo jazz in sottofondo."
Pizzeria - Trattoria Retrogusto
Indirizzo: Piazza Cappuccini, 22, 87032 Amantea Italia
Recensioni:
• "Ho cenato due volte in questa pizzeria, veri funghi porcini sulla pizza a prezzi contenuti, ingredienti dosati alla perfezione, servizio rapido e gentilezza. Il locale non è molto grande ma è bello e accogliente, se passerò da Amantea mi fermerò certamente ancora in questa pizzeria!"
• "Nonostante fosse sabato, il servizio è stato eccellente con patatine e pizza ottime, ingredienti di alta qualità e un buonissimo prezzo. Consigliatissimo per chi viene in questa città." • "Ottima la pizza impasto tipo napoletano, velocissimi nel servizio, bel giardino. Bibite un po’ calde. Prezzi nella norma."
• "Cameriere bravissimo, deciso e simpatico. Tutto molto buono e in più il tempo che abbiamo dovuto aspettare è stato giustissimo."
