I migliori ristoranti di Amantea, San Lucido, Paola e Fuscaldo: dalle specialità di pesce ai piatti tipici locali

La costa tirrenica cosentina è una lunga tavolata che profuma di mare, di tradizioni antiche e di ospitalità sincera. Ogni paese affacciato sull’acqua custodisce un pezzo della storia gastronomica della Calabria, fatta di pescatori che all’alba riportano a riva il frutto del loro lavoro, di nonne che tramandano ricette con lo stesso affetto con cui si tramanda un ricordo di famiglia, e di giovani chef che hanno deciso di investire nella loro terra, innovando senza mai tradire le radici. Questa guida nasce dal desiderio di raccontare tutto questo attraverso i ristoranti scelti dagli utenti di TripAdvisor tra Amantea, San Lucido, Paola e Fuscaldo; luoghi diversi nello stile e nelle proposte, ma accomunati da una caratteristica fondamentale: il legame autentico con il territorio.





Lido Solero Beach

Indirizzo: Via Valle Santa Maria, 87024 Fuscaldo Italia

Recensioni:

• "Ieri sera per la prima volta abbiamo cenato al Solero Beach. È stata una piacevolissima scoperta, un paradiso senza glutine, mia figlia finalmente ha potuto scegliere dal menù quello che realmente desiderava, senza limitazioni. Tutto buonissimo, porzioni abbondanti e staff cordialissimo. Ci ritorneremo. Grazie."

• "Staff, cordialità, professionalità, materia prima e finalmente la frittura di calamari buona, buona e buona. Pesce fresco e soprattutto il gluten free essendo AIC. Luca ci ha accolti e trattati come quasi mai ci era successo. Disponibile e pronto ad ogni evenienza. Complimenti per tutto. Non vedo l’ora di riassaporare queste prelibatezze! Alla prossima."

• "Pizza ottima, lievitazione impeccabile e gusto fedele alle tradizioni. Garbo e gentilezza, ottime tempistiche e ottimo scenario marittimo."

• "Il locale molto accogliente e ben sistemato fa sentire a casa, sul mare. Una location versatile per ogni occasione. È stato bello trascorrere la serata con amici, godendo di buon cibo ottime pizze e servizio all'insegna della cordialità e della gentilezza. Si sceglie volentieri per il clima familiare e per la bontà dei piatti. Si ritorna sempre al Solero... un punto di riferimento!"