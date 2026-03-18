Le voci della Fiera dopo il ciclone

L’arcivescovo esprime solidarietà nei confronti dei commercianti che hanno subito il danneggiamento degli stand espositivi e ringrazia le associazioni di volontariato e le parrocchie impegnate a offrire pasti caldi e ospitalità
Segretario Generale Aggiunto Nazionale del SIM Carabinieri commenta il grave fatto di cronaca consumato qualche giorno fa a Corigliano Rossano: «Territorio ampio che richiede una struttura organizzata più forte»
Da Harry a Jolina, passando per Apollo e Udine: negli ultimi anni l’area è stata colpita da eventi meteo sempre più violenti. Il Mare Nostrum si sta riscaldando e cambia il volto del clima nel Sud Italia. Ecco perché questi fenomeni stanno aumentando
Per il secondo anno il Comune partecipa all’iniziativa di Castrovillari contro le mafie: confronto con il capitano Arianna Buffone e il maresciallo aiutante Rosaria Vigna. Il 23 maggio corteo per Capaci
VIDEO | In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, gli artisti del territorio hanno offerto il loro contributo per sensibilizzare l'opinione pubblica su una problematica in continua diffusione