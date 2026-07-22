Longobucco, completato il varo dell’impalcato metallico del viadotto Ortiano II sulla statale 177dir

Pubblicato il cronoprogramma degli interventi fino al 4 agosto. L'Amministrazione punta su trasparenza ed efficienza grazie all'incremento del personale di Rende Servizi. Previsti anche rattoppi stradali in diverse zone della città
L'associazione ha partecipato alla consultazione del Ministero delle Infrastrutture sulla revisione del Codice della strada. Recepita la proposta avanzata nel 2024 di destinare il 100% dei proventi delle sanzioni alla sicurezza stradale
L'associazione Giorgio La Pira denuncia il perdurare delle soppressioni sulla linea ferroviaria nonostante il ripristino della rete dopo i sabotaggi. Il presidente Antonio Belmonte chiede un'inchiesta e interventi urgenti da parte di Trenitalia, Rfi e Regione
Venerdì sera il primo appuntamento dedicato al mondo fantasy inaugurerà il calendario di attività previsto dal Patto di collaborazione tra Comune e associazione Social Builders Aps. Il sindaco Caruso: «Così restituiamo ai cittadini spazi di incontro e partecipazione»
Dopo giorni di caldo intenso con punte fino a 44 gradi, correnti più fresche da nord porteranno un deciso abbassamento delle temperature. Sulle coste difficilmente si supereranno i 30 gradi, mentre in montagna i valori notturni potranno scendere sotto i 10
La popolazione invecchia rapidamente, crollano le nascite e cresce la solitudine. Nei piccoli comuni l'età media supera i 49 anni, mentre migliaia di anziani vivono senza una rete di sostegno familiare o sociale
Le riprese inizieranno a settembre e si svolgeranno per quattordici settimane tra Morano Calabro, Castrovillari e il Parco nazionale del Pollino. La produzione è firmata Pepito Produzioni con il sostegno della Calabria Film Commission
Un importante riconoscimento per Carmelo Scuro, in forze all’università Kore di Enna. La sua presentazione si è concentrata su due grandi filoni applicativi: la prevenzione e simulazione degli incendi boschivi
Il presule denuncia i roghi che devastano l’area: «Basta emergenza annunciate, le istituzioni facciano prevenzioen sul serio». Il vicepresidente della Cei chiede prevenzione concreta e responsabilità contro chi distrugge il territorio
L'anticiclone africano raggiunge il suo apice con valori oltre i 40 gradi in numerosi centri della provincia. Da domani è attesa una lieve attenuazione, mentre da metà settimana il termometro potrebbe perdere fino a 15 gradi
Il display installato all’esterno di un esercizio commerciale nei pressi di Santa Rosa ha raggiunto una temperatura eccezionale. Il dato non ha valore meteorologico ufficiale, ma restituisce l’intensità del caldo percepito in città
Successo per la terza edizione della manifestazione che ha unito cantine, patrimonio archeologico e promozione turistica. Ora il testimone passa a Reggio Calabria con un nuovo appuntamento dedicato alle eccellenze regionali