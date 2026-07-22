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Longobucco, completato il varo dell’impalcato metallico del viadotto Ortiano II sulla statale 177dir

Anas conclude il sollevamento della campata centrale. Ora soletta, cordoli, barriere e collaudi prima dell’apertura al traffico.

22 luglio, 2026
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Lavori viabilità silana

Longobucco, completato il varo dell’impalcato metallico del viadotto Ortiano II sulla statale 177dir | VIDEO

Anas conclude il sollevamento della campata centrale. Ora soletta, cordoli, barriere e collaudi prima dell’apertura al traffico
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Treni cancellati sulla Cosenza-Paola, pendolari inferociti

L'associazione Giorgio La Pira denuncia il perdurare delle soppressioni sulla linea ferroviaria nonostante il ripristino della rete dopo i sabotaggi. Il presidente Antonio Belmonte chiede un'inchiesta e interventi urgenti da parte di Trenitalia, Rfi e Regione
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Cosenza, il Parco Morrone si anima con “Fantasy Builders”: al via il percorso di rilancio dell’area verde

Venerdì sera il primo appuntamento dedicato al mondo fantasy inaugurerà il calendario di attività previsto dal Patto di collaborazione tra Comune e associazione Social Builders Aps. Il sindaco Caruso: «Così restituiamo ai cittadini spazi di incontro e partecipazione»
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L'anticiclone africano lascia la Calabria: da domani temperature in calo e notti più fresche

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La popolazione invecchia rapidamente, crollano le nascite e cresce la solitudine. Nei piccoli comuni l'età media supera i 49 anni, mentre migliaia di anziani vivono senza una rete di sostegno familiare o sociale
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Le riprese inizieranno a settembre e si svolgeranno per quattordici settimane tra Morano Calabro, Castrovillari e il Parco nazionale del Pollino. La produzione è firmata Pepito Produzioni con il sostegno della Calabria Film Commission
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