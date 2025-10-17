Social
Home page>Societa>Osterie D'Italia 2026, s...

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food

La ricchezza e la varietà delle cucine regionali italiane, raccontate attraverso locali autentici e accessibili. Oltre 250 collaboratori hanno selezionato e recensito 1980 indirizzi in tutto lo Stivale nella guida
Redazione
20 ottobre 202511:49
1 of 15
gallery image

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food
gallery image

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food
gallery image

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food
gallery image

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food
gallery image

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food
gallery image

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food
gallery image

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food
gallery image

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food
gallery image

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food
gallery image

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food
gallery image

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food
gallery image

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food
gallery image

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food
gallery image

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food
gallery image

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food

Osterie D'Italia 2026, sono 14 le "chiocciole" calabresi: ecco i migliori locali secondo Slow Food

La ricchezza e la varietà delle cucine regionali italiane, raccontate attraverso locali autentici e accessibili. Oltre 250 collaboratori e la rete nazionale di Slow Food hanno selezionato e recensito 1980 indirizzi in tutto lo Stivale nella guida Osterie D'Italia 2026, scelti per la qualità della cucina territoriale, la cura degli ingredienti e l’atmosfera genuina.

Tra questi, 337 locali insigniti della Chiocciola, il riconoscimento che premia l’eccellenza dell’offerta gastronomica, l’ambiente accogliente e la piena sintonia con i valori di Slow Food.

Completano la selezione 161 realtà quotidiane – pastifici, gastronomie, botteghe con cucina e locali informali – dove ritrovare lo stesso equilibrio tra gusto, territorio e convivialità.

A rendere la guida ancora più ricca, inserti dedicati alle forme di ristorazione popolare: dai trippai fiorentini alle pizzerie napoletane, dalle malghe trentine ai fornelli pugliesi.

Di seguito riportiamo le 14 "chiocciole" calabresi: 

Pecora Nera – Albi (CZ)
Locale rustico immerso nella Sila Piccola, la Pecora Nera propone una cucina autentica di montagna, con piatti che valorizzano carni locali, funghi e formaggi calabresi. L’atmosfera è familiare e accogliente, perfetta per chi cerca sapori genuini e porzioni generose. Il servizio è cortese e attento ai dettagli.

A Casalura – Cirò Marina (KR)
Situato vicino al mare, A Casalura unisce la freschezza dei prodotti ittici locali ai sapori intensi della cucina contadina. La carta dei vini valorizza le etichette calabresi, in particolare il Cirò. Ideale per una cena rilassata tra mare e tradizione.

La Trattoria Salvatore Talarico - Catanzaro
La Trattoria Salvatore Talarico è una vera istituzione a Catanzaro dal 1972, che celebra la cucina popolare calabrese in un ambiente semplice e autentico. Famosa soprattutto per il “morzello alla catanzarese”, piatto tipico locale che racconta storia e tipicità del territorio. L’atmosfera è genuina, simile alle antiche “putiche” (osterie tradizionali), con servizio informale ma caloroso. Una scelta perfetta se vuoi assaporare piatti tradizionali, senza fronzoli, in un contesto davvero calabrese. Da provare per chi vuole vivere un’esperienza culinaria radicata nella cultura locale.

Il Tipico Calabrese – Cardeto (RC)
Come suggerisce il nome, questo ristorante è un omaggio alla tradizione gastronomica della Calabria. Offre antipasti ricchi, pasta fatta in casa e secondi che raccontano il territorio. L’ambiente è semplice ma curato, con un servizio caloroso e un forte senso di ospitalità.

Le Muraglie – Conflenti (CZ)
Tra le colline del Reventino, Le Muraglie offre un’esperienza gastronomica legata ai sapori della terra. Piatti di stagione, salumi e formaggi artigianali dominano il menù, accompagnati da vini locali. Il locale combina semplicità e calore, con un’atmosfera genuina.

 

La Taverna dei Briganti – Cotronei (KR)
Un nome evocativo per una trattoria che celebra la storia e la cucina popolare della Sila. Porzioni abbondanti, ingredienti del territorio e ricette tramandate fanno della Taverna dei Briganti un punto di riferimento per chi ama la cucina tradizionale e sincera.

 

Il Ritrovo dei Picari – Grotteria (RC)
Locale conviviale che punta tutto sulla genuinità dei sapori calabresi. Propone antipasti ricchi, primi casalinghi e secondi di carne alla brace. L’ambiente rustico e il servizio amichevole lo rendono una tappa piacevole per chi viaggia nell’entroterra reggino.

Costantino – Maida (CZ)
Ristorante elegante e curato, Costantino unisce tradizione e modernità in piatti che valorizzano le eccellenze calabresi. L’attenzione alla materia prima e la presentazione raffinata lo rendono adatto anche a occasioni speciali. Servizio professionale e ambiente accogliente.

La Collinetta – Martone (RC)
Immerso nel verde, La Collinetta è un locale a conduzione familiare dove la cucina casalinga è protagonista. Piatti di stagione, paste fresche e dolci artigianali raccontano la semplicità e la ricchezza della cucina calabrese. L’atmosfera è serena e genuina.

 

CalabrialCubo – Nocera Terinese (CZ)
Un locale moderno che propone una visione contemporanea della cucina calabrese. Ingredienti locali rivisitati, impiattamenti curati e un servizio giovane e dinamico caratterizzano CalabrialCubo. Ottima selezione di vini regionali e ambiente curato nei dettagli.

La Rondinella – Scalea (CS)
Storico ristorante sul Tirreno cosentino, La Rondinella propone piatti di mare e cucina mediterranea. Pesce fresco, sapori autentici e un’atmosfera rilassata la rendono una meta apprezzata da turisti e locali. Ideale per pranzi vista mare e cene romantiche.

Il Vecchio Castagno – Serrastretta (CZ)
Immerso tra i boschi dell’entroterra catanzarese, il ristorante Il Vecchio Castagno punta sulla cucina di montagna. Funghi, carni e prodotti tipici calabresi vengono serviti in un ambiente rustico e accogliente. Ottimo rapporto qualità-prezzo e accoglienza familiare.

U Ricriju – Siderno (RC)
Locale dal carattere moderno, U Ricriju propone cucina calabrese con un tocco di creatività. Gli ingredienti sono selezionati con cura e i piatti uniscono tradizione e innovazione. Ambiente giovane, servizio attento e atmosfera vivace.

Zio Salvatore – Siderno (RC)
Trattoria storica del paese, Zio Salvatore è sinonimo di ospitalità e cucina tradizionale. Il menù cambia con le stagioni, privilegiando i prodotti locali e le ricette di famiglia. Ideale per chi cerca autenticità e sapori genuini in un ambiente familiare.

1 of 15

Tutti gli articoli di Societa

ULTIMA ORA
La scheda

Osterie in Calabria, ecco i migliori locali secondo Slow Food

Redazione
Osterie in Calabria, ecco i migliori locali secondo Slow Food
dolce appuntamento

Cosenza, torna la Festa del Cioccolato. Il 24 ottobre l’atteso taglio del nastro

La tre giorni, giunta alla 22ma edizione, ospiterà anche i maestri della pasticceria francese costretti lo scorso anno a dare forfait per la grave ondata di maltempo chè investì il paese transalpino

Salvatore Bruno
Cosenza, torna la Festa del Cioccolato. Il 24 ottobre l’atteso taglio del nastro
Il caso

Caos Sorical, sindaci in rivolta. Principe: «Comunicazione fuorviante, ho chiesto di modificarla»

Il sindaco di Rende invita Sorical a rivedere il testo delle lettere per evitare allarmismi tra i cittadini.
Alessia Principe
Caos Sorical, sindaci in rivolta. Principe: «Comunicazione fuorviante, ho chiesto di modificarla»
La misura

Rende, il Comune rimborsa le spese per la mensa scolastica a 500 bambini

L’assessore al Welfare Daniela Ielasi: «Reperiti centomila euro dal Fondo nazionale per le Politiche sociali e destinati alle famiglie in difficoltà»
Redazione
Rende, il Comune rimborsa le spese per la mensa scolastica a 500 bambini\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Società

Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza

17 ottobre 2025
Ore 13:55
Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza
Societa

Adalisa Florio (Airc Calabria): «La prevenzione salva la vita»

17 ottobre 2025
Ore 11:45
Adalisa Florio (Airc Calabria): «La prevenzione salva la vita»
Cosenza Calcio

Buscè: «Cosenza ha fame di calcio, ma senza tifosi non è calcio»

L’allenatore rossoblù racconta il lavoro sul gruppo, il sogno di un Marulla pieno e la voglia di riscatto dopo la retrocessione

16 ottobre 2025
Ore 16:58
Buscè: «Cosenza ha fame di calcio, ma senza tifosi non è calcio»
Società

Antonio Lavitola: «Vi racconto dei resti umani all'Umberto I»

14 ottobre 2025
Ore 16:31
Antonio Lavitola: «Vi racconto dei resti umani all'Umberto I»
Cosenza Calcio

Buscè: «Cosenza ha fame di calcio, ma senza tifosi non è calcio»

L’allenatore rossoblù racconta il lavoro sul gruppo, il sogno di un Marulla pieno e la voglia di riscatto dopo la retrocessione

16 ottobre 2025
Ore 16:58
Buscè: «Cosenza ha fame di calcio, ma senza tifosi non è calcio»
Società

Antonio Lavitola: «Vi racconto dei resti umani all'Umberto I»

14 ottobre 2025
Ore 16:31
Antonio Lavitola: «Vi racconto dei resti umani all'Umberto I»
Società

Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza

17 ottobre 2025
Ore 13:55
Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza
Societa

Adalisa Florio (Airc Calabria): «La prevenzione salva la vita»

17 ottobre 2025
Ore 11:45
Adalisa Florio (Airc Calabria): «La prevenzione salva la vita»
Cosenza Calcio

Buscè: «Cosenza ha fame di calcio, ma senza tifosi non è calcio»

L’allenatore rossoblù racconta il lavoro sul gruppo, il sogno di un Marulla pieno e la voglia di riscatto dopo la retrocessione

16 ottobre 2025
Ore 16:58
Buscè: «Cosenza ha fame di calcio, ma senza tifosi non è calcio»
Società

Antonio Lavitola: «Vi racconto dei resti umani all'Umberto I»

14 ottobre 2025
Ore 16:31
Antonio Lavitola: «Vi racconto dei resti umani all'Umberto I»
Società

Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza

17 ottobre 2025
Ore 13:55
Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza
Societa

Adalisa Florio (Airc Calabria): «La prevenzione salva la vita»

17 ottobre 2025
Ore 11:45
Adalisa Florio (Airc Calabria): «La prevenzione salva la vita»
Passaggio di consegne

Cosenza, s’insedia il nuovo capo della DIGOS: si tratta di Gaetano tedeschi

Il dirigente di Polizia ha dato particolare impulso al contrasto e alla prevenzione dei reati commessi dalla criminalità organizzata
Redazione
Cosenza, s’insedia il nuovo capo della DIGOS: si tratta di Gaetano tedeschi\n
Mostre da non perdere

Mostra “Quel che resta del calcio” all’ex MAM di Cosenza

Dal 8 novembre al 7 dicembre, un viaggio tra cimeli e memorie per riscoprire il cuore popolare del pallone.
Redazione
Mostra “Quel che resta del calcio” all’ex MAM di Cosenza
Musica emergente

IMAMA vincono il Premio Mia Martini 2025

Con il brano inedito “A me viene la rabbia”, la giovane band di Scalea trionfa nella sezione “Nuove Proposte per l’Europa”.
Redazione
IMAMA vincono il Premio Mia Martini 2025
Che tempo fa

Torna il maltempo in Calabria da mercoledì

Dopo una breve tregua soleggiata, in arrivo piogge, temporali e venti forti soprattutto lungo le coste tirreniche.
Salvatore Lia
Torna il maltempo in Calabria da mercoledì
Allarme acqua

Cosenza, lettere shock di Sorical: “Vi stacchiamo l’acqua”. Ma la legge lo vieta

Decine di condomìni ricevono avvisi di sospensione idrica per morosità condominiale. Gli esperti: “Si può ridurre il flusso, mai interrompere del tutto. L’acqua è un diritto essenziale”.
Alessia Principe
Cosenza, lettere shock di Sorical: “Vi stacchiamo l’acqua”. Ma la legge lo vieta
fronte comune

Quattro comuni calabresi “Uniti per la Pace in Palestina”: l’iniziativa solidale al “Ferramonti” di Tarsia

Tarsia, Terranova da Sibari, Spezzano Albanese e San Lorenzo del Vallo promuovono un confronto sociopolitico per il riconoscimento dello Stato palestinese e un'urgente raccolta fondi per Gaza
Franco Sangiovanni
Quattro comuni calabresi “Uniti per la Pace in Palestina”: l’iniziativa solidale al “Ferramonti” di Tarsia\n
il bando esclusivo

Il Parco del Pollino apre le porte agli studenti: 100 euro ciascuno per un’esperienza immersiva nella natura

Cinquanta giorni di tempo per scuole primarie e secondarie di tutta Italia: l'Ente Parco del Pollino lancia il bando "A scuola nel Parco" con il sostegno della Regione Calabria. Un incentivo economico per trasformare una gita scolastica in una lezione di sostenibilità tra Pini Loricati e Faggete Unesco
Franco Sangiovanni
Il Parco del Pollino apre le porte agli studenti: 100 euro ciascuno per un’esperienza immersiva nella natura\n
l’evento

Aprigliano, il mito di Duonnu Pantu e dei Gapulieri rivive in un libro

Presentato il volume di Antonio De Paoli che indaga in modo originale la vita e le opere di Domenico Piro e della confraternita di poeti dialettali del Seicento
Assunta De Francesca
Aprigliano, il mito di Duonnu Pantu e dei Gapulieri rivive in un libro
Esplosione di colori

A Diamante prende vita la terrazza di Largo Savonarola con il nuovo murale dello street artist Joys

È il primo playground della città. L’opera realizzata nell’ambito del Festival delle arti e delle culture promosso dal Comune
Redazione Attualità
A Diamante prende vita la terrazza di Largo Savonarola con il nuovo murale\u00A0dello street\u00A0artist Joys\n
centro storico

Cosenza, a spasso per Santa Lucia insieme al collettivo “Gaia”

In programma anche una mostra fotografica a Palazzo Spadafora a due passi da piazza Piccola, martedì e sabato laboratori di archeologia urbana
Redazione
Cosenza,\u00A0a spasso per\u00A0Santa Lucia insieme al collettivo “Gaia”
villa fabiano

Giornalismo ieri e oggi, incontro-dibattito a Rende

All’evento organizzato dal Rotary club hanno preso parte oltre settanta persone, a dialogare sul tema sono stati Carlo Macrì e Arcangelo Badolati
Redazione
Giornalismo ieri e oggi, incontro-dibattito a Rende
Il grido d’aiuto

La Dolce Quiete, il cimitero per animali che la Calabria ora può perdere: «Rischiamo di chiudere nell’indifferenza generale»

VIDEO | A San Pietro in Guarano l’unico camposanto per animali autorizzato della regione lotta per sopravvivere tra disinteresse istituzionale e ostilità di parte del mondo veterinario: «Vogliamo solo che i proprietari possano scegliere liberamente. Qui diamo dignità ai nostri compagni di vita»
Paolo Mazza
La Dolce Quiete, il cimitero per animali che la Calabria ora può perdere: «Rischiamo di chiudere nell’indifferenza generale»\n
LaC Tv

Dal silenzio al sorriso, una vita oltre le barriere dell’autismo: la storia di Aldo “l’amico di tutti”

Per mamma Mariassunta è “un miracolo”, per nonna Franca “una stella che brilla” e per Pino Gigliotti “un amico autentico”. Il suo vissuto raccontato dallo sguardo delicato di Francesco Tricoli, autore del format LaC Primi Piani
Gabriella Chiarella
Dal silenzio al\u00A0sorriso,\u00A0una vita oltre le barriere dell’autismo: la storia di Aldo “l’amico di tutti”\n
Il riconoscimento

Il calabrese Pietro Garro conquista il 2º posto al premio nazionale Contesteco 2025 con una foto scattata nella Sila

Una goccia che si stacca lentamente da una stalattite di ghiaccio: è questa l’immagine realizzata dal fotografo di Aprigliano che ha ammaliato la giuria e dietro cui si nasconde un significato profondo
Battista Bruno
Il calabrese Pietro Garro conquista il 2º posto al premio nazionale Contesteco 2025 con una foto scattata nella Sila
Occhio malocchio

In Calabria si fanno le “corna”, ma per superstizione. Cosenza la città più credulona

La regione è 7ª in Italia per superstizione e 1ª per ricerche online sul “malocchio”. Tra tradizione e truffe, un fenomeno che non si ferma.
Redazione
In Calabria si fanno le “corna”, ma per superstizione. Cosenza la città più credulona
la novità

Piano di Protezione civile comunale, Cosenza verso la digitalizzazione

L’importo complessivo del finanziamento è di 72mila euro. Il Piano sarà reso più accessibile sul sito istituzionale del Comune dove è stato già caricato e sarà messo a disposizione attraverso un QRcode dedicato
Redazione
Piano di Protezione civile comunale, Cosenza verso la digitalizzazione
Terzo lancio

Il liceo Patrizi di Cariati torna nella stratosfera con il progetto Sem per studiare radiazioni ed effetti sull’uomo

Dopo le due missioni MoCRiS, la sonda torna a indagare l’atmosfera terrestre allargando la ricerca a biofisica e sanità. A collaborare anche studiosi e docenti dell’Unical e dell’Università di Messina
Redazione Attualità
Il liceo Patrizi\u00A0di Cariati torna nella stratosfera con\u00A0il\u00A0progetto Sem per studiare radiazioni ed effetti sull’uomo\n
La mostra

Il gambero viola di Cariati tra i dipinti dell’artista andaluso Santiago Ydanez

L’opera è stata realizzata utilizzando la liquirizia dello stabilimento Amarelli di Rossano, nell’ambito della esperienza residenziale che il pittore ha fatto grazie a un progetto promosso dall’associazione Otto Torri sullo Jonio
Redazione
Il gambero viola di Cariati tra i dipinti dell’artista andaluso Santiago Ydanez
L’omaggio

Strage dei carabinieri, a Cosenza istituzioni e forze dell’ordine abbracciano l’Arma

Il colonnello Andrea Mommo: «Grazie della vostra solidarietà e vicinanza»
Redazione
Strage dei carabinieri, a Cosenza istituzioni e forze dell’ordine abbracciano l’Arma\n
in alto i boccali

Rende, si accende l’Oktoberfest Calabria: inaugurata la sesta edizione dell’evento nazionale

Musica, birra Paulaner, piatti tipici e atmosfera da Monaco di Baviera: fino al 2 novembre l’Oktoberfest Calabria trasforma Rende nella capitale del divertimento.
Patrizia De Napoli
Rende, si accende l’Oktoberfest Calabria: inaugurata la sesta edizione dell’evento nazionale
1
...
PIÙ LETTI
1
l’appello

Rientrato l’allarme all’Ospedale di Cosenza: ritrovata la donna incinta di nove mesi

2

Giunta Calabria, Occhiuto al lavoro sulla squadra: tutti i nomi in ballo

3

Calabria, la nuova Giunta Occhiuto: i nomi dei possibili assessori

4

Dal silenzio al sorriso, una vita oltre le barriere dell’autismo: la storia di Aldo “l’amico di tutti”

5

Incidente a Crotone, muore motociclista 19enne