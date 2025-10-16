Social
Cosenza Calcio
Buscè: «Cosenza ha fame di calcio, ma senza tifosi non è calcio»

L’allenatore rossoblù racconta il lavoro sul gruppo, il sogno di un Marulla pieno e la voglia di riscatto dopo la retrocessione

16 ottobre, 2025
cosenza calcio
L’intervista

Cosenza, parla Buscè: «Sarebbe bello vedere un “Marulla” pieno. I ragazzi se lo meritano»

Il tecnico silano analizza l’inizio di stagione. «Abbiamo ritrovato un gruppo unito. Ora testa bassa e lavoro»
Antonio Alizzi
Cosenza, parla Buscè: «Sarebbe bello vedere un “Marulla” pieno. I ragazzi se lo meritano»\n
Cambio di programma

Cosenza, oggi e domani allenamenti a Taverna: nessuna conferenza stampa di Buscè

Il Cosenza prepara la gara contro il Sorrento al ‘’Romolo Di Magro’’ di Taverna di Montalto e non al ‘’Sanvito – Marulla’’ come pensato

Alessandro Storino
Cosenza, oggi e domani allenamenti a Taverna: nessuna conferenza stampa di Buscè
Le parole dell’ex tecnico

Alvini ricorda il Cosenza: «Piazza meravigliosa. L’alibi dei ricorsi ci ha svuotati»

L’ex tecnico dei rossoblù ha parlato della scorsa annata in un’intervista a Il Guerin Sportivo. Quest’anno Alvini sta allenando il Frosinone
Alessandro Storino
Alvini ricorda il Cosenza:\u00A0«Piazza meravigliosa.\u00A0L’alibi dei ricorsi ci ha svuotati»
I prossimi avversari

Cosenza, il Sorrento squadra in grande forma: nei rossoneri anche un ex

La squadra allenata da mister Mirko Conte ha vinto le sue uniche due gare in stagione nelle ultime due trasferte disputate
Alessandro Storino
Cosenza, il Sorrento squadra in grande forma: nei rossoneri anche un ex

il rientro

Il Cosenza torna ad allenarsi al Marulla e al Sanvitino, lavori sul terreno ultimati

Dopo le settimane trascorse a Fuscaldo per permettere gli interventi sul terreno, Florenzi e compagni prepareranno il prossimo match all’ombra della Sila
Redazione
Il Cosenza torna ad allenarsi al Marulla e al Sanvitino, lavori sul terreno ultimati
Testa alla prossima

Cosenza, via alla missione Sorrento: un po’ più di scelta per Buscè

Già contro l’Atalanta U23 il tecnico rossoblù ha avuto un mero maggiore di pedine tra cui pescare. La coperta resta comunque corta
Alessandro Storino
Cosenza, via alla missione Sorrento: un po’ più di scelta per Buscè
amara riflessione

Gattuso: «A Cosenza e Reggio Calabria non si possono giocare certe partite»

Parole forti del commissario tecnico alla vigilia di Italia-Israele: il tecnico lodando i 10mila tifosi allo stadio, richiama l’attenzione sulle difficoltà del calcio nel Meridione e sulle condizioni degli impianti sportivi
Redazione
Gattuso: «A Cosenza e Reggio Calabria non si possono giocare certe partite»
desaparecido

Cosenza, che fine ha fatto Dalle Mura? Per il difensore perenne panchina

Christian Dalle Mura ha giocato soltanto nelle prime 2 giornate di campionato. Da allora per lui solo panchina: non si è più rivisto in campo
Alessandro Storino
Cosenza, che fine ha fatto Dalle Mura? Per il difensore perenne panchina\n
Ripartenza veloce

Cosenza, ripartire dagli errori di domenica per non ripeterli in futuro

Da oggi si pensa al Sorrento senza dimenticare gli errori contro l’Atalanta U23. Mister Buscè in conferenza stampa è stato chiaro: Questa sconfitta ci fa bene perché serve per crescere
Alessandro Storino
Cosenza, ripartire dagli errori di domenica per non ripeterli in futuro
11 in Campo

Serie C, il Cosenza si ferma dopo tre trionfi di fila. Achour a LaC: «Un peccato, dopo il pareggio abbiamo provato a vincerla»

Ospite alla trasmissione di 11 in Campo anche Gaetano Auteri attuale tecnico del Benevento: «È la squadra più forte che ho allenato
Vincenzo Primerano
Serie C, il Cosenza si ferma dopo tre trionfi\u00A0di fila. Achour a LaC: «Un peccato, dopo il pareggio abbiamo provato a vincerla»\n
Primo gol

Cosenza, la prima gioia di Achour: il franco-algerino si è sbloccato

Ieri contro l’Atalanta U23 è arrivata la prima gioia da professionista dell’attaccante prelevato in estate dal Cagliari. 
Alessandro Storino
Cosenza, la prima gioia di Achour: il franco-algerino si è sbloccato\n
Trattativa fallita

Cosenza Primavera, accordo saltato tra Gatto e la Vigor Lamezia: il tecnico testa in sella

Ieri sera è terminata con un nulla di fatto la trattativa tra il tecnico della Primavera bruzia e la Vigor Lamezia: Gatto rimarrà al Cosenza
Alessandro Storino
Cosenza Primavera, accordo saltato tra Gatto e la Vigor Lamezia: il tecnico testa in sella
Decisione dubbia

Ma a cosa serve l’FVS se gli arbitri non cambiano mai la decisione di campo?

Anche ieri, durante la partita contro l’Atalanta U23, decisione contorta dell’arbitro che, pur richiamato da Buscè, non ha concesso un rigore chiaro al Cosenza per un fallo di mani 

Alessandro Storino
Ma a cosa serve l’FVS se gli arbitri non cambiano mai la decisione di campo?
Le parole del mister

Cosenza, Buscè: «Quando una partita non puoi vincerla, l’importante è comunque non perderla»

Il tecnico del Cosenza analizza la sconfitta interna con l’Atalanta U23: Abbiamo commesso troppi errori nostri. Ci servirà da lezione, ma il percorso resta positivo
Alessandro Storino
Cosenza, Buscè:\u00A0«Quando una partita non puoi vincerla, l’importante è comunque non perderla»\n
Le pagelle dei rossoblù

Cosenza-Atalanta U23, il migliore è Achour. Giornata negativa per tanti

Le pagelle dei calciatori rossoblù alla fine della partita giocata contro l’Atalanta U23 oggi pomeriggio al “San Vito – Marulla” e terminata sul risultato di 1-2
Alessandro Storino
Cosenza-Atalanta U23, il migliore è Achour. Giornata negativa per tanti\n
Secondo stop stagionale

Cosenza, un passo indietro. L’Atalanta Under 23 vince e convince

I Lupi della Sila vanno sotto nel primo tempo. Segna Misitano. Nella ripresa pareggia Achour ma non basta. Nei minuti finale Simonetto sigla la rete della vittoria
Redazione
Cosenza, un passo indietro. L’Atalanta Under 23 vince e convince\n
Serie C

L’Atalanta Under 23 sbanca il “Marulla”: per il Cosenza è la seconda sconfitta stagionale

Si ferma la marcia positiva dei Lupi della Sila. I nerazzurri battono la formazione di Buscè grazie ai gol di Misitano e Simonetto
Redazione
L’Atalanta Under 23 sbanca il “Marulla”: per il Cosenza è la seconda sconfitta stagionale\n
La probabile formazione

Cosenza, nessuno scossone: ci sarà di nuovo Florenzi tra i titolari

Buscè recupera Contiliano e con l’ultimo arrivato Beretta avrà un’alternativa in più in avanti già da domani per la gara contro l’Atalanta U23. Ma la formazione titolare cambierà di poco

Alessandro Storino
Cosenza, nessuno scossone: ci sarà di nuovo Florenzi tra i titolari
Visita a sorpresa

Cosenza, Guarascio in visita alla squadra: «Continuiamo su questa strada»

Il Presidente è passato dallo stadio “San Vito – Marulla“ dove la squadra ha effettuato la rifinitura in vista della partita di domani contro l’Atalanta U23

Alessandro Storino
Cosenza, Guarascio in visita alla squadra: «Continuiamo su questa strada»
Le parole del mister

Buscè: «L’Atalanta U23 è un avversario insidioso, ma il mio Cosenza ha la testa giusta»

Il tecnico rossoblù avverte i suoi: «Partite come queste sono trappole, serve attenzione. Il gruppo è sano, compatto e mentalmente pronto»

Alessandro Storino
Buscè: «L’Atalanta U23 è un avversario insidioso, ma il mio Cosenza ha la testa giusta»
Il pensiero dell’ex

Bisoli: «A Cosenza avevamo creato qualcosa di incredibile, è una piazza che merita la Serie B»

L’ex allenatore ricorda l’annata in rossoblù: «Ci davano tutti per spacciati. Ho puntato su un blocco di calciatori. Non so come mai non sono stato confermato»

Alessandro Storino
Bisoli: «A Cosenza avevamo creato qualcosa di incredibile, è una piazza che merita la Serie B»
Intervista al mister

Cosenza, Buscè: «Più in alto possibile senza snaturarci. Nel mio cuore mister D’Astoli»

Lunga intervista dell’allenatore del Cosenza a La Gazzetta dello Sport: «Nel mio cuore resta lo scudetto con la Primavera dell’Empoli: la vittoria di un decennio»
Alessandro Storino
Cosenza, Buscè:\u00A0«Più in alto possibile\u00A0senza snaturarci. Nel mio cuore mister D’Astoli»\n
Cambio in vista

Cosenza Primavera, mister Gatto ai saluti: per lui c’è la Vigor Lamezia

Dopo solo 4 giornate di campionato, sembra già giunta al termine l’avventura di Antonio Gatto sulla panchina del Cosenza Primavera
Alessandro Storino
Cosenza Primavera, mister\u00A0Gatto ai saluti: per lui c’è\u00A0la Vigor Lamezia\n
Recupero in vista

Cosenza, buone notizie da Fuscaldo: Contiliano si allena in gruppo

Il centrocampista è stato assente nelle ultime 4 partite di campionato per un problema muscolare accusato dopo la gara contro il Catania
Redazione
Cosenza, buone notizie da Fuscaldo: Contiliano si allena in gruppo
1
...