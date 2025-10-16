Buscè: «Cosenza ha fame di calcio, ma senza tifosi non è calcio»

Sezioni
L’allenatore rossoblù racconta il lavoro sul gruppo, il sogno di un Marulla pieno e la voglia di riscatto dopo la retrocessione
Il Cosenza prepara la gara contro il Sorrento al ‘’Romolo Di Magro’’ di Taverna di Montalto e non al ‘’Sanvito – Marulla’’ come pensato
«Sono volontaria ospedaliera, sono andata a prestare servizio nel primo lockdown e da lì ho scritto il mio primo romanzo»
Anche ieri, durante la partita contro l’Atalanta U23, decisione contorta dell’arbitro che, pur richiamato da Buscè, non ha concesso un rigore chiaro al Cosenza per un fallo di mani
Buscè recupera Contiliano e con l’ultimo arrivato Beretta avrà un’alternativa in più in avanti già da domani per la gara contro l’Atalanta U23. Ma la formazione titolare cambierà di poco
Il Presidente è passato dallo stadio “San Vito – Marulla“ dove la squadra ha effettuato la rifinitura in vista della partita di domani contro l’Atalanta U23
Il tecnico rossoblù avverte i suoi: «Partite come queste sono trappole, serve attenzione. Il gruppo è sano, compatto e mentalmente pronto»
L’ex allenatore ricorda l’annata in rossoblù: «Ci davano tutti per spacciati. Ho puntato su un blocco di calciatori. Non so come mai non sono stato confermato»