Adalisa Florio (Airc Calabria): «La prevenzione salva la vita»
17 ottobre, 2025
in alto i boccali

Rende, si accende l’Oktoberfest Calabria: inaugurata la sesta edizione dell’evento nazionale

Musica, birra Paulaner, piatti tipici e atmosfera da Monaco di Baviera: fino al 2 novembre l’Oktoberfest Calabria trasforma Rende nella capitale del divertimento.
Patrizia De Napoli
Rende, si accende l’Oktoberfest Calabria: inaugurata la sesta edizione dell’evento nazionale
Allerta meteo a Cosenza, la paura che continua ad abitare dentro di noi

Il trauma collettivo della Pandemia, rimosso forse troppo in fretta e ad oggi non ancora elaborato, ha probabilmente indebolito la nostra capacità di affrontare ed elaborare l’angoscia
Marco Piccolo*
Allerta meteo a Cosenza, la paura che continua ad abitare dentro di noi
Colle Mussano, attivati a Cosenza gli sportelli per pagare il canone delle luci votive

Gli utenti potranno recarsi direttamente al cimitero e dalla prossima settimana anche al piano terra di Palazzo dei Bruzi, per la voltura è necessario presentare la vecchia bolletta
Redazione
Colle Mussano, attivati a Cosenza gli sportelli per pagare il canone delle luci votive
Cosenza, ultimo atto di “Scuole aperte” all’Istituto comprensivo

L’occasione sarà propizia per celebrare il successo quinquennale di un progetto che ha reso la scuola un centro di comunità in rete con altre quattordici città italiane
Redazione
Cosenza, ultimo atto di “Scuole aperte” all’Istituto comprensivo

L’intervista

AIRC Calabria, Adalisa Florio: «La prevenzione è vitale, la ricerca non si ferma mai»

L’appello della presidente della Fondazione: più screening e stili di vita sani per combattere il cancro
Alessia Principe
AIRC Calabria, Adalisa Florio: «La prevenzione è vitale, la ricerca non si ferma mai»
Montalto ospita la mostra itinerante Terremoti d’Italia, evento nazionale dedicato alla cultura della prevenzione

Sarà inaugurata domani l’esposizione promossa dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. In programma anche seminari con esperti: ecco le date
Redazione Attualità
Montalto ospita la mostra itinerante Terremoti d’Italia,\u00A0evento nazionale dedicato alla cultura della\u00A0prevenzione\n
Spezzano Albanese, se una strada diventa un percorso di sopravvivenza

Situazione insostenibile che va avanti da decenni senza che nessuno sia mai intervenuto in modo concreto, il risultato è che noi produttori locali rischiamo la vita e in più perdiamo clienti e fornitori
Salvatore Scarlato*
Spezzano Albanese, se una strada diventa un percorso di sopravvivenza
Sorical annuncia chiusure serbatoi a Rende e Castrolibero: nuovi disservizi con l’acqua

Interessate diverse zone dei comuni dell’area urbana di Cosenza secondo le ultime comunicazioni della società che gestisce gli acquedotti
Redazione
Sorical annuncia chiusure serbatoi a Rende e Castrolibero: nuovi disservizi con l’acqua
Luce del Sud, riconoscimenti a chi ha dato lustro al Savuto-Reventino

Domani la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, la cerimonia di consegna dei premi agli insigniti si terrà il 30 ottobre a Marzi nel Salone della cinematografia
redazione
Luce del Sud, riconoscimenti a chi ha dato lustro al Savuto-Reventino
Dinosauri a Scalea, viaggio nel tempo e divertimento assicurato per grandi e piccini

Riproduzioni realistiche dei grandi rettili preistorici saranno installate in piazza Caloprese, in programma anche uno spettacolo illusionistico dei Magic Brothers
Redazione
Dinosauri a Scalea, viaggio nel tempo e divertimento assicurato per grandi e piccini
Cosenza, il sindaco Caruso inaugura “Città in salute”: tre giorni dedicati a prevenzione e benessere

Screening gratuiti, visite mediche, convegni e attività sportive: il Comune promuove la salute come bene collettivo con una manifestazione che unisce prevenzione e movimento
Redazione
Cosenza, il sindaco Caruso inaugura “Città in salute”: tre giorni dedicati a prevenzione e benessere\n
San Marco Argentano, il Poliambulatorio si sposta al Pasteur

Tre locali saranno riservati all’AFT pubblica. Comune: «Vigileremo sugli impegni presi»
Redazione
San Marco Argentano, il Poliambulatorio si sposta al Pasteur
Paola, vincita da 50mila euro con un Gratta e Vinci

Il biglietto fortunato di “Un’Estate al Mare Super” acquistato in via Sant’Agata Soprana.
Redazione
Paola, vincita da 50mila euro con un Gratta e Vinci
Veglia missionaria a Belvedere: la diocesi si riunisce con mons. Rega

Il Vescovo presenta la nuova Lettera Pastorale “Apriti cielo!” e affida il mandato ai catechisti.
Redazione
Veglia missionaria a Belvedere: la diocesi si riunisce con mons. Rega
Paola guarda la stratosfera: al via il progetto SEM

Pallone aerostatico a 34 km di quota per esperimenti su ozono, UV e raggi cosmici: evento aperto alla cittadinanza
Redazione
Paola guarda la stratosfera: al via il progetto SEM
Il film su Gioacchino da Fiore debutta negli USA

Il Monaco che vinse l’Apocalisse in sala a Los Angeles, poi New York e San Francisco
Redazione
Il film su Gioacchino da Fiore debutta negli USA
San Daniele, Minghi e Shade accendono la festa a Belvedere

Due concerti clou per i solenni festeggiamenti: grande musica tra tradizione e modernità
Redazione
San Daniele, Minghi e Shade accendono la festa a Belvedere
Orlandino Greco: «L’acqua è una battaglia di verità e responsabilità, non di propaganda»

Il consigliere regionale richiama le istituzioni alla collaborazione: «Serve coraggio e pianificazione, non polemiche. La Calabria può gestire bene le sue risorse»
Redazione
Orlandino Greco: «L’acqua è una battaglia di verità e responsabilità, non di propaganda»\n
Il vortice ciclonico si allontana: piogge leggere e schiarite sulla Calabria, ma la tregua dura fino a domenica 

Le aree più colpite dal maltempo degli scorsi giorni sono state quelle joniche del Reggino, del Catanzarese e del Crotonese dove si sono raggiunti picchi fino ai 160 mm, anche se l’allerta meteo ha coinvolto erroneamente l’intera regione
Salvatore Lia
Il vortice ciclonico si allontana: piogge leggere e schiarite sulla\u00A0Calabria, ma la tregua dura fino a\u00A0domenica\u00A0\n
Villaggio Europa, la speranza dopo l’incendio (ma manca qualcuno)

Ieri sera l’assemblea di quartiere proposta dagli attivisti, che nella nota spiegano: «Nonostante l’invito via PEC, non c’era nessun rappresentante comunale»
Francesco La Luna
Villaggio Europa, la speranza dopo l’incendio (ma manca qualcuno)
«Chiedo acqua e mi offrono tutto», il viaggio di Adrian (a piedi e senza soldi) per “documentare” l'umanità fa tappa in Calabria

Il 35enne spagnolo è arrivato in Italia lo scorso 2 aprile e da allora si sposta da una città all’altra del sud Italia. Vive alla giornata, confida nei gesti di altruismo e riprende tutto con una telecamera nascosta
Francesca Lagatta
«Chiedo acqua e mi offrono tutto», il viaggio di Adrian (a piedi e senza soldi) per “documentare” l'umanità fa tappa in Calabria\n
Trebisacce, via libera al completamento del lungomare: un investimento da oltre 782mila euro

Approvato il progetto esecutivo per l’opera strategica che si estende da Viale Magna Grecia. I lavori dovrebbero partire a inizio 2026
Franco Sangiovanni
Trebisacce, via libera al completamento del lungomare: un\u00A0investimento da oltre 782mila euro\n
Chiesa e Unical in un fronte comune contro le mafie: «Da qui lanciamo l’allerta ‘ndrangheta» 

VIDEO | A Rende una giornata di studi per mettere a confronto la simbologia religiosa e quella criminale. In aula esperti e tanti giovani riuniti all’università nonostante il maltempo (solo annunciato)
Mariassunta Veneziano
Chiesa e Unical in un fronte comune contro le mafie: «Da qui lanciamo l’allerta ‘ndrangheta»\u00A0\n
Anziani, Uil e Uilp Calabria: «Servizi ancora insufficienti. Bisogna potenziare l’assistenza domiciliare e sostenere famiglie e caregiver»

«In una regione come la Calabria, che invecchia e continuerà a invecchiare, è necessario migliorare i servizi dell’assistenza domiciliare integrata»
Redazione
Anziani, Uil e Uilp Calabria: «Servizi ancora insufficienti. Bisogna potenziare l’assistenza domiciliare e sostenere famiglie e caregiver»\n
