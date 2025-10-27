Social
Pizzerie, pub, trattorie, specialità di pesce e di carne: ecco i migliori ristoranti di Montalto Uffugo

In questa guida abbiamo raccolto i ristoranti più apprezzati della zona, secondo gli utenti di TripAdvisor, con le recensioni di chi li ha vissuti davvero
Redazione
27 ottobre 202517:14
Tra colline verdi e panorami che guardano la valle del Crati, Montalto Uffugo custodisce una tradizione culinaria ricca e autentica. Dai pub dedicati al panino perfetto alle locande immerse nella natura, passando per specialità di pesce, cucina tipica calabrese e sapori che arrivano da lontano, qui ogni tavola racconta la propria storia. In questa guida abbiamo raccolto i ristoranti più apprezzati della zona, secondo gli utenti di TripAdvisor, con le recensioni di chi li ha vissuti davvero.

 

 

RISTORANTE
Il Regno di Pulcinella

INDIRIZZO
Via Roma, 34, 87046 Montalto Uffugo Italia

DETTAGLI
Ristorante a gestione familiare. Cucina tipica casereccia, pizza e pinsa cotta nel forno a legna. Stuzzicheria napoletana.

RECENSIONI
mag 2025 • FRIENDS
Rapporto qualità prezzo insuperabile, prodotti locali, cucina casereccia. Fusilli "maccarruni" fatti a mano al top. Consigliato per chi cerca i piatti della tradizione.

Spettacolare
mag 2025 • COUPLES
La pizza più buona che abbia mai provato. Complimenti al maestro pizzaiolo Alessio Crivaro. Nessun paragone nell’arco di chilometri.

RISTORANTE
Elefante Rosso

INDIRIZZO
Via Trieste, 87046 Montalto Uffugo Italia

DETTAGLI
Ristorante per eventi, specialità pesce. Aperti anche a pranzo. Ambiente elegante e raffinato, atmosfera sobria e familiare. Carta vini assortita. Tv Mediaset Premium. Ampio parcheggio. Servizio anche all'aperto. Gradita prenotazione.

RECENSIONI
Un piccolo gioiello
feb 2025 • FAMILY
Ambiente curato e intimo, ideale per coppie o gruppi. Uno dei migliori ristoranti di pesce della zona. Antipasti e primi eccellenti. Servizio in sala impeccabile di Andrea. Vicinissimo all'uscita autostradale.

Eccellente
gen 2025 • COUPLES
Gentili, cordiali e cucina di ottima qualità, pesce e carne. Consigliata la pasta all’Anselmo e la pepata di cozze. Ambiente ideale per coppia o amici.

Se vuoi mangiare pesce loro sanno quello che fanno
gen 2023
Primi di pesce eccellenti, personale cordiale e attento, dall'antipasto alla frutta nessun appunto.

Un posto dove gustare ottimi piatti
giù 2022
Locale e personale accoglienti, pesce cucinato ottimamente. Torneremo volentieri.

Ottimo pranzo di pesce
ago 2020
Pesce fresco e ben cucinato, personale gentile, ambiente raffinato.

RISTORANTE
Orgoglio di Calabria

INDIRIZZO
Località Santa Maria di Settimo, 87046 Montalto Uffugo Italia

DETTAGLI
Ristorante pizzeria e sala ricevimenti con ampie sale interne e terrazza panoramica. Ideale per matrimoni, cerimonie, lauree ed eventi aziendali. Servizi di catering e affitto sale per feste private. Prodotti a km zero dall’azienda agricola di proprietà.

RECENSIONI
Bel locale nel verde di Montalto
ago 2024 • COUPLES
Pizza sottile dal bordo croccante, buone le patate 'mpacchiuse e la millefoglie scomposta ai frutti di bosco. Aperitivo di benvenuto offerto.

Orgoglio della Calabria
ago 2024 • COUPLES
Location curata con sala interna ampia e spazio esterno. Staff competente (menzione al maître Giuseppe per i consigli sui vini). Antipasto "fantasia di mare" ottimo. Millefoglie scomposta eccellente. Conto onesto per qualità e quantità.

Un'esperienza da fare
mar 2024 • FAMILY
Pizza favolosa e condita alla perfezione. Personale gentile e accogliente. Locale pulito e ben allestito.

RISTORANTE
Ristorante Il Rombo

INDIRIZZO
Via Giovanni Gentile, 16, 87040 Montalto Uffugo Italia

DETTAGLI

RECENSIONI
Ottimo locale, manca poco per arrivare al top
ott 2025 • COUPLES
Cortesia del titolare, professionalità dello staff e buon cibo. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Antipasto mare variegato (impepata di cozze e frittura di moscardini eccellenti), insalata di baccalà da servire meno fredda, risotto in cialda di parmigiano e gamberetti di alto livello. Grigliata mista con gamberi rossi squisiti. Da ampliare i dessert e migliorare la frutta. Buona carta dei vini; suggerite birre artigianali e zero alcol. Ottimo locale, manca poco per essere al top.

PESCE CUCINATO DIVINAMENTE
set 2025 • FAMILY
Servizio e cucina curati nei dettagli, sapori autentici di mare. Dolci squisiti.

Compleanno
mag 2025 • FAMILY
Pranzo con ottimo antipasto e gnocchetti squisiti. Cameriere presente e discreto. Ritorneremo sicuramente.

un paio d'ore di relax
apr 2025 • FRIENDS
Qualità eccellente e professionalità del cameriere. Tappa fissa quando siamo in zona.

Una bella scoperta!
apr 2025 • COUPLES
Crudi eccezionali. Salmone affumicato con mostarda di fichi, stracciatella e noci delizioso. Primi ottimi: chitarre con gamberi e pesto di pistacchio; paccheri al ragù di scorfano e frutti di mare. Buon rapporto qualità-prezzo. Torneremo.

RISTORANTE
Agriturismo Santa Rita

INDIRIZZO
Via Santa Rita 2, 87040 Montalto Uffugo Italia

DETTAGLI

RECENSIONI
Ambiente retrò, ma funzionale e cibo di buona qualità!
giù 2023 • FAMILY
Casolare rustico curato nella piazzetta di Santa Rita. Interni ben tenuti, servizi puliti, personale garbato. Cucina buona; prezzi leggermente sopra la media, ma esperienza positiva per una ricorrenza di famiglia.

Agriturismo
mag 2022 • FAMILY
Locale caratteristico, giardino immenso, cibo buonissimo, personale gentile e preciso. Top la frittata di patate. Consigliatissimo!

Ritorneremo
mar 2022 • BUSINESS
Ottima cucina tipica. Ambiente caldo e confortevole. Personale simpatico e accogliente (menzione per Sonia). Consigliato.

Buonissimo pranzo
dic 2021 • FAMILY
Ottimo cibo e servizio, accoglienza eccellente. Consigliato anche per occasioni importanti.

Compleanno di mia figlia
lug 2020 • FAMILY
Location strepitosa, personale serio e professionale, cibo ottimo.

RISTORANTE
Tenuta Caminata

INDIRIZZO
Via Caminata, 87046 Montalto Uffugo Italia

DETTAGLI
Siamo una squadra poliedrica che ha unito varie competenze mettendo al centro l'accoglienza e l'attenzione per i dettagli e la qualità. Offriamo percorsi degustativi innovativi ed autentici, creati secondo i più alti standard. Ogni pasto è unico. Obiettivo: farvi godere delle piccole cose che contano — il meglio del territorio, una selezione di drink, relax e riservatezza.

RECENSIONI
Bella serata
set 2025 • FAMILY
Prima volta alla Tenuta Caminata: struttura curata, in particolare il giardino. Servizio impeccabile. Pietanze in sintonia con l'ambiente. Direzione professionale e attenta. Sicuramente da frequentare.

Cura, gusto e gentilezza in un angolo di verde
giù 2025 • FAMILY
Festa di laurea riuscitissima: location immersa nel verde, cucina eccellente, personale professionale e gentilissimo. Grazie alla signora Francesca, padrona di casa attenta e disponibile. Consigliatissimo.

Ottima cucina in un contesto elegante ed accogliente
mag 2025 • FAMILY
Location perfetta per le occasioni da ricordare. Cucina di livello, ambiente accogliente ed elegante, servizio professionale. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Posto bello
apr 2025 • FRIENDS
Posto molto bello in aperta campagna, elegante, con menù vario sia di pesce che di carne. Personale gentile e preparato.

Una scoperta
feb 2025 • FAMILY
Pranzo domenicale eccellente: ristorante elegante, personale attento. Carpaccio di manzo al tartufo e tortelli ripieni di porchetta al tartufo nero ottimi. Guancia con polenta fritta al rosmarino indimenticabile. Buona anche la frittura di pesce. Semifreddo al sedano consigliato. Prezzo corretto per materia prima e lavorazioni.

RISTORANTE
La Ciambotta

INDIRIZZO
Via Trieste 5, 87046 Montalto Uffugo Italia

DETTAGLI

RECENSIONI
ottima
mar 2025 • COUPLES
A pranzo con mia moglie ho trovato un ambiente famigliare; ottimo il personale, gentile, educato e ben curato. Locale pulito. Cibo veramente ottimo e abbondante, prezzo non eccessivo. Sicuramente ci ritornerò.

Pizzeria e ristorante top💪
mar 2025 • FRIENDS
Ottima pizza, si mangia benissimo, servizio impeccabile, accoglienza top. Rapporto qualità prezzo eccellente, ci ritorneremo al più presto.

Ottima!
fen 2025 • FRIENDS
Mangiamo spesso in questo ristorante ed ho deciso di premiarli con questa recensione. Si mangia molto bene, senza troppe pretese. Il personale è gentilissimo. I prezzi sono ottimi. Ci sono sicuramente delle piccole cose da migliorare, ma le 5 stelle sono per un locale che con molta umiltà ti regala una bella serata!

Eccellenza culinaria
giù 2024 • FAMILY
"Sentirsi a casa" è dire poco! Accoglienza calorosa, gentilezza, professionalità e qualità sono caratteristiche intrinseche della "Ciambotta"! La Sig.ra Gisella e il suo staff deliziano i palati con piatti gustosi. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Consigliatissimo!

RISTORANTE
La locanda dei cocomeri

INDIRIZZO
Via Coretto, 87046 Montalto Uffugo Italia

DETTAGLI

RECENSIONI
Serata indimenticabile
ott 2025 • FAMILY
Abbiamo festeggiato la cresima di nostra figlia... tutto ottimo, raffinato ma soprattutto di qualità. Ottimo antipasto. Il primo al baccalà una sublimazione per il palato mentre il secondo (costata di vitello a cottura lenta) praticamente si scioglieva in bocca. Il personale ci ha accompagnato con cortesia e gentilezza fuori dal normale. Location fantastica. Assolutamente soddisfatti. Serata indimenticabile.

Cena ottima
ott 2025 • FRIENDS
Locale accogliente e familiare, personale qualificato e preciso. Cibo ottimo e di qualità, piatti presentati in maniera elegante. È stata una bellissima esperienza cenare in questo ristorante, tornerò sicuramente.

Una domenica con gusto!
ott 2025 • FAMILY
Splendida location e meravigliosa accoglienza. Abbiamo scelto il menu fisso che prevede un antipasto, un primo, un secondo, un contorno e il dolce, tutti da scegliere tra varie opzioni. Consigliatissimo il baccalà.

Locanda ma che bontà!
set 2025 • FAMILY
Sono stata in questo ristorante con la mia famiglia per l'anniversario di matrimonio dei miei genitori. In fase di prenotazione ho avuto il piacere di confrontarmi con il signor Francesco che sin da subito ci ha consigliato quali pietanze preferire per l'evento ed il periodo. Il giorno della festa, siamo stati accolti da personale accogliente e affabile, i signori Antonio e Fabio, che ci hanno accompagnato per tutta la permanenza con garbo e gentilezza, facendoci degustare le prelibatezze dell'agrichef Filippo con prodotti a km 0. La restante parte della giornata è stata trascorsa in giardino, su comode sedute, godendo di un panorama unico immersi nella natura. Locanda, ritorneremo di sicuro!

Ottima esperienza
set 2025 • COUPLES
Abbiamo ordinato un antipasto, un primo e un dessert. Ottima cucina. Ottimo servizio in sala. Ottima accoglienza. Personale gentile.

RISTORANTE
L'angolo Del Gusto

INDIRIZZO
Via Perugia, 87040 Montalto Uffugo Italia

DETTAGLI
Locale con 40 posti a sedere, climatizzato, fornito di Mediaset Premium Club per potersi gustare tutti gli anticipi, posticipi e partite di Serie A e tutta la Champions League; giorno di chiusura: lunedì. Tutto il pane dei panini viene fatto al momento. Panini e piatti di carne sono la specialità. Il locale è del genere Man VS Food.

RECENSIONI
Panino Divino
lug 2025 • FRIENDS
Panino da dieci e lode. Hamburger ottimo, panino cotto al momento e ingredienti di qualità. Esperienza da ripetere assolutamente. Complimenti allo staff cordiale e disponibile. Se volete mangiare un panino TOP non potete non andare in questo Pub.

Cena con famiglia
giù 2025 • FAMILY
Stasera siamo ritornati con la mia famiglia in questo locale... che dire seguo su Facebook le dirette e a guardare i panini mi viene l'acquolina in bocca... è da tanto che volevo provare il panino 118 e questa sera era l'occasione. Che dire panino squisito e stra buonissimo... faccio i complimenti allo chef pane morbido e buonissimo per non parlare degli ingredienti che sono di ottima qualità e squisiti... complimenti a tutto lo staff persone simpaticissimi accoglienti ed educati... il mio obbiettivo è provare tutti i panini perché sembrano e sono squisiti.

“Moriremo… ma non di fame!”
apr 2025 • COUPLES
Che bontà! All’Angolo del Gusto si mangia davvero benissimo. Abbiamo provato sia i panini che la pizza e sono entrambi eccezionali! I panini sono gustosi, abbondanti e di qualità, con un pane spettacolare, mentre la pizza è buonissima, ben condita e cotta alla perfezione. Le patate croccanti che accompagnano i piatti sono una vera dipendenza! Ci siamo tornati già tre volte e ogni volta è stato un piacere. Il prezzo è giusto, e il valore aggiunto è dato dal personale gentilissimo e super simpatico, che rende l’esperienza ancora più piacevole. Un locale che merita davvero! Consigliatissimo!

RISTORANTE
Ristorante Le Macine

INDIRIZZO
Via Arturo Toscanini, 20, 87040 Montalto Uffugo Italia

DETTAGLI
Il Ristorante Le Macine offre piatti tipici della cucina calabrese con ingredienti freschissimi, sia di carne sia di pesce e frutti di mare. Dispone di una nuova sala ricevimenti per banchetti e ricorrenze speciali. Piano bar per serate di relax. Si trova in contrada San Nicola, a Montalto Uffugo.

RECENSIONI
ago 2025 • FRIENDS
Cena di 40º compleanno a base di pesce: aperitivo, antipasto ricco, calamarata allo scoglio, fagottino con salmone, frittura di calamari e gamberoni alla griglia, contorno di insalata e macedonia con gelato. Titolare simpatico e attento ai dettagli. Consigliato.

Una serata con Amici
giù 2025 • FRIENDS
Cenato in 6 più un bimbo. Sala interna climatizzata, possibile anche esterno. Ampio parcheggio di fronte. 5 pizze, 1 antipasto di pesce, bevande, frutta, 3 dolci, caffè e amaro offerto: tutto buono. Conto 90€, ottimo. Titolare cordiale e gentile. Da tornare.

Dai che ripassiamo!
lug 2024 • COUPLES
Posto meraviglioso in collina, personale splendido! Da tornare sicuramente. Eccezionale.

Coccole in una sera d'estate.
giù 2024 • FAMILY
Atmosfera accogliente, personale cordiale. Cucina a base di pesce fresco che supera le aspettative. Proprietari calorosi. Servizio eccellente. Consigliato.

RISTORANTE
Il Cedro

INDIRIZZO
Via Settimo Torinese 13, 87046 Montalto Uffugo Italia

DETTAGLI

RECENSIONI
IMMERSI NELLA CULTURA LIBANESE
ott 2025 • COUPLES
Esperienza meravigliosa, cibo buonissimo e proprietario gentilissimo e preparatissimo nel descriverci le pietanze. 10 punti per la playlist.

Per un primo incontro con la cucina libanese
set 2025 • FRIENDS
Sono da molti anni un amante della cucina libanese, che vive soprattutto della grande varietà di meze. Proprio questa varietà al Cedro mi è mancata. Mancavano alcuni grandi classici come Muhammara, Tabbouleh, Labneh, Warak Enab o specialità calde come Kibbeh e Sambousek. Anche un finale dolce con dessert tipici come Baklava o Maamoul avrebbe dato la giusta chiusura. L’offerta è pensata più per chi desidera una prima conoscenza “leggera” con la cucina libanese. Per questi ospiti il Cedro è sicuramente un’esperienza piacevole — un piccolo assaggio del Libano, anche se non proprio il banchetto completo.

Esperienza sensoriale in Libano
ago 2025 • COUPLES
Appena entri, le luci soffuse hanno il sapore dell’intimità familiare; poi un mix di odori avvolgenti ti dà il benvenuto, perfetto preludio ai sapori che conquisteranno il palato. Ogni piatto porta colori e sapori del Libano, portate equilibrate, belle e buone. Super consigliato il menù degustazione; a fine pasto, sorbetto dal gusto fresco e deciso. Rapporto qualità-prezzo eccellente! 5 stelle meritatissime!

Tutto perfetto!
ago 2025 • COUPLES
MERAVIGLIOSO! Prima volta in un ristorante libanese. Abbiamo provato 6 piatti consigliati dal proprietario in un percorso di degustazione: patate alla paprika divine, falafel e involtini di pasta fillo superlativi, hummus (ceci, melanzane, peperoni) con pane pita delizioso. Poi vitello e pollo con salsa all’aglio. Spezie equilibrate. Sorbetto al limone, cedro, menta e fiori d'arancio offerto. Proprietario e staff cordiali e preparati, spiegano ogni piatto. Atmosfera meravigliosa, luci soffuse e decorazioni orientali. Consigliatissimo.

