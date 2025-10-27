Pizzerie, pub, trattorie, specialità di pesce e di carne: ecco i migliori ristoranti di Montalto Uffugo

RISTORANTE

Tenuta Caminata

Via Caminata, 87046 Montalto Uffugo Italia

Siamo una squadra poliedrica che ha unito varie competenze mettendo al centro l'accoglienza e l'attenzione per i dettagli e la qualità. Offriamo percorsi degustativi innovativi ed autentici, creati secondo i più alti standard. Ogni pasto è unico. Obiettivo: farvi godere delle piccole cose che contano — il meglio del territorio, una selezione di drink, relax e riservatezza.

Bella serata

set 2025 • FAMILY

Prima volta alla Tenuta Caminata: struttura curata, in particolare il giardino. Servizio impeccabile. Pietanze in sintonia con l'ambiente. Direzione professionale e attenta. Sicuramente da frequentare.

Cura, gusto e gentilezza in un angolo di verde

giù 2025 • FAMILY

Festa di laurea riuscitissima: location immersa nel verde, cucina eccellente, personale professionale e gentilissimo. Grazie alla signora Francesca, padrona di casa attenta e disponibile. Consigliatissimo.

Ottima cucina in un contesto elegante ed accogliente

mag 2025 • FAMILY

Location perfetta per le occasioni da ricordare. Cucina di livello, ambiente accogliente ed elegante, servizio professionale. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Posto bello

apr 2025 • FRIENDS

Posto molto bello in aperta campagna, elegante, con menù vario sia di pesce che di carne. Personale gentile e preparato.

Una scoperta

feb 2025 • FAMILY

Pranzo domenicale eccellente: ristorante elegante, personale attento. Carpaccio di manzo al tartufo e tortelli ripieni di porchetta al tartufo nero ottimi. Guancia con polenta fritta al rosmarino indimenticabile. Buona anche la frittura di pesce. Semifreddo al sedano consigliato. Prezzo corretto per materia prima e lavorazioni.