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Cosenza Calcio

Il saluto di Tommasio D'Orazio al Cosenza

3 giugno, 2026
ULTIMA ORA
Calcio

Il Cosenza ancora in attesa del nulla osta per lo stadio: se salta il Marulla spunta l’ipotesi del Razza di Vibo 

La compagine rossoblù deve sciogliere il nodo dei documenti per la concessione della struttura. Se ciò non avvenisse, prende piede l'ipotesi dell’impianto che in passato aveva già ospitato il Rende. Ancora nulla di ufficiale ma né la società né il Comune si opporrebbero
Vincenzo Primerano
Il Cosenza ancora in attesa del nulla osta per lo stadio: se salta il Marulla spunta l’ipotesi del Razza di Vibo\u00A0\n
l’addio

D’Orazio saluta il Cosenza: «Passano gli anni sì, ma il mio amore per te non passerà mai» | VIDEO

Dopo sette stagioni e mezzo il capitano rossoblù lascia il club: il contratto scadrà il 30 giugno. Su Instagram il suo addio emozionante alla città, alla maglia e al popolo cosentino
Alessandro Storino
D’Orazio saluta il Cosenza: «Passano gli anni sì, ma il mio amore per te non passerà mai» | VIDEO\n
Giovani in vetrina

Cosenza, la meglio gioventù: da Barbagallo a Mazzulla, i talenti che provano a farsi strada

Tra Primavera e Under 17 diversi giovani rossoblù si sono messi in evidenza in una stagione tutt’altro che semplice. Numeri, segnali e prospettive di un gruppo che merita attenzione
Alessandro Storino
Cosenza, la meglio gioventù: da Barbagallo a Mazzulla, i talenti che provano a farsi strada\n
Verso il futuro

Cosenza, iscrizione e stipendi prima del mercato: giugno decisivo per il club

Il 16 giugno primo snodo formale, poi i pagamenti del quarto trimestre. Resta centrale anche il nodo Marulla
Alessandro Storino
Cosenza, iscrizione e stipendi prima del mercato: giugno decisivo per il club\n

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Amendolara, indagini della Polizia dopo l'omicidio di quattro migranti

1 giugno 2026
Ore 16:49
<p>Amendolara, indagini della Polizia dopo l'omicidio di quattro migranti</p>
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Preparazione atletica e benessere fisico, Manuel Lanzillotta: «Il recupero è allenamento, basta col mito del "no pain no gain"»

1 giugno 2026
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3 giugno 2026
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Marco Calabrese e il meraviglioso mondo della musica

2 giugno 2026
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Amendolara, indagini della Polizia dopo l'omicidio di quattro migranti

1 giugno 2026
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Società

Preparazione atletica e benessere fisico, Manuel Lanzillotta: «Il recupero è allenamento, basta col mito del "no pain no gain"»

1 giugno 2026
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Il saluto di Tommasio D'Orazio al Cosenza

3 giugno 2026
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Cultura

Marco Calabrese e il meraviglioso mondo della musica

2 giugno 2026
Ore 15:01
Marco Calabrese e il meraviglioso mondo della musica
Verso la Serie A

Domenico Tedesco, da Bocchigliero alla Serie A: il Bologna chiama il tecnico calabrese giramondo

L’allenatore italo-tedesco è vicinissimo alla panchina rossoblù dopo l’addio di Vincenzo Italiano. Nato a Rossano e cresciuto con radici fortissime a Bocchigliero, ha già allenato Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Belgio e Fenerbahçe
Alessandro Storino
Domenico Tedesco, da Bocchigliero alla Serie A: il Bologna chiama il tecnico calabrese giramondo\n
Tutti in piazza

Cosenza, oltre duemila tifosi contro Guarascio: «Il suo tempo è finito» 

In Piazza Kennedy la protesta rossoblù contro la società. Presenti anche Gigi Simoni e Alberto Urban
Patrizia De Napoli
Cosenza, oltre duemila tifosi contro Guarascio: «Il suo tempo è finito»\u00A0\n
la manifestazione

Cosenza, stasera il grande corteo dei tifosi rossoblù. Attese risposte anche dalla politica

Concentramento a piazza Kennedy alle 18.36. I fan dei Lupi spingono per un avvicendamento societario e chiedono il rispetto di quanto deliberato nel recente consiglio comunale aperto
Alessandro Storino
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Verso l’Abruzzo

Buscè, il Pescara affonda il colpo: il tecnico del Cosenza vicino agli abruzzesi

I delfini puntano forte sull’attuale allenatore rossoblù. Lunedì la decisione del presidente Sebastiani, ma l’ex empolese appare oggi il grande favorito
Alessandro Storino
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le avversarie

Cosenza, completato il girone C della Serie C per il torneo 2026-2027. Ma occhio al Foggia

Salernitana e Catania hanno chiuso entrambe in semifinale il cammino nei playoff dicendo addio ai sogni di risalita in Serie B. Ecco chi dovranno affrontare i Lupi l’anno prossimo
Alessandro Storino
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parola di capitano

D’Orazio saluta il Cosenza: «La delusione è totale, certi risultati non sono figli del caso»

Il capitano rossoblù rompe il silenzio sui social dopo l’ultima al “Marulla” che ha sancito il tracollo ai playoff. Addio ormai imminente al club di Eugenio Guarascio «che nonostante tutto è rimasto al mio fianco»
Alessandro Storino
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Dolce ricordo

Il Como centra la Champions League e Fabregas ricorda… il Cosenza

Curioso aneddoto per l’allenatore spagnolo che, prima di scendere in campo nella partita decisiva contro la Cremonese, ha ricordato il precedente contro i lupi che gli regalò la Serie A
Alessandro Storino
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Protagonisti gli ex

Playoff di Serie B e Serie C: brillano tre attaccanti ex del Cosenza

Da Caso che ha chiuso la gara tra Catanzaro e Monza in Serie B, a Gori e Crespi in gol nelle semifinali playoff di Serie C
Alessandro Storino
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scenari futuri

Emmausso: «Sto bene a Cosenza. Il gol sbagliato col Casarano? Dobbiamo rialzarci»

Il polivalente calciatore offensivo dei Lupi è legato da un altro anno di contratto al club. Arrivato a gennaio al Marulla, in rossoblù ha realizzato cinque gol
Alessandro Storino
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scenari

Cosenza, il clima si fa sempre più rovente nel silenzio di Guarascio

Dopo il fallimento nei playoff il presidente e l'amministratrice Scalise come di consueto hanno interrotto le già blande comunicazioni. Venerdì la massiccia manifestazione dei fan dei Lupi
Alessandro Storino
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Rientri alla base

Cosenza, Zilli e tutti gli altri: com’è andata la stagione dei calciatori in prestito?

L’attaccante ha ottenuto la promozione con il Frosinone ma è di proprietà del Cosenza. Insieme a lui ce ne sono altri 7
Alessandro Storino
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Prossima Serie C

Cosenza, retrocede il Bari ed il girone è quasi al completo: ne mancano due

Playout fatale per i biancorossi che dopo il doppio 0-0 contro il Sudtirol tornano in Serie C e saranno inseriti nel girone del Cosenza...ribaltoni permettendo

Alessandro Storino
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Futuro in bilico

Cosenza, Garritano guarda avanti: «E’ stata una stagione positiva. Il futuro? Nessun contatto per il rinnovo»

Il centrocampista rossoblù traccia il bilancio dell’annata e parla del contratto in scadenza: «A 32 anni valuterò con attenzione ogni opportunità»
Alessandro Storino
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Stagione finita

Cosenza, arriva il “rompete le righe”: domani ultimo allenamento stagionale

La squadra ha continuato gli allenamenti per altre due settimane dopo l’eliminazione dai playoff subìta contro il Casarano il 6 maggio
Alessandro Storino
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Nuovo agente

Cosenza, Florenzi cambia ancora agente: il futuro entra già nel vivo

Il centrocampista classe 2002 passa nella scuderia della FK Sport Management di Fabrizio Ferrari. Dopo una stagione da protagonista, sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato rossoblù.
Alessandro Storino
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Le parole dell’attaccante

Cosenza, Perlingieri: «Esperienza formativa in rossoblù ma mi aspettavo di giocare di più»

L’attaccante è arrivato a Cosenza durante il calciomercato di gennaio ma ha giocato pochissimo con i lupi: solo 5 presenze senza mai fare gol
Alessandro Storino
Cosenza, Perlingieri:\u00A0«Esperienza formativa in rossoblù ma mi aspettavo di giocare di più»\n
Addio in vista

Cosenza, Buscè è già uomo mercato: Novara ed Empoli sulle sue tracce

L’allenatore campano molto difficilmente rimarrà sulla panchina dei rossoblù. Per lui si sono fatte avanti due società importanti
Alessandro Storino
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Chiamata internazionale

Cannavò, premio internazionale dopo il Cosenza: convocato da Malta

L’attaccante palermitano, in rossoblù in prestito dal Venezia, è stato chiamato dal ct Emilio De Leo grazie alla doppia cittadinanza in virtù delle origini maltesi della nonna paterna. 
Alessandro Storino
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Addio certo

Cosenza, il comunicato sul vivaio non cancella la realtà: Pugliese già ai saluti

La società rossoblù esalta i risultati del settore giovanile, ma il quadro interno racconta tutt’altro. Il responsabile Benedetto Pugliese, nemmeno citato nella nota del club, pronto a salutare a fine stagione
Alessandro Storino
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la manifestazione

“LiberiAmo il Cosenza”, la città scende in piazza il 29 maggio: corteo contro Guarascio

Il popolo dei Lupi chiamato alla mobilitazione: appuntamento fissato alle 18.36 a piazza Kennedy: attraverserà l’isola pedonale: «Liberiamo il Cosenza da chi lo sta distruggendo»
Redazione
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