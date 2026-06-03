Il saluto di Tommasio D'Orazio al Cosenza

La compagine rossoblù deve sciogliere il nodo dei documenti per la concessione della struttura. Se ciò non avvenisse, prende piede l'ipotesi dell’impianto che in passato aveva già ospitato il Rende. Ancora nulla di ufficiale ma né la società né il Comune si opporrebbero
L’allenatore italo-tedesco è vicinissimo alla panchina rossoblù dopo l’addio di Vincenzo Italiano. Nato a Rossano e cresciuto con radici fortissime a Bocchigliero, ha già allenato Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Belgio e Fenerbahçe
Il capitano rossoblù rompe il silenzio sui social dopo l’ultima al “Marulla” che ha sancito il tracollo ai playoff. Addio ormai imminente al club di Eugenio Guarascio «che nonostante tutto è rimasto al mio fianco»
La società rossoblù esalta i risultati del settore giovanile, ma il quadro interno racconta tutt’altro. Il responsabile Benedetto Pugliese, nemmeno citato nella nota del club, pronto a salutare a fine stagione