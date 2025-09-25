Mazzocchi: «Cosenza merita il riscatto»

Sezioni
L'attaccante rossoblù analizza il buon avvio di stagione, il legame con la città e l’obiettivo comune: «Insieme possiamo fare qualcosa di straordinario»
Le autorità competenti hanno vietato la trasferta dei tifosi del Cosenza al “De Simone” di Siracusa per la gara di domenica
Ferdinando Laghi, candidato alla carica di consigliere regionale a sostegno di Pasquale Tridico, parla del programma elettorale.
Le pagelle dei calciatori del Cosenza al termine della partita giocata contro il Giugliano, valida per la 6^ giornata di campionato, e terminata con il risultato di 4-1
Sono 24 i calciatori del Cosenza convocati per la gara di oggi pomeriggio contro il Giugliano: inizio alle ore 18,30
L’ex esterno dei lupi ha vissuto in Calabria i suoi anni più belli: «Ho conosciuto una piazza che vive di calcio, un ambiente caldo e passionale dove non puoi non dare quel qualcosa in più»
L’attaccante dei campani ha finora segnato 6 gol in 6 partite ufficiali disputate ed è l’attuale capocannoniere del Girone C di Serie C
Il tecnico rossoblù sarà costretto a confermare anche mercoledì col Giuliano quasi certamente la squadra che ha giocato sabato a Caserta, vista la rosa corta e gli infortuni
Il numero 10 del Cosenza è tornato a segnare un gol con la maglia dei rossoblù dopo più di sei anni e mezzo
Assenza last minute per il Cosenza a centrocampo. Oltre a Begheldo, è out anche Contiliano, partita comunuqe per Caserta. Assente anche Ferrara