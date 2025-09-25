Social
Home page>Calcio>Cosenza Calcio>Mazzocchi: «Cosenza meri...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cosenza Calcio
Mazzocchi: «Cosenza merita il riscatto»

L'attaccante rossoblù analizza il buon avvio di stagione, il legame con la città e l’obiettivo comune: «Insieme possiamo fare qualcosa di straordinario»

 

25 settembre, 2025
Tag
cosenza calcio
ULTIMA ORA
Lutto

Morto Giuseppe Valzoni, storico portiere del Cosenza Calcio

Arrivato in città dal Varese a fine anni Sessanta, disputò due campionati in Serie C tra il 1969 e il 1971, legando per sempre il suo nome alla storia del club e alla comunità
Redazione
Morto Giuseppe Valzoni, storico portiere del Cosenza Calcio\n
Riscatto rossoblù

Mazzocchi: «Il Cosenza ha fame di rivincita, noi ci crediamo» | VIDEO

L'attaccante rossoblù analizza il buon avvio di stagione, il legame con la città e l’obiettivo comune: «Insieme possiamo fare qualcosa di straordinario»
Antonio Alizzi
Mazzocchi: «Il Cosenza ha fame di rivincita, noi ci crediamo» | VIDEO\n
La dichiarazione

Franz Caruso: “Sarò all’assemblea dei tifosi del Cosenza per chiedere chiarezza e invitare gli imprenditori a sostenere la squadra”

Il sindaco di Cosenza sarà presente all’incontro pubblico del 29 settembre al Cinema San Nicola: “Il Cosenza è di tutti e ha bisogno dell’intera città”.
Redazione
Franz Caruso: “Sarò all’assemblea dei tifosi del Cosenza per chiedere chiarezza e invitare gli imprenditori a sostenere la squadra”
Senza tifosi

Siracusa-Cosenza, settore ospiti chiuso: divieto per i sostenitori rossoblù

Le autorità competenti hanno vietato la trasferta dei tifosi del Cosenza al “De Simone” di Siracusa per la gara di domenica

Alessandro Storino
Siracusa-Cosenza, settore ospiti chiuso: divieto per i sostenitori rossoblù

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cosenza Calcio

Mazzocchi: «Cosenza merita il riscatto»

L'attaccante rossoblù analizza il buon avvio di stagione, il legame con la città e l’obiettivo comune: «Insieme possiamo fare qualcosa di straordinario»

 

25 settembre 2025
Ore 15:46
Mazzocchi: «Cosenza merita il riscatto»
Video

Blitz della Dda a Cetraro con 8 misure cautelari

25 settembre 2025
Ore 06:51
Blitz della Dda a Cetraro con 8 misure cautelari
Politica

Regionali Calabria, intervista al candidato Ferdinando Laghi: «Ecco cosa proponiamo»

Ferdinando Laghi, candidato alla carica di consigliere regionale a sostegno di Pasquale Tridico, parla del programma elettorale.

24 settembre 2025
Ore 15:43
Regionali Calabria, intervista al candidato Ferdinando Laghi: «Ecco cosa proponiamo»
Cronaca

Sequestro beni a 5 persone considerate contigue ai Casamonica

24 settembre 2025
Ore 06:09
Sequestro beni a 5 persone considerate contigue ai Casamonica
Politica

Regionali Calabria, intervista al candidato Ferdinando Laghi: «Ecco cosa proponiamo»

Ferdinando Laghi, candidato alla carica di consigliere regionale a sostegno di Pasquale Tridico, parla del programma elettorale.

24 settembre 2025
Ore 15:43
Regionali Calabria, intervista al candidato Ferdinando Laghi: «Ecco cosa proponiamo»
Cronaca

Sequestro beni a 5 persone considerate contigue ai Casamonica

24 settembre 2025
Ore 06:09
Sequestro beni a 5 persone considerate contigue ai Casamonica
Cosenza Calcio

Mazzocchi: «Cosenza merita il riscatto»

L'attaccante rossoblù analizza il buon avvio di stagione, il legame con la città e l’obiettivo comune: «Insieme possiamo fare qualcosa di straordinario»

 

25 settembre 2025
Ore 15:46
Mazzocchi: «Cosenza merita il riscatto»
Video

Blitz della Dda a Cetraro con 8 misure cautelari

25 settembre 2025
Ore 06:51
Blitz della Dda a Cetraro con 8 misure cautelari
Politica

Regionali Calabria, intervista al candidato Ferdinando Laghi: «Ecco cosa proponiamo»

Ferdinando Laghi, candidato alla carica di consigliere regionale a sostegno di Pasquale Tridico, parla del programma elettorale.

24 settembre 2025
Ore 15:43
Regionali Calabria, intervista al candidato Ferdinando Laghi: «Ecco cosa proponiamo»
Cronaca

Sequestro beni a 5 persone considerate contigue ai Casamonica

24 settembre 2025
Ore 06:09
Sequestro beni a 5 persone considerate contigue ai Casamonica
Cosenza Calcio

Mazzocchi: «Cosenza merita il riscatto»

L'attaccante rossoblù analizza il buon avvio di stagione, il legame con la città e l’obiettivo comune: «Insieme possiamo fare qualcosa di straordinario»

 

25 settembre 2025
Ore 15:46
Mazzocchi: «Cosenza merita il riscatto»
Video

Blitz della Dda a Cetraro con 8 misure cautelari

25 settembre 2025
Ore 06:51
Blitz della Dda a Cetraro con 8 misure cautelari
IL GRANDE GIORNO

Cosenza Calcio, assemblea pubblica per i tifosi lunedì 29 settembre

L’annuncio arrivato pochi minuti fa, appuntamento al Cinema San Nicola alle ore 18. Ci saranno anche rappresentanti della società rossoblù
Redazione
Cosenza Calcio, assemblea pubblica per i tifosi lunedì 29 settembre
Addio certo

Cosenza, è finita con Fabio Lupo: il ds rescinde il contratto

Si chiude dopo poco più di due mesi il rapporto con il direttore sportivo ingaggiato a luglio. Domenico Roma prenderà il suo posto?
Alessandro Storino
Cosenza, è finita con Fabio Lupo: il ds rescinde il contratto\n
Le parole del mister

Cosenza-Giugliano 4-1, Buscè: «Non perdiamo l'umiltà e continuiamo a lavorare»

Le parole dell’allenatore dopo la vittoria del Cosenza per 4-1 sul Giugliano: «Siamo rientrati in campo decisi per vincere la partita»
Alessandro Storino
Cosenza-Giugliano 4-1, Buscè:\u00A0«Non perdiamo l'umiltà e continuiamo a lavorare»\n
Le pagelle dei rossoblù

Troppo Cosenza per questo Giugliano: ottime prove per tanti rossoblù

Le pagelle dei calciatori del Cosenza al termine della partita giocata contro il Giugliano, valida per la 6^ giornata di campionato, e terminata con il risultato di 4-1

Alessandro Storino
Troppo Cosenza per questo Giugliano: ottime prove per tanti rossoblù
Al “Marulla”

Cosenza troppo forte per il Giugliano: con la vittoria i Lupi consolidano la posizione playoff

La squadra di Buscè annienta la formazione campana con un secondo tempo magistrale. Decisive le azioni create sulla fascia sinistra, con D’Orazio in grande spolvero. Ora testa al Siracusa
Redazione
Cosenza troppo forte per il Giugliano: con la vittoria i Lupi consolidano la posizione playoff\n
Serie C

Cosenza-Giugliano (4-1): tabellino e cronaca del match del “Marulla”

Dopo aver segnato quattro gol al Catania i Lupi dei Buscè “maltrattano” pure la formazione di Cudini con un secondo tempo magistrale
Redazione
Cosenza-Giugliano (4-1): tabellino e cronaca del match del “Marulla”
La lista dei convocati

Cosenza, i convocati per il Giugliano: Buscè ne ritrova due

Sono 24 i calciatori del Cosenza convocati per la gara di oggi pomeriggio contro il Giugliano: inizio alle ore 18,30

Alessandro Storino
Cosenza, i convocati per il Giugliano: Buscè ne ritrova due
La probabile formazione

Cosenza, scelte praticamente obbligate: possibile un solo cambio

Il tecnico Buscè con gli uomini contati anche oggi contro il Giugliano. In mattinata i convocati: si spera nel recupero di qualche infortunato da portare quantomeno in panchina
Alessandro Storino
Cosenza, scelte praticamente obbligate: possibile un solo cambio
L’ex rossoblù

Bittante ricorda Cosenza: «Sarei rimasto a vita in rossoblù»

L’ex esterno dei lupi ha vissuto in Calabria i suoi anni più belli: «Ho conosciuto una piazza che vive di calcio, un ambiente caldo e passionale dove non puoi non dare quel qualcosa in più»

Alessandro Storino
Bittante ricorda Cosenza: «Sarei rimasto a vita in rossoblù»
L’avversario

Cosenza, occhio a Nepi: il bomber del Giugliano da un gol a partita

L’attaccante dei campani ha finora segnato 6 gol in 6 partite ufficiali disputate ed è l’attuale capocannoniere del Girone C di Serie C

Alessandro Storino
Cosenza, occhio a Nepi: il bomber del Giugliano da un gol a partita
Panchina corta

Cosenza, tre gare in una settimana. Ma Buscè ha gli uomini contati

Il tecnico rossoblù sarà costretto a confermare  anche mercoledì col Giuliano quasi certamente la squadra che ha giocato sabato a Caserta, vista la rosa corta e gli infortuni

Alessandro Storino
Cosenza, tre gare in una settimana. Ma Buscè ha gli uomini contati
Calciomercato rossoblù

Cosenza, Beretta prima del Giugliano? La speranza di Buscè

Il tecnico del dei rossoblù, dopo il pari di Caserta, vorrebbe il nuovo attaccante a disposizione già per la partita di mercoledì al “Marulla” contro i campani
Alessandro Storino
Cosenza, Beretta prima del\u00A0Giugliano? La speranza di Buscè
Ritorno al gol

Cosenza, da Salerno a Caserta: è di nuovo Garritano dopo 2330 giorni

Il numero 10 del Cosenza è tornato a segnare un gol con la maglia dei rossoblù dopo più di sei anni e mezzo

Alessandro Storino
Cosenza, da Salerno a Caserta: è di nuovo Garritano dopo 2330 giorni
Aria d’addio

Cosenza, venti di crisi con Lupo: futuro lontano per il direttore sportivo?

Incerta la continuazione del rapporto tra il Cosenza ed il ds Fabio Lupo. Possibile una fine anticipata?
Alessandro Storino
Cosenza, venti di crisi con Lupo: futuro lontano per\u00A0il direttore sportivo?\n
amaro in bocca

Casertana-Cosenza 1-1, Buscè: «Con i tre punti non avremmo rubato nulla. Poi quel mezzo cross...»

Il tecnico: «Ci siamo rimasti male perché comunque fino a quel momento lì non avevamo subito niente. In 4-5 transizioni offensive dovevamo gestire meglio»
Alessandro Storino
Casertana-Cosenza 1-1, Buscè: «Con i tre punti non avremmo rubato nulla. Poi quel mezzo cross...»\n
Le pagelle dei lupi

Casertana-Cosenza: le pagelle. D’Orazio e Garritano sono decisivi per i lupi

Le pagelle dei calciatori rossoblù al termine della partita giocata al “Pinto” contro gli amici campani e terminata sul risultato di 1-1
Alessandro Storino
Casertana-Cosenza: le pagelle.\u00A0D’Orazio e Garritano sono decisivi per i lupi
UN PUNTO A TESTA

Cosenza e Casertana non si fanno (troppo) male: al “Pinto” finisce 1-1

La rete di Kallon su errore clamoroso di Vettorel aveva fatto pensare al peggio, poi Garritano la riacciuffa. Cosenza sprecone in alcuni tratti e sfortunato con Cannavò all’ultimo secondo
Francesco La Luna
Cosenza e Casertana non si fanno (troppo) male: al “Pinto” finisce 1-1
serie c

Casertana-Cosenza 1-1, Garritano risponde a Kallon: Lupi che tornano dal Pinto con un pari

Antonio Buscè schiera il 4-3-3 posizionanado Ricciardi e Florenzi ai lati di Mazzocchi. A centrocampo ci sono Kouan, Langella e Garritano che ha scontato la squalifica
Francesco La Luna
Casertana-Cosenza 1-1, Garritano risponde a Kallon: Lupi che tornano dal Pinto con un pari
La probabile formazione

Cosenza, rientra Garritano ma a centrocampo uomini contati per Buscè

Assenza last minute per il Cosenza a centrocampo. Oltre a Begheldo, è out anche Contiliano, partita comunuqe per Caserta. Assente anche Ferrara

Alessandro Storino
Cosenza, rientra Garritano ma a centrocampo uomini contati per Buscè
Lupi della Sila

Alfredo Citrigno a Guarascio: «Parteciperò al confronto pubblico, dica quanto vuole per il 100% della società»

L’imprenditore della sanità privata cosentina si sente chiamato in causa dalle parole del presidente silano, al quale nei mesi scorsi aveva offerto 10 milioni di euro per acquisire la maggioranza del club
Redazione
Alfredo Citrigno a Guarascio: «Parteciperò al confronto pubblico, dica quanto vuole per il 100% della società»\n
1
...