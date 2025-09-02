Social
Home page>Societa>Le più belle spiagge del...

Le più belle spiagge della Calabria: guida completa

La Calabria è una terra che sorprende a ogni passo, con i suoi paesaggi variegati che spaziano dal mare cristallino alle montagne dell’entroterra, dai borghi pittoreschi alle scogliere spettacolari. Le sue spiagge, considerate tra le più belle d’Italia, offrono scenari da cartolina e acque trasparenti che invitano al relax e all’avventura. Dalla Costa Viola alla Riviera dei Cedri, passando per il Golfo di Squillace e la Costa dei Saraceni, ecco un viaggio alla scoperta delle perle balneari calabresi.
Redazione
19 agosto 202504:30
1 of 2
gallery image

Le più belle spiagge della Calabria: guida completa

Le spiagge più belle della Calabria - prima parte
gallery image

Le più belle spiagge della Calabria: guida completa

Le spiagge più belle della Calabria - seconda parte

Le spiagge da sogno di Tropea

Tra le mete più celebri e apprezzate della Calabria spicca Tropea, grazie al suo mare cristallino premiato con la Bandiera Blu, alla natura incontaminata e ai servizi di qualità. Situata in provincia di Vibo Valentia, questa gemma del Tirreno affascina i visitatori non solo per il suggestivo centro storico, ma anche per i paesaggi dal sapore caraibico, con sabbia chiarissima e una vegetazione rigogliosa. Le acque tranquille, dalle mille sfumature, sono perfette per lo snorkeling e per esplorare i fondali ricchi di sorprese.

Tra le spiagge da visitare non può mancare quella del Cannone, una piccola baia nascosta e silenziosa che si raggiunge dal porto. Altrettanto spettacolare è la spiaggia ‘A Linguata, celebre per la sabbia bianca e il mare color smeraldo.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Capo Vaticano e le sue meraviglie naturali

Capo Vaticano è una delle zone più suggestive e ricche di contrasti della Calabria, capace di offrire paesaggi che spaziano dalle aree pianeggianti ai rilievi montuosi, fino alle incantevoli località balneari. Tra le spiagge imperdibili c’è quella di Porticello, incastonata in una splendida baia dove si alternano calette di sabbia chiarissima, scogliere imponenti e una vegetazione lussureggiante. Da qui lo sguardo si apre sullo Stretto di Messina e sulla suggestiva Costa Viola. I fondali, ricchi di vita e colori, sono ideali per chi ama lo snorkeling, le immersioni e la pesca subacquea. Poco distante si trova anche un antico mulino, oggi trasformato in una struttura dove poter pernottare.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

La baia di Grotticelle, perla di Capo Vaticano

Un vero scrigno naturale che custodisce tre spiagge contigue, fondendole in un paesaggio unico capace di offrire ai visitatori un angolo di paradiso. La baia di Grotticelle, incastonata nello scenario mozzafiato di Capo Vaticano lungo la Costa degli Dei, è il luogo ideale per chi ama nuotare o immergersi in acque trasparenti, popolate da meraviglie da scoprire con maschera e boccaglio. Anche gli amanti della natura resteranno incantati dalla rigogliosa macchia mediterranea che accompagna il percorso verso le calette. Una tappa irrinunciabile in ogni itinerario calabrese.

Tre spiagge in una sola baia: è questo il segreto di Grotticelle, nel borgo di Ricadi (Vibo Valentia), celebre per la sua costa lunga dodici chilometri, modellata dal mare e dal vento. La località deve il suo nome a una grotta naturale che sorge proprio sotto il promontorio di Capo Vaticano. Le tre piccole cale che la compongono, in prevalenza sabbiose, sono arricchite da scogli imponenti che emergono dalle acque turchesi.

Questa meraviglia della natura si sviluppa per circa un chilometro, racchiusa in una conca protetta dal promontorio di Capo Vaticano a nord e dalla Spiaggia di Santa Maria a sud. Di fronte, a completare lo scenario già straordinario, si staglia il panorama unico delle Isole Eolie.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

La spiaggia di Diamante, perla della Riviera dei Cedri

In provincia di Cosenza si trova uno dei tesori più affascinanti della costa tirrenica: la spiaggia di Diamante. Qui il paesaggio alterna insenature incantevoli e scogliere vulcaniche dal profilo suggestivo, mentre il mare, con le sue mille tonalità, regala scenari spettacolari soprattutto al tramonto.

Il lungomare del borgo, considerato tra i più belli della costa cosentina, invita a piacevoli passeggiate e offre l’occasione di gustare la cucina calabrese ammirando un panorama unico. Situata nel cuore della Riviera dei Cedri, questa spiaggia si distingue per la sabbia chiarissima, l’atmosfera serena e la bellezza naturale che la rendono una meta imperdibile per chi visita la Calabria.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

La spiaggia del Golfo di Policastro, tra mare e monti

Sulla Riviera dei Cedri, nel cuore del Golfo di Policastro, si apre una spiaggia incantevole capace di regalare emozioni indimenticabili. Il litorale, ampio e disteso, si specchia in un mare limpido che sfuma dal turchese al blu profondo, creando un panorama mozzafiato.

La spiaggia è incorniciata da basse scogliere e protetta dalle montagne del Parco Nazionale del Pollino, che la rendono un luogo sospeso nel tempo. È la destinazione perfetta per chi desidera rilassarsi, concedersi passeggiate immersi nella natura o semplicemente attendere il calar del sole, quando il tramonto regala scenari da cartolina.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

La spiaggia di Soverato, cuore del Golfo di Squillace

Ampia e luminosa, la spiaggia di Soverato accoglie i visitatori con un mare trasparente e invitante, perfetto per nuotare e fare snorkeling tra fondali vivaci e colorati. Al tramonto lo scenario si fa ancora più suggestivo, con una vista spettacolare sul Golfo di Squillace.

Soverato è una delle località balneari più vivaci della Calabria, rinomata per i numerosi servizi turistici e ricettivi. Il suo lungomare, adornato da palme e spazi verdi, è ideale per passeggiate rilassanti o giri in bicicletta. La cittadina offre anche un’intensa vita notturna, con locali, serate di animazione, piste da ballo e discoteche che animano l’estate ionica.

Zambrone e il Paradiso del Sub

Il litorale di Zambrone, in provincia di Vibo Valentia, sorprende per la varietà dei suoi scenari: in pochi passi si passa da lunghe distese di sabbia bianca a scogliere granitiche, fino a piccole baie appartate che regalano viste mozzafiato. Qui ognuno può trovare la propria dimensione, tra relax sotto il sole e sport acquatici.

Per chi ama camminare, non mancano i sentieri immersi nella natura, mentre gli appassionati del mare possono esplorare le celebri spiaggette del Paradiso del Sub, raggiungibili con piccole imbarcazioni, pedalò, canoe o attraverso un suggestivo percorso a piedi. Imperdibile anche una sosta allo Scoglio del Leone, simbolo naturale di questa zona.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Capo Rizzuto, tra mare e storia antica

In provincia di Crotone si estende un litorale sorprendente, dove la natura e la storia si intrecciano. A Capo Rizzuto il paesaggio alterna scogliere, tratti di vegetazione mediterranea e praterie di posidonia, fino a rivelare i resti di antiche mura greche. I fondali che circondano il promontorio sono un paradiso per gli appassionati di snorkeling e immersioni, con acque che nelle calette assumono sfumature quasi indescrivibili.

È il luogo ideale per una nuotata rigenerante o per noleggiare una barca e vivere un’escursione in mare aperto. Al tramonto, poi, il panorama diventa ancora più suggestivo: tenete a portata di mano cellulari e macchine fotografiche, perché alcuni scorci meritano di essere immortalati.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

La spiaggia di Caminia, gioiello della Costa dei Saraceni

A pochi chilometri da Copanello, nel tratto ionico noto come “Costa dei Saraceni”, si trova una perla della Calabria: la spiaggia di Caminia. Questo arenile, a circa 12 chilometri da Catanzaro, è caratterizzato da sabbia chiara e soffice, racchiusa tra due scogliere che formano una suggestiva baia naturale, arricchita da grotte, insenature e testimonianze archeologiche.

Lo scenario ha un fascino quasi cinematografico. Qui ci si può immergere in acque tiepide e poco profonde, perfette per chi vuole dedicarsi allo snorkeling o alle immersioni. Tra le curiosità da scoprire, spicca una grotta situata sul lato sinistro: la tradizione racconta che in passato abbia custodito le reliquie di San Gregorio.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

La spiaggia di Roccella Jonica, tra mare e storia

Uno scenario da cartolina vi accoglierà a Roccella Jonica, dove la sabbia fine e soffice incontra un mare limpido e tranquillo che invita al relax assoluto. Questa spiaggia è il luogo ideale per prendere il sole, concedersi una nuotata rigenerante o immergersi con maschera e boccaglio alla scoperta dei fondali popolati da pesci variopinti e vegetazione marina.

A dominare il paesaggio dall’alto si erge il maestoso castello dei principi Carafa, costruito con funzione difensiva contro le incursioni saracene. Un dettaglio che rende Roccella Jonica non solo una meta balneare d’eccezione, ma anche un viaggio nella storia, dove natura e patrimonio culturale si intrecciano armoniosamente.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Roseto Capo Spulico, tra natura selvaggia e storia

Circondata da pinete, agrumeti e uliveti, la spiaggia di Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza, si affaccia su un mare cristallino che accarezza un arenile di ghiaia e ciottoli, leggermente in pendenza. Poco frequentata, regala un’atmosfera autentica e selvaggia, dove la rudezza del paesaggio terrestre si trasforma sott’acqua in un universo vivace e colorato.

A rendere lo scenario ancora più suggestivo è il castello di Roseto, che si erge imponente con le sue torri affacciate sullo Ionio. L’omonimo borgo, pittoresco e ricco di storia, deve il suo nome alla coltivazione delle rose, un’attività molto diffusa nell’antichità e che ancora oggi rappresenta un tratto distintivo del luogo.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Palmi e la spiaggia della Tonnara

Nel cuore della Costa Viola, a Palmi, sembra che il tempo abbia rallentato il suo corso. Questo tratto di Calabria affascina con i suoi paesaggi unici e la spiaggia che porta il nome di un’antica tonnara, attiva nei primi del ’900 per la pesca del pesce spada.

Qui si apre un arenile di sabbia bianca che corre per oltre due chilometri, bagnato da un mare limpido e tranquillo. A rendere il panorama ancora più iconico è lo scoglio dell’Ulivo, una roccia che emerge dal mare e che si può raggiungere a nuoto. Su di essa cresce un ulivo millenario, simbolo naturale e culturale di questa costa suggestiva.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

L’isola di Dino, paradiso naturale di Praja a Mare

Per chi cerca una vacanza in un luogo incontaminato, l’isola di Dino rappresenta una meta imperdibile. Qui la vegetazione cresce rigogliosa e variegata, con specie come la palma nana e il garofano delle rupi che colorano e profumano il paesaggio.

Accanto a questa cornice naturale, si apre un mare straordinario, particolarmente amato dagli appassionati di immersioni. I fondali, infatti, ospitano una ricca biodiversità di flora e fauna marina.

Situata di fronte a Praja a Mare, lungo la costa nord-occidentale del Tirreno, l’isola deve il suo nome al termine greco “dina”, che significa tempesta o vortice, un richiamo alle forti correnti che un tempo rendevano queste acque insidiose per i naviganti.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chianalea, la Piccola Venezia di Calabria

Chianalea è un affascinante borgo di pescatori situato sulla Costa Viola, in provincia di Reggio Calabria. Le sue case colorate, costruite direttamente sul mare, le hanno valso il soprannome di “Piccola Venezia”, regalando scorci suggestivi e un’atmosfera senza tempo.

Oltre al fascino del paese, Chianalea custodisce una spiaggia incantevole, bagnata da un mare limpido e tranquillo che riflette tonalità azzurre da cartolina. È il luogo ideale per rilassarsi al sole, tuffarsi in acque cristalline o passeggiare tra i vicoli pittoreschi del borgo.

Tra le attrazioni più significative spicca il Castello Ruffo, dal quale si gode una vista spettacolare sulle Isole Eolie e sulla costa siciliana. Secondo una leggenda, il borgo sarebbe stato fondato dagli esuli troiani, aggiungendo un’aura mitica a questo gioiello calabrese.

 

1 of 2
Tag
mare · Calabria

Tutti gli articoli di Societa

ULTIMA ORA
ROTTA PER LA PALESTINA

Vincenzo Fullone, un cosentino a bordo della Global Sumud Flotilla: «Gaza per me è casa»

L’attivista di Crosia è a Catania in attesa di imbarcarsi sulla spedizione umanitaria che proverà a rompere l’isolamento del Governo di Netanyahu: «Israele non è il Paese dell’accoglienza»
Francesco La Luna
Vincenzo Fullone, un cosentino a bordo della Global Sumud Flotilla: «Gaza per me è casa»
Emergenza cinghiali

Cosenza, cinquecento cacciatori e agricoltori al tavolo su caccia e contenimento dei cinghiali: «Serve più collaborazione»

Danni alle colture e alle aziende zootecniche al centro del dibattito. Federcaccia Cosenza e Confagricoltura, Cia e Coldiretti: «Accelerare su interventi e filiera delle carni».
Redazione
Cosenza, cinquecento cacciatori e agricoltori al tavolo su caccia e contenimento dei cinghiali: «Serve più collaborazione»
INDIETRO NEL TEMPO

La Sagra della Polenta di Dipignano: 60 anni di tradizione e gemellaggio | VIDEO

Il sindaco Gaetano Sorcale: «Un evento storico che celebra il gemellaggio con Ponti. Tre giorni di tradizioni, abiti d'epoca, degustazioni e cultura». E c’è anche la lingua “nascosta”: l’ammascante
Antonio Clausi
La Sagra della Polenta di Dipignano: 60 anni di tradizione e gemellaggio | VIDEO
Eventi

Cerisano, 31esima edizione del Festival delle Serre: buona la prima

L’apertura del programma ha visto il Palazzo Sersale ospitare momenti di particolare spessore culturale
Redazione
Cerisano, 31esima edizione del Festival delle Serre: buona la prima\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Politica

Regionali, sprint della Lega sugli amministratori

2 settembre 2025
Ore 19:31
Regionali, sprint della Lega sugli amministratori
Cronaca

«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione

Una cittadina denuncia il rischio di contaminazione delle acque a Sant’Agata d’Esaro. Chiesti chiarimenti al Comune sulla qualità dell’acqua potabile.

26 agosto 2025
Ore 12:35
«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo
Politica

Regionali, sprint della Lega sugli amministratori

2 settembre 2025
Ore 19:31
Regionali, sprint della Lega sugli amministratori
Cronaca

«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione

Una cittadina denuncia il rischio di contaminazione delle acque a Sant’Agata d’Esaro. Chiesti chiarimenti al Comune sulla qualità dell’acqua potabile.

26 agosto 2025
Ore 12:35
«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo
Politica

Regionali, sprint della Lega sugli amministratori

2 settembre 2025
Ore 19:31
Regionali, sprint della Lega sugli amministratori
Cronaca

«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione

Una cittadina denuncia il rischio di contaminazione delle acque a Sant’Agata d’Esaro. Chiesti chiarimenti al Comune sulla qualità dell’acqua potabile.

26 agosto 2025
Ore 12:35
«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione
Talenti calabresi

Tre gelatieri cosentini in semifinale a Bologna: ecco i nomi

Dal finocchietto selvatico al mustacciolo, ecco i maestri gelatieri calabresi ammessi alla semifinale italiana del Gelato Festival World Masters 2025
Redazione
Tre gelatieri cosentini in semifinale a Bologna: ecco i nomi\n
Integrazione e sviluppo

Cosenza, la consigliera Bresciani rilancia il progetto dei mercatini rionali: «Servono risposte concrete dal Comune»

La proposta prevede spazi per artigianato calabrese e prodotti delle comunità straniere. Attesa una programmazione per quartieri e calendario delle attività.
Redazione
Cosenza, la consigliera Bresciani rilancia il progetto dei mercatini rionali: «Servono risposte concrete dal Comune»
La polemica

Cosenza, chiude il parcheggio di via Aldo Moro: cittadini in rivolta, De Cicco pronto a sostenere la loro istanza

Il parcheggio automatizzato ospita circa 400 auto. Il comitato cittadino: «Decisione scellerata». L’assessore Francesco De Cicco si farà portavoce delle richieste.
Redazione
Cosenza, chiude il parcheggio di via Aldo Moro: cittadini in rivolta, De Cicco pronto a sostenere la loro istanza
gli scatti

Disponibile il calendario della Polizia di Stato 2026. Il ricavato finanzierà due progetti solidali

Una parte sosterrà il Piano Marco Valerio, che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli gravemente malati, il restante finanzierà il progetto “Zambia” del Comitato italiano per l’Unicef
Redazione
Disponibile il calendario della Polizia di Stato 2026. Il ricavato finanzierà due progetti solidali
L’analisi

Scuole senza certificazioni, Calabria tra le regioni più a rischio: il 20,5% degli edifici è totalmente irregolare

Il report di Tuttoscuola mostra un quadro allarmante: oltre 400 scuole calabresi prive di agibilità, prevenzione incendi, piani di evacuazione e altri documenti obbligatori.
Redazione
Scuole senza certificazioni, Calabria tra le regioni più a rischio: il 20,5% degli edifici è totalmente irregolare
I dati

Meteo, nottata di temporali su tutta la Calabria ma il maltempo è già finito: ecco dove è piovuto di più

La perturbazione ha raggiunto la nostra Regione apportando fenomeni di forte intensità durante le scorse ore. Oggi torna il sole quasi ovunque
Salvatore Lia
Meteo, nottata di temporali su tutta la Calabria ma il maltempo è già finito: ecco dove è\u00A0piovuto di più\n
Fenomeno in crescita

Allarme cinghiali, Succurro: «Occorre passare dall’emergenza alla programmazione» | VIDEO

Colture a perdere per attrarre gli ungulati e incentivi ai cacciatori specializzati nell’abbattimento i temi al centro della riunione operativa promossa dalla Provincia di Cosenza. Presente l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo
Salvatore Bruno
Allarme cinghiali, Succurro: «Occorre passare dall’emergenza alla programmazione» | VIDEO\n
Meteo Cosenza

Calabria, notte di piogge e temporali sul Tirreno: in mattinata miglioramento e temperature in calo

La perturbazione interesserà soprattutto Cosentino, Lametino, Vibonese e Reggino. Nelle ore successive atteso un ritorno a condizioni più stabili su tutta la regione.
Salvatore Lia
Calabria, notte di piogge e temporali sul Tirreno: in mattinata miglioramento e temperature in calo
La rassicurazione

Treno della Sila, Ferrovie della Calabria: «Stop tecnico e momentaneo»

FdC precisa: «Il servizio ha bisogno di una fase di manutenzione e riassetto per poter continuare ad offrire esperienze autentiche e sicure»
Redazione
Treno della Sila, Ferrovie della Calabria: «Stop tecnico e momentaneo»\n
L’iniziativa

Giganti della Sila e Casina Mollo, di scena le “Sere d’estate” del Fai

Trekking al tramonto, concerti di musiche tradizionali, piccole lezioni di astronomia e percorsi di immersione forestale
Redazione
Giganti della Sila e Casina Mollo, di scena le “Sere d’estate” del Fai\n
Orgoglio calabrese

Da Cassano all'Ionio alle finali di Miss Italia: la favola di Manuela Pugliese

La nuova Miss Italia Calabria 2025, con la vittoria, ha ottenuto l'accesso alle finali nazionali. Orgogliosa di rappresentare la sua terra, Manuela si è detta emozionata ma concentrata, pronta a portare la bellezza e la cultura calabrese sul palco più importante d'Italia
Franco Sangiovanni
Da Cassano all'Ionio alle finali di Miss Italia: la favola di Manuela Pugliese\n
Diritti dell’infanzia

Castrolibero, dopo la pausa estiva riapre il nido “Collodi”

Anna Giulia Mannarino: «Servizio essenziale che arricchisce la nostra comunità»
Redazione
Castrolibero, dopo la pausa estiva riapre il nido “Collodi”\n
Societa

Meteo Cosenza, nuova ondata di aria molto calda. Termometro sopra i 30°

La giornata di oggi è iniziata con tempo stabile, ma le temperature risultano in aumento su tutta la regione e la colonnina di mercurio salirà
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, nuova ondata di aria molto calda. Termometro sopra i 30°
Radici vive

L’arte tessile come risorsa culturale e futuro per le aree interne: a Longobucco confronto tra imprenditori, artigiani e istituzioni

VIDEO– Dal museo della Ginestra voci e progetti per trasformare il tessile in strumento di resistenza contro lo spopolamento dei territori montani. L’isolamento infrastrutturale resta una delle maggiori criticità
Matteo Lauria
L’arte tessile come risorsa culturale e futuro per le aree interne: a Longobucco confronto tra imprenditori, artigiani e istituzioni\n
L’emergenza

Cresce la povertà in Calabria, Belmonte: «Solo con l’aiuto tutti si potrà rispondere a questo dramma sociale»

Il presidente dell’Osservatorio sulle Nuove Povertà” lancia l’allarme: «Solo così si può sperare di sanare le ferite più profonde della nostra società e dare dignità a chi vive in strada in condizioni disumane»
Redazione Attualità
Cresce la povertà in Calabria, Belmonte: «Solo con l’aiuto tutti si potrà rispondere a questo dramma sociale»\n
la manifestazione

Gaza, Cgil in piazza anche a Cosenza per dire no alla barbarie

Presidi del sindacato saranno organizzati il 6 settembre in tutti e cinque i capoluoghi di provincia calabresi, l’organizzazione sostiene anche le iniziative della Global Sumud Flotilla
Redazione
Gaza, Cgil in piazza anche a Cosenza per dire no alla barbarie
Il motoraduno

San Lorenzo del Vallo, trionfa la passione per la due ruote

Si chiude con un bilancio positivo la tredicesima edizione di una kermesse che si conferma occasione straordinaria di incontro, scoperta e valorizzazione del territorio
Redazione
San Lorenzo del Vallo, trionfa la passione per la due ruote
Missione compiuta

Summer School a Belvedere Marittimo per 24 giovani universitari calabresi: «Il futuro di questa terra passa dalle loro mani»

Successo per l’iniziativa promossa dall’associazione L’orodicalabria che punta a diffondere fiducia e mostrare che anche qui si può restare, fare impresa e creare sviluppo
Maria Stella Fabiani
Summer School a Belvedere Marittimo per 24 giovani universitari calabresi: «Il futuro di questa terra passa dalle loro mani»
L’evento

San Benedetto in Guarano, tutto pronto per la festa del vino

Stand enogastronomici, spettacoli e l’esibizione dei tamburi battenti scandiranno la tre giorni organizzata nella frazione presilana e giunta alla sua dodicesima edizione
Redazione
San Benedetto in Guarano, tutto pronto per la festa del vino
il riconoscimento

San Demetrio Corone, il premio Arbëria va al professor Francesco Altimari

Ordinario di Lingua e letteratura albanese presso l’Università della Calabria, ha il merito di aver contribuito alla valorizzazione della cultura e della lingua arbëreshe
Redazione
San Demetrio Corone, il premio\u00A0Arbëria va al professor Francesco Altimari
1
...
PIÙ LETTI
1

Calciomercato Cosenza, 6 acquisti (+1) e 6 cessioni. Ma non è finito

2

Cosenza, Mario Giuffredi ricorre contro il club per il trasferimento di Tutino

3

Elezioni Regionali, chi spera nel salto dal Comune di Cosenza

4

Manuela Pugliese rappresenterà la Calabria alle finali di Miss Italia

5

Regionali Calabria, tre big candidati nella Lega: Orlandino Greco, Limardo e Bevilacqua