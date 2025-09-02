Le più belle spiagge della Calabria: guida completa
Le spiagge da sogno di Tropea
Tra le mete più celebri e apprezzate della Calabria spicca Tropea, grazie al suo mare cristallino premiato con la Bandiera Blu, alla natura incontaminata e ai servizi di qualità. Situata in provincia di Vibo Valentia, questa gemma del Tirreno affascina i visitatori non solo per il suggestivo centro storico, ma anche per i paesaggi dal sapore caraibico, con sabbia chiarissima e una vegetazione rigogliosa. Le acque tranquille, dalle mille sfumature, sono perfette per lo snorkeling e per esplorare i fondali ricchi di sorprese.
Tra le spiagge da visitare non può mancare quella del Cannone, una piccola baia nascosta e silenziosa che si raggiunge dal porto. Altrettanto spettacolare è la spiaggia ‘A Linguata, celebre per la sabbia bianca e il mare color smeraldo.
Capo Vaticano e le sue meraviglie naturali
Capo Vaticano è una delle zone più suggestive e ricche di contrasti della Calabria, capace di offrire paesaggi che spaziano dalle aree pianeggianti ai rilievi montuosi, fino alle incantevoli località balneari. Tra le spiagge imperdibili c’è quella di Porticello, incastonata in una splendida baia dove si alternano calette di sabbia chiarissima, scogliere imponenti e una vegetazione lussureggiante. Da qui lo sguardo si apre sullo Stretto di Messina e sulla suggestiva Costa Viola. I fondali, ricchi di vita e colori, sono ideali per chi ama lo snorkeling, le immersioni e la pesca subacquea. Poco distante si trova anche un antico mulino, oggi trasformato in una struttura dove poter pernottare.
La baia di Grotticelle, perla di Capo Vaticano
Un vero scrigno naturale che custodisce tre spiagge contigue, fondendole in un paesaggio unico capace di offrire ai visitatori un angolo di paradiso. La baia di Grotticelle, incastonata nello scenario mozzafiato di Capo Vaticano lungo la Costa degli Dei, è il luogo ideale per chi ama nuotare o immergersi in acque trasparenti, popolate da meraviglie da scoprire con maschera e boccaglio. Anche gli amanti della natura resteranno incantati dalla rigogliosa macchia mediterranea che accompagna il percorso verso le calette. Una tappa irrinunciabile in ogni itinerario calabrese.
Tre spiagge in una sola baia: è questo il segreto di Grotticelle, nel borgo di Ricadi (Vibo Valentia), celebre per la sua costa lunga dodici chilometri, modellata dal mare e dal vento. La località deve il suo nome a una grotta naturale che sorge proprio sotto il promontorio di Capo Vaticano. Le tre piccole cale che la compongono, in prevalenza sabbiose, sono arricchite da scogli imponenti che emergono dalle acque turchesi.
Questa meraviglia della natura si sviluppa per circa un chilometro, racchiusa in una conca protetta dal promontorio di Capo Vaticano a nord e dalla Spiaggia di Santa Maria a sud. Di fronte, a completare lo scenario già straordinario, si staglia il panorama unico delle Isole Eolie.
La spiaggia di Diamante, perla della Riviera dei Cedri
In provincia di Cosenza si trova uno dei tesori più affascinanti della costa tirrenica: la spiaggia di Diamante. Qui il paesaggio alterna insenature incantevoli e scogliere vulcaniche dal profilo suggestivo, mentre il mare, con le sue mille tonalità, regala scenari spettacolari soprattutto al tramonto.
Il lungomare del borgo, considerato tra i più belli della costa cosentina, invita a piacevoli passeggiate e offre l’occasione di gustare la cucina calabrese ammirando un panorama unico. Situata nel cuore della Riviera dei Cedri, questa spiaggia si distingue per la sabbia chiarissima, l’atmosfera serena e la bellezza naturale che la rendono una meta imperdibile per chi visita la Calabria.
La spiaggia del Golfo di Policastro, tra mare e monti
Sulla Riviera dei Cedri, nel cuore del Golfo di Policastro, si apre una spiaggia incantevole capace di regalare emozioni indimenticabili. Il litorale, ampio e disteso, si specchia in un mare limpido che sfuma dal turchese al blu profondo, creando un panorama mozzafiato.
La spiaggia è incorniciata da basse scogliere e protetta dalle montagne del Parco Nazionale del Pollino, che la rendono un luogo sospeso nel tempo. È la destinazione perfetta per chi desidera rilassarsi, concedersi passeggiate immersi nella natura o semplicemente attendere il calar del sole, quando il tramonto regala scenari da cartolina.
La spiaggia di Soverato, cuore del Golfo di Squillace
Ampia e luminosa, la spiaggia di Soverato accoglie i visitatori con un mare trasparente e invitante, perfetto per nuotare e fare snorkeling tra fondali vivaci e colorati. Al tramonto lo scenario si fa ancora più suggestivo, con una vista spettacolare sul Golfo di Squillace.
Soverato è una delle località balneari più vivaci della Calabria, rinomata per i numerosi servizi turistici e ricettivi. Il suo lungomare, adornato da palme e spazi verdi, è ideale per passeggiate rilassanti o giri in bicicletta. La cittadina offre anche un’intensa vita notturna, con locali, serate di animazione, piste da ballo e discoteche che animano l’estate ionica.
Zambrone e il Paradiso del Sub
Il litorale di Zambrone, in provincia di Vibo Valentia, sorprende per la varietà dei suoi scenari: in pochi passi si passa da lunghe distese di sabbia bianca a scogliere granitiche, fino a piccole baie appartate che regalano viste mozzafiato. Qui ognuno può trovare la propria dimensione, tra relax sotto il sole e sport acquatici.
Per chi ama camminare, non mancano i sentieri immersi nella natura, mentre gli appassionati del mare possono esplorare le celebri spiaggette del Paradiso del Sub, raggiungibili con piccole imbarcazioni, pedalò, canoe o attraverso un suggestivo percorso a piedi. Imperdibile anche una sosta allo Scoglio del Leone, simbolo naturale di questa zona.
Capo Rizzuto, tra mare e storia antica
In provincia di Crotone si estende un litorale sorprendente, dove la natura e la storia si intrecciano. A Capo Rizzuto il paesaggio alterna scogliere, tratti di vegetazione mediterranea e praterie di posidonia, fino a rivelare i resti di antiche mura greche. I fondali che circondano il promontorio sono un paradiso per gli appassionati di snorkeling e immersioni, con acque che nelle calette assumono sfumature quasi indescrivibili.
È il luogo ideale per una nuotata rigenerante o per noleggiare una barca e vivere un’escursione in mare aperto. Al tramonto, poi, il panorama diventa ancora più suggestivo: tenete a portata di mano cellulari e macchine fotografiche, perché alcuni scorci meritano di essere immortalati.
La spiaggia di Caminia, gioiello della Costa dei Saraceni
A pochi chilometri da Copanello, nel tratto ionico noto come “Costa dei Saraceni”, si trova una perla della Calabria: la spiaggia di Caminia. Questo arenile, a circa 12 chilometri da Catanzaro, è caratterizzato da sabbia chiara e soffice, racchiusa tra due scogliere che formano una suggestiva baia naturale, arricchita da grotte, insenature e testimonianze archeologiche.
Lo scenario ha un fascino quasi cinematografico. Qui ci si può immergere in acque tiepide e poco profonde, perfette per chi vuole dedicarsi allo snorkeling o alle immersioni. Tra le curiosità da scoprire, spicca una grotta situata sul lato sinistro: la tradizione racconta che in passato abbia custodito le reliquie di San Gregorio.
La spiaggia di Roccella Jonica, tra mare e storia
Uno scenario da cartolina vi accoglierà a Roccella Jonica, dove la sabbia fine e soffice incontra un mare limpido e tranquillo che invita al relax assoluto. Questa spiaggia è il luogo ideale per prendere il sole, concedersi una nuotata rigenerante o immergersi con maschera e boccaglio alla scoperta dei fondali popolati da pesci variopinti e vegetazione marina.
A dominare il paesaggio dall’alto si erge il maestoso castello dei principi Carafa, costruito con funzione difensiva contro le incursioni saracene. Un dettaglio che rende Roccella Jonica non solo una meta balneare d’eccezione, ma anche un viaggio nella storia, dove natura e patrimonio culturale si intrecciano armoniosamente.
Roseto Capo Spulico, tra natura selvaggia e storia
Circondata da pinete, agrumeti e uliveti, la spiaggia di Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza, si affaccia su un mare cristallino che accarezza un arenile di ghiaia e ciottoli, leggermente in pendenza. Poco frequentata, regala un’atmosfera autentica e selvaggia, dove la rudezza del paesaggio terrestre si trasforma sott’acqua in un universo vivace e colorato.
A rendere lo scenario ancora più suggestivo è il castello di Roseto, che si erge imponente con le sue torri affacciate sullo Ionio. L’omonimo borgo, pittoresco e ricco di storia, deve il suo nome alla coltivazione delle rose, un’attività molto diffusa nell’antichità e che ancora oggi rappresenta un tratto distintivo del luogo.
Palmi e la spiaggia della Tonnara
Nel cuore della Costa Viola, a Palmi, sembra che il tempo abbia rallentato il suo corso. Questo tratto di Calabria affascina con i suoi paesaggi unici e la spiaggia che porta il nome di un’antica tonnara, attiva nei primi del ’900 per la pesca del pesce spada.
Qui si apre un arenile di sabbia bianca che corre per oltre due chilometri, bagnato da un mare limpido e tranquillo. A rendere il panorama ancora più iconico è lo scoglio dell’Ulivo, una roccia che emerge dal mare e che si può raggiungere a nuoto. Su di essa cresce un ulivo millenario, simbolo naturale e culturale di questa costa suggestiva.
L’isola di Dino, paradiso naturale di Praja a Mare
Per chi cerca una vacanza in un luogo incontaminato, l’isola di Dino rappresenta una meta imperdibile. Qui la vegetazione cresce rigogliosa e variegata, con specie come la palma nana e il garofano delle rupi che colorano e profumano il paesaggio.
Accanto a questa cornice naturale, si apre un mare straordinario, particolarmente amato dagli appassionati di immersioni. I fondali, infatti, ospitano una ricca biodiversità di flora e fauna marina.
Situata di fronte a Praja a Mare, lungo la costa nord-occidentale del Tirreno, l’isola deve il suo nome al termine greco “dina”, che significa tempesta o vortice, un richiamo alle forti correnti che un tempo rendevano queste acque insidiose per i naviganti.
Chianalea, la Piccola Venezia di Calabria
Chianalea è un affascinante borgo di pescatori situato sulla Costa Viola, in provincia di Reggio Calabria. Le sue case colorate, costruite direttamente sul mare, le hanno valso il soprannome di “Piccola Venezia”, regalando scorci suggestivi e un’atmosfera senza tempo.
Oltre al fascino del paese, Chianalea custodisce una spiaggia incantevole, bagnata da un mare limpido e tranquillo che riflette tonalità azzurre da cartolina. È il luogo ideale per rilassarsi al sole, tuffarsi in acque cristalline o passeggiare tra i vicoli pittoreschi del borgo.
Tra le attrazioni più significative spicca il Castello Ruffo, dal quale si gode una vista spettacolare sulle Isole Eolie e sulla costa siciliana. Secondo una leggenda, il borgo sarebbe stato fondato dagli esuli troiani, aggiungendo un’aura mitica a questo gioiello calabrese.