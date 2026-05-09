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Prova costume, parla Garritano: «Alla tiroide non piacciono le diete da fame»

Focus su colazione “strutturata”, qualità dei cibi, attività fisica e rischi dei social. Ecco i consigli del biologo nutrizionista

9 maggio, 2026
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mare · estate in calabria
ULTIMA ORA
Nel centro storico

“Le Terre di Cosenza in Villa”, vino, olio e sapori protagonisti alla Villa Vecchia

Il 29 e 30 maggio il centro storico ospiterà la manifestazione dedicata alle eccellenze agroalimentari e culturali del territorio
Redazione
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Dissesto e viabilità

Frane nel Basso Ionio, riaperte due strade provinciali: tornano percorribili la Caloveto-Bocchigliero e la Terravecchia-Scala Coeli

Conclusi gli interventi urgenti disposti dalla Provincia di Cosenza dopo gli smottamenti che avevano compromesso la viabilità nell’area ionica
Redazione
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Tappa bruzia

Giro d’Italia a Cosenza, Franz Caruso convoca la conferenza stampa: focus su viabilità, percorso e villaggio del Giro

Domani mattina a Palazzo dei Bruzi il sindaco illustrerà i dettagli organizzativi della tappa Catanzaro-Cosenza del 12 maggio
Redazione
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L’intervista

Prova costume, parla Garritano: «Alla tiroide non piacciono le diete da fame» | VIDEO

Focus su colazione “strutturata”, qualità dei cibi, attività fisica e rischi dei social. Ecco i consigli del biologo nutrizionista
Antonio Alizzi
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