Mancini sogna le facoltà umanistiche dell'Unical nel centro storico di Cosenza

Altra Conferenza dei capigruppo interlocutoria, ma l’opposizione è stata informata che tutte le otto presidenze finiranno ai partiti che sostengono Occhiuto. Scompare la commissione Riforme praticamente inoperosa, sarà sostituita da quella Istruzione, Cultura, Sport, Politica giovanili e Turismo
La neo consigliera regionale del Pd accusa implicitamente la collega di partito di scarsa coerenza e di non voler rispettare il voto. La replica: «Fa come le 15enni e non ha rinunciato a nulla prima dell’elezione. Dove sta la brama di potere?»
L’esponente democrat: «Il sindaco coinvolga di più i consiglieri comunali. Non mi è piaciuta la richiesta fatta al segretario provinciale Lettieri di convocare un’assemblea. Deluso da Iacucci e Guglielmelli»
L’esponente democrat: «Il sindaco coinvolga di più i consiglieri comunali. Non mi è piaciuta la richiesta fatta al segretario provinciale Lettieri di convocare un’assemblea. Deluso da Iacucci e Guglielmelli»
L’esponente democrat: «Il sindaco coinvolga di più i consiglieri comunali. Non mi è piaciuta la richiesta fatta al segretario provinciale Lettieri di convocare un’assemblea. Deluso da Iacucci e Guglielmelli»
L’esponente democrat: «Il sindaco coinvolga di più i consiglieri comunali. Non mi è piaciuta la richiesta fatta al segretario provinciale Lettieri di convocare un’assemblea. Deluso da Iacucci e Guglielmelli»
Subentra alla Presidente Succurro, decaduta dopo la scelta del seggio in Consiglio regionale. Nei giorni scorsi il tribunale di Catanzaro aveva emesso il decreto sulla incompatibilità, dopo l’istanza presentata da Graziano Di Natale che adesso commenta: «Avevamo ragione noi»
Il circolo di Fratelli d’Italia, dopo la revoca da vicesindaco di Cocchiero da parte di Succurro prima della decadenza, ha deciso di interessare la prefettura per verificare la correttezza istituzionale
Il meloniano Cocchiero era convinto di dover traghettare lui il Comune alle amministrative dopo la decadenza della Succurro. A sorpresa ha scoperto di essere stato revocato dal ruolo a favore di Claudia Loria. Il partito non l’ha presa bene
Dall’entourage del vicepremier fanno sapere al Foglio che mister 30mila preferenze Gianluca Gallo è con l’attuale segretario. La presenza di Cannizzaro all’incontro del 17 a Palazzo Grazioli è in programma, ma non è detto che seguirà fino in fondo il governatore in questa avventura. Marina guarda divertita la rinnovata verve del partito
Il sindaco di Rende, ideatore di Casa Riformista, puntualizza una serie di questioni sul nuovo ospedale di Cosenza che sorgerà all’Unical. Poi affronta i temi regionali e di carattere nazionale senza dimenticare Renzi, Greco e Falcomatà
L’ex parlamentare dem, dopo le regionali, analizza la situazione politica: «Nel Governo si avvertono scricchiolii, sono in disaccordo su molte cose». Ma secondo lei serve tornare a occuparsi «dei problemi degli italiani»
Il segretario regionale di Sinistra Italiana: «Mi ero dimesso dopo le elezioni, ma il giudizio del Nazionale è stato lusinghiero sul nostro operato. Non ci rappresenta nessuno in Consiglio regionale, vedremo chi saprà raccogliere le sfide che proporremo nelle piazze». E spiega le riorganizzazioni in provincia di Cosenza e Crotone.
Il documento stabilisce le azioni per individuare i principali rischi esistenti nel territorio con l’obiettivo di delineare il modello d’intervento e consentire le azioni di soccorso. Nella medesima seduta, via libera al Documento di economia e finanza e al Piano faunistico-venatorio