Home page>Politica>Mancini sogna le facoltà...

Politica
Mancini sogna le facoltà umanistiche dell'Unical nel centro storico di Cosenza

Il membro della Direzione regionale del Partito democratico propone di spostare nel centro storico di Cosenza le facoltà umanistiche dell'Unical

10 dicembre, 2025
L’intervista

«Ospedale a Rende? Allora date a Cosenza Vecchia le facoltà umanistiche»

VIDEO | Il membro della direzione regionale del Partito democratico non ha dubbi: «Un’operazione del genere consentirebbe di non far perdere alla città capoluogo le sue funzioni principali 
Salvatore Bruno
«Ospedale a Rende? Allora date a Cosenza Vecchia le facoltà umanistiche»\n
Consiglio regionale

Regione Calabria, il centrodestra si prende le presidenze delle commissioni: ecco tutti i nomi

Altra Conferenza dei capigruppo interlocutoria, ma l’opposizione è stata informata che tutte le otto presidenze finiranno ai partiti che sostengono Occhiuto. Scompare la commissione Riforme praticamente inoperosa, sarà sostituita da quella Istruzione, Cultura, Sport, Politica giovanili e Turismo
Antonio Clausi
Regione Calabria, il centrodestra si prende le presidenze delle commissioni: ecco tutti i nomi
botta e risposta

Madeo-Bruno Bossio, scintille tra post Facebook e kefiah. Sullo sfondo il ricorso per il seggio in Regione

La neo consigliera regionale del Pd accusa implicitamente la collega di partito di scarsa coerenza e di non voler rispettare il voto. La replica: «Fa come le 15enni e non ha rinunciato a nulla prima dell’elezione. Dove sta la brama di potere?»
Antonio Clausi
Madeo-Bruno Bossio, scintille tra post Facebook e\u00A0kefiah. Sullo sfondo il ricorso per il seggio in Regione
Infrastrutture ferme

Montalto, Luzzi e Rose attendono la nuova arteria stradale: Scutellà interroga la Regione sui ritardi dell’opera da 30 milioni del Piano FSC

La strada di collegamento tra lo svincolo A2 di Montalto Uffugo e la SS 660 è finanziata e progettata, ma il cantiere non si apre. M5S: “Inaccettabile immobilismo”
Redazione
Montalto, Luzzi e Rose attendono la nuova arteria stradale: Scutellà interroga la Regione sui ritardi dell’opera da 30 milioni del Piano FSC

Politica

Mancini sogna le facoltà umanistiche dell'Unical nel centro storico di Cosenza

Il membro della Direzione regionale del Partito democratico propone di spostare nel centro storico di Cosenza le facoltà umanistiche dell'Unical

10 dicembre 2025
Ore 12:03
Video

Graziadio: «Creiamo un secondo circolo del Pd a Cosenza. Ancora Caruso nel 2027? Si esprima il partito» | VIDEO

L’esponente democrat: «Il sindaco coinvolga di più i consiglieri comunali. Non mi è piaciuta la richiesta fatta al segretario provinciale Lettieri di convocare un’assemblea. Deluso da Iacucci e Guglielmelli»

9 dicembre 2025
Ore 16:38
Societa

Violenza sessuale, Chiara Penna: «Così la legge sul consenso divide»

L’avvocata penalista riflette sulla proposta di riforma: «La norma già esiste, il concetto di “libero e attuale” rischia di generare confusione»

8 dicembre 2025
Ore 18:00
Cosenza Calcio

Vettorel: «Cosenza forte, ma serve continuità». Col Picierno rientro dal primo minuto?

Il portiere rossoblù analizza la sconfitta col Foggia e rilancia: «Nel girone C può succedere di tutto, prepariamo ogni gara al 101%»

6 dicembre 2025
Ore 17:01
Societa

Violenza sessuale, Chiara Penna: «Così la legge sul consenso divide»

L’avvocata penalista riflette sulla proposta di riforma: «La norma già esiste, il concetto di “libero e attuale” rischia di generare confusione»

8 dicembre 2025
Ore 18:00
Cosenza Calcio

Vettorel: «Cosenza forte, ma serve continuità». Col Picierno rientro dal primo minuto?

Il portiere rossoblù analizza la sconfitta col Foggia e rilancia: «Nel girone C può succedere di tutto, prepariamo ogni gara al 101%»

6 dicembre 2025
Ore 17:01
Politica

Mancini sogna le facoltà umanistiche dell'Unical nel centro storico di Cosenza

Il membro della Direzione regionale del Partito democratico propone di spostare nel centro storico di Cosenza le facoltà umanistiche dell'Unical

10 dicembre 2025
Ore 12:03
Video

Graziadio: «Creiamo un secondo circolo del Pd a Cosenza. Ancora Caruso nel 2027? Si esprima il partito» | VIDEO

L’esponente democrat: «Il sindaco coinvolga di più i consiglieri comunali. Non mi è piaciuta la richiesta fatta al segretario provinciale Lettieri di convocare un’assemblea. Deluso da Iacucci e Guglielmelli»

9 dicembre 2025
Ore 16:38
Societa

Violenza sessuale, Chiara Penna: «Così la legge sul consenso divide»

L’avvocata penalista riflette sulla proposta di riforma: «La norma già esiste, il concetto di “libero e attuale” rischia di generare confusione»

8 dicembre 2025
Ore 18:00
Cosenza Calcio

Vettorel: «Cosenza forte, ma serve continuità». Col Picierno rientro dal primo minuto?

Il portiere rossoblù analizza la sconfitta col Foggia e rilancia: «Nel girone C può succedere di tutto, prepariamo ogni gara al 101%»

6 dicembre 2025
Ore 17:01
Politica

Mancini sogna le facoltà umanistiche dell'Unical nel centro storico di Cosenza

Il membro della Direzione regionale del Partito democratico propone di spostare nel centro storico di Cosenza le facoltà umanistiche dell'Unical

10 dicembre 2025
Ore 12:03
Video

Graziadio: «Creiamo un secondo circolo del Pd a Cosenza. Ancora Caruso nel 2027? Si esprima il partito» | VIDEO

L’esponente democrat: «Il sindaco coinvolga di più i consiglieri comunali. Non mi è piaciuta la richiesta fatta al segretario provinciale Lettieri di convocare un’assemblea. Deluso da Iacucci e Guglielmelli»

9 dicembre 2025
Ore 16:38
misure urgenti

Criminalità, escalation a Cosenza: Gentile (FI) incalza il Viminale e chiede interventi immediati

Il deputato azzurro presenta una nuova interrogazione al Ministro Piantedosi dopo i recenti episodi di violenza, furti e aggressioni che stanno allarmando residenti e commercianti

Redazione
Via libera

Regione Calabria, la Giunta vara bilancio di previsione da 7,4 miliardi: la voce “grossa” la fa la sanità

Quasi il 61% delle spese è destinato al settore sanitario. Nei prossimi giorni l’approdo del documento in Consiglio per la definitiva approvazione
Redazione Politica
mondo democrat

Graziadio: «Creiamo un secondo circolo del Pd a Cosenza. Ancora Caruso nel 2027? Si esprima il partito» | VIDEO

L’esponente democrat: «Il sindaco coinvolga di più i consiglieri comunali. Non mi è piaciuta la richiesta fatta al segretario provinciale Lettieri di convocare un’assemblea. Deluso da Iacucci e Guglielmelli»
Antonio Clausi
La successione

Giancarlo Lamensa è il nuovo Presidente della Provincia di Cosenza

Subentra alla Presidente Succurro, decaduta dopo la scelta del seggio in Consiglio regionale. Nei giorni scorsi il tribunale di Catanzaro aveva emesso il decreto sulla incompatibilità, dopo l’istanza presentata da Graziano Di Natale che adesso commenta: «Avevamo ragione noi»
Redazione
La nota

San Giovanni in Fiore, è scontro tra Forza Italia e FDI

Il circolo di Fratelli d’Italia, dopo la revoca da vicesindaco di Cocchiero da parte di Succurro prima della decadenza, ha deciso di interessare la prefettura per verificare la correttezza istituzionale
Redazione
Il caso

Rossano, Mimmo Lucano visita il giovane palestinese arrestato per terrorismo

L’europarlamentare di AVS si è recato nella Casa di reclusione del cosentino per incontrare Ahmad Salem e ribadire la sua innocenza
Redazione
Sibaritide

Il PD rilancia la politica a Cassano e apre una nuova stagione

Il Circolo annuncia una ricostruzione del campo progressista e critica l’azione dell’attuale amministrazione. Parla Falbo
Franco Sangiovanni
La nota

De Cicco: «Prezzi di viaggio alle stelle nei periodi festivi: così impediamo ai calabresi di tornare a casa»

Per il neo consigliere regionale serve un intervento immediato per favorire ai fuori sede di spostarsi a prezzi contenuti
Redazione
la replica

Ospedale di Cosenza, il Comitato No Scippo: «Principe troppo innamorato di Rende»

Il “Comitato No Scippo” commenta l’intervista che il primo cittadino ha rilasciato al nostro network e ribadisce: «Il capoluogo resti il centro dell’area urbana»
Redazione
Centrodestra

Il vicesindaco “last minute” di San Giovanni in Fiore fa litigare Forza Italia e Fratelli d’Italia

Il meloniano Cocchiero era convinto di dover traghettare lui il Comune alle amministrative dopo la decadenza della Succurro. A sorpresa ha scoperto di essere stato revocato dal ruolo a favore di Claudia Loria. Il partito non l’ha presa bene
Massimo Clausi
roba per ricchi

Caro viaggi, l’affondo dell’assessore Covelli: «Occhiuto intervenga al più presto»

Il titolare della delega ai Trasporti del Comune di Cosenza denuncia i prezzi fuori controllo di treni e aerei e chiede un intervento immediato alla Regione per tutelare i fuori sede
redazione
cumuli di macerie

Scuola “Mameli” di Amantea, tre anni e mezzo di stop e il caso approda in Senato

Il senatore di Sinistra Italiana Giuseppe De Cristofaro interroga il ministro Valditara sui ritardi, sul degrado del cantiere e sul rischio di revoca dei fondi

Antonio Clausi
Il caso

Cosenza, il Comune ritira l’affidamento da 140mila euro: l’opposizione esulta e si rivolge ad Anac

La Giunta Caruso revoca l’incarico ad Arcadia srl per la comunicazione istituzionale. Le minoranze parlano di atto illegittimo
Redazione
Fuoco amico

Forza Italia, Tajani non sta a guardare il tentativo di scalata di Occhiuto e prova a sparigliare le carte in Calabria

Dall’entourage del vicepremier fanno sapere al Foglio che mister 30mila preferenze Gianluca Gallo è con l’attuale segretario. La presenza di Cannizzaro all’incontro del 17 a Palazzo Grazioli è in programma, ma non è detto che seguirà fino in fondo il governatore in questa avventura. Marina guarda divertita la rinnovata verve del partito
Massimo Clausi
Il federatore

Principe a tutto campo: «Ho un suggerimento per Occhiuto e Forza Italia. Il Pd? Mi spiace vederlo ridotto così»

Il sindaco di Rende, ideatore di Casa Riformista, puntualizza una serie di questioni sul nuovo ospedale di Cosenza che sorgerà all’Unical. Poi affronta i temi regionali e di carattere nazionale senza dimenticare Renzi, Greco e Falcomatà
Antonio Clausi
L’analisi

Rosy Bindi promuove il campo largo: «La battaglia col centrodestra è aperta»

L’ex parlamentare dem, dopo le regionali, analizza la situazione politica: «Nel Governo si avvertono scricchiolii, sono in disaccordo su molte cose». Ma secondo lei serve tornare a occuparsi «dei problemi degli italiani»
Francesco La Luna
La nomina

San Giovanni in Fiore, la nuova vicesindaca é Claudia Loria

Di area Forza Italia, diventerà sindaca facente funzioni con la fine del procedimento di decadenza di Rosaria Succurro. Salvatore Cocchiero resta in giunta
Antonio Clausi
C’è vita a sinistra

Pignataro: «Occhiuto e Forza Italia lasciano i temi caldi alle Destre autoritarie. Il Ponte? Salvini dovrebbe dimettersi»

Il segretario regionale di Sinistra Italiana: «Mi ero dimesso dopo le elezioni, ma il giudizio del Nazionale è stato lusinghiero sul nostro operato. Non ci rappresenta nessuno in Consiglio regionale, vedremo chi saprà raccogliere le sfide che proporremo nelle piazze». E spiega le riorganizzazioni in provincia di Cosenza e Crotone.
Antonio Clausi
cambio della guardia

Castrolibero, Francesco Serra subentra ad Orlandino Greco alla guida del Comune

Conclusa la procedura di decadenza del neo consigliere regionale. Il nuovo sindaco facente funzioni accompagnerà l’Ente ad elezioni in primavera
Antonio Clausi
Dalla Cittadella regionale

Approvato il Piano regionale di Protezione civile: disco verde dalla Giunta della Regione Calabria

Il documento stabilisce le azioni per individuare i principali rischi esistenti nel territorio con l’obiettivo di delineare il modello d’intervento e consentire le azioni di soccorso. Nella medesima seduta, via libera al Documento di economia e finanza e al Piano faunistico-venatorio
Redazione
