Carne alla brace, salumi, funghi e formaggi: i migliori ristoranti della Presila e Sila cosentina

Dai locali più in quota agli agriturismi immersi nel verde, passando per ristoranti caratteristici nei vagoni di un treno e bistrot moderni, questa guida raccoglie alcune delle tappe più apprezzate da chi vive o visita i luoghi montani.
Redazione
28 ottobre 202517:29
Tra Trenta, Spezzano Piccolo, Camigliatello e l’altopiano silano c’è un mondo di sapori che unisce tradizione, buona carne alla brace, prodotti a km0 e pizzerie attente al senza glutine. Dai locali più in quota agli agriturismi immersi nel verde, passando per ristoranti caratteristici nei vagoni di un treno e bistrot moderni, questa guida raccoglie alcune delle tappe più apprezzate da chi vive o visita i Casali del Manco. Una selezione variegata, perfetta per chi ama la cucina calabrese e vuole scoprire le eccellenze della Sila.

Ristorante Pizzeria da Giovanni

📌 Via del Turismo 21C, Camigliatello Silano (CS)
Forno a legna | 50 pizze | Tipico calabrese

Recensioni

Un compleanno perfetto (set 2025 • Family)
“Pizza superlativa, pasta spettacolare e dolci molto buoni. Torneremo.”

Meraviglia! (ago 2025 • Couples)
“Ottima cena e super pizza. Menù senza glutine. Prezzi normalissimi.”

Ottima cucina ed eccellente accoglienza (ago 2025 • Couples)
“Tre visite, sempre bene: pizza e piatti tipici. Zuppe e pizza col cornicione ripieno di ricotta top. Personale gentilissimo, prezzi eccellenti. Ambiente un po’ rumoroso ma qualità ottima.”

Sapori della Sila (ago 2025 • Couples)
“Pappardelle ai porcini, tartufo e guanciale; costata di suino nero; tagliata di podolica. Servizio celere. Nota di merito: gestione di un malore in sala con grande prontezza e discrezione.”

Steak House by Zio Silvio

📌 Via Roma 160, Camigliatello Silano (CS)
Carne e griglia | Porzioni abbondanti | Ospitalità

Recensioni

Cortesia e qualità (ott 2025 • Family)
“Tappa fissa. Titolare Fabio gentilissimo. Personale efficiente. Cibo di qualità, porzioni abbondanti. Consigliato.”

Giornata passata in famiglia (ago 2025 • Family)
“Ci si sente a casa. Luogo accogliente, ottimo cibo. Personale gentile e disponibile. Fabio e Raffaele super simpatici. Zio Silvio numero uno.”

È sempre più una conferma (set 2025 • Friends)
“Accoglienza col sorriso, servizio rapido con radio ricetrasmittenti. Raffaele consiglia, Demetrio ‘Speedy Gonzales’. Qualità, cortesia e buon prezzo. Prenotate.”

Da ritornare (set 2025 • Friends)
“Ristorante eccezionale, personale eccezionale. Porcini della Sila e tagliata di manzo ottimi. Sonia e Pedro top.”

Binario 37 by Calderaro (dal 1996)

📌 Piazza Giovanni XXIII 2/4, Località Moccone – Camigliatello Silano (CS)
Parcheggio riservato | Tradizione silana | Porzioni abbondanti

Recensioni

La domenica autunnale perfetta (ott 2025 • Friends)
“Carne ai ferri tenerissima, caciocavallo alla piastra delizioso. Personale gentilissimo. Entrée di polpette, amari e cantuccini offerti.”

Grandi porzioni e buona qualità (ott 2025 • Friends)
“Servizio preciso e cordiale. Porzioni super abbondanti e buone. Prezzo nella media.”

Ristorante consigliatissimo (ott 2025 • Friends)
“Tradizione con creatività, ingredienti freschi e porzioni generose. Carta vini con ottime etichette calabresi. Location suggestiva su vecchio binario.”

Ristorante I Giganti della Sila

📌 Contrada Fallistro, Riserva dei Pini Giganti – Spezzano della Sila (CS)
Immerso nel bosco | Cucina tipica | Pranzo all’aperto

Recensioni

Una calda e soleggiata giornata d’autunno in Sila (set 2025 • Friends)
“Ambiente caldo e rustico. Piatti genuini della tradizione. Servizio cordiale e familiare. Rapporto qualità/prezzo ottimale.”

Pranzo con bimbi (set 2025 • Family)
“Si mangia bene e si aspetta il giusto. Gentili. Piacevole pranzare sotto gli alberi. Ideale con bambini.”

Ottimo pranzo rurale in un casolare di campagna (ago 2025 • None)
“Dopo i Giganti della Sila, grigliata di maialino nero e salsiccia rossa, patate ‘mpacchiuse e porcini. Proprietari cortesi. Cagnolini presenti ma discreti. Esperienza positiva in contesto rurale.”

Terra Mia

📌 Corso Umberto I 26/26A, Casole Bruzio – Casali del Manco (CS)
Pizzeria | Fritti “a cassetta” | Ambiente familiare

Recensioni

Pizza magnifica e cibo di qualità (nov 2024 • Friends)
“Ambiente tranquillo e familiare con spazi ampi. Cassetta di fritti abbondante e deliziosa. Pizza tra le migliori mangiate: impasto leggero, stile carretto. Ingredienti di qualità. Consiglio quella al pesto con bufala e pancetta arrotolata. Personale gentile, veloce ed efficiente.”

Detto fatto!!! (giu 2024 • Family)
“Piero, pizzaiolo cortese e preparato. Ho chiesto due panini: li ha fatti in tempi brevi e con prodotti di ottima qualità.”

Pubblicità inadeguata (mar 2023 • Friends)
“Locale piccolo con saletta anonima, bagni come in autogrill. Cassette deludenti: poco cibo, qualità bassa e care. Pizza non eccezionale ma la migliore della serata. Personale gentile. C’è tanto da migliorare.”

I Ventura

📌 Via Roma 128, Spezzano della Sila (CS)
Tipico silano | Carne alla griglia | Cantina selezionata

Recensioni

Da rifare! (set 2025 • Family)
“Cibo di qualità, sott’oli saporiti. Carne tenera e gustosa. Personale cordiale e qualificato. Prezzi onesti.”

Consigliato (ago 2025 • Couples)
“Piatti della tradizione e tagli di carne gustosi. Patate della Sila ‘mpacchiuse ottime. Servizio attento, buona carta vini. Rapporto qualità/prezzo corretto.”

Pranzo in famiglia (mar 2025 • Family)
“Compleanno di mia sorella. Tutto super buono. Personale e titolari gentili e simpatici. Ci ritorneremo.”

Una bellissima scoperta (dic 2024 • Friends)
“Piatti ai funghi porcini sublimi: antipasto sott’olio, fonduta, tagliatelle, scaloppina, patate ‘mpacchiuse. Personale gentile e professionale. Torneremo.”

Agriturismo Camigliatello Fattoria Biò

📌 Contrada Santa Maria Lagaro, Camigliatello Silano (CS)
Prodotti propri | Caseificio interno | Funghi della Sila

Recensioni

(ott 2025 • Couples)
“Mi trovo in Calabria per lavoro. Con mia moglie decidiamo di fare un giro sulla Sila. Cerco un ristorante a Camigliatello e trovo questo agriturismo con buone recensioni. Volevamo mangiare i funghi della Sila: abbiamo preso risotto e funghi fritti. Che dire… ottimi. Servizio impeccabile e veloce, birra artigianale buonissima. Rapporto qualità/prezzo ottimo. Dopo il pranzo siamo andati nella rivendita dove fanno mozzarelle e ricotta… sorpresa: ci hanno regalato bocconcini di mozzarella e un tagliere marchiato da loro. Gentilissimi. Sicuramente se tornerò sulla Sila verrò a mangiare qui.”

Quando mangiare fuori è un vero piacere (ago 2025 • Family)
“Non sarà un ristorante gourmet, ma simpatia, servizio, qualità degli ingredienti e atmosfera consentono di dare il massimo del punteggio. Tutti gli ingredienti sono prodotti dall’agriturismo o comunque a km zero.”

Tullio Bistrot

📌 Via Fausto Gullo 13, Spezzano Piccolo – Casali del Manco (CS)
Pizze gourmet | Colazioni top | Gelato artigianale

Recensioni

Pizza di alta qualità (feb 2025 • Friends)
“Pizza eccellente. Personale cordiale e disponibile.”

Il mio posto preferito per colazione (nov 2024 • Friends)
“Tutto eccezionale. Staff super gentile. Consigliatissimo.”

Il posto che non ti aspetti in Presila (nov 2024 • Solo)
“Ambiente confortevole e prodotti eccellenti. Consigliassimo.”

Ottimo (ago 2024 • Family)
“Pizze squisite. Gelato super.”

Agriturismo Silvana Mansio

📌 Località San Nicola 1, Serra Pedace – Casali del Manco (CS)
Ideale per famiglie | Giardino | Giochi bimbi

Recensioni

Il posto perfetto per i bambini (ago 2024 • Friends)
“Giardino curato e giochini nuovi. Ottima carne con patate silane e primi buoni. Perfetto per stare freschi e far divertire i bimbi.”

Gruppo “Grottaglie” (ott 2023 • Friends)
“Facile da raggiungere, parcheggio comodo, struttura nuova e accogliente. Personale disponibile. Da ritornarci.”

Pizzeria–Ristorante L’Arca di Noè

📌 Via Catena 54, Trenta – Casali del Manco (CS)
Vista panoramica su Cosenza | Forno a legna | Wi-Fi

Recensioni

Bellissima esperienza culinaria (lug 2024 • Family)
“Personale professionale e qualificato. Cibo ottimo. Cameriere Christian top.”

Felice scoperta (apr 2023 • Friends)
“Locale accogliente, pizza buonissima, prezzi adeguati. Torneremo.”

Una serata in armonica allegria (ago 2021 • Family)
“Buon rapporto qualità prezzo e intrattenimento musicale. Attesa un po’ lunga.”

La Cascina del Fiume

📌 Via Neto Ferraro, Località Croce di Magara, Spezzano Piccolo – Casali del Manco (CS)
Agriturismo | Ambiente bucolico | Cucina tradizionale

Recensioni

Da ritornarci!!! (ago 2025 • None)
“Location in contesto bucolico con piatti dai sapori autentici della tradizione. Gestione familiare che rende tutto genuino. Buono anche il vino.”

Ottima atmosfera, ottimo cibo (giu 2025 • Family)
“Ottima ristorazione tipica silana, menù fisso con diverse opzioni. Pasta fresca e carne di qualità.”

Gusto e accoglienza fra le montagne della Sila (apr 2025 • Family)
“Antipasto corposo, primo gustosissimo, maiale e stracotto buoni. Prezzo adeguato e personale cortese.”

Giusto compromesso (ott 2024 • Couples)
“Agriturismo che fa l’agriturismo. Consigliati caciocavallo ripieno e vino della casa.”

Doppio Malto

📌 Via Roma 202, Camigliatello Silano (CS)
Cucina tipica e regionali su richiesta | Pizza | Carpacci

Recensioni

Cura dei clienti (lug 2025 • Couples)
“Tutto buono a prezzi concorrenziali. Locale pulito, personale pronto e cordiale. Carpacci, pizze e antipasti abbondanti.”

Eccellente (ago 2025 • Family)
“Tutto ottimo. Personale estremamente professionale. Rapporto qualità/prezzo eccellente.”

Bella scoperta (ago 2025 • Couples)
“Tagliatelle ai funghi e pasta al pomodoro con carne d’agnello. Due calici di vino e tiramisù ottimo. Consigliato.”

Agriturismo Il Villaggetto

📌 Contrada Colle Lungo, Camigliatello Silano (CS)
Aperto tutto l’anno | Mini zoo bimbi | Prodotti propri km0

Recensioni

Bello e buono (ago 2025 • Friends)
“Antipasti abbondanti e vari, primi della tradizione o creativi, grigliata ricca. Personale gentile. Prezzo nella norma.”

Pranzo stupendo (ago 2025 • Friends)
“Tutto buonissimo. Sapori genuini riscoperti. Personale accogliente e simpatico.”

Pranzo battesimo (ago 2024 • Family)
“Qualità top, tutto km0. Cordialità e gentilezza unica. Super soddisfatta.”

Sorelle Falcone

📌 Via Roma 13, Camigliatello Silano (CS)
Tipico silano | Dolci della casa | Ospitalità “del Professore”

Recensioni

Ottimo (ott 2025 • Family)
“Qualità costante. Dolci fatti da loro perfetti. Qualità/prezzo ottimo.”

Ottimo pranzo (ott 2025 • Couples)
“Pappardelle ai funghi, caciocavallo top, carne morbida. Proprietario gentilissimo e accogliente, racconta aneddoti della Sila. Consigliato.”

Da Reggio Calabria ci tornerei! (ott 2025 • Friends)
“Cucina casereccia e materia prima al centro. Il Professore trasmette passione. Consigliatissimo.”

Specialità silane col Prof (ott 2025 • Friends)
“Carni di qualità e prodotti locali. Accoglienza calda e non turistico. Consigliato.”

Una bellissima scoperta a Camigliatello (ott 2025 • Couples)
“Tagliatelle ai porcini e filetto di scottona divini. Ci siamo sentiti a casa. Torneremo. Grazie Prof. Antonio.”

La Rimessa del Silano

📌 Via Forgitelle 57/59, Spezzano della Sila (CS) – Camigliatello
Griglieria | Prodotti tipici Sila | Vini e birre artigianali

Recensioni

Grazie Orazio (set 2025 • Couples)
“Cena il 26 settembre 2025: esperienza fantastica. Orazio ci ha coccolati con prodotti locali di alta qualità. Ritorneremo.”

Ottimo (ago 2025 • Family)
“Orazio ha consigliato i migliori panini. Il più buon panino mangiato in Sila. Funghi e patate eccellenti.”

La Rimessa del Silano ❤️ (ago 2025 • Couples)
“Un posto dove ti senti a casa. Maura adorabile e Orazio meraviglioso. Ritornerò ogni anno. Consigliata.”

Sperienza da ripetere (mag 2025 • Family)
“Materie prime selezionate, piatti di ottima qualità. Tagliere salumi top. Ottimo rapporto prezzo/qualità.”

La Locomotiva

📌 San Nicola Silano, Spezzano della Sila (CS)
Ristorante in vagoni storici | Tipico silano

Recensioni

Consigliato (ott 2025 • Couples)
“Ambiente caratteristico e accogliente, con buona musica. Servizio rapido ed efficiente, personale cortese. Cibo buono e ben preparato. Prezzi adeguati.”

La locomotiva della felicità (set 2025 • Family)
“Posto spettacolare, cibo super, personale eccellente. Il proprietario è una persona speciale. Tutto ottimo.”

Fantastico a dir poco!!! (ago 2025 • Couples)
“Ristorante in vagoni di un ex treno affacciato su una vallata incantevole. Menù 25 € p.p.: antipasto tipico, due primi completi, grigliata con caciocavallo e patate. Carne alla griglia sul momento. Camerieri e proprietà gentili. Consigliatissimo.”

Tutto top (ago 2025 • Family)
“Location suggestiva per la presenza del treno. Cibo ottimo e porzioni abbondanti. Consigliamo il caciocavallo imbottito con i funghi.”

Cucina silana eccezionale (ago 2025 • Couples)
“Menù fisso con ottimo rapporto qualità/prezzo. Antipasto silano, paste ai porcini, grigliata di carne con caciocavallo alla piastra e patate della Sila. Da provare!”

Lucignolo

📌 Via Fausto Gullo 30, Trenta – Casali del Manco (CS)
Pizzeria | Senza glutine | Spazio all’aperto

Recensioni

Esperienza positiva (dic 2024 • Solo)
“Pulito e organizzato. Pizza buona. Conto equo. Attesa leggermente lunga e olive migliorabili.”

Pizza senza glutine ottima (set 2024 • Family)
“Tappa fissa settimanale. Scelta vasta per celiaci. Super consigliato.”

Per noi è andare sul sicuro (ago 2024 • Family)
“Locale ampio con attenzione al senza glutine. Postazione dedicata a vista. Buono tutto.”

Mercato Silano – Arturo Falcone

📌 Via Corrado Alvaro 16 (ang. Via Repaci), Camigliatello Silano (CS)
Mercato coperto/scoperto | Mangiare e comprare | Prodotti locali

Recensioni

Locale innovativo e caratteristico (ago 2025 • Family)
“Accogliente. Prodotti tipici locali. Si può mangiare sul posto o portare via. Personale gentile.”

Ristorante innovativo e bellissimo all’interno (ago 2025 • Family)
“Prodotti rigorosamente locali di ottima qualità. Accoglienza piacevole. Consigliato.”

Da visitare (ago 2025 • Couples)
“Mercato dove gustare prodotti della Sila, mangiare o comprare da asporto. Ottima birra artigianale. Un po’ caro per la zona.”

Esperienza unica (ago 2025 • Family)
“Salumi, formaggi e carne di altro livello. La tradizione ripaga sempre. Complimenti.”

L’arte dell’accoglienza (ago 2025 • Couples)
“Cultura e tradizione culinaria incontrano sorrisi e professionalità. Ottime pietanze e buon vino. Accoglienza sociale e solidale a km0.”

Antica Osteria Dell’Arco di De Rosa Luciano

📌 Via Roma 110, Spezzano Piccolo – Casali del Manco (CS)
Tradizione regionale | Anche senza glutine | Pizza e cucina

Recensioni

Una piacevole serata per una rapida sosta a Spezzano Piccolo (lug 2025 • Friends)
“Con sorpresa porcini freschi sia nel condimento della pasta che nelle patate in padella. Gentilezza del personale e del proprietario.”

Una buona cena (ago 2024 • Friends)
“Menù buono, personale disponibile e ambiente molto simile a un’osteria. La pizza non era adeguata ai miei standard ma era buona da mangiare.”

OTTIMO (gen 2023 • Friends)
“Proprietario molto educato e disponibile. Pizza super top. Ve lo consiglio assolutamente se passate da Spezzano! Vino locale anche top.”

Ristorante San Francesco

📌 Via Alfonso Rendano 4, SS 107 – Spezzano della Sila (CS)
Parcheggio ampio | Tipico calabrese | Carni e funghi

Recensioni

Ristorante accogliente e cibo molto buono (ago 2025 • Family)
“Accoglienza del proprietario, persona simpatica e cordiale. Cibo molto buono. Da provare.”

Bella esperienza (lug 2025 • Family)
“Ottimo ristorante appena fuori Cosenza. Titolari affabili, pietanze buone, patate ‘spacchiise’ superlative.”

Buona esperienza in famiglia di 4 persone (apr 2025 • Family)
“Locale pulito, ampi spazi. Menù con alcune paste fatte in casa. Antipasto non molto ricco.”

Osteria Del Gusto

📌 Corso Umberto 31, Trenta – Casali del Manco (CS)
5 km da Cosenza | Griglieria | Materie prime km0

Recensioni

Posto stupendo (set 2025 • Friends)
“In questo locale è stata una bella serata con un amico. Locale perfetto per mangiare. Il cibo è ottimo e lo staff è veloce.”

Una buona metà nei dintorni di Cosenza (ago 2025 • Friends)
“Una buona meta per chi ama la brace: carne di qualità e non di impatto. Locale essenziale ma curato. Scelta ampia della carne e prezzo nella fascia. Cantina buona.”

Non importa… (ago 2025 • Couples)
“Uscite a Cosenza, dirigetevi per Trenta e fermatevi in questa piccola trattoria accogliente. Benvenuto con un sorriso. Linguine al tartufo gustosissime e tagliata ai porcini morbidissima. Ospitalità di chi fa le cose per bene.”

