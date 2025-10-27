Carne alla brace, salumi, funghi e formaggi: i migliori ristoranti della Presila e Sila cosentina

Agriturismo Camigliatello Fattoria Biò

📌 Contrada Santa Maria Lagaro, Camigliatello Silano (CS)

Prodotti propri | Caseificio interno | Funghi della Sila

Recensioni

(ott 2025 • Couples)

“Mi trovo in Calabria per lavoro. Con mia moglie decidiamo di fare un giro sulla Sila. Cerco un ristorante a Camigliatello e trovo questo agriturismo con buone recensioni. Volevamo mangiare i funghi della Sila: abbiamo preso risotto e funghi fritti. Che dire… ottimi. Servizio impeccabile e veloce, birra artigianale buonissima. Rapporto qualità/prezzo ottimo. Dopo il pranzo siamo andati nella rivendita dove fanno mozzarelle e ricotta… sorpresa: ci hanno regalato bocconcini di mozzarella e un tagliere marchiato da loro. Gentilissimi. Sicuramente se tornerò sulla Sila verrò a mangiare qui.”

Quando mangiare fuori è un vero piacere (ago 2025 • Family)

“Non sarà un ristorante gourmet, ma simpatia, servizio, qualità degli ingredienti e atmosfera consentono di dare il massimo del punteggio. Tutti gli ingredienti sono prodotti dall’agriturismo o comunque a km zero.”